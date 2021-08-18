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Сбежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сбежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ

Афганский президент Ашраф Гани, бежавший на днях из Кабула, находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщила министерство иностранных дел этой страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"МИД ОАЭ может подтвердить, что наша страна из гуманитарных соображений приняла на своей территории президента Ашрафа Гани и его семью", - говорится в заявлении ведомства.

Гани покинул на самолете Афганистан 15 августа, когда движение "Талибан" уже контролировало почти всю его страну и готовилось взять под контроль и Кабул. Об уходе в отставку он не сообщал.

17 августа вице-президент Афганистана Салех объявил себя главой государства и пообещал возглавить борьбу с движением "Талибан".

Читайте: После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50%

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
Незабаром і Найкоротший здрисне туди.
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18.08.2021 18:30
+9
у тебя Игорёша вновь бредятина - ну как всегда...
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18.08.2021 19:20
+7
Президент Гані, який утік з Афганістану, перебуває в ОАЕ - Цензор.НЕТ 4657
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18.08.2021 18:47
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Незабаром і Найкоротший здрисне туди.
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18.08.2021 18:30 Ответить
Американці примусять Гані повернутись в Афганістан для продовження боротьби з Талібаном. Гроші американських платників податків, витрачені на Афганістан мають бути виправдані боротьбою афганських чиновників з Талібаном до останньої краплі крові.
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18.08.2021 18:44 Ответить
Не, не вернётся, свои же пристрелят., потому как они считают, что он их предал
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18.08.2021 18:53 Ответить
Він легітимний, а нові вибори в Афганістані американцям не світять в найближчі роки!
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18.08.2021 22:05 Ответить
єгорка, легітимний тільки один, і він на парашці.
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18.08.2021 22:42 Ответить
у тебя Игорёша вновь бредятина - ну как всегда...
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18.08.2021 19:20 Ответить
Igor L - дурне, як сало без хліба.
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18.08.2021 20:16 Ответить
от був би у нього міністром настаясчій палкофнєг Грицацуєв, то він би одною лівою весь талібан переміг при допомозі армії дронів.
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18.08.2021 22:41 Ответить
Кому нафіг упав цей муділа? Його свої ж повісять і правильно зроблять.
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19.08.2021 06:48 Ответить
с ленкой переписываешься? Президент Гані, який утік з Афганістану, перебуває в ОАЕ - Цензор.НЕТ 7012
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18.08.2021 18:46 Ответить
Устанешь ждать....
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18.08.2021 19:13 Ответить
ЧувачОк просравший свою страну ...
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18.08.2021 18:30 Ответить
По сути он был просто марионеткой, симулировавшей демократию, чтобы США продолжали давать деньги. Реально власть в больших городах принадлежала американским военным и чиновникам а в провинции - местным князькам. Так что не мог он просрать то, что ему никогда не принадлежало.
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18.08.2021 19:56 Ответить
Хотя, конечно, негодяй. Как и абсолютное большинство власть имущих во всех странах мира.
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18.08.2021 19:57 Ответить
Здесь остаётся только 1 вопрос - куда сбежит наш найвеличнiший лiдер ********** если кацапы пойдут в наступление
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18.08.2021 18:30 Ответить
Звісно в Лондоній. Там же Гонтарєва якось сущєствує.
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18.08.2021 18:31 Ответить
Якщо народ вижене - в Ростовій.
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18.08.2021 18:40 Ответить
В ОМАН.
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18.08.2021 18:41 Ответить
Не смеши,для репоедов найвелычнишый дрыщ свой парень, Куйло финансирует съемку его дебилфильмов для зебанутых идиотов.. Бубочка сдрыснет на землю обетованную, когда за ним придут ветераны.
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18.08.2021 19:09 Ответить
Албания.
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18.08.2021 20:19 Ответить
Накрав більше за Яника? Там високі ціни.
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18.08.2021 18:30 Ответить
Если принимать во внимание те ресуры, которые США закачали в Афган - конечно больше. Намного больше.
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18.08.2021 18:38 Ответить
Нікого не дивує таке "альтруїстське" бажання прагматичних капіталістів жбурнути трильйон доларів в Афганістан? Щось мені підказує що в цій корумпованій країні відкати корумпованим американцям були досить "жирні"... Думаю якщо у американців вистачить мужності перевірити на корупцію власних службовців які займалися проектами в Афганістані то вони швидко побачать що у них вже давно виросли "віслюкові вуха"...
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18.08.2021 18:51 Ответить
Овощу привет там, вернее его баблу, которое наши "не особо заметили", шейхи шейхами, но заправлять верблюдов тоже надо Сбежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ - Цензор.НЕТ 9268 (повода карбон, позолоченные шпоры) Сбежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ - Цензор.НЕТ 1602
а должна бы Обамщина с Байденщиной все это вернуть взад, но мы то знаем по Лазаренко - вертают взад возможно за столетие, да и то - до дня независимости Кубы, если он будет Сбежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ - Цензор.НЕТ 8760
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18.08.2021 18:32 Ответить
Ну вот как эти деньги вертать если они в крупные пенсионные фонды вложены?
Украина хрен зна где..а пенсы вот они, под боком, родные избиратели...
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18.08.2021 18:39 Ответить
