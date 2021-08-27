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Новини Політика України
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Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив заяву про те, що українцям, яким зараз до 40 років, доведеться відкладати пенсійні кошти самостійно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Люди іноді люблять перекручувати те, чого не було сказано. Потрібно розуміти контекст. Я хочу пояснити, що я говорив про себе особисто, що мені, як 40-річному, якщо нічого не змінювати в існуючій пенсійній системі, на пенсію розраховувати не варто. Вона або буде доволі низькою, або взагалі мізерною. Це малося на увазі. Щоб це змінити, я як 40-річний потенційний пенсіонер думаю, що зробити, щоб були механізми, які дозволять мені накопичити собі на старість. Точно так само це може стосуватися будь-кого — 40-річного, 50-річного або молодших людей. Це питання створення стимулів для того, щоб люди збирали та відкладали кошти, щоб у майбутньому мати пенсії", - зазначив глава Мінфіну.

Марченко відповів на питання, чи не стануть такі заяви стимулом для людей працювати неофіційно з "чорною" зарплатою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погана демографія, падіння доходів і відсутність фінансування: Мінсоцполітики пояснило необхідність запровадження накопичувальних пенсій

"Я в жодному разі не хотів би, щоб це пов'язувалося з несплатою податків або ЄСВ. У нас солідарна пенсійна система, і оплачуючи ЄСВ, ви забезпечуєте оплату пенсій чинним пенсіонерам. Зараз розмір ЄСВ доволі незначний у порівнянні з тим, що було раніше. Його у 2015 році знизили удвічі. В результаті дефіцит Пенсійного фонду також зріс удвічі. І ми або будемо шукати гроші з інших платників податків і закривати цю дірку, але збільшувати податкове навантаження і збільшувати ЄСВ ніхто не планує. Так що в цих умовах ми повинні шукати механізми, щоб стимулювати громадян самостійно відкладати на пенсію. Зараз держава думає і відпрацьовує конкретні законопроєкти про механізм, який мав би довіру громадян, щоб вони могли додатково відкладати гроші на своє пенсійне забезпечення.

Зараз кількість пенсіонерів практично дорівнює кількості працюючих людей. Цей тренд не зміниться в найближчі 5-10 років, йде старіння населення, зменшення кількості людей, які офіційно працюють. Це проблема, і держава її повинна вирішувати. Але вона не повинна вирішуватися шляхом тінізації економіки. Навпаки, ми намагаємося мотивувати громадян показувати доходи", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Марченко заявив, що громадянам України не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не включатиме накопичень у Недержавних пенсійних фондах.

Також читайте: Порядок виплат пенсій із 1 вересня не змінюється, - ПФ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Как вы говорить? Создавать стимулы? А вы не раз в году ахметовым с коломойскими, и иже с ними, списывайте по 100 миллиардов долгов перед бюджетом за откат для Зе и его шоблы, а раз в квартал. Стимул будет то что надо.
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27.08.2021 14:34
+27
Может пора послать в зад "кормильцев" , а их пенсии отдать нашим старикам ?
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27.08.2021 14:32
+17
А може вже пора гнати цих зелених більшовиків сцяними тряпками, а для стимулу, ну так щоб до печінок дійшло, пропоную рубати хвоста по саме єПало
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27.08.2021 14:45
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Может пора послать в зад "кормильцев" , а их пенсии отдать нашим старикам ?
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27.08.2021 14:32 Відповісти
А може вже пора гнати цих зелених більшовиків сцяними тряпками, а для стимулу, ну так щоб до печінок дійшло, пропоную рубати хвоста по саме єПало
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27.08.2021 14:45 Відповісти
Мапрченко расстрелять чтобы не гнал пургу и не лепил горбатого у Украины есть сегодня реально возможность просто применив арифметическое действо умножаем на 2 всем пенсионерам инвалидам чернобыльцам и прочим с 1 сентября 2021 года платить пенси в 2 размере без напряга для бюджета если расстрелять Президента КМУ Раду и всех чиновников конченных негодяев и подонков и ДА НА ЗАКУСКУ ВОРВОАТЬ НАДО ХОТЯ БЫ НА 50% МЕНЬШЕ ЧЕМ ВОРУЕТ ВЛАСТЬ и был бы давно у нас класс выше среднего +++
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27.08.2021 16:17 Відповісти
тогда на Великом крадивництве много не заработаешь. на это они пойти не могут никак,Юзики обидятся.
