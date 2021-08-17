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Активистов "Нацкорпуса" отпустили из полиции

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Активистов

Сотрудники Печерского райотдела полиции отпустили восьмерых активистов "Нацкорпуса", ранее задержанных за снос декорации на Аллее Героев Небесной сотни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Активисты, которые пришли к зданию отделения полиции, тоже уже разошлись.

"Производство против парней в полиции не открывали, никаких юридических претензий к ним на данный момент нет. В управлении они написали пояснения, после чего их отпустили", - заявили в "Национальном корпусе".

Пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко сказала в комментарии "УНН", что активисты были отпущены после допроса.

Читайте: ГБР расследует избиение активиста "Нацкорпуса" правоохранителем на Аллее Героев Небесной Сотни

Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса". ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Ну вот и ок)я просто сегодня утром "прозрела",когда эту совковую срань увидела (
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17.08.2021 19:21
+18
нащо було цей цирк робити? зелена пліснява щось не добре задумала, відволікла увагу від якойсь капості зробленой владой.
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17.08.2021 19:27
+14
сегодня была точка над " і " и я окончательно понял :
зебилизм - враг Украины,
национализм - враг зебилизма.
"Боримося та поборем !!! "
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17.08.2021 19:44
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Ну вот и ок)я просто сегодня утром "прозрела",когда эту совковую срань увидела (
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17.08.2021 19:21 Ответить
ага...поумнели..да просто шо им предъявлять? снос незаконно установленных фанерок ?
тогда вынырнет официальный аффтор этой хрени..а фиглярам сцыкотно это... дерьмаки и ко теперь будут изо всех сил замалчивать провал этой провокации
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17.08.2021 20:19 Ответить
Розхитують, використовують найменшу можливість зірвати громадський спокій в Україні...? Під дурку шарять...?!Накопичують під осінь негатив..? Той, хто давав команди там ставити "інсталяції" дебіл...??? То тоді хто ж його призначив??? Ні,-це ворог і це цілеспрямована провокація, нічого святого!!! ОП, МВС, ДБР, ГПУ, СБУ-де ВИ???!Клепка є...???
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17.08.2021 20:34 Ответить
их отпустили еще 1.5 часа назад если что ,...какаяразница
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17.08.2021 19:22 Ответить
Вибачились за побиття і все ?
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17.08.2021 19:23 Ответить
Гарно, що відпустили. Їм же завтра на роботу...
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17.08.2021 19:24 Ответить
А ты все внеурочно корясешься
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17.08.2021 19:39 Ответить
Красиво звучить:"Послє допроса", а настольна лампа на зеленій скатертині була?. Питання: навіщо було руки розпускати, чи починають вже тренуватись, як воно що?
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17.08.2021 19:25 Ответить
нащо було цей цирк робити? зелена пліснява щось не добре задумала, відволікла увагу від якойсь капості зробленой владой.
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17.08.2021 19:27 Ответить
Кабмін подав законопроект по суті про визнання л/днр, під прикриттям патріотичних наративів. Ось що Ви пропустили.
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17.08.2021 20:25 Ответить
инствляцию убрали или завтра опять ее аоставят ..Я уверен такие идеи подкидывает Портнов Татарову а тот артисту Зеленскому
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17.08.2021 19:31 Ответить
А зачем их задерживать, снесуны идиотской инсталляции прямо в отделе полиции получили гонорар и пошли делится со своими нацженами. Движуха, хайп, а тем временем бородатая бабушка подорвала свой завод в США, купленный за награбленное в Украине бабло. Готовьтесь к подати на бабушкинство вашего так любимого зеледента, зелохи.
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17.08.2021 19:36 Ответить
Это тех, что, как сообщалось, били полицейских? Ну тогда это была совместная тренировка по рукопашному бою полиции и Нацкорпуса.
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17.08.2021 19:36 Ответить
Авакова уже нет но дело ее живет.. значит есть какие то еще серьезные покровители у них во власти.
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17.08.2021 19:37 Ответить
Даже у пацаков есть
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17.08.2021 19:41 Ответить
А я причем? Если я ради эксперимента выйду на улицу и полицейскому в морду дам меня посадят сто пудово.. как и любого простого гражданина а у этих по какой то же причине есть индульгенция, не просто же так отпускают.
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17.08.2021 19:45 Ответить
Затримають.
Але бити затриманого права ніхто не давав.
І чого це поліція охороняла незаконно встановлені споруди на проїзджій частині ?
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17.08.2021 20:15 Ответить
Так полицию же бьют... https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/14/7303851/
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17.08.2021 20:42 Ответить
Це не сьогодні.
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17.08.2021 20:50 Ответить
Так постоянно же Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції - Цензор.НЕТ 9341 и каждый раз им за это ничего не бывает, согласитесь что это может означать только то что у них есть свои покровители в высших эшелонах власти.
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17.08.2021 20:53 Ответить
Хто вам сказав, що нічого не буває ?
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17.08.2021 21:28 Ответить
А вы можете дать мне ссылку хоть на одно судебное решение по которому активист нацкорпуса получил бы реальный тюремный срок за избиение полицейских на подобных митингах?
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17.08.2021 21:35 Ответить
100%
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18.08.2021 06:53 Ответить
Не, опущенный тут пока ты один. Но, не волнуйся, твои сейчас подтянутся😀
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17.08.2021 19:42 Ответить
Тыц и ты опущенный😂🌷×××
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17.08.2021 20:11 Ответить
Чистяков - тебя твое обнуленное ***** каждый день опускает..
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17.08.2021 20:12 Ответить
Тебе точно скрізь опускають.
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17.08.2021 20:14 Ответить
сегодня была точка над " і " и я окончательно понял :
зебилизм - враг Украины,
национализм - враг зебилизма.
"Боримося та поборем !!! "
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17.08.2021 19:44 Ответить
Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції - Цензор.НЕТ 4745
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17.08.2021 19:58 Ответить
Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції - Цензор.НЕТ 9211
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17.08.2021 20:00 Ответить
Бачили поліцаїв в червоних шапках ?
Це вже бєркут повернувся
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17.08.2021 20:13 Ответить
а ткаченке не мешало бы шнобель натолкти
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17.08.2021 20:13 Ответить
активістів відпустили після допиту.Джерело: https://censor.net/ua/n3283270

