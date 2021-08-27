Марченко пояснив свою заяву про пенсії: Необхідно створювати стимули
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Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив заяву про те, що українцям, яким зараз до 40 років, доведеться відкладати пенсійні кошти самостійно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Люди іноді люблять перекручувати те, чого не було сказано. Потрібно розуміти контекст. Я хочу пояснити, що я говорив про себе особисто, що мені, як 40-річному, якщо нічого не змінювати в існуючій пенсійній системі, на пенсію розраховувати не варто. Вона або буде доволі низькою, або взагалі мізерною. Це малося на увазі. Щоб це змінити, я як 40-річний потенційний пенсіонер думаю, що зробити, щоб були механізми, які дозволять мені накопичити собі на старість. Точно так само це може стосуватися будь-кого — 40-річного, 50-річного або молодших людей. Це питання створення стимулів для того, щоб люди збирали та відкладали кошти, щоб у майбутньому мати пенсії", - зазначив глава Мінфіну.
Марченко відповів на питання, чи не стануть такі заяви стимулом для людей працювати неофіційно з "чорною" зарплатою.
Зараз кількість пенсіонерів практично дорівнює кількості працюючих людей. Цей тренд не зміниться в найближчі 5-10 років, йде старіння населення, зменшення кількості людей, які офіційно працюють. Це проблема, і держава її повинна вирішувати. Але вона не повинна вирішуватися шляхом тінізації економіки. Навпаки, ми намагаємося мотивувати громадян показувати доходи", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше Марченко заявив, що громадянам України не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не включатиме накопичень у Недержавних пенсійних фондах.
Будь ласка, зачекайте...
Щодо прямої демократії - це дорога в прірву та охлократію.
Найкраща система (на мою думку, звичайно) - спочатку націоналістична диктатура (а-ля Південна Корея, Сингапур, Тайвань, Чилі) з реформою в демократію років через 20-30.
Виновата в этом непрофессиональная власть, а также безответственный её избиратель.
"бандиты" "народ грабят" - звучит, как заезженный лозунг. На данный момент - это избранная народом власть и если подобных избирают 30 лет подряд, то выходит, что других здесь нет и Украина состоит из "бандитов"?
Проблема президента-клоуна только в том ,что он "бандит", который грабит несчастный народ, а к его проф. качествам у Вас вопросов нет?
Вы фокусируетесь на оценке лишь моральных качеств представителей власти, но этого недостаточно.
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Тирить, тирить і тирить, більше ви ні на що не здатні.
Незабаром пенсійний фонд лусне.
І пенсій взагалі може не бути.
Зате на нас повісять ще і борги зеленського.
По-друге яким **** вони планують затримати працездатне населнення через підвищення податків?
Вырвали с контекста, говоришь? Вырвать бы у тебя твой "контекст", шоб тибе даже поssать нечем было, уродец.
Чем далее оттягивать этот момент, тем более будет пропасть.
Который создал новое ЧИЛИ , первой страной в Южной Америке по доходам населения всего
за (семь) Карл лет .
Украинцы в злыднях уже 30 (тридцать) лет !