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27.08.2021 19:53 Відповісти
И не мечтай, бандиты тебя в покое не оставят: у тебя их бабки!
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27.08.2021 15:10 Відповісти
Как вы говорить? Создавать стимулы? А вы не раз в году ахметовым с коломойскими, и иже с ними, списывайте по 100 миллиардов долгов перед бюджетом за откат для Зе и его шоблы, а раз в квартал. Стимул будет то что надо.
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27.08.2021 14:34 Відповісти
Короче опять вырвали из контекста, все как всегда у зеленых мразей.
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27.08.2021 14:35 Відповісти
Павешать
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27.08.2021 14:37 Відповісти
Уррряяя!!!!!! И завести новых! И так по кругу Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули - Цензор.НЕТ 5882
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27.08.2021 14:46 Відповісти
До основанья, а затем? опять ссать мимо унитазов будут? проходили уже...
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27.08.2021 17:24 Відповісти
А далі що?
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27.08.2021 15:50 Відповісти
Ілліч вам би аплодував. Все це - популізм. Владу хтось все одно захопить, бо тепле місце пустим не буває. І олігархат, доречі, не найгірша система. Північна Корея, Куба, Венесуела і т.д. чудові показники того, що буває коли до влади дориваються популісти.
Щодо прямої демократії - це дорога в прірву та охлократію.
Найкраща система (на мою думку, звичайно) - спочатку націоналістична диктатура (а-ля Південна Корея, Сингапур, Тайвань, Чилі) з реформою в демократію років через 20-30.
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27.08.2021 17:04 Відповісти
Слова, знакомьіе до боли...
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27.08.2021 17:25 Відповісти
И так всегда - ляпнут что-нибудь, а потом выкручиваются... То их не правильно поняли, то вырвали из контекста...
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27.08.2021 14:38 Відповісти
Они упорно запихивают народ в негосударственные пенсионные фонды. Скинуть ответственность с государства и дать возможность подзаработать своим кидалам.
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27.08.2021 14:39 Відповісти
При этом шансов получить хоть какую-то пенсию не буде совсем. Ну какая пенсия, если владелец банка собирающего взносы Коломойский или Ахметов?
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27.08.2021 14:43 Відповісти
Кретин. Сороколетний.
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27.08.2021 14:39 Відповісти
Вырванный контекст сверните трубочкой и засуньте ЗЕ-министру в нужное место!
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27.08.2021 14:40 Відповісти
Власть антинародная от первого до последнего министра в ней.
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27.08.2021 14:40 Відповісти
Будут ловить и штрафовать. Да, и работая по чёрному. не будет налогов не только в пенс фонд, а и на содержание армии, образования,.... ну и чиновников тоже.
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27.08.2021 14:56 Відповісти
Подобные заявления делаются, чтобы узнать готово ли общество к активному противодействию. Это говорит о реальной, плачевной ситуации в стране.
Виновата в этом непрофессиональная власть, а также безответственный её избиратель.
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27.08.2021 14:48 Відповісти
_Непрофессиональная власть? Т. е. бандиты пришли с целью работать на народ, просто не профессионалы и потому они народ грабят? Вы понимаете какую чепуху вы написали?
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27.08.2021 15:07 Відповісти
Посмотрите из каких конкретных персон состоит нынешняя власть и ответьте могут ли они занимать соответствующие должности, исходя из их профессиональных навыков.
"бандиты" "народ грабят" - звучит, как заезженный лозунг. На данный момент - это избранная народом власть и если подобных избирают 30 лет подряд, то выходит, что других здесь нет и Украина состоит из "бандитов"?

Проблема президента-клоуна только в том ,что он "бандит", который грабит несчастный народ, а к его проф. качествам у Вас вопросов нет?
