Иран следом за МИД Украины опроверг сообщение о захвате украинского самолета
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Эвакуировавший украинцев из Афганистана самолет приземлился в Иране для дозаправке, а после сразу вылетел в Киев.
Об этом заявили в Управлении гражданской авиации Ирана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
По словам представителя иранского ведомства Мохаммада Хасана Зибакша, самолет приземлился в иранском Мешхеде для дозаправки. После дозаправки он сразу же вылетел в Киев и благополучно доставил украинцев и иностранцев в аэропорт Борисполь.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил: "Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев". После этого МИД Украины опроверг его слова о похищении самолета. "Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - сообщил спикер министерства Олег Николенко.
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Без лаптєй тут не обійшлось.Источник:https://censor.net/ru/n3284353
Покупателями оказались богатые беженцы шииты-хазарейцы из Афганистана. Они заплатили экипажу самолета валютой и золотом.
открытий чудных
готовит просвящения дух
и. опыт
сын, ошибок трудных
и гений, друг
Сашко Гарматный
- А шо мы начальству скажем?
- Ну, скажете что угрожали оружием и заставили.
- А в Иране как?
- А в Иране у нас все схвачено (показывает чемодан с $). Прилетели-улетели. Делов-то на несколько часов.