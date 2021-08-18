Сбежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ
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Афганский президент Ашраф Гани, бежавший на днях из Кабула, находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом сообщила министерство иностранных дел этой страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"МИД ОАЭ может подтвердить, что наша страна из гуманитарных соображений приняла на своей территории президента Ашрафа Гани и его семью", - говорится в заявлении ведомства.
Гани покинул на самолете Афганистан 15 августа, когда движение "Талибан" уже контролировало почти всю его страну и готовилось взять под контроль и Кабул. Об уходе в отставку он не сообщал.
17 августа вице-президент Афганистана Салех объявил себя главой государства и пообещал возглавить борьбу с движением "Талибан".
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а должна бы Обамщина с Байденщиной все это вернуть взад, но мы то знаем по Лазаренко - вертают взад возможно за столетие, да и то - до дня независимости Кубы, если он будет
Украина хрен зна где..а пенсы вот они, под боком, родные избиратели...
может просто не ожидал шо правительственные боевики так резво сдадутся воинам в тапочках?
Секонд - а где он хранить должен был - в швейц. банке? так там контроль, братан, Финансовая служба имеет доступ, если вы пропустил такое.
так шо - вы чекав от средневекового мужичка шо он будет деньги хранить - где?
вот и я тоже так же думаю
а то шо работал єтот - не знаю, но вот как его имя -Гебрейисус - тоже работает и видно шо закрівает Китай - и что? он тоже бі вілетел и все бі говорили - ой, а он был главарем ВОЗ-а.
корече пофиг. я не перекл. клавиатуру впадлу все исправлять на опщепанятный)
ОАЭ таки одна из трех стран которая признавала Талибан при предыдущем приходе к власти... и поддерживала его и после..а тут такое..
кто то с кем то о чем то договорился
И вряд ли у Гани хватило б денег кого то из шейхов подкупить
Да и будет жить потихому)))
Как китаези
И вот у талибов возникнет вопрос к Пакистану. "Американцы за 20 лет вложили 100 миллиардов долларов. Итого 5 млрд/год. Хде нам получить наши бабки?" Пакистан их пошлет. Типа, вы победили, операция закончена. И талибы захотят забить стрелку с бывшим руководством, чиста добазарится о сумме в месяц.
А оружия у них теперь полно. Новейшего. Американского.
Шо там в Пакистане? Говорят, у них Интырнет есть? О шайтаны! Надо их вернуть в лоно православного Ислама!!!
Так это, пакистанцы, готовьтесь штурмовать аэропорты по примеру афганских братьев.