ГБР манипулирует информацией о строительстве военных катеров класса "Кентавр", - заявление "Кузни на Рыбальском"
Новости Цензор.НЕТ Экономика
И. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в эфире телеканала "ДОМ" неоднократно откровенно манипулировал информацией о бронированных десантно-штурмовых катерах класса "Кентавр"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-служжбы завода "Кузня на Рыбальском", опубликованным на официальном сайте.
"Во-первых (Сухачев манипулирует. - Ред.), когда заявил, что "...Сначала госзаказ должно было выполнять госпредприятие, но в итоге контракт был заключен с частным ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском"...".
Единственное госпредприятие, которое могло быть задействовано в проекте - "Опытно-конструкторский центр
кораблестроения" (г.. Николаев) не имеет мощностей для строительства катеров, и не могло выполнять госзаказ;
⁃ во-вторых, когда указывая что "...Проект инициативно за свои средства разработало
государственное конструкторское бюро, расположенное в Николаеве...", не сообщил, что так же
свой проект инициативно за свои средства разработало ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском";
⁃ в-третьих, когда заявил, что "...При проведении государственных испытаний у одного из кораблей было
возгорания двигателя..." - никогда никакого возгорания не было, а государственные испытания вообще еще
не назначены.
⁃ и когда заявил, что "они не выдерживают никакой критики, не соответствуют их технические
мощности, технические показатели тем требованиям, которые заложило Министерство обороны ... те технологии,
которые использовало предприятие, не позволили в установленные сроки выполнить государственный контракт,
и как следствие, в армию не поставлены корабли, в которых она нуждается" - умолчал о влиянии на
задержку фактов отказа поставщиков поставлять специализированное оборудование, и неназначении
МО государственных испытаний более двух с половиной лет".
Как отмечается в заявлении "Кузни на Рыбальском", подобное изложение информации является "продолжением сценария политического давления и преследования со стороны ГБР по заказу Офиса Президента против одного из ключевых оборонных предприятий Украины".
"Уже несколько лет ГБР терроризирует завод, препятствует деятельности, проводит противоправные обыски
и блокирует производство судов для Вооруженных Сил Украины.
Сейчас террор силовиков перерос в реальные политические репрессии против руководителя завода, которого
власть фактически взяла в заложники из-за абсурдного залога в полмиллиарда гривен", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что чоллектив оборонного предприятия, вместо прямых обязанностей по строительству судов
для украинской армии, вынужден защищать свое право на работу и честь предприятия
в уличных протестах.
"Цинизма этой ситуации придает тот факт, что власть одной рукой уничтожает последний завод,
где могут производить военные катера и корабли, а другой рукой делает селфи на фоне катеров
и кораблей изготовленных "Кузней на Рыбальском". Так было в 2019, когда Зеленский пиарился
на фоне тех же катеров класса "Кентавр". Так остается и в 2021, когда наше предприятие
просят предоставить военные корабли для участия в параде ко Дню Независимости.
Коллектив завода "Кузня на Рыбальском" требует извинений и опровержений от Алексея Сухачова
и оставляет за собой право подать иск в суд против и.о. директора Государственного бюро расследования
за публичные манипуляции, которые наносят репутационный ущерб украинскому оборонному предприятию", - говорися в заявлении.
Напоминаем, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.
Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.
7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.
Пожалуйста, подождите...
Якби районний військовий комісар все-таки зміг виловить Зеленського, вручив йому п»яту повістку та відправив на фронт - ми-б уже піднімали жовто-блакитний прапор у Краснодарі і підписували мирний договір з росіянами у Ростові-на-Дону!!!
Ніби й не було Омансько-патрушевської історії?
Ніби й не було вагнерівців?
Ніби ОПУ не очолює агент "Козир"?
Ніби на посаду Міністра оборони не призначена людина, котру підозрювали у державній зраді?
Ніби це не він ввів формулу "нада проста пєрєстать стрєлять"?
Ніби не при ньому згорнуті реформи в армії і здаємо ворогу наші землі?
Ніби не він бачить мир в очах *****?
Ніби не він порозсаджував на різні посади зрадників, малоросів і колаборантів?
Ніби не він привів у ВР збіговисько україноненависників, гвалтівників, збоченців і "рабочіх сосєн"?
Ніби то не він Україну порівнював із порноакторкою?
Ніби то не він...
Саме для виконання забаганок, наказів зеленського зеРадою був змінений закон про ДБР.
І його очільника тепер одноосібно призначає преЗедент.
Телеканал "Прямий"
Чинна влада планує закупити обладнання для "Охматдиту" за завищеними цінами в фірм, які опосередковано пов'язані з діячами "ДНР", попередила народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова.
презедентиредактори )))))
(вже на СФ акцентував цю проблему)
Пиариться парадом катеров...
Одновременно засудживая их производителя.
😠
А у этих конечно нет мощностей и вообще они говно:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
и
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Ещё скажите, что нет оснований для таких подозрений?
Не смешите, пусть расследуют и проверят. Всё правильно делают.
Інших суден в ВМСУ - попросту НЕМА. Навіть тих нема, які нам передали GВ та USA. "нема" від слова "зовсім"! З чим порівнювати?
А їх основний (і, мабуть, єдиний) недолік - недостатня швидкість через те, що не вдалось законтрактувати (знов таки, через ембарго) передбачені проектом двигуни (поставилиіші, слабкіші, які вдалось купити). Не буду пояснювати, що це не вина заводу. І хто мав би цю проблему вирішувати.
Начнем с этого. После Гладковского. Кто-же тогда барыга?
ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
- Шо ти, Галю, ніт!
- Ти брешеш!
- Ніт, я маніпулюю...
лох - это судьба.. бред про "видроджэння морського флоту" - небось тоже заходит..
это, в лучшем случае - корабли сопровождения. вопрос: зачем их клепать (кроме как для личного обогащения), если у страны флота нет и нечего сопровождать?.. ты типа шаришь и всем расскажешь..
то, что оно годится разве что для рыбинспекции браконьеров на веслах шугать - вопрос отдельный.
Відповідь же очевидна: вся справа в бабках. Вадатурському такі ДОЗи - невигідні. Кузні - ьули вигідні. І весь тут хрен до копійки.
До речі, здатність ходити в шторм в скільки-то там балів закладена в техумовах на виготовлення катерів. В цій частині претензій до них ВМС не висуває.
Подвійні стандарти з гундосого клована так і пруть.
это в разы меньше 40-50 млн долларов на никому не нужные речные лоханки с кузни (тупо для максимально загрузить все предприятия шоколадного).. теперь еще и расходы на содержание этого дерьма на тебя же повесили.
круглая дата. решили праздновать. 7-8млн долларов в масштабах страны - вообще ни о чем.