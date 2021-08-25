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Афганистан (443) Иран (664) эвакуация (626)

Иран следом за МИД Украины опроверг сообщение о захвате украинского самолета

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Иран следом за МИД Украины опроверг сообщение о захвате украинского самолета

Эвакуировавший украинцев из Афганистана самолет приземлился в Иране для дозаправке, а после сразу вылетел в Киев.

Об этом заявили в Управлении гражданской авиации Ирана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

По словам представителя иранского ведомства Мохаммада Хасана Зибакша, самолет приземлился в иранском Мешхеде для дозаправки. После дозаправки он сразу же вылетел в Киев и благополучно доставил украинцев и иностранцев в аэропорт Борисполь.

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Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил: "Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев". После этого МИД Украины опроверг его слова о похищении самолета. "Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - сообщил спикер министерства Олег Николенко.

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Топ комментарии
+10
"Сомалийский пират находясь в больнице захватил судно другого больного. "
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25.08.2021 00:14
+10
Иран следом за МИД Украины опроверг сообщение о захвате украинского самолета - Цензор.НЕТ 3000
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25.08.2021 00:16
+7
Украинский самолёт, который якобы угнали из Афганистана неизвестные, на самом деле был выкуплен богатыми беженцами для полета в Иран.
Покупателями оказались богатые беженцы шииты-хазарейцы из Афганистана. Они заплатили экипажу самолета валютой и золотом.
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25.08.2021 00:19
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"Сомалийский пират находясь в больнице захватил судно другого больного. "
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25.08.2021 00:14 Ответить
Иран следом за МИД Украины опроверг сообщение о захвате украинского самолета - Цензор.НЕТ 3000
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25.08.2021 00:16 Ответить
Це той випадок, коли повністю справедливий вислів: лаятись матом погано, але називати речі власним ім'ям - конче необхідно.
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25.08.2021 07:40 Ответить
Этому Енину по ушам дать и пропагандонам с эпичной историей о "хазарейцах заплативших золотом и брюликами, за украинскую авиамаршрутку для их семей до Ирана"... Эта история не давала сегодня покоя расисянам, фонтаны безумия били до Луны Иран следом за МИД Украины опроверг сообщение о захвате украинского самолета - Цензор.НЕТ 3095
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25.08.2021 00:17 Ответить
"которую тиражируют некоторые СМИ"
Без лаптєй тут не обійшлось.Источник:https://censor.net/ru/n3284353
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25.08.2021 00:17 Ответить
Наши рукожопы))) Все время врали что самолеты украинские... А украинским был только ИЛ...
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25.08.2021 06:36 Ответить
Украинский самолёт, который якобы угнали из Афганистана неизвестные, на самом деле был выкуплен богатыми беженцами для полета в Иран.
Покупателями оказались богатые беженцы шииты-хазарейцы из Афганистана. Они заплатили экипажу самолета валютой и золотом.
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25.08.2021 00:19 Ответить
О КАКОМ самолете идет речь и чей был экипаж?) Или в парашке таких деталей не предоставляют?)
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25.08.2021 06:14 Ответить
що ***** про рейс PS752 забули вже ****** зелені?
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25.08.2021 00:59 Ответить
США за такий теракт PS752 ********** б всі ВС Ірану, а бубочка ху№-в трубочку, вже забуло паскуда! Иран следом за МИД Украины опроверг сообщение о захвате украинского самолета - Цензор.НЕТ 5379
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25.08.2021 01:05 Ответить
....о, сколько нам
открытий чудных
готовит просвящения дух
и. опыт
сын, ошибок трудных
и гений, друг
Сашко Гарматный
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25.08.2021 05:02 Ответить
Єнін пройшов практику у самого Юрася по тактиці та розміру вживаного алкоголю, видно був під бухом, тому і ніс ахінею. А бо по ньому вже дзвенить колокол.
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25.08.2021 05:14 Ответить
В чем ахинея?)
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25.08.2021 06:32 Ответить
Сделали левый рейс, срубили деньжат.
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25.08.2021 06:52 Ответить
VIP taxi ?
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25.08.2021 08:55 Ответить
- Мужики, в Иран. Плачу 100 000$
- А шо мы начальству скажем?
- Ну, скажете что угрожали оружием и заставили.
- А в Иране как?
- А в Иране у нас все схвачено (показывает чемодан с $). Прилетели-улетели. Делов-то на несколько часов.
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25.08.2021 10:07 Ответить
 
 