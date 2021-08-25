УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
34280 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
6256 22
Афганістан (399) Іран (609) евакуація (624)

Іран слідом за МЗС України спростував повідомлення про захоплення українського літака

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Іран слідом за МЗС України спростував повідомлення про захоплення українського літака

Літак, що евакуював українців з Афганістану, приземлився в Ірані для дозаправки, а після відразу вилетів до Києва.

Про це заявили в Управлінні цивільної авіації Ірану, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

За словами представника іранського відомства Мохаммада Хасана Зібакша, літак приземлився в іранському Мешхеді для дозаправки. Після дозаправки він відразу ж вилетів до Києва і благополучно доставив українців та іноземців в аеропорт "Бориспіль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн

Раніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив: "У вівторок у нас фактично вкрали літак - він вилетів до Ірану з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців". Після цього МЗС України спростувало його слова про викрадення літака. "Захоплених українських літаків у Кабулі або де-небудь немає. Інформація про "захоплений літак", яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності", - повідомив речник міністерства Олег Ніколенко.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+10
"Сомалийский пират находясь в больнице захватил судно другого больного. "
показати весь коментар
25.08.2021 00:14
+10
Иран следом за МИД Украины опроверг сообщение о захвате украинского самолета - Цензор.НЕТ 3000
показати весь коментар
25.08.2021 00:16
+7
Украинский самолёт, который якобы угнали из Афганистана неизвестные, на самом деле был выкуплен богатыми беженцами для полета в Иран.
Покупателями оказались богатые беженцы шииты-хазарейцы из Афганистана. Они заплатили экипажу самолета валютой и золотом.
показати весь коментар
25.08.2021 00:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Сомалийский пират находясь в больнице захватил судно другого больного. "
показати весь коментар
25.08.2021 00:14 Відповісти
Иран следом за МИД Украины опроверг сообщение о захвате украинского самолета - Цензор.НЕТ 3000
показати весь коментар
25.08.2021 00:16 Відповісти
Це той випадок, коли повністю справедливий вислів: лаятись матом погано, але називати речі власним ім'ям - конче необхідно.
показати весь коментар
25.08.2021 07:40 Відповісти
Этому Енину по ушам дать и пропагандонам с эпичной историей о "хазарейцах заплативших золотом и брюликами, за украинскую авиамаршрутку для их семей до Ирана"... Эта история не давала сегодня покоя расисянам, фонтаны безумия били до Луны Иран следом за МИД Украины опроверг сообщение о захвате украинского самолета - Цензор.НЕТ 3095
показати весь коментар
25.08.2021 00:17 Відповісти
"которую тиражируют некоторые СМИ"
Без лаптєй тут не обійшлось.Источник:https://censor.net/ru/n3284353
показати весь коментар
25.08.2021 00:17 Відповісти
Наши рукожопы))) Все время врали что самолеты украинские... А украинским был только ИЛ...
показати весь коментар
25.08.2021 06:36 Відповісти
Украинский самолёт, который якобы угнали из Афганистана неизвестные, на самом деле был выкуплен богатыми беженцами для полета в Иран.
Покупателями оказались богатые беженцы шииты-хазарейцы из Афганистана. Они заплатили экипажу самолета валютой и золотом.
показати весь коментар
25.08.2021 00:19 Відповісти
О КАКОМ самолете идет речь и чей был экипаж?) Или в парашке таких деталей не предоставляют?)
показати весь коментар
25.08.2021 06:14 Відповісти
що ***** про рейс PS752 забули вже ****** зелені?
показати весь коментар
25.08.2021 00:59 Відповісти
США за такий теракт PS752 ********** б всі ВС Ірану, а бубочка ху№-в трубочку, вже забуло паскуда! Иран следом за МИД Украины опроверг сообщение о захвате украинского самолета - Цензор.НЕТ 5379
показати весь коментар
25.08.2021 01:05 Відповісти
....о, сколько нам
открытий чудных
готовит просвящения дух
и. опыт
сын, ошибок трудных
и гений, друг
Сашко Гарматный
показати весь коментар
25.08.2021 05:02 Відповісти
Єнін пройшов практику у самого Юрася по тактиці та розміру вживаного алкоголю, видно був під бухом, тому і ніс ахінею. А бо по ньому вже дзвенить колокол.
показати весь коментар
25.08.2021 05:14 Відповісти
В чем ахинея?)
показати весь коментар
25.08.2021 06:32 Відповісти
Сделали левый рейс, срубили деньжат.
показати весь коментар
25.08.2021 06:52 Відповісти
VIP taxi ?
показати весь коментар
25.08.2021 08:55 Відповісти
- Мужики, в Иран. Плачу 100 000$
- А шо мы начальству скажем?
- Ну, скажете что угрожали оружием и заставили.
- А в Иране как?
- А в Иране у нас все схвачено (показывает чемодан с $). Прилетели-улетели. Делов-то на несколько часов.
показати весь коментар
25.08.2021 10:07 Відповісти
 
 