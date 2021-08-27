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Новости Политика Украины
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Марченко объяснил свое заявление о пенсиях: Необходимо создавать стимулы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Марченко объяснил свое заявление о пенсиях: Необходимо создавать стимулы

Министр финансов Сергей Марченко объяснил заявление о том, что украинцам, которым сейчас до 40 лет, придется откладывать пенсионные средства самостоятельно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Люди иногда любят перекручивать то, чего не было сказано. Нужно понимать контекст. Я хочу пояснить, что я говорил о себе лично, что мне, как 40-летнему, если ничего не менять в существующей пенсионной системе, на пенсию рассчитывать не стоит. Она либо будет довольно низкой, или вообще мизерной. Это имелось в виду. Чтобы это изменить, я как 40-летний потенциальный пенсионер думаю, что сделать, чтобы были механизмы, которые позволят мне накопить себе на старость. Точно так же это может касаться любого - 40-летнего, 50-летнего или более молодых людей. Это вопрос создания стимулов для того, чтобы люди копили и откладывали средства, чтобы в будущем иметь пенсии", - отметил глава Минфина.

Марченко ответил на вопрос, не станут ли такие заявления стимулом для людей работать неофициально с "черной" зарплатой.

Читайте: Плохая демография, падение доходов и отсутствие финансирования: Минсоцполитики объяснило необходимость введения накопительных пенсий

"Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы это связывалось с неуплатой налогов или ЕСВ. У нас солидарная пенсионная система, и оплачивая ЕСВ, вы обеспечиваете оплату пенсий действующим пенсионерам. Сейчас размер ЕСВ достаточно незначительный по сравнению с тем, что было раньше. Его в 2015 году снизили в 2 раза. В результате дефицит Пенсионного фонда также вырос в два раза. И мы или будем искать деньги с других налогоплательщиков и закрывать эту дыру, но увеличивать налоговую нагрузку и увеличивать ЕСВ никто не планирует. Так что в этих условиях мы должны искать механизмы, чтобы стимулировать граждан самостоятельно откладывать на пенсию. Сейчас государство думает и отрабатывает конкретные законопроекты о механизме, который имел бы доверие граждан, чтобы они могли дополнительно откладывать деньги на свое пенсионное обеспечение.

Сейчас количество пенсионеров практически равно количеству работающих людей. Этот тренд не изменится в ближайшие 5-10 лет, идет старение населения, уменьшение количества людей, которые официально работают. Это проблема, и ее государство должно решать. Но она не должна решаться путем тенизации экономики. Наоборот, мы пытаемся мотивировать граждан показывать доходы", - добавил министр.

