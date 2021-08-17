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Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції

Новини Цензор.НЕТ Події

Активістів

Співробітники Печерського райвідділу поліції відпустили вісьмох активістів "Нацкорпусу", раніше затриманих за знесення декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Активісти, які прийшли до будівлі відділення поліції, теж уже розійшлися.

"Провадження проти хлопців у поліції не відкривали та жодних юридичних претензій до них наразі немає. В управлінні вони написали пояснення, після чого їх відпустили", - заявили в "Національному корпусі".

Пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко сказала в коментарі "УНН", що активістів відпустили після допиту.

Також читайте: ДБР розслідує побиття активіста "Нацкорпусу" правоохоронцем на Алеї Героїв Небесної Сотні

Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу".  ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Ну вот и ок)я просто сегодня утром "прозрела",когда эту совковую срань увидела (
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17.08.2021 19:21
+18
нащо було цей цирк робити? зелена пліснява щось не добре задумала, відволікла увагу від якойсь капості зробленой владой.
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17.08.2021 19:27
+14
сегодня была точка над " і " и я окончательно понял :
зебилизм - враг Украины,
национализм - враг зебилизма.
"Боримося та поборем !!! "
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17.08.2021 19:44
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Ну вот и ок)я просто сегодня утром "прозрела",когда эту совковую срань увидела (
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17.08.2021 19:21 Відповісти
ага...поумнели..да просто шо им предъявлять? снос незаконно установленных фанерок ?
тогда вынырнет официальный аффтор этой хрени..а фиглярам сцыкотно это... дерьмаки и ко теперь будут изо всех сил замалчивать провал этой провокации
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17.08.2021 20:19 Відповісти
Розхитують, використовують найменшу можливість зірвати громадський спокій в Україні...? Під дурку шарять...?!Накопичують під осінь негатив..? Той, хто давав команди там ставити "інсталяції" дебіл...??? То тоді хто ж його призначив??? Ні,-це ворог і це цілеспрямована провокація, нічого святого!!! ОП, МВС, ДБР, ГПУ, СБУ-де ВИ???!Клепка є...???
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17.08.2021 20:34 Відповісти
их отпустили еще 1.5 часа назад если что ,...какаяразница
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17.08.2021 19:22 Відповісти
Вибачились за побиття і все ?
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17.08.2021 19:23 Відповісти
Гарно, що відпустили. Їм же завтра на роботу...
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17.08.2021 19:24 Відповісти
А ты все внеурочно корясешься
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17.08.2021 19:39 Відповісти
Красиво звучить:"Послє допроса", а настольна лампа на зеленій скатертині була?. Питання: навіщо було руки розпускати, чи починають вже тренуватись, як воно що?
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17.08.2021 19:25 Відповісти
нащо було цей цирк робити? зелена пліснява щось не добре задумала, відволікла увагу від якойсь капості зробленой владой.
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17.08.2021 19:27 Відповісти
Кабмін подав законопроект по суті про визнання л/днр, під прикриттям патріотичних наративів. Ось що Ви пропустили.
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17.08.2021 20:25 Відповісти
инствляцию убрали или завтра опять ее аоставят ..Я уверен такие идеи подкидывает Портнов Татарову а тот артисту Зеленскому
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17.08.2021 19:31 Відповісти
А зачем их задерживать, снесуны идиотской инсталляции прямо в отделе полиции получили гонорар и пошли делится со своими нацженами. Движуха, хайп, а тем временем бородатая бабушка подорвала свой завод в США, купленный за награбленное в Украине бабло. Готовьтесь к подати на бабушкинство вашего так любимого зеледента, зелохи.
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17.08.2021 19:36 Відповісти
Это тех, что, как сообщалось, били полицейских? Ну тогда это была совместная тренировка по рукопашному бою полиции и Нацкорпуса.
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17.08.2021 19:36 Відповісти
Авакова уже нет но дело ее живет.. значит есть какие то еще серьезные покровители у них во власти.
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17.08.2021 19:37 Відповісти
Даже у пацаков есть
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17.08.2021 19:41 Відповісти
А я причем? Если я ради эксперимента выйду на улицу и полицейскому в морду дам меня посадят сто пудово.. как и любого простого гражданина а у этих по какой то же причине есть индульгенция, не просто же так отпускают.
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17.08.2021 19:45 Відповісти
Затримають.
Але бити затриманого права ніхто не давав.
І чого це поліція охороняла незаконно встановлені споруди на проїзджій частині ?
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17.08.2021 20:15 Відповісти
Так полицию же бьют... https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/14/7303851/
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17.08.2021 20:42 Відповісти
Це не сьогодні.
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17.08.2021 20:50 Відповісти
Так постоянно же Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції - Цензор.НЕТ 9341 и каждый раз им за это ничего не бывает, согласитесь что это может означать только то что у них есть свои покровители в высших эшелонах власти.
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17.08.2021 20:53 Відповісти
Хто вам сказав, що нічого не буває ?
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17.08.2021 21:28 Відповісти
А вы можете дать мне ссылку хоть на одно судебное решение по которому активист нацкорпуса получил бы реальный тюремный срок за избиение полицейских на подобных митингах?
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17.08.2021 21:35 Відповісти
100%
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18.08.2021 06:53 Відповісти
Не, опущенный тут пока ты один. Но, не волнуйся, твои сейчас подтянутся😀
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17.08.2021 19:42 Відповісти
Тыц и ты опущенный😂🌷×××
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17.08.2021 20:11 Відповісти
Чистяков - тебя твое обнуленное ***** каждый день опускает..
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17.08.2021 20:12 Відповісти
Тебе точно скрізь опускають.
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17.08.2021 20:14 Відповісти
сегодня была точка над " і " и я окончательно понял :
зебилизм - враг Украины,
национализм - враг зебилизма.
"Боримося та поборем !!! "
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17.08.2021 19:44 Відповісти
Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції - Цензор.НЕТ 4745
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17.08.2021 19:58 Відповісти
Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції - Цензор.НЕТ 9211
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17.08.2021 20:00 Відповісти
Бачили поліцаїв в червоних шапках ?
Це вже бєркут повернувся
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17.08.2021 20:13 Відповісти
а ткаченке не мешало бы шнобель натолкти
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17.08.2021 20:13 Відповісти
активістів відпустили після допиту.Джерело: https://censor.net/ua/n3283270

