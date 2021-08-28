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Франция прекратила эвакуацию граждан из Афганистана. Французские военные также покинули Кабул

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Франция прекратила эвакуацию граждан из Афганистана. Французские военные также покинули Кабул

Франция вечером 27 августа совершила последний эвакуационный рейс из Кабула, аэропорт покинули также французские военные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

С 15 августа эвакуационными рейсами Франции вывезли 3000 человек, из них около сотни людей родом из Франции и более 2600 афганцев, которые сотрудничали с французской миссией или которым из-за работы в общественных организациях и идейной позиции угрожает опасность. Скольких человек еще необходимо было бы забрать при возможности продолжать рейсы, не уточняют.

"Операция "Апаган", начатая 15 августа по указанию президента Республики, закончилась сегодня вечером", - заявила министр обороны Флоранс Парли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба

В совместном коммюнике она и глава МИД Жан Ив Ле Дриан объяснили, что вынуждены были остановить операцию из-за невозможности в дальнейшем гарантировать безопасность в аэропорту и в связи с приближением даты окончательного выхода американцев из Афганистана. С Кабула вылетели также последние сотрудники французского посольства и военные.

"Операция завершена, но Франция продолжит помогать выехать всем, кому необходима защита", - добавила Флоранс Парли.

В совместном заявлении министры добавили, что продолжат держать контакт с руководством "Талибана", чтобы они и после 31 августа не создавали препятствий для выезда из страны.

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Сообщается также, что в Дохе, столице Катара, состоялась первая встреча французской делегации с представителями "Талибана" с тех пор как Афганистан перешел под их контроль. На ней обсуждали ситуацию в аэропорту и дальнейшую эвакуацию. Отмечается, что талибы пообещали выпускать из страны людей с соответствующими документами.

При этом отмечают, что этот диалог не означает политического признания "Талибана" и оно потенциально возможно только при ряде условий - возможности выезда из страны тех, кто хочет это сделать, недопущение превращения страны в базу террористов и создании правительства с участием других сил.

"В международных отношениях иногда приходится выбирать между двух плохих вариантов, чтобы хоть как-то защитить интересы и ценности", - прокомментировал государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуация из Афганистана продолжится и после 31 августа, - Блинкен
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Топ комментарии
+6
Ну это понятно!!! Трусливые жабоеды в своем репертуаре)))
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28.08.2021 12:39
+4
Франция прекратила эвакуацию граждан из Афганистана. Французские военные также покинули Кабул - Цензор.НЕТ 5150
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28.08.2021 12:45
+4
Я думаю, талибы не для того погибали в бою, чтобы разрешить свободные выборы, противоречащие их ценностям.
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28.08.2021 13:35
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Ну это понятно!!! Трусливые жабоеды в своем репертуаре)))
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28.08.2021 12:39 Ответить
а че они в это Мали там делали??? ихтамнетили или малийскую народную республику создавали?? P.S.- а ті судя по всему с фронта строчишь, "воин"???)))
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28.08.2021 12:49 Ответить
А, ты не в курсе, что Лежион этранжэр делает в Мали? Так о чем с тобый разговаривать?
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28.08.2021 14:42 Ответить
Я не воин, я тетка пенсионерка. Просто погоняло взяла "Сашко".
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28.08.2021 14:43 Ответить
Умные прагматичные люди!
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28.08.2021 13:00 Ответить
единственная возможность легализации Талибана СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ

а иначе его признаниеЗападом это признание узурпаторов и террористов
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28.08.2021 13:00 Ответить
Я думаю, талибы не для того погибали в бою, чтобы разрешить свободные выборы, противоречащие их ценностям.
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28.08.2021 13:35 Ответить
Тогда заизолировать да Сев Кореи и пусть дохнут

Но єто не СК, там люди с калашами и Пандшерами 😁
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28.08.2021 14:06 Ответить
Заизолировать - я только "за", но только в том случае, если они со своими ценностями за пределы своей земли полезут.
А пока не полезут - то с чего бы?
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28.08.2021 14:21 Ответить
да уже готовы признать
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28.08.2021 15:50 Ответить
признают и так
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28.08.2021 15:50 Ответить
Французи вирішили тримати паритет між кількістю афганців та арабів, мабуть. Болівар більше туземців не витримає.
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28.08.2021 13:12 Ответить
у них жизнь своих граждан ценится, а не -бабы еще нарожают и правильно
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28.08.2021 13:55 Ответить
В данный момент взлетают из Кабула и прибывают в аэропорт Кабула много американских военных грузовых самолётов Boeing C-17A Globemaster III... согласно https://www.flightradar24.com/35.05,69.26/6
Наверное, пытаются вывезти по максимуму людей из Афганистана, сколько успеют, за пару дней до окончательной передачи аэропорта Кабула талибам.
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28.08.2021 12:43 Ответить
Мене більше хвилює те, що НАТОвські безпілотники дуже рідко почали бороздити простори Чорного моря і лугандона.
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28.08.2021 12:53 Ответить
Так не бывает, чтобы НАТО проиграло талибам. Это фигня. Значит, так кому-то надо было.
Кому? Раше?
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28.08.2021 12:44 Ответить
А с каких это пор НАТО делает то, что что кацапстану надо? Такое никогда не случится. Рашка изгой.
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28.08.2021 14:39 Ответить
бывает
еще и как бывает
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28.08.2021 15:50 Ответить
Франция прекратила эвакуацию граждан из Афганистана. Французские военные также покинули Кабул - Цензор.НЕТ 5150
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28.08.2021 12:45 Ответить
Жуткий Омск подборка фото Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 3550
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28.08.2021 12:59 Ответить
дети гор боятся жаб Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 8780
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28.08.2021 13:01 Ответить
это фейковая новость
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28.08.2021 15:49 Ответить
ще одне золото! Франция прекратила эвакуацию граждан из Афганистана. Французские военные также покинули Кабул - Цензор.НЕТ 5787
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28.08.2021 12:46 Ответить
Дніпро!
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28.08.2021 12:48 Ответить
Та да... вєєєєрюююю..
🤣🤣
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28.08.2021 12:48 Ответить
Слабаки. Кулеба сказав що вивезе всіх українців.
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28.08.2021 12:49 Ответить
Всех не сможет вывезти никто Вывезти возможно( и то с огромными трудностями) только из Кабула. Но в Кабуле проживали далеко невсе. А добраться сейчас до Кабула из других провинций просто невозможно.
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28.08.2021 12:54 Ответить
Лаптестан Талибан Афган...задрали вы ужеэтим дерьмом...Наполеон проснется...и начнет скоро возмущатся... Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 3089и даст по роже... Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 3149
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28.08.2021 13:26 Ответить
Мацковия спаленная пожаром Французу отдана... Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 7087 ЛермонтовФранція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 7087вас баранами назвал еще 200 лет назад...Вяликие блин...
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28.08.2021 13:28 Ответить
европа и америка уехала менять памперсы
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28.08.2021 13:51 Ответить
Америка памперсы поменяла на Мацковии когда Рузвельт дал первый миллион тонн Тушонки для быдла Мацвовии...,а это был АВГУСТ 1941 года...бараны жрите... Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 4531
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28.08.2021 13:54 Ответить
Ольга ********* блеет р Вяличи РАБссии..это мы победили Гитлера....портянками и бинтами,,,которых в ССре было завались...что ГУТАЛИНУ кота МАТРОСКИНА... Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 9551 Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 9551
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28.08.2021 13:57 Ответить
французы тупо бросили своих граждан
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28.08.2021 15:49 Ответить
лягушки включили заднюю скорость ..эт тебе не бельмондо в кашкете легионера...
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28.08.2021 18:23 Ответить
У всі часи і віки в Галичині все гидке, противне і заразне називали "францою". Попри всі решту біди, завдані Францією українцям протягом років становлення нашої Незалежності, згадується як хвалене французьке правосуддя відпустило на волю із зали суду убивцю С.Петлюри жида шварцбада. Убивство першої ступені (сплановане, забезпечене, продумане) було виправдано! Паскуда шварцбад був наказаний штрафом лише за те, що ... вимазав бруківку кров"ю С.Петлюри! **** "франца".
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28.08.2021 20:01 Ответить
 
 