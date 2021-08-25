Іран слідом за МЗС України спростував повідомлення про захоплення українського літака
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Літак, що евакуював українців з Афганістану, приземлився в Ірані для дозаправки, а після відразу вилетів до Києва.
Про це заявили в Управлінні цивільної авіації Ірану, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
За словами представника іранського відомства Мохаммада Хасана Зібакша, літак приземлився в іранському Мешхеді для дозаправки. Після дозаправки він відразу ж вилетів до Києва і благополучно доставив українців та іноземців в аеропорт "Бориспіль".
Раніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив: "У вівторок у нас фактично вкрали літак - він вилетів до Ірану з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців". Після цього МЗС України спростувало його слова про викрадення літака. "Захоплених українських літаків у Кабулі або де-небудь немає. Інформація про "захоплений літак", яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності", - повідомив речник міністерства Олег Ніколенко.
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Без лаптєй тут не обійшлось.Источник:https://censor.net/ru/n3284353
Покупателями оказались богатые беженцы шииты-хазарейцы из Афганистана. Они заплатили экипажу самолета валютой и золотом.
открытий чудных
готовит просвящения дух
и. опыт
сын, ошибок трудных
и гений, друг
Сашко Гарматный
- А шо мы начальству скажем?
- Ну, скажете что угрожали оружием и заставили.
- А в Иране как?
- А в Иране у нас все схвачено (показывает чемодан с $). Прилетели-улетели. Делов-то на несколько часов.