Напомним, ранее Марченко заявил, что гражданам Украины не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в Негосударственных пенсионных фондах.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
Как вы говорить? Создавать стимулы? А вы не раз в году ахметовым с коломойскими, и иже с ними, списывайте по 100 миллиардов долгов перед бюджетом за откат для Зе и его шоблы, а раз в квартал. Стимул будет то что надо.
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27.08.2021 14:34
+27
Может пора послать в зад "кормильцев" , а их пенсии отдать нашим старикам ?
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27.08.2021 14:32
+17
А може вже пора гнати цих зелених більшовиків сцяними тряпками, а для стимулу, ну так щоб до печінок дійшло, пропоную рубати хвоста по саме єПало
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27.08.2021 14:45
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Правила форума Совет форумчан
Может пора послать в зад "кормильцев" , а их пенсии отдать нашим старикам ?
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27.08.2021 14:32 Ответить
А може вже пора гнати цих зелених більшовиків сцяними тряпками, а для стимулу, ну так щоб до печінок дійшло, пропоную рубати хвоста по саме єПало
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27.08.2021 14:45 Ответить
Мапрченко расстрелять чтобы не гнал пургу и не лепил горбатого у Украины есть сегодня реально возможность просто применив арифметическое действо умножаем на 2 всем пенсионерам инвалидам чернобыльцам и прочим с 1 сентября 2021 года платить пенси в 2 размере без напряга для бюджета если расстрелять Президента КМУ Раду и всех чиновников конченных негодяев и подонков и ДА НА ЗАКУСКУ ВОРВОАТЬ НАДО ХОТЯ БЫ НА 50% МЕНЬШЕ ЧЕМ ВОРУЕТ ВЛАСТЬ и был бы давно у нас класс выше среднего +++
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27.08.2021 16:17 Ответить
тогда на Великом крадивництве много не заработаешь. на это они пойти не могут никак,Юзики обидятся.
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27.08.2021 19:53 Ответить
И не мечтай, бандиты тебя в покое не оставят: у тебя их бабки!
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27.08.2021 15:10 Ответить
Как вы говорить? Создавать стимулы? А вы не раз в году ахметовым с коломойскими, и иже с ними, списывайте по 100 миллиардов долгов перед бюджетом за откат для Зе и его шоблы, а раз в квартал. Стимул будет то что надо.
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27.08.2021 14:34 Ответить
Короче опять вырвали из контекста, все как всегда у зеленых мразей.
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27.08.2021 14:35 Ответить
Павешать
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27.08.2021 14:37 Ответить
Уррряяя!!!!!! И завести новых! И так по кругу Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули - Цензор.НЕТ 5882
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27.08.2021 14:46 Ответить
До основанья, а затем? опять ссать мимо унитазов будут? проходили уже...
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27.08.2021 17:24 Ответить
А далі що?
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27.08.2021 15:50 Ответить
Ілліч вам би аплодував. Все це - популізм. Владу хтось все одно захопить, бо тепле місце пустим не буває. І олігархат, доречі, не найгірша система. Північна Корея, Куба, Венесуела і т.д. чудові показники того, що буває коли до влади дориваються популісти.
Щодо прямої демократії - це дорога в прірву та охлократію.
Найкраща система (на мою думку, звичайно) - спочатку націоналістична диктатура (а-ля Південна Корея, Сингапур, Тайвань, Чилі) з реформою в демократію років через 20-30.
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27.08.2021 17:04 Ответить
Слова, знакомьіе до боли...
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27.08.2021 17:25 Ответить
И так всегда - ляпнут что-нибудь, а потом выкручиваются... То их не правильно поняли, то вырвали из контекста...
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27.08.2021 14:38 Ответить
Они упорно запихивают народ в негосударственные пенсионные фонды. Скинуть ответственность с государства и дать возможность подзаработать своим кидалам.
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27.08.2021 14:39 Ответить
При этом шансов получить хоть какую-то пенсию не буде совсем. Ну какая пенсия, если владелец банка собирающего взносы Коломойский или Ахметов?
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27.08.2021 14:43 Ответить
Кретин. Сороколетний.
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27.08.2021 14:39 Ответить
Вырванный контекст сверните трубочкой и засуньте ЗЕ-министру в нужное место!
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27.08.2021 14:40 Ответить
Власть антинародная от первого до последнего министра в ней.
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27.08.2021 14:40 Ответить
Будут ловить и штрафовать. Да, и работая по чёрному. не будет налогов не только в пенс фонд, а и на содержание армии, образования,.... ну и чиновников тоже.
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27.08.2021 14:56 Ответить
Подобные заявления делаются, чтобы узнать готово ли общество к активному противодействию. Это говорит о реальной, плачевной ситуации в стране.
Виновата в этом непрофессиональная власть, а также безответственный её избиратель.
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27.08.2021 14:48 Ответить
_Непрофессиональная власть? Т. е. бандиты пришли с целью работать на народ, просто не профессионалы и потому они народ грабят? Вы понимаете какую чепуху вы написали?
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27.08.2021 15:07 Ответить
Посмотрите из каких конкретных персон состоит нынешняя власть и ответьте могут ли они занимать соответствующие должности, исходя из их профессиональных навыков.
"бандиты" "народ грабят" - звучит, как заезженный лозунг. На данный момент - это избранная народом власть и если подобных избирают 30 лет подряд, то выходит, что других здесь нет и Украина состоит из "бандитов"?

