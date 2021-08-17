Активистов "Нацкорпуса" отпустили из полиции
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Сотрудники Печерского райотдела полиции отпустили восьмерых активистов "Нацкорпуса", ранее задержанных за снос декорации на Аллее Героев Небесной сотни.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Активисты, которые пришли к зданию отделения полиции, тоже уже разошлись.
"Производство против парней в полиции не открывали, никаких юридических претензий к ним на данный момент нет. В управлении они написали пояснения, после чего их отпустили", - заявили в "Национальном корпусе".
Пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко сказала в комментарии "УНН", что активисты были отпущены после допроса.
Ранее сообщалось, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса". ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.
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тогда вынырнет официальный аффтор этой хрени..а фиглярам сцыкотно это... дерьмаки и ко теперь будут изо всех сил замалчивать провал этой провокации
Але бити затриманого права ніхто не давав.
І чого це поліція охороняла незаконно встановлені споруди на проїзджій частині ?
зебилизм - враг Украины,
национализм - враг зебилизма.
"Боримося та поборем !!! "
Це вже бєркут повернувся
Не хочете допитати тих, хто спаплюжив Алею Героїв ідіотськими інсталяціями?