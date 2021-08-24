Єнін: Український літак в Кабулі минулої неділі викрали озброєні люди
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Борт, який повинен був вивезти зі столиці Афганістану українців, викрали в Іран озброєні вогнепальною зброєю люди.
Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулої неділі наш літак захопили інші люди. У вівторок у нас фактично вкрали літак — він вилетів в Іран із невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців. Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту", — розповів Єнін.
Він додав, що останній тиждень уся дипломатична служба працювала у режимі "краш-тесту".
Напередодні з Кабулу вилетів третій український літак, який увечері приземлився у "Борисполі". На борту перебували 98 пасажирів та 5 членів екіпажу. Серед них — 41 українець та українка.
Досі в Афганістані перебуває щонайменше 50 українців.
Першим українським літаком 16 серпня вивезли майже 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану. Серед них були й зовсім малі діти. Українців на борту було 8.
Згодом ще 153 українці зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому. Серед них 12 осіб, які працювали за субконтрактами від ООН на військовій базі. Частину з них евакуював другий український евакуаційний борт — військовий літак Іл-76МД. Літак вранці 22 серпня привіз до України 83 осіб. 31 з них — українці. Евакуювали громадян України, журналістів Wall Street Journal та "Радіо Свобода", які були в найбільшій небезпеці, дітей та жінок. Одна з евакуйованих, за словами Кулеби, на восьмому місяці вагітності.
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Так вот о каком "восхищении* говорил Кулеба...
Деньги- мимо кассы.
Соотечественников, застрявших в афганистане талибы подвесят за яй ца.
Вот так.
Впрочем , бидон еще хуже
Мне пытались тут втереть, шо "Украина своих не бросает"
НЕТ НИЧЕГО ТАЙНОГО, ЧТО БЫ НЕ СТАЛО ЯВНЫМ.
ВСЕ на продажу, жизни СВОИХ ничего не стоят.
ТАК СІЛЬКИ БУЛО УКРАЇНЦІВ 79 ЧИ 8?Як що брешете то не забрихайтеся,як тепер вірити нашим пропогандиським бублікаціям?
му бы сразу не предложить пока ещё официальным властям десяток-другой самолётов чисто
подкалымить ну хоть бы и под видом спасателей ??? почему не сделать нормально по людс-
ки ???