Проблема президента-клоуна только в том ,что он "бандит", который грабит несчастный народ, а к его проф. качествам у Вас вопросов нет?
Вы фокусируетесь на оценке лишь моральных качеств представителей власти, но этого недостаточно.
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27.08.2021 15:52 Ответить
На оценке действий, а главное целей, ради которых они рвутся к власти!
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27.08.2021 15:55 Ответить
можно было и лично откладывать, вот только я пыталась отложить в банк Аркада, где было пенсионное страхование под специальный закон утвержденный ВР Украины и работал он лет 25!!! а обвалили как и Хрещатик за 3 дня, и где моя страховая пенсия?! я даже те деньги которые вложила забрать немогу. Пока эти умники не примут закон по которому все вклады должны будут возвращаться в полном объёме, а виновники в мошенничестве должны сидеть и конфискация будет проводится и у неработающих жен, никто не будет вкладывать в это страхование. Остались одни нецензурные выражения
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27.08.2021 14:59 Ответить
Стимул-это когда пинком под зад, для увеличения показателей, а поощрение-это когда, поощрение за то же.....
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27.08.2021 14:59 Ответить
_Стимулы хочет создавать... Не мотивацию - стимулы! Так называли в Древнем Риме палку, которой быков погоняли...
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27.08.2021 15:03 Ответить
"...я как 40-летний потенциальный пенсионер думаю, что сделать, чтобы были механизмы, которые позволят мне накопить себе на старость."
***
Тирить, тирить і тирить, більше ви ні на що не здатні.
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27.08.2021 15:05 Ответить
_Когда уже до вас дойдёт, пля... писец! Дело вовсе не в "неспособны"! А в том что это и есть реальная цель и причина по которой они рвутся во власть! Уж не для того чтобы сделать жизнь народа лучше.
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27.08.2021 15:15 Ответить
Отже, я маю утримувати за свій рахунок ******** пенсіонерів і ще й одночасно відкладати сам собі на старість.Враховуючи рівень зарплат в Україні - це завдання нереальне.
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27.08.2021 15:05 Ответить
я чет ни понял !? вам стимул это - "коктейлей молотова" с доставкой нужно !? ..Заказ принят ! Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули - Цензор.НЕТ 8234
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27.08.2021 15:06 Ответить
Подяка зебілам...величезна подяка.
Незабаром пенсійний фонд лусне.
І пенсій взагалі може не бути.
Зате на нас повісять ще і борги зеленського.
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27.08.2021 15:13 Ответить
А от як стороння організація (не урядова) може верифікувати чи живий там пенсіонер, чи немає там "мертвих душ" ? Є просте рішення: усі пенсійні виплати треба публікувати відкрито. ПІБ, адреса. Це ж гроші платників податків. Бажаєш пенсію - тобі нема чого приховувати, ну звісно, якщо ти не "супер-хитро-зроблений спец.пенсіонер".
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27.08.2021 15:30 Ответить
Які стимули??? Людям потрібні ГАРАНТІЇ - ніякі стимули не запрацюють, якщо у майбутніх пенсіонерів не буде впевненості, що відкладені кошти не з'їсть, дефолт, банкрутство, інфляція...
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27.08.2021 15:48 Ответить
Да какие гарантии? О чем ты? Чле...ограи у власти. Самый оптимальный вариант - это наличие пассивного дохода, вроде второй квартиры.
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27.08.2021 16:40 Ответить
Киев резиновый!
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27.08.2021 17:44 Ответить
Да и гарантии этого клоуна, до сраки, он не надёжный, он трепло, и никакой веры ему нету. За два года он уже это доказал.
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27.08.2021 20:17 Ответить
Мінімальний ЄСВ був 34.7%, зараз 22 % - де зниження в два рази? Це по-перше.
По-друге яким **** вони планують затримати працездатне населнення через підвищення податків?
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27.08.2021 15:49 Ответить
В мире такое поведение называют неполным служебным соответствием и увольняют за него беспощвдно. И, между прочим, суд Линча еще никто не отменил.
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27.08.2021 15:51 Ответить
А какая разница? Нефиг скиглить. Мы с зебилами до конца пройдем. Конечно до их конца. Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули - Цензор.НЕТ 1204
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27.08.2021 16:38 Ответить
Гражданам Украины не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в Негосударственных пенсионных фондах (НПФ).Источник: https://censor.net/ru/n3284643

