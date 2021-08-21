ГБР манипулирует информацией о строительстве военных катеров класса "Кентавр", - заявление "Кузни на Рыбальском"

И. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в эфире телеканала "ДОМ" неоднократно откровенно манипулировал информацией о бронированных десантно-штурмовых катерах класса "Кентавр"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-служжбы завода "Кузня на Рыбальском", опубликованным на официальном сайте.

"Во-первых (Сухачев манипулирует. - Ред.), когда заявил, что "...Сначала госзаказ должно было выполнять госпредприятие, но в итоге контракт был заключен с частным ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском"...".

Единственное госпредприятие, которое могло быть задействовано в проекте - "Опытно-конструкторский центр

кораблестроения" (г.. Николаев) не имеет мощностей для строительства катеров, и не могло выполнять госзаказ;

⁃ во-вторых, когда указывая что "...Проект инициативно за свои средства разработало

государственное конструкторское бюро, расположенное в Николаеве...", не сообщил, что так же

свой проект инициативно за свои средства разработало ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском";

⁃ в-третьих, когда заявил, что "...При проведении государственных испытаний у одного из кораблей было

возгорания двигателя..." - никогда никакого возгорания не было, а государственные испытания вообще еще

не назначены.

⁃ и когда заявил, что "они не выдерживают никакой критики, не соответствуют их технические

мощности, технические показатели тем требованиям, которые заложило Министерство обороны ... те технологии,

которые использовало предприятие, не позволили в установленные сроки выполнить государственный контракт,

и как следствие, в армию не поставлены корабли, в которых она нуждается" - умолчал о влиянии на

задержку фактов отказа поставщиков поставлять специализированное оборудование, и неназначении

МО государственных испытаний более двух с половиной лет".

Как отмечается в заявлении "Кузни на Рыбальском", подобное изложение информации является "продолжением сценария политического давления и преследования со стороны ГБР по заказу Офиса Президента против одного из ключевых оборонных предприятий Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы предостерегаем, чтобы сегодня не было "трюков", - нардеп Павленко о деле "Кузни на Рыбальском"

"Уже несколько лет ГБР терроризирует завод, препятствует деятельности, проводит противоправные обыски

и блокирует производство судов для Вооруженных Сил Украины.

Сейчас террор силовиков перерос в реальные политические репрессии против руководителя завода, которого

власть фактически взяла в заложники из-за абсурдного залога в полмиллиарда гривен", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что чоллектив оборонного предприятия, вместо прямых обязанностей по строительству судов

для украинской армии, вынужден защищать свое право на работу и честь предприятия

в уличных протестах.

"Цинизма этой ситуации придает тот факт, что власть одной рукой уничтожает последний завод,

где могут производить военные катера и корабли, а другой рукой делает селфи на фоне катеров

и кораблей изготовленных "Кузней на Рыбальском". Так было в 2019, когда Зеленский пиарился

на фоне тех же катеров класса "Кентавр". Так остается и в 2021, когда наше предприятие

просят предоставить военные корабли для участия в параде ко Дню Независимости.

Коллектив завода "Кузня на Рыбальском" требует извинений и опровержений от Алексея Сухачова

и оставляет за собой право подать иск в суд против и.о. директора Государственного бюро расследования

за публичные манипуляции, которые наносят репутационный ущерб украинскому оборонному предприятию", - говорися в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень абсурда в делах против Павловского и Шандры зашкаливает, - нардеп "ЕС" Сюмар

Напоминаем, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд снизил до 50 млн грн залог предправления "Кузни на Рыбальском" Шандре