Вы фокусируетесь на оценке лишь моральных качеств представителей власти, но этого недостаточно.
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27.08.2021 15:52 Відповісти
На оценке действий, а главное целей, ради которых они рвутся к власти!
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27.08.2021 15:55 Відповісти
можно было и лично откладывать, вот только я пыталась отложить в банк Аркада, где было пенсионное страхование под специальный закон утвержденный ВР Украины и работал он лет 25!!! а обвалили как и Хрещатик за 3 дня, и где моя страховая пенсия?! я даже те деньги которые вложила забрать немогу. Пока эти умники не примут закон по которому все вклады должны будут возвращаться в полном объёме, а виновники в мошенничестве должны сидеть и конфискация будет проводится и у неработающих жен, никто не будет вкладывать в это страхование. Остались одни нецензурные выражения
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27.08.2021 14:59 Відповісти
Стимул-это когда пинком под зад, для увеличения показателей, а поощрение-это когда, поощрение за то же.....
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27.08.2021 14:59 Відповісти
_Стимулы хочет создавать... Не мотивацию - стимулы! Так называли в Древнем Риме палку, которой быков погоняли...
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27.08.2021 15:03 Відповісти
"...я как 40-летний потенциальный пенсионер думаю, что сделать, чтобы были механизмы, которые позволят мне накопить себе на старость."
***
Тирить, тирить і тирить, більше ви ні на що не здатні.
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27.08.2021 15:05 Відповісти
_Когда уже до вас дойдёт, пля... писец! Дело вовсе не в "неспособны"! А в том что это и есть реальная цель и причина по которой они рвутся во власть! Уж не для того чтобы сделать жизнь народа лучше.
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27.08.2021 15:15 Відповісти
Отже, я маю утримувати за свій рахунок ******** пенсіонерів і ще й одночасно відкладати сам собі на старість.Враховуючи рівень зарплат в Україні - це завдання нереальне.
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27.08.2021 15:05 Відповісти
я чет ни понял !? вам стимул это - "коктейлей молотова" с доставкой нужно !? ..Заказ принят ! Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули - Цензор.НЕТ 8234
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27.08.2021 15:06 Відповісти
Подяка зебілам...величезна подяка.
Незабаром пенсійний фонд лусне.
І пенсій взагалі може не бути.
Зате на нас повісять ще і борги зеленського.
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27.08.2021 15:13 Відповісти
А от як стороння організація (не урядова) може верифікувати чи живий там пенсіонер, чи немає там "мертвих душ" ? Є просте рішення: усі пенсійні виплати треба публікувати відкрито. ПІБ, адреса. Це ж гроші платників податків. Бажаєш пенсію - тобі нема чого приховувати, ну звісно, якщо ти не "супер-хитро-зроблений спец.пенсіонер".
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27.08.2021 15:30 Відповісти
Які стимули??? Людям потрібні ГАРАНТІЇ - ніякі стимули не запрацюють, якщо у майбутніх пенсіонерів не буде впевненості, що відкладені кошти не з'їсть, дефолт, банкрутство, інфляція...
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27.08.2021 15:48 Відповісти
Да какие гарантии? О чем ты? Чле...ограи у власти. Самый оптимальный вариант - это наличие пассивного дохода, вроде второй квартиры.
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27.08.2021 16:40 Відповісти
Киев резиновый!
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27.08.2021 17:44 Відповісти
Да и гарантии этого клоуна, до сраки, он не надёжный, он трепло, и никакой веры ему нету. За два года он уже это доказал.
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27.08.2021 20:17 Відповісти
Мінімальний ЄСВ був 34.7%, зараз 22 % - де зниження в два рази? Це по-перше.
По-друге яким **** вони планують затримати працездатне населнення через підвищення податків?
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27.08.2021 15:49 Відповісти
В мире такое поведение называют неполным служебным соответствием и увольняют за него беспощвдно. И, между прочим, суд Линча еще никто не отменил.
