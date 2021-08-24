Єнін: Український літак в Кабулі минулої неділі викрали озброєні люди

Борт, який повинен був вивезти зі столиці Афганістану українців, викрали в Іран озброєні вогнепальною зброєю люди.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої неділі наш літак захопили інші люди. У вівторок у нас фактично вкрали літак — він вилетів в Іран із невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців. Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту", — розповів Єнін.

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Він додав, що останній тиждень уся дипломатична служба працювала у режимі "краш-тесту".

Напередодні з Кабулу вилетів третій український літак, який увечері приземлився у "Борисполі". На борту перебували 98 пасажирів та 5 членів екіпажу. Серед них — 41 українець та українка.

Досі в Афганістані перебуває щонайменше 50 українців.

Першим українським літаком 16 серпня вивезли майже 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану. Серед них були й зовсім малі діти. Українців на борту було 8.

Згодом ще 153 українці зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому. Серед них 12 осіб, які працювали за субконтрактами від ООН на військовій базі. Частину з них евакуював другий український евакуаційний борт — військовий літак Іл-76МД. Літак вранці 22 серпня привіз до України 83 осіб. 31 з них — українці. Евакуювали громадян України, журналістів Wall Street Journal та "Радіо Свобода", які були в найбільшій небезпеці, дітей та жінок. Одна з евакуйованих, за словами Кулеби, на восьмому місяці вагітності.

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