Вырвали с контекста, говоришь? Вырвать бы у тебя твой "контекст", шоб тибе даже поssать нечем было, уродец.
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27.08.2021 16:53 Ответить
Я його не виправдовує, але відсутність пенсії при відсутності накопичень через 15-20 років можна прогнозувати з 100% ймовірністю, враховуючи демографію, еміграцію та олігархічний експортно орієнтований устрій держави, при якому інфляція та девальвація щоразу приносять надприбутки тим, хто продає на експорт.
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02.01.2022 08:37 Ответить
Когда судьи, бывшие депутаты, президенты и госслужащие получают несоизмеримую с доходами общества заплаты и соответственно пенсии, говорить о справедливом распределении зарплат и пенсий в Украине не приходится.
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27.08.2021 17:28 Ответить
Ну вот почему эти уродцы сначала провизжат что попало,а потом надо еще прочитать,что оно хотело своим высером сказать?То собаку за коммуналку продай,то "сосну корабельную" в депутаты,то цены за сексуслуги им назови...Какой к е%аной матери контекст?Ищите не государственные пенсионные структуры и давайте им деньги.Вот и весь контекст.При банкротстве банка хоть 200тыс.можно получить,а от этого дерьма что?
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27.08.2021 17:33 Ответить
А куда делись деньги, отчисления тех, кто сейчас пенсионеры?
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27.08.2021 17:45 Ответить
Їх з'їв довгоносик.
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27.08.2021 18:39 Ответить
Почитайте як працює солідарна система, яка діяла та діє у нас.
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02.01.2022 08:40 Ответить
Надо меньше красть!
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27.08.2021 17:46 Ответить
В чем откладывать? Гривна доллар, евро. 10 лет назад штука баксов это было ого и не только у нас.а сейчас это не кекс. А через 20 лет это будет ой. Как с рублём сср. Недвига, врядли. золото?
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27.08.2021 17:49 Ответить
Я так понимаю те НЕ МЕНЕЕ 60% налогов,которые я плачу государству ( вернее НЕРОБАМ -ворам)маловато? В Украине КАЖДЫЙ гражданин платит 20%НДС на ПЕНСИЮ,некоторые как наши дети с момента первых самостоятельных трат! В Украине ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ пенсии получают чиновники,надо начать лишать с них,это САМАЯ большая статья затрат. Например лишая пенсии судью( который и так достаточно прибарахлился как никак три амнистии за тридцать лет и вместо отсидки с конфискацией наворованного они еще и ПЕРСОНАЛЬНУЮ???!! пенсию получают от 200 тыс.гр.( назовите хоть ОДНУ развитую страну где чиновник получает более 7 тыс. долларов?) Так на нее можно содержать 200 пенсионеров. Сорок пять тыс. судей будут содержать миллион сельских пенсов
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27.08.2021 17:56 Ответить
Пересмотр пенсий и зарплат в обществе неминуем.
Чем далее оттягивать этот момент, тем более будет пропасть.
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27.08.2021 17:59 Ответить
Чушь. Пока они массово ****** во все свои, своих хозяев, своих родственников карманы пусть идут нафиг.
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27.08.2021 18:46 Ответить
20 століття це епоха ідеологій соціального популізму і абсолютно безпідставного соціального оптимізму. Тепер батьки сплачують в пенсійний фонд та перекладають виховання дітей на дитсадки та школи - Ваших дітей виховують чужі люди для обслуговування чужих інтересів. В свою чергу, діти, які де факто не мають ніякого почуття вдячності до батьків які відмовились від їх виховання, не бажають утримувати своїх "батьків" в старості. "Соціальна робота" виродилась в мягку форму соціального контролю - безвідповідальними батьками полишеними дітьми напризволяще тепер опікується держава. Іншими словами, сплачуючи в пенсійний фонд Ви самі вбиваєте родинні звязки і стаєте залежними від виплат з цих фондів в старості. Є інші шляхи забезпечення в старості. Традиційно в бідних та відсталих країнах просто плодять велику кількість