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27.08.2021 15:51 Відповісти
А какая разница? Нефиг скиглить. Мы с зебилами до конца пройдем. Конечно до их конца. Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули - Цензор.НЕТ 1204
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27.08.2021 16:38 Відповісти
Гражданам Украины не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в Негосударственных пенсионных фондах (НПФ).Источник: https://censor.net/ru/n3284643

Вырвали с контекста, говоришь? Вырвать бы у тебя твой "контекст", шоб тибе даже поssать нечем было, уродец.
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27.08.2021 16:53 Відповісти
Я його не виправдовує, але відсутність пенсії при відсутності накопичень через 15-20 років можна прогнозувати з 100% ймовірністю, враховуючи демографію, еміграцію та олігархічний експортно орієнтований устрій держави, при якому інфляція та девальвація щоразу приносять надприбутки тим, хто продає на експорт.
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02.01.2022 08:37 Відповісти
Когда судьи, бывшие депутаты, президенты и госслужащие получают несоизмеримую с доходами общества заплаты и соответственно пенсии, говорить о справедливом распределении зарплат и пенсий в Украине не приходится.
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27.08.2021 17:28 Відповісти
Ну вот почему эти уродцы сначала провизжат что попало,а потом надо еще прочитать,что оно хотело своим высером сказать?То собаку за коммуналку продай,то "сосну корабельную" в депутаты,то цены за сексуслуги им назови...Какой к е%аной матери контекст?Ищите не государственные пенсионные структуры и давайте им деньги.Вот и весь контекст.При банкротстве банка хоть 200тыс.можно получить,а от этого дерьма что?
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27.08.2021 17:33 Відповісти
А куда делись деньги, отчисления тех, кто сейчас пенсионеры?
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27.08.2021 17:45 Відповісти
Їх з'їв довгоносик.
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27.08.2021 18:39 Відповісти
Почитайте як працює солідарна система, яка діяла та діє у нас.
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02.01.2022 08:40 Відповісти
Надо меньше красть!
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27.08.2021 17:46 Відповісти
В чем откладывать? Гривна доллар, евро. 10 лет назад штука баксов это было ого и не только у нас.а сейчас это не кекс. А через 20 лет это будет ой. Как с рублём сср. Недвига, врядли. золото?
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27.08.2021 17:49 Відповісти
Я так понимаю те НЕ МЕНЕЕ 60% налогов,которые я плачу государству ( вернее НЕРОБАМ -ворам)маловато? В Украине КАЖДЫЙ гражданин платит 20%НДС на ПЕНСИЮ,некоторые как наши дети с момента первых самостоятельных трат! В Украине ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ пенсии получают чиновники,надо начать лишать с них,это САМАЯ большая статья затрат. Например лишая пенсии судью( который и так достаточно прибарахлился как никак три амнистии за тридцать лет и вместо отсидки с конфискацией наворованного они еще и ПЕРСОНАЛЬНУЮ???!! пенсию получают от 200 тыс.гр.( назовите хоть ОДНУ развитую страну где чиновник получает более 7 тыс. долларов?) Так на нее можно содержать 200 пенсионеров. Сорок пять тыс. судей будут содержать миллион сельских пенсов
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27.08.2021 17:56 Відповісти
Пересмотр пенсий и зарплат в обществе неминуем.
Чем далее оттягивать этот момент, тем более будет пропасть.
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27.08.2021 17:59 Відповісти
Чушь. Пока они массово ****** во все свои, своих хозяев, своих родственников карманы пусть идут нафиг.
