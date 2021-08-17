Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції

Співробітники Печерського райвідділу поліції відпустили вісьмох активістів "Нацкорпусу", раніше затриманих за знесення декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Активісти, які прийшли до будівлі відділення поліції, теж уже розійшлися.

"Провадження проти хлопців у поліції не відкривали та жодних юридичних претензій до них наразі немає. В управлінні вони написали пояснення, після чого їх відпустили", - заявили в "Національному корпусі".

Пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко сказала в коментарі "УНН", що активістів відпустили після допиту.

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Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу". ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.