Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив заяву про те, що українцям, яким зараз до 40 років, доведеться відкладати пенсійні кошти самостійно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Люди іноді люблять перекручувати те, чого не було сказано. Потрібно розуміти контекст. Я хочу пояснити, що я говорив про себе особисто, що мені, як 40-річному, якщо нічого не змінювати в існуючій пенсійній системі, на пенсію розраховувати не варто. Вона або буде доволі низькою, або взагалі мізерною. Це малося на увазі. Щоб це змінити, я як 40-річний потенційний пенсіонер думаю, що зробити, щоб були механізми, які дозволять мені накопичити собі на старість. Точно так само це може стосуватися будь-кого — 40-річного, 50-річного або молодших людей. Це питання створення стимулів для того, щоб люди збирали та відкладали кошти, щоб у майбутньому мати пенсії", - зазначив глава Мінфіну.

Марченко відповів на питання, чи не стануть такі заяви стимулом для людей працювати неофіційно з "чорною" зарплатою.

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"Я в жодному разі не хотів би, щоб це пов'язувалося з несплатою податків або ЄСВ. У нас солідарна пенсійна система, і оплачуючи ЄСВ, ви забезпечуєте оплату пенсій чинним пенсіонерам. Зараз розмір ЄСВ доволі незначний у порівнянні з тим, що було раніше. Його у 2015 році знизили удвічі. В результаті дефіцит Пенсійного фонду також зріс удвічі. І ми або будемо шукати гроші з інших платників податків і закривати цю дірку, але збільшувати податкове навантаження і збільшувати ЄСВ ніхто не планує. Так що в цих умовах ми повинні шукати механізми, щоб стимулювати громадян самостійно відкладати на пенсію. Зараз держава думає і відпрацьовує конкретні законопроєкти про механізм, який мав би довіру громадян, щоб вони могли додатково відкладати гроші на своє пенсійне забезпечення.

Зараз кількість пенсіонерів практично дорівнює кількості працюючих людей. Цей тренд не зміниться в найближчі 5-10 років, йде старіння населення, зменшення кількості людей, які офіційно працюють. Це проблема, і держава її повинна вирішувати. Але вона не повинна вирішуватися шляхом тінізації економіки. Навпаки, ми намагаємося мотивувати громадян показувати доходи", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Марченко заявив, що громадянам України не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не включатиме накопичень у Недержавних пенсійних фондах.

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