дітей і зобовязують їх віддавати % на утримання батьків. Інший шлях це створення джерела прибутку який не буде залежати від зовнішніх фондів, банків та держави. Безумовно така "незалежність" досить хитка і спрацьовує лише в випадку диверсифікації ризиків, але це найкраще з того що можна зробити для себе. Якщо поєднати два компоненти необхідних для комфортної старості то потрібно інвестувати в дітей (стосунки іта освіта) і створювати індивідуальні джерела прибутку. В наших умовах найбільшою дурістю є тримати гроші на рахунках в банках України. І немає ніякої різниці якої форми власності ці банки - вони всі створені для того щоб грабувати Вас. Памятайте що гроші в банку це "відкладений попит" і в наших умовах все що Ви "відклали в чужу кишеню" до Вас не повернеться... Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули - Цензор.НЕТ 5930
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27.08.2021 18:12 Ответить
Единственный стимул, который создал этот придурок своим высером - это не платить налог в ПФ. И ни какие контексты уже не помогут
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27.08.2021 19:34 Ответить
Чтоб человек мог самостоятельно откладывать себе на пенсию, для этого должна быть хорошая зарплата. А если минималка, то что он может отложить при таких тарифах, да и ценах абсолютно на всё? Народ ведь не слуги и не депутаты, которые получают сотни тысяч в месяц. Вот они-то могут себе такое позволить, но простому народу, это не под силу. Как видно, команда зелёная, решила вообще бросить пенсионеров на произвол судьбы, они им лишние. "Спасибо" вам за заботу своего народа, который вас же и избрал на свою же голову.
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27.08.2021 19:58 Ответить
_А их избрал вовсе и не народ, а совсем другие деятели, народ просто в положенном месте закорючку поставил. И проиграл! Ещё в тот момент когда сел играть с бандитами в выборы - по бандитами-же составленным правилам.
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27.08.2021 23:48 Ответить
Марченко брат Гетьманцева ?
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27.08.2021 20:00 Ответить
Баба на базарі може щось ляпнути, а потім хреститься: ,,Я так не казала, мене не правильно зрозуміли, це брехня...".
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27.08.2021 20:09 Ответить
При Совке был уже такой фонд- Сберкасса и сберкнижки. И точно так кинут лохов, поверивших этим мошенникам!
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27.08.2021 20:20 Ответить
А з чого відкладати то? Якщо сплативши комуналку з решти суми зп навіть повноцінно харчуватися не можливо. Не у всіх є відквти і хабарі щоб відкладати на старість.
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27.08.2021 20:58 Ответить
Ублюдки. "Пенсія у нього маленька буде.." - тварі. Ця держава - це ворог громадянина.
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27.08.2021 21:07 Ответить
я так понимаю что этот марченко клон толстожопого дефективного ревы.
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27.08.2021 21:34 Ответить
Просто лишите эту тварь пенсии.
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27.08.2021 21:51 Ответить
Украине п р о с т о необходим свой Аугусто !
Который создал новое ЧИЛИ , первой страной в Южной Америке по доходам населения всего
за (семь) Карл лет .
Украинцы в злыднях уже 30 (тридцать) лет !
Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули - Цензор.НЕТ 2835 Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули - Цензор.НЕТ 2835
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27.08.2021 23:56 Ответить
ВР,Президент ,КАБМИН сами не зарабатывают ни копейки Но,щедро выделяют себе из бюджета столько сколько захотят В бюджете могут урезать финансирование кому угодно Но на их корытах всегда табу Вот и получается Тот кто зарабатывает тот в нищите А тот кто не зарабатывает ничего живет как в раю
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27.08.2021 21:52 Ответить
Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули - Цензор.НЕТ 4947
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27.08.2021 23:51 Ответить
 
 