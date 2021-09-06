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Новости Общество
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инвалидность (88) Третьякова Галина (109)

Преимущества для отдельно взятых объединений людей с инвалидностью являются коррупциогенным фактором, - Третьякова об обвинении со стороны Украинского общества слепых

Новости Цензор.НЕТ Общество

Преимущества для отдельно взятых объединений людей с инвалидностью являются коррупциогенным фактором, - Третьякова об обвинении со стороны Украинского общества слепых

Глава Комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова ответила на обвинения со стороны Украинского общества слепых.

Об этом она сказала в развернутом комментарии Цензор.НЕТ.

Речь идет об интервью первого заместителя главы Украинского общества слепых (УТОС) Сергея Кита.

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Глава Комитета заявила, что защищает и в дальнейшем будет защищать интересы людей с инвалидностью, а не выгоду отдельных лиц. 

Третьякова отметила, что представляет интересы "не только и не столько УТОГ и УТОС, которые созданы как общественные организации во времена СССР и имеют недостатки "советской" эпохи, но и других, а это более 20 общественных организаций лиц с инвалидностью, которые все 30 лет независимости Украины не могут добиться справедливости в распределении средств государственного бюджета на реализацию проектов в интересах людей с особыми потребностями".

"Меня непосредственно обвинили в рейдерстве и злоупотреблении служебным положением. Это серьезные обвинения. Рейдерство является видом организованной преступной деятельности, предполагает совершение ряда преступлений, связанных общим умыслом на противоправный захват чужой собственности, соединенного с использованием неправосудных судебных решений и коррупции в правоохранительных органах. Ни одного из этих действий я не совершала. А это значит, что обвинитель преднамеренно манипулирует сознанием читателей", - отметила она.

Также глава Комитета подчеркнула, что не получает "не только неправомерную выгоду, но и какую-либо выгоду от позиции человека, защищающего средства налогоплательщиков и создающего справедливые механизмы перераспределения средств государственного бюджета".

Третьякова уточнила, что руководство УТОС, получая бюджетные средства, при этом не платя компенсаций, не составляло отчетов надлежащим образом. 

Говоря о работе профильного комитета, Третьякова напомнила, что на пять лет были продлены налоговые льготы для социального предпринимательства:

"Работает 4% квота трудоустройства людей с инвалидностью НА ВСЕХ частных предприятиях для людей с инвалидностью. Работает не идеально. Именно поэтому и правительство, и я лично подали законопроекты о трудоустройстве лиц с инвалидностью на ВСЕХ предприятиях и стимуляцию создания "умного" приспособления рабочего места к утраченному человеком функционалу. Мой законопроект имеет регистрационный № 5344-3. УТОС и УТОГ давно уже не единственный работодатель для людей с инвалидностью.

Что касается проекта Закона Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно поддержки общественных объединений лиц с инвалидностью", который упоминается в статье под регистрационным № 4607, то главным Комитетом по разработке данного законопроекта определен Комитет по вопросам бюджета, а не Комитет по вопросам социальной политики. Злоупотребить здесь я никак не могу. Поэтому и чинить препятствия институциональному финансированию УТОС и УТОГ я не могу.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов на заседании Комитета 10 июня 2021 рассмотрел данный законопроект, большинство народных депутатов-членов комитета поддержали данный законопроект (стенограмма по ссылке. Да, лично я голосовала против и считаю, что данный законопроект содержит коррупционные факторы. К решению Комитета было добавлено мое личное мнение (на которое имею право и его не может забрать ни одно должностное лицо УТОС) по данному законопроекту. Согласно ст. 36 Конституции Украины все объединения граждан равны перед законом. И нет более или менее равных. Установление льгот и преимуществ для отдельно взятых объединений, в том числе лиц с инвалидностью, является коррупциогенным фактором, который может привести к совершению коррупционных нарушений, о чем свидетельствует антикоррупционная экспертиза проекта Закона Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно поддержки общественных объединений лиц с инвалидностью" № 4607".

