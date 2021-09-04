РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11330 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 509 8