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27.08.2021 18:46 Відповісти
20 століття це епоха ідеологій соціального популізму і абсолютно безпідставного соціального оптимізму. Тепер батьки сплачують в пенсійний фонд та перекладають виховання дітей на дитсадки та школи - Ваших дітей виховують чужі люди для обслуговування чужих інтересів. В свою чергу, діти, які де факто не мають ніякого почуття вдячності до батьків які відмовились від їх виховання, не бажають утримувати своїх "батьків" в старості. "Соціальна робота" виродилась в мягку форму соціального контролю - безвідповідальними батьками полишеними дітьми напризволяще тепер опікується держава. Іншими словами, сплачуючи в пенсійний фонд Ви самі вбиваєте родинні звязки і стаєте залежними від виплат з цих фондів в старості. Є інші шляхи забезпечення в старості. Традиційно в бідних та відсталих країнах просто плодять велику кількість дітей і зобовязують їх віддавати % на утримання батьків. Інший шлях це створення джерела прибутку який не буде залежати від зовнішніх фондів, банків та держави. Безумовно така "незалежність" досить хитка і спрацьовує лише в випадку диверсифікації ризиків, але це найкраще з того що можна зробити для себе. Якщо поєднати два компоненти необхідних для комфортної старості то потрібно інвестувати в дітей (стосунки іта освіта) і створювати індивідуальні джерела прибутку. В наших умовах найбільшою дурістю є тримати гроші на рахунках в банках України. І немає ніякої різниці якої форми власності ці банки - вони всі створені для того щоб грабувати Вас. Памятайте що гроші в банку це "відкладений попит" і в наших умовах все що Ви "відклали в чужу кишеню" до Вас не повернеться... Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули - Цензор.НЕТ 5930
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27.08.2021 18:12 Відповісти
Единственный стимул, который создал этот придурок своим высером - это не платить налог в ПФ. И ни какие контексты уже не помогут
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27.08.2021 19:34 Відповісти
Чтоб человек мог самостоятельно откладывать себе на пенсию, для этого должна быть хорошая зарплата. А если минималка, то что он может отложить при таких тарифах, да и ценах абсолютно на всё? Народ ведь не слуги и не депутаты, которые получают сотни тысяч в месяц. Вот они-то могут себе такое позволить, но простому народу, это не под силу. Как видно, команда зелёная, решила вообще бросить пенсионеров на произвол судьбы, они им лишние. "Спасибо" вам за заботу своего народа, который вас же и избрал на свою же голову.
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27.08.2021 19:58 Відповісти
_А их избрал вовсе и не народ, а совсем другие деятели, народ просто в положенном месте закорючку поставил. И проиграл! Ещё в тот момент когда сел играть с бандитами в выборы - по бандитами-же составленным правилам.
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27.08.2021 23:48 Відповісти
Марченко брат Гетьманцева ?
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27.08.2021 20:00 Відповісти
Баба на базарі може щось ляпнути, а потім хреститься: ,,Я так не казала, мене не правильно зрозуміли, це брехня...".
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27.08.2021 20:09 Відповісти
При Совке был уже такой фонд- Сберкасса и сберкнижки. И точно так кинут лохов, поверивших этим мошенникам!
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27.08.2021 20:20 Відповісти
А з чого відкладати то? Якщо сплативши комуналку з решти суми зп навіть повноцінно харчуватися не можливо. Не у всіх є відквти і хабарі щоб відкладати на старість.
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27.08.2021 20:58 Відповісти
Ублюдки. "Пенсія у нього маленька буде.." - тварі. Ця держава - це ворог громадянина.
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27.08.2021 21:07 Відповісти
я так понимаю что этот марченко клон толстожопого дефективного ревы.
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27.08.2021 21:34 Відповісти
Просто лишите эту тварь пенсии.
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27.08.2021 21:51 Відповісти
Украине п р о с т о необходим свой Аугусто !
Который создал новое ЧИЛИ , первой страной в Южной Америке по доходам населения всего
за (семь) Карл лет .
Украинцы в злыднях уже 30 (тридцать) лет !
Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули - Цензор.НЕТ 2835 Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули - Цензор.НЕТ 2835
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27.08.2021 23:56 Відповісти
ВР,Президент ,КАБМИН сами не зарабатывают ни копейки Но,щедро выделяют себе из бюджета столько сколько захотят В бюджете могут урезать финансирование кому угодно Но на их корытах всегда табу Вот и получается Тот кто зарабатывает тот в нищите А тот кто не зарабатывает ничего живет как в раю
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27.08.2021 21:52 Відповісти
Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули - Цензор.НЕТ 4947
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27.08.2021 23:51 Відповісти
 
 