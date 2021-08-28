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Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул

Франція у вечері 27 серпня здійснила останній евакуаційний рейс із Кабула, аеропорт покинули також французькі військові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

З 15 серпня евакуаційними рейсами Франції вивезли 3000 осіб, із них близько сотні людей родом із Франції та понад 2600 афганців, які співпрацювали з французькою місією або яким через роботу в громадських організаціях та ідейну позицію загрожує небезпека. Скількох людей ще необхідно було б вивезти за можливості продовжувати рейси, не уточнюють.

"Операція "Апаган", розпочата 15 серпня за вказівкою президента Республіки, скінчилась сьогодні увечері", - заявила міністерка оборони Флоранс Парлі.

Читайте також: Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ, - Кулеба

У спільному комюніке вона та глава МЗС Жан-Ів Ле Дріан пояснили, що змушені були зупинити операцію через неможливість  надалі  гарантувати безпеку в аеропорту та у зв’язку з наближенням дати остаточного виходу американців з Афганістану. З Кабула вилетіли також останні співробітники французького посольства та військові.

"Операція завершена, але Франція продовжить допомагати виїхати всім, кому необхідний захист," - додала Флоранс Парлі.

У спільній заяві міністри додали, що продовжать тримати контакт із керівництвом "Талібану", щоб вони і після 31 серпня не створювали перешкод для виїзду з країни.

Читайте також: З Афганістану вже евакуювали понад 100 тис. осіб, ще 250 тис. очікують евакуації

Повідомляється також, що у Досі, столиці Катару, відбулась перша зустріч французької делегації з представниками "Талібану", відколи Афганістан перейшов під їхній контроль. На ній обговорювали ситуацію в аеропорту і подальшу евакуацію. Зазначається, що таліби пообіцяли випускати з країни людей із відповідними документами.

Водночас наголошують, що цей діалог не означає політичного визнання "Талібану" і воно потенційно можливе тільки за низки умов: можливості виїзду з країни тих, хто хоче це зробити, недопущення перетворення країни на базу терористів та створення уряду за участі інших сил.

"У міжнародних відносинах іноді доводиться обирати поміж двох поганих варіантів, щоб хоч якось захистити інтереси й цінності", - прокоментував державний секретар з європейських справ Клеман Бон.

Читайте також: Евакуація з Афганістану триватиме і після 31 серпня, - Блінкен
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Топ коментарі
+6
Ну это понятно!!! Трусливые жабоеды в своем репертуаре)))
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28.08.2021 12:39
+4
Франция прекратила эвакуацию граждан из Афганистана. Французские военные также покинули Кабул - Цензор.НЕТ 5150
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28.08.2021 12:45
+4
Я думаю, талибы не для того погибали в бою, чтобы разрешить свободные выборы, противоречащие их ценностям.
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28.08.2021 13:35
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Ну это понятно!!! Трусливые жабоеды в своем репертуаре)))
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28.08.2021 12:39 Відповісти
а че они в это Мали там делали??? ихтамнетили или малийскую народную республику создавали?? P.S.- а ті судя по всему с фронта строчишь, "воин"???)))
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28.08.2021 12:49 Відповісти
А, ты не в курсе, что Лежион этранжэр делает в Мали? Так о чем с тобый разговаривать?
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28.08.2021 14:42 Відповісти
Я не воин, я тетка пенсионерка. Просто погоняло взяла "Сашко".
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28.08.2021 14:43 Відповісти
Умные прагматичные люди!
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28.08.2021 13:00 Відповісти
единственная возможность легализации Талибана СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ

а иначе его признаниеЗападом это признание узурпаторов и террористов
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28.08.2021 13:00 Відповісти
Я думаю, талибы не для того погибали в бою, чтобы разрешить свободные выборы, противоречащие их ценностям.
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28.08.2021 13:35 Відповісти
Тогда заизолировать да Сев Кореи и пусть дохнут

