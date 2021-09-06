Преимущества для отдельно взятых объединений людей с инвалидностью являются коррупциогенным фактором, - Третьякова об обвинении со стороны Украинского общества слепых

Глава Комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова ответила на обвинения со стороны Украинского общества слепых.

Об этом она сказала в развернутом комментарии Цензор.НЕТ.

Речь идет об интервью первого заместителя главы Украинского общества слепых (УТОС) Сергея Кита.

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Глава Комитета заявила, что защищает и в дальнейшем будет защищать интересы людей с инвалидностью, а не выгоду отдельных лиц.

Третьякова отметила, что представляет интересы "не только и не столько УТОГ и УТОС, которые созданы как общественные организации во времена СССР и имеют недостатки "советской" эпохи, но и других, а это более 20 общественных организаций лиц с инвалидностью, которые все 30 лет независимости Украины не могут добиться справедливости в распределении средств государственного бюджета на реализацию проектов в интересах людей с особыми потребностями".

"Меня непосредственно обвинили в рейдерстве и злоупотреблении служебным положением. Это серьезные обвинения. Рейдерство является видом организованной преступной деятельности, предполагает совершение ряда преступлений, связанных общим умыслом на противоправный захват чужой собственности, соединенного с использованием неправосудных судебных решений и коррупции в правоохранительных органах. Ни одного из этих действий я не совершала. А это значит, что обвинитель преднамеренно манипулирует сознанием читателей", - отметила она.

Также глава Комитета подчеркнула, что не получает "не только неправомерную выгоду, но и какую-либо выгоду от позиции человека, защищающего средства налогоплательщиков и создающего справедливые механизмы перераспределения средств государственного бюджета".

Третьякова уточнила, что руководство УТОС, получая бюджетные средства, при этом не платя компенсаций, не составляло отчетов надлежащим образом.

Говоря о работе профильного комитета, Третьякова напомнила, что на пять лет были продлены налоговые льготы для социального предпринимательства:

"Работает 4% квота трудоустройства людей с инвалидностью НА ВСЕХ частных предприятиях для людей с инвалидностью. Работает не идеально. Именно поэтому и правительство, и я лично подали законопроекты о трудоустройстве лиц с инвалидностью на ВСЕХ предприятиях и стимуляцию создания "умного" приспособления рабочего места к утраченному человеком функционалу. Мой законопроект имеет регистрационный № 5344-3. УТОС и УТОГ давно уже не единственный работодатель для людей с инвалидностью.

Что касается проекта Закона Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно поддержки общественных объединений лиц с инвалидностью", который упоминается в статье под регистрационным № 4607, то главным Комитетом по разработке данного законопроекта определен Комитет по вопросам бюджета, а не Комитет по вопросам социальной политики. Злоупотребить здесь я никак не могу. Поэтому и чинить препятствия институциональному финансированию УТОС и УТОГ я не могу.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов на заседании Комитета 10 июня 2021 рассмотрел данный законопроект, большинство народных депутатов-членов комитета поддержали данный законопроект (стенограмма по ссылке. Да, лично я голосовала против и считаю, что данный законопроект содержит коррупционные факторы. К решению Комитета было добавлено мое личное мнение (на которое имею право и его не может забрать ни одно должностное лицо УТОС) по данному законопроекту. Согласно ст. 36 Конституции Украины все объединения граждан равны перед законом. И нет более или менее равных. Установление льгот и преимуществ для отдельно взятых объединений, в том числе лиц с инвалидностью, является коррупциогенным фактором, который может привести к совершению коррупционных нарушений, о чем свидетельствует антикоррупционная экспертиза проекта Закона Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно поддержки общественных объединений лиц с инвалидностью" № 4607".

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Третьякова считает, что социальная политика в рыночных условиях - это в первую очередь максимальная реализация права человека на труд (поддержка микро- и макро- бизнеса и изменения в Трудовой Кодекс). Во-вторых, - это возвращение части налогов в домохозяйства для того, чтобы семья лучше распределила средства собственного бюджета; третье - это создание инфраструктуры, дружественной к ребенку и к человеку с частично утраченным функционалом, а уже потом - перераспределение средств государственного бюджета: в первую очередь в интересах бедных и тех, кто попал в трудные жизненные обстоятельства (соответственно до 46 и 48 статей Конституции Украины).

Важной частью социальной политики Третьякова назвала инфраструктуру, дружественную к людям с инвалидностью, и

систему специализированного обучения людей с инвалидностью, а также систему трудоустройства их на так называемые "умные" рабочие места. Данные элементы только начинают внедряться в Украине.

По мнению Третьяковой, общественные объединения людей с инвалидностью или созданные в интересах таких людей играют огромную роль в реализации новой социальной политики, в частности, в инклюзии, адаптации, создании инфраструктуры для лиц с инвалидностью.

"Каждое из таких объединений имеет право на равный доступ к государственному финансированию, в зависимости от важности, актуальности разработанного проекта. Более того, я считаю, что выделенные суммы в государственном бюджете на общественные проекты должны быть увеличены. Кстати, именно так и произошло в прошлом году. По инициативе Комитета финансовая поддержка общественных объединений лиц с инвалидностью в 2021 году была увеличена на 25 млн грн - до 91 400 000 грн. И доступ к этим средствам должен предоставляться по результатам открытых конкурсов среди всех общественных организаций лиц с инвалидностью, без привилегии для отдельных организаций. Я убеждена, что только конкурсное распределение государственного финансирования дает шанс обнаружить общественные объединения лиц с инвалидностью, которые больше всего заслуживают программную (проектную) и/или институциональную поддержку", - уточнила она.

"По рекомендациям ООН государство должно обеспечить инфраструктуру гражданского общества, которая позволит любому человеку с инвалидностью участвовать в общественной жизни, а также решить вопросы налогообложения и Трудового кодекса, который дает возможность лицам с инвалидностью в рыночных условиях реализовать свои потребности.

Поэтому, мной в Верховную Раду Украины был внесен проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав лиц с инвалидностью на труд №5344-3 от 23.04.2021 года касательно благоприятных условий для трудоустройства инвалидов, в том числе путем применения международного опыта, увеличения количества стимулирующих механизмов для работодателей, расширения возможностей для лиц с инвалидностью, в том числе, заниматься собственным делом.

Цель данного законопроекта - обеспечить на должном уровне, с учетом опыта стран Европейского союза, реализацию лицами с инвалидностью своего права на труд, которое гарантируется Конституцией Украины, Конвенцией ООН о правах инвалидов, Конвенции МОТ 1983 "О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов" №159", - подытожила она.