Не хочете допитати тих, хто спаплюжив Алею Героїв ідіотськими інсталяціями?
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17.08.2021 20:55 Відповісти
Пригрозили пальчиком? Дограємось до сьогодяшного Афгану.
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17.08.2021 21:03 Відповісти
О, ВЖЕ ПОЧИНА ПО ТРОХУ ДОХОДИТЬ, можей (Петр Черешнюк 97950a93) й цьому пану .тай таким як він шось дойде,котрим не зрозуміло, що тільки обєднання, не всієї країни(зсепарами та 5 колоною) а всієї української УКраїни - всеукраїнське обєднання приведе країну до перемоги.
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17.08.2021 21:04 Відповісти
При всій моїй неповазі до нацжон, на цей випадок поліція повинна була вибачитись, а до тих поліцейських, хто застосовував силу, повинні бути застосовані стягнення...
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17.08.2021 22:05 Відповісти
Жаль.Пойду завтра цветочки в Харькове топтать,гадить в песочницах.Посмотрю на реакцию горожан и полиции..
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17.08.2021 22:21 Відповісти
Сходи на кладбище, сцену на могилах поставь... Быстрее реакцию увидешь...
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18.08.2021 02:06 Відповісти
Їх допитали?!!! На якій підставі був допит? Відомості внесено до ЄРДР і є доручення слідчого на проведення слідчих дій? Так само не зрозуміло підстави затримання! Ця країна летить в Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції - Цензор.НЕТ 5626. Але як вище керівництво держави кладе прибор на закони і Конституцію при цьому наРот спокійно це сприймає заначить домінуюча частина населення з цим погоджується... і немає чого нити про зраду Заходу.
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18.08.2021 09:20 Відповісти
Вибачилися Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції - Цензор.НЕТ 4603 , чи просто проявили розумний глузд - і відпустили ? Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції - Цензор.НЕТ 8390
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18.08.2021 10:54 Відповісти
 
 