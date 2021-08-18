Президент Гані, який утік з Афганістану, перебуває в ОАЕ
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Афганський президент Ашраф Гані, який утік на днях із Кабула, перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Про це повідомило міністерство закордонних справ цієї країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"МЗС ОАЕ може підтвердити, що наша країна з гуманітарних міркувань прийняла на своїй території президента Ашрафа Гані та його сім'ю", - йдеться в заяві відомства.
Гані покинув на літаку Афганістан 15 серпня, коли рух "Талібан" уже контролював майже всю його країну і готувався взяти під контроль і Кабул. Про свою відставку він не повідомляв.
17 серпня віце-президент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв очолити боротьбу з рухом "Талібан".
Топ коментарі
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+9 Великая Исландия
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+7 Павло ШОвте
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Будь ласка, зачекайте...
а должна бы Обамщина с Байденщиной все это вернуть взад, но мы то знаем по Лазаренко - вертают взад возможно за столетие, да и то - до дня независимости Кубы, если он будет
Украина хрен зна где..а пенсы вот они, под боком, родные избиратели...
может просто не ожидал шо правительственные боевики так резво сдадутся воинам в тапочках?
Секонд - а где он хранить должен был - в швейц. банке? так там контроль, братан, Финансовая служба имеет доступ, если вы пропустил такое.
так шо - вы чекав от средневекового мужичка шо он будет деньги хранить - где?
вот и я тоже так же думаю
а то шо работал єтот - не знаю, но вот как его имя -Гебрейисус - тоже работает и видно шо закрівает Китай - и что? он тоже бі вілетел и все бі говорили - ой, а он был главарем ВОЗ-а.
корече пофиг. я не перекл. клавиатуру впадлу все исправлять на опщепанятный)
ОАЭ таки одна из трех стран которая признавала Талибан при предыдущем приходе к власти... и поддерживала его и после..а тут такое..
кто то с кем то о чем то договорился
И вряд ли у Гани хватило б денег кого то из шейхов подкупить
Да и будет жить потихому)))
Как китаези
И вот у талибов возникнет вопрос к Пакистану. "Американцы за 20 лет вложили 100 миллиардов долларов. Итого 5 млрд/год. Хде нам получить наши бабки?" Пакистан их пошлет. Типа, вы победили, операция закончена. И талибы захотят забить стрелку с бывшим руководством, чиста добазарится о сумме в месяц.
А оружия у них теперь полно. Новейшего. Американского.
Шо там в Пакистане? Говорят, у них Интырнет есть? О шайтаны! Надо их вернуть в лоно православного Ислама!!!
Так это, пакистанцы, готовьтесь штурмовать аэропорты по примеру афганских братьев.