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Третьякова считает, что социальная политика в рыночных условиях - это в первую очередь максимальная реализация права человека на труд (поддержка микро- и макро- бизнеса и изменения в Трудовой Кодекс). Во-вторых, - это возвращение части налогов в домохозяйства для того, чтобы семья лучше распределила средства собственного бюджета; третье - это создание инфраструктуры, дружественной к ребенку и к человеку с частично утраченным функционалом, а уже потом - перераспределение средств государственного бюджета: в первую очередь в интересах бедных и тех, кто попал в трудные жизненные обстоятельства (соответственно до 46 и 48 статей Конституции Украины).

Важной частью социальной политики Третьякова назвала инфраструктуру, дружественную к людям с инвалидностью, и 
систему специализированного обучения людей с инвалидностью, а также систему трудоустройства их на так называемые "умные" рабочие места. Данные элементы только начинают внедряться в Украине.

По мнению Третьяковой, общественные объединения людей с инвалидностью или созданные в интересах таких людей играют огромную роль в реализации новой социальной политики, в частности, в инклюзии, адаптации, создании инфраструктуры для лиц с инвалидностью.

"Каждое из таких объединений имеет право на равный доступ к государственному финансированию, в зависимости от важности, актуальности разработанного проекта. Более того, я считаю, что выделенные суммы в государственном бюджете на общественные проекты должны быть увеличены. Кстати, именно так и произошло в прошлом году. По инициативе Комитета финансовая поддержка общественных объединений лиц с инвалидностью в 2021 году была увеличена на 25 млн грн - до 91 400 000 грн. И доступ к этим средствам должен предоставляться по результатам открытых конкурсов среди всех общественных организаций лиц с инвалидностью, без привилегии для отдельных организаций. Я убеждена, что только конкурсное распределение государственного финансирования дает шанс обнаружить общественные объединения лиц с инвалидностью, которые больше всего заслуживают программную (проектную) и/или институциональную поддержку", - уточнила она.

"По рекомендациям ООН государство должно обеспечить инфраструктуру гражданского общества, которая позволит любому человеку с инвалидностью участвовать в общественной жизни, а также решить вопросы налогообложения и Трудового кодекса, который дает возможность лицам с инвалидностью в рыночных условиях реализовать свои потребности.

Поэтому, мной в Верховную Раду Украины был внесен проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав лиц с инвалидностью на труд №5344-3 от 23.04.2021 года касательно благоприятных условий для трудоустройства инвалидов, в том числе путем применения международного опыта, увеличения количества стимулирующих механизмов для работодателей, расширения возможностей для лиц с инвалидностью, в том числе, заниматься собственным делом.

Цель данного законопроекта - обеспечить на должном уровне, с учетом опыта стран Европейского союза, реализацию лицами с инвалидностью своего права на труд, которое гарантируется Конституцией Украины, Конвенцией ООН о правах инвалидов, Конвенции МОТ 1983 "О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов" №159", - подытожила она.
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Топ комментарии
+22
Преимущества для отдельно взятых объединений людей с инвалидностью являются коррупциогенным фактором, - Третьякова об обвинении со стороны Украинского общества слепых - Цензор.НЕТ 1833
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06.09.2021 21:02
+21
корова позорная
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06.09.2021 20:58
+17
Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 6369
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06.09.2021 21:19
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корова позорная
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06.09.2021 20:58 Ответить
Слуги наріду внесли до Ради законопроект №5566, яким буде збільшений пенсійний вік.

Серед авторів-Галина Третьякова, Ірина Верещук, Мар'яна Безугла, Ольга Василевська-Смаглюк.
Проект закону пропонує щорічно підвищувати пенсійний вік на 1 місяць починаючи з 01.01.2023 Преимущества для отдельно взятых объединений людей с инвалидностью являются коррупциогенным фактором, - Третьякова об обвинении со стороны Украинского общества слепых - Цензор.НЕТ 1515
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06.09.2021 21:05 Ответить
Навіжені плісняві самки.
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06.09.2021 21:07 Ответить
Судячи з імен авторів законопроекта, наші очікування жопи будуть перевершені)))
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06.09.2021 21:08 Ответить
Згадується, як колеги моєї подруги, стадом голосували за ВАЗеленського, а потім писали йому листа, з проханням повернути закон про вихід жінок на пенсію у 55.
"Владімір, ми ваші любі жіночки ... " Курки дурноголові.
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06.09.2021 21:28 Ответить
мля . а я был уверен . что письма трудящихся коллективов к вождю остались в далёком позади
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06.09.2021 22:10 Ответить
Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 4550 Як бачите, ні.
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06.09.2021 22:22 Ответить
А це не про нього випадково писав в "Кацапах" Лесь Подеревянський Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 7929
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07.09.2021 09:41 Ответить
нє, там був "Владімір - кацап". а кріворогий шлімазл вовочке - нє кацап Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 2835
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07.09.2021 11:46 Ответить
підстави?
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06.09.2021 21:37 Ответить
тебе фото ее выложить?
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06.09.2021 21:41 Ответить
ЗЕлена синоматка вже й до сліпих добралася! Ненажереться - тварина- ніяк !
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06.09.2021 22:52 Ответить
Что лучше Третьяковой сделать - выколоть глаза или язык отрезать?
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06.09.2021 20:58 Ответить
Хвост. По самую шею.
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06.09.2021 21:00 Ответить
Третьякова - трансветит? Какая прэлесть!
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06.09.2021 21:08 Ответить
Да кто её знает, что у неё там под одёжками скрывается. ))
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06.09.2021 21:13 Ответить
души их гадов, а то они тебя на цензоре не читают
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06.09.2021 21:01 Ответить
Преимущества для отдельно взятых объединений людей с инвалидностью являются коррупциогенным фактором, - Третьякова об обвинении со стороны Украинского общества слепых - Цензор.НЕТ 1833
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06.09.2021 21:02 Ответить
а то она не носила деньги на взятки мля Преимущества для отдельно взятых объединений людей с инвалидностью являются коррупциогенным фактором, - Третьякова об обвинении со стороны Украинского общества слепых - Цензор.НЕТ 6152
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06.09.2021 21:02 Ответить
Преимущества для отдельно взятых объединений людей с инвалидностью являются коррупциогенным фактором, - Третьякова об обвинении со стороны Украинского общества слепых - Цензор.НЕТ 1162
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06.09.2021 21:03 Ответить
бабанєт - людський матеріал похабної якості
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06.09.2021 21:03 Ответить
Ну давай,шалава -страшная и жирная,начинай судиться со слепыми ...
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06.09.2021 21:08 Ответить
Браво, Лєра! Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 1918
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06.09.2021 22:55 Ответить
їй хтось вірить? Довіряє?
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06.09.2021 21:13 Ответить
Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 6369
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06.09.2021 21:19 Ответить
Тільки, на жаль, дурнів в Україні значно більше.
Аби вони обмежувалися лише служками - було б краще.
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07.09.2021 00:52 Ответить
Им вместе не так страшно. А, потом, потеряв страх, распоясались.
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07.09.2021 08:01 Ответить
Я - ні .
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07.09.2021 00:48 Ответить
КАнешнА, неповноцінна самкане вінАвАтаЯ. Чисте соУпаденіє.
" Українське товариство сліпих вже два роки бореться за фінансування, - перший заступник голови УТОС Сергій Кіт "
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06.09.2021 21:22 Ответить
Коли Зе-команда програє вибори, їх на автовокзалах, ЖД вокзалах, аеропортах, на кордоні зустрінуть тисячі їх "прихильників" з битами, автоматами, ПЗРК.
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06.09.2021 21:26 Ответить
Що і підтверджує своїм існуванням об'єднання людей з розумовою інвалідністю під назвою "Слуга народу"
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06.09.2021 21:28 Ответить
Зелені кремлівські гниди вже зазіхають на майно УТОС !!!)))
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06.09.2021 21:33 Ответить
Кожен зайшов і сирнув, бо вона в Зе-команді, а чи спробував хоч один розібратись? Все вірно зробила. Де зрада?
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06.09.2021 21:36 Ответить
дада только имущество общества в Киеве ей спать спокойно не даёт Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 707
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06.09.2021 21:47 Ответить
Тому що вона виправдовує недостатність кошторису жадібної вовиної влади до наживи відомими заявами про неповноцінних дітей, а тепер про розподіл бюджету, видіденого на товариство сліпих, на інші товариства людей з інвалідністю, не додаючи коштів, котрі безкарно розкрадаються владою .
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06.09.2021 21:52 Ответить
Це Ваша позиція чи встановлений факт?
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06.09.2021 22:03 Ответить
Це позиція цією людини - на нещасних економити гроші , щоб бідьше залишилось для безЗЕтендорної влади ... але не просто економити на обездолених , а ще й розпалювати між ними ворожнечу - отака соціальна відьма у ЗЕвладі
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06.09.2021 22:55 Ответить
Який конкретно закон вона порушила, можете назвати?
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06.09.2021 23:32 Ответить
Сумма компенсации санаторно-курортного лечения на сегодняшний день составляет 360 гривен. Вместе с тем реальная стоимость путевки больше в десятки раз. Так, средняя стоимость путевки в санаторий на 21 день составляет 5000-6000 гривен (в зависимости от профиля санатория). Это не корруция ? Там хитро прописано в законе Собез может сам по себе написать - Отказался от санаторно-курортного лечения Для этого им даже не нужно завяление от того кто просил путёку Очень часто обращающийся даже и не знает что он отказался от лечения Собез сам всё решает за всех И почему, при стоимости путевки 5000-8000 тысяч компенсация всего 360 гривен При таком раскладе собезу выгоднее выдавать *компенсацию* И ещё. Есть люди которые получают путевки ежегодно Но, большинсво, есть такие которые десятилетиями их не получают...
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06.09.2021 21:51 Ответить
Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 1460

...
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06.09.2021 22:05 Ответить
Гнида и мерзость . Я бы так "культурненько" подписал эту фотку. прислуги бабломойского собрали у себя всю гниль и подлость, ну просто эталонные образцы тварей и гнид всех мастей и разливов, не брезгующих никакой низостью и никакими преступлениями для грабежа страны и людей ,и для сдачи интересов Украины врагу,при этом это конченное быдло считает себя хозяевами жизни , а весь народ дерьмом,обязанность которого им прислуживать и восхищаться ими несмотря на все их преступления.
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06.09.2021 22:21 Ответить
Фу - какая мерзость,а особенно содержание головы!
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06.09.2021 22:29 Ответить
Прочитав статтю Галини Миколаївни, як же гірко, що така відома людина на такій соціальній посаді і не розуміє, що в Товаристві сліпих громадян є соціальні об'єкти: клуби, бібліотеки, гуртожитки, бази відпочинку, яких немає в інших громадських об'єднаннях і що саме їх працівники отримують фінансову підтримку на щоденну діяльність. Ось вона доб'ється, що заберуть фінансування і тоді незрячі громадяни залишаться сидіти вдома тому, що вся ця інфраструктура перестане функціонувати. Галина Миколаївна буде у ВРУ 5 років, а наробить лиха на довгі десятиліття.

Заступник голови УТОС
Милайло Новосецький
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07.09.2021 10:37 Ответить
Прочитавши статтю Третьякової Г. М. Не знаю, що роботи: чи просити Зеленського В. О. чи Разумкова Д. О. чи голову фракції Слуга народу позбавити мандата, чи щоб пояснили, що НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ не має права плюндрувати державу і говорити про те, що Конвенція ООН несе в собі корупційну складову. Майже всі держави цивілізованого світу надають інституційну підтримку громадським об'єднанням осіб з інвалідністю, а в Україні - це корупція.
Шановне суспільство, пригадайте, з якою радістю Галина Миколаївна вітала людей з інвалідністю з святом Дня інваліда. Так дійсно, для нас - це біда, а для неї - свято; а чому це для неї свято, нагадаю: 29.11.2019 р. Підкомітет Верховної Ради під МУДРИМ керівництвом Третьякової Г. М. підписав та направив до Мінсоцполітики рекомендацію про передачу майна Українського товариства сліпих державі. І чому б 03 грудня не святкувати таку перемогу?
Шановні громадяни - особи з інвалідністю, невже ви не розумієте, що Третьякова Г. М. прийшла в соціальну сферу, щоб нажитися за наш рахунок, це людина, яка прийшла до влади, щоб нас грабувати. А ми, безсердечні та безсовісні, не піддаємся, щоб нас грабували. А може Зеленський В. О. і в святковий день інваліда для Третьякової Г. М. - нас почнуть розстрілювати.
З повагою до Цензор.нет, Степан Філіп - особа з інвалідністю 1 групи по зору.
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07.09.2021 21:58 Ответить
 
 