Не хочете допитати тих, хто спаплюжив Алею Героїв ідіотськими інсталяціями?
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17.08.2021 20:55 Ответить
Пригрозили пальчиком? Дограємось до сьогодяшного Афгану.
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17.08.2021 21:03 Ответить
О, ВЖЕ ПОЧИНА ПО ТРОХУ ДОХОДИТЬ, можей (Петр Черешнюк 97950a93) й цьому пану .тай таким як він шось дойде,котрим не зрозуміло, що тільки обєднання, не всієї країни(зсепарами та 5 колоною) а всієї української УКраїни - всеукраїнське обєднання приведе країну до перемоги.
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17.08.2021 21:04 Ответить
При всій моїй неповазі до нацжон, на цей випадок поліція повинна була вибачитись, а до тих поліцейських, хто застосовував силу, повинні бути застосовані стягнення...
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17.08.2021 22:05 Ответить
Жаль.Пойду завтра цветочки в Харькове топтать,гадить в песочницах.Посмотрю на реакцию горожан и полиции..
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17.08.2021 22:21 Ответить
Сходи на кладбище, сцену на могилах поставь... Быстрее реакцию увидешь...
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18.08.2021 02:06 Ответить
Їх допитали?!!! На якій підставі був допит? Відомості внесено до ЄРДР і є доручення слідчого на проведення слідчих дій? Так само не зрозуміло підстави затримання! Ця країна летить в Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції - Цензор.НЕТ 5626. Але як вище керівництво держави кладе прибор на закони і Конституцію при цьому наРот спокійно це сприймає заначить домінуюча частина населення з цим погоджується... і немає чого нити про зраду Заходу.
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18.08.2021 09:20 Ответить
Вибачилися Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції - Цензор.НЕТ 4603 , чи просто проявили розумний глузд - і відпустили ? Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції - Цензор.НЕТ 8390
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18.08.2021 10:54 Ответить
 
 