так ут мова за то шо набитый борт баблом туда вылетел. и они конечно за "немного отсыпь" рады принять. а вот потом - влаживай и укладай хоть даже и в Майкрософт, банк свойский тоже сдерет 20% и деньжата чистые будут(правда амеры то знают, но молчат если не беспределишь, то есть - чувак будет купаться в баблле на яхте и никто не скажет шо он не заработал)
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18.08.2021 18:47 Ответить
Вот только про "набитый борт" и "брошенные на взлетке" день никто кроме рашиков не сообщал))) И фоток никто не видел)))
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18.08.2021 19:47 Ответить
* деньги,
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18.08.2021 19:48 Ответить
я вчера читал на укрнете - но понятно шо там агрегатор, так шо.... блин, а вы веришь шо презик, имевший доступ к потоку бабла улетал с запасными трусами, чалмой и простыней? я вот.... ну сами ся поставь на его место?
может просто не ожидал шо правительственные боевики так резво сдадутся воинам в тапочках? Президент Гані, який утік з Афганістану, перебуває в ОАЕ - Цензор.НЕТ 8524
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18.08.2021 19:58 Ответить
Вы реально считаете бывшего чиновника Всемирного банка, таким идиотом, который не знает как хранить деньги и держит их под матрасом?))) Или вы все судите по себе и по нашим чиновникам, которые тоже вышли их нас?)
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18.08.2021 20:06 Ответить
просто не удивился бы, но Ферст - он чиновник который распоряжался баблом
Секонд - а где он хранить должен был - в швейц. банке? так там контроль, братан, Финансовая служба имеет доступ, если вы пропустил такое. Президент Гані, який утік з Афганістану, перебуває в ОАЕ - Цензор.НЕТ 9387
так шо - вы чекав от средневекового мужичка шо он будет деньги хранить - где?
вот и я тоже так же думаю
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18.08.2021 20:28 Ответить
Вы реально невнимательно прочли?))) Этот ваш "средневековой" человек работал в Всемирном банке и был кандидатом на должность главы ООН) Преподавал в Гарварде и Стенфорде))) Я не утверждаю что он честный, но все эти "полные вертолеты" и "7 лярдов на счетах" обыкновенных рашкинский развод для лохов)))
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18.08.2021 20:58 Ответить
Паш, я не за него, а за в общем - Овощ тоже улетел с баблом и его то почемуто там приняли, зная что бабло награбленное.
а то шо работал єтот - не знаю, но вот как его имя -Гебрейисус - тоже работает и видно шо закрівает Китай - и что? он тоже бі вілетел и все бі говорили - ой, а он был главарем ВОЗ-а.
корече пофиг. я не перекл. клавиатуру впадлу все исправлять на опщепанятный)
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18.08.2021 21:10 Ответить
Fox News читай. Если умеешь конечно. Они сказали то же самое.
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18.08.2021 20:47 Ответить
Ссылочку можно?)))
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18.08.2021 21:01 Ответить
нифигассе...а чем ему оман не угодил?
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18.08.2021 18:32 Ответить
там вже півшостого забронював...оман зовсім маленький,на усіх не вистачить
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18.08.2021 18:44 Ответить
тобто клоун пометил таки территорию...
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18.08.2021 18:48 Ответить
А почему нам про это сообщает грязный путинский интерфакс.
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18.08.2021 18:34 Ответить
Восток дело тонкое..
ОАЭ таки одна из трех стран которая признавала Талибан при предыдущем приходе к власти... и поддерживала его и после..а тут такое..
кто то с кем то о чем то договорился Сбежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ - Цензор.НЕТ 546
И вряд ли у Гани хватило б денег кого то из шейхов подкупить
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18.08.2021 18:35 Ответить
Жизнь в изгнании не сахар....ну разве, прихваченные из американской помощи, какие - то 200- 300 лимонов $ ,чуть -чуть облегчат участь , но ностальгия дороже.
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18.08.2021 18:37 Ответить
та нє гані
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18.08.2021 18:37 Ответить
Криптоферму прикупит
Да и будет жить потихому)))
Как китаези
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18.08.2021 18:41 Ответить
Президент Гані, який утік з Афганістану, перебуває в ОАЕ - Цензор.НЕТ 4657
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18.08.2021 18:47 Ответить
Депортируйте его назад в Афганистан . Пусть отдаст украденное народу . Лукашенко тоже в ОАЭ свои наворованные миллиарды держит .
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18.08.2021 18:47 Ответить
Талібам?
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18.08.2021 19:30 Ответить
за цугундер передаста и на дознание в Штаты... предал сабака всех, и собственный народ, и Штаты, и союзников... Гани заслуживает виселицы.
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18.08.2021 18:49 Ответить
Гани- учёный антрополог. Будет преподавать в Каирском университете. Он и его жена закончили университет в Бейруте. Жена -православная арабка.
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18.08.2021 18:51 Ответить
Важно, что ученый антрополог вывез неподъемное количество банкнот и его лекции соберут большую аудиторию.
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18.08.2021 18:56 Ответить
Не уверен. Это наш президент вывозил деньги камазами. А такого гαβна как у нас в президенах даже Афганистана не бывает. Почитайте биографию Гани. Он заканчивал образование в США и имел гражданство США. В 2009 г от него отказался.
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18.08.2021 19:05 Ответить
И шо, это таки ему помешало распиз..вать деньги от США?
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18.08.2021 19:12 Ответить
Об этом сообщили не только ордынские СМИ...видел в нескольких источниках....если врут, то за что купил....звыняйте.
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18.08.2021 19:14 Ответить
А фотки "брошенных" на взлетке денег видели?
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18.08.2021 19:50 Ответить
Президент Гані, який утік з Афганістану, перебуває в ОАЕ - Цензор.НЕТ 1041
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18.08.2021 19:02 Ответить
Но самое смешное не это. Самое смешное, что Талибан - детище Пакистана. Гибридное, поэтому немного уродливое. Как Лугандон. И теперь талибы победили. Что дальше? Кто будет строить экономику и платить налоги. Да никто. Эти люди сейчас штурмуют аэропорт Кабула.

И вот у талибов возникнет вопрос к Пакистану. "Американцы за 20 лет вложили 100 миллиардов долларов. Итого 5 млрд/год. Хде нам получить наши бабки?" Пакистан их пошлет. Типа, вы победили, операция закончена. И талибы захотят забить стрелку с бывшим руководством, чиста добазарится о сумме в месяц.

А оружия у них теперь полно. Новейшего. Американского.

Шо там в Пакистане? Говорят, у них Интырнет есть? О шайтаны! Надо их вернуть в лоно православного Ислама!!!

Так это, пакистанцы, готовьтесь штурмовать аэропорты по примеру афганских братьев.
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18.08.2021 19:10 Ответить
У Пакистана якраз армія мотивована, з індусами ж постійно воюють останні років 50-60 і не спішать розбігатися! Тому навряд...
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18.08.2021 21:04 Ответить
Надеюсь с баблом? Ну, с тем, что им США давало а он его с дружбанами распи ...вал. Главное, что бы он не голодал. Это главное. Президент Гані, який утік з Афганістану, перебуває в ОАЕ - Цензор.НЕТ 3240
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18.08.2021 19:11 Ответить
За всім, що сталося, можна підвести висновок: афганський президент звичайний П... р!
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18.08.2021 19:27 Ответить
Иначе его бы пытали! И убили! Как это сделали с Наджебулой!
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19.08.2021 13:17 Ответить
А почему не на расею?! Они-же один нарот.
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18.08.2021 22:20 Ответить
ну а что он, самоубийца, оставаться там...хотя, учитывая американское гражданство Гани, выбор страны для бегства несколько странен...
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18.08.2021 22:30 Ответить
Правильно сделал учитывая как убили наджебулу!
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19.08.2021 13:15 Ответить
 
 