Но єто не СК, там люди с калашами и Пандшерами 😁
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28.08.2021 14:06 Відповісти
Заизолировать - я только "за", но только в том случае, если они со своими ценностями за пределы своей земли полезут.
А пока не полезут - то с чего бы?
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28.08.2021 14:21 Відповісти
да уже готовы признать
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28.08.2021 15:50 Відповісти
признают и так
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28.08.2021 15:50 Відповісти
Французи вирішили тримати паритет між кількістю афганців та арабів, мабуть. Болівар більше туземців не витримає.
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28.08.2021 13:12 Відповісти
у них жизнь своих граждан ценится, а не -бабы еще нарожают и правильно
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28.08.2021 13:55 Відповісти
В данный момент взлетают из Кабула и прибывают в аэропорт Кабула много американских военных грузовых самолётов Boeing C-17A Globemaster III... согласно https://www.flightradar24.com/35.05,69.26/6
Наверное, пытаются вывезти по максимуму людей из Афганистана, сколько успеют, за пару дней до окончательной передачи аэропорта Кабула талибам.
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28.08.2021 12:43 Відповісти
Мене більше хвилює те, що НАТОвські безпілотники дуже рідко почали бороздити простори Чорного моря і лугандона.
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28.08.2021 12:53 Відповісти
Так не бывает, чтобы НАТО проиграло талибам. Это фигня. Значит, так кому-то надо было.
Кому? Раше?
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28.08.2021 12:44 Відповісти
А с каких это пор НАТО делает то, что что кацапстану надо? Такое никогда не случится. Рашка изгой.
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28.08.2021 14:39 Відповісти
бывает
еще и как бывает
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28.08.2021 15:50 Відповісти
Франция прекратила эвакуацию граждан из Афганистана. Французские военные также покинули Кабул - Цензор.НЕТ 5150
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28.08.2021 12:45 Відповісти
Жуткий Омск подборка фото Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 3550
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28.08.2021 12:59 Відповісти
дети гор боятся жаб Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 8780
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28.08.2021 13:01 Відповісти
это фейковая новость
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28.08.2021 15:49 Відповісти
ще одне золото! Франция прекратила эвакуацию граждан из Афганистана. Французские военные также покинули Кабул - Цензор.НЕТ 5787
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28.08.2021 12:46 Відповісти
Дніпро!
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28.08.2021 12:48 Відповісти
Та да... вєєєєрюююю..
🤣🤣
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28.08.2021 12:48 Відповісти
Слабаки. Кулеба сказав що вивезе всіх українців.
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28.08.2021 12:49 Відповісти
Всех не сможет вывезти никто Вывезти возможно( и то с огромными трудностями) только из Кабула. Но в Кабуле проживали далеко невсе. А добраться сейчас до Кабула из других провинций просто невозможно.
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28.08.2021 12:54 Відповісти
Лаптестан Талибан Афган...задрали вы ужеэтим дерьмом...Наполеон проснется...и начнет скоро возмущатся... Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 3089и даст по роже... Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 3149
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28.08.2021 13:26 Відповісти
Мацковия спаленная пожаром Французу отдана... Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 7087 ЛермонтовФранція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 7087вас баранами назвал еще 200 лет назад...Вяликие блин...
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28.08.2021 13:28 Відповісти
европа и америка уехала менять памперсы
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28.08.2021 13:51 Відповісти
Америка памперсы поменяла на Мацковии когда Рузвельт дал первый миллион тонн Тушонки для быдла Мацвовии...,а это был АВГУСТ 1941 года...бараны жрите... Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 4531
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28.08.2021 13:54 Відповісти
Ольга ********* блеет р Вяличи РАБссии..это мы победили Гитлера....портянками и бинтами,,,которых в ССре было завались...что ГУТАЛИНУ кота МАТРОСКИНА... Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 9551 Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул - Цензор.НЕТ 9551
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28.08.2021 13:57 Відповісти
французы тупо бросили своих граждан
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28.08.2021 15:49 Відповісти
лягушки включили заднюю скорость ..эт тебе не бельмондо в кашкете легионера...
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28.08.2021 18:23 Відповісти
У всі часи і віки в Галичині все гидке, противне і заразне називали "францою". Попри всі решту біди, завдані Францією українцям протягом років становлення нашої Незалежності, згадується як хвалене французьке правосуддя відпустило на волю із зали суду убивцю С.Петлюри жида шварцбада. Убивство першої ступені (сплановане, забезпечене, продумане) було виправдано! Паскуда шварцбад був наказаний штрафом лише за те, що ... вимазав бруківку кров"ю С.Петлюри! **** "франца".
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28.08.2021 20:01 Відповісти
 
 