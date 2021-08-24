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Єнін: Український літак в Кабулі минулої неділі викрали озброєні люди

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Єнін: Український літак в Кабулі минулої неділі викрали озброєні люди

Борт, який повинен був вивезти зі столиці Афганістану українців, викрали в Іран озброєні вогнепальною зброєю люди.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої неділі наш літак захопили інші люди. У вівторок у нас фактично вкрали літак — він вилетів в Іран із невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців. Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту", — розповів Єнін.

Читайте також: Аеропорт в Кабулі закрили: український літак зміг вилетіти останнім

Він додав, що останній тиждень уся дипломатична служба працювала у режимі "краш-тесту".

Напередодні з Кабулу вилетів третій український літак, який увечері приземлився у "Борисполі". На борту перебували 98 пасажирів та 5 членів екіпажу. Серед них — 41 українець та українка.

Досі в Афганістані перебуває щонайменше 50 українців.

Першим українським літаком 16 серпня вивезли майже 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану. Серед них були й зовсім малі діти. Українців на борту було 8.

Згодом ще 153 українці зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому. Серед них 12 осіб, які працювали за субконтрактами від ООН на військовій базі. Частину з них евакуював другий український евакуаційний борт — військовий літак Іл-76МД. Літак вранці 22 серпня привіз до України 83 осіб. 31 з них — українці. Евакуювали громадян України, журналістів Wall Street Journal та "Радіо Свобода", які були в найбільшій небезпеці, дітей та жінок. Одна з евакуйованих, за словами Кулеби, на восьмому місяці вагітності.

Читайте також: Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба
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Топ коментарі
+43
Да,но потом Иран типа вернул,но не сразу...а что им?знают уже прекрасно,что с зебобой можно не церемонится
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24.08.2021 02:41
+35
И где теперь этот самолет,роззявы?
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24.08.2021 02:30
+34
Аэропорт Кабула охраняют Вооруженные силы Америки
Или ( если верить Енину...верить?) уже не охраняют?
Мутки какие-то...
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24.08.2021 02:42
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не уважают... Єнін: Український літак в Кабулі минулої неділі викрали озброєні люди - Цензор.НЕТ 4681 у других ведь летаки не отжимаю.
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24.08.2021 11:21 Відповісти
провал.
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24.08.2021 11:26 Відповісти
Бой в крыму, все в дыму...
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24.08.2021 11:30 Відповісти
Чому Іран не затримав терористів? Де висилка Іранського посла?
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24.08.2021 13:56 Відповісти
А посадити в літак з десяток спецназівців мізків не вистачило?
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24.08.2021 14:00 Відповісти
а толку? Це допомогло б тільки від ножів, і то не факт
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25.08.2021 11:01 Відповісти
17.08.21 18:15 Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба...
Так вот о каком "восхищении* говорил Кулеба...
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24.08.2021 15:13 Відповісти
Аэропорт Кабула охраняют около 4000 американских военных . Вопрос: как туда проникли вооруженные иранцы и умудрились незаметно для украинских летчиков, обслуживающего персонала, без разрешения американских диспетчеров проникнуть и поднять в воздух огромный самолет. Что то тут не так. Или это Украина как государство, или летчики за приличное бабло решили по тихому подзаработать.
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24.08.2021 15:30 Відповісти
"Заработали"
Деньги- мимо кассы.
Соотечественников, застрявших в афганистане талибы подвесят за яй ца.
Вот так.
Впрочем , бидон еще хуже
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24.08.2021 17:59 Відповісти
Украинский самолет, который якобы был захвачен неизвестными в Афганистане, выкупили богатые афганские бизнесмены за валюту, золото и драгоценные камни.«То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт. Источник «Страна.ua» в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть никакого угона не было», - говорится в сообщении.Отмечается, что большая часть афганских беженцев, которых эвакуировали на украинских самолетах, покупали себе места на борту за большие деньги...
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24.08.2021 15:57 Відповісти
Как я и говорил несколько дней назад- улетят украинскими самолетами те, у кого есть деньги. Поэтому на этих рейсах по 92 душмана и 8 украинцев.
Мне пытались тут втереть, шо "Украина своих не бросает"
НЕТ НИЧЕГО ТАЙНОГО, ЧТО БЫ НЕ СТАЛО ЯВНЫМ.
ВСЕ на продажу, жизни СВОИХ ничего не стоят.
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24.08.2021 17:53 Відповісти
Страна.ua - ватне гамно . Нормальна , здорова людина гамна читати не буде . Хіба якийсь виродок .
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24.08.2021 19:18 Відповісти
100%. Але правда десь близько. Ніхто нічого не викрадав. Це неможливо.
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24.08.2021 21:19 Відповісти
лайно не лайно але дуже схоже на правду
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25.08.2021 11:03 Відповісти
Первым украинским самолетом 16 августа вывезли почти 79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана. Среди них были и совсем маленькие дети. Украинцев на борту было 8. Источник: https://censor.net/ru/n3284258
ТАК СІЛЬКИ БУЛО УКРАЇНЦІВ 79 ЧИ 8?Як що брешете то не забрихайтеся,як тепер вірити нашим пропогандиським бублікаціям?
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24.08.2021 19:37 Відповісти
Ну "Страна.ua" - це ще не значить, що вона "Країна.ua".
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24.08.2021 20:33 Відповісти
а чё молчал то целую неделю?
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24.08.2021 20:45 Відповісти
вопрос только один - с самолётом какой страны поступили аналогичным образом ??? и поче
му бы сразу не предложить пока ещё официальным властям десяток-другой самолётов чисто
подкалымить ну хоть бы и под видом спасателей ??? почему не сделать нормально по людс-
ки ???
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25.08.2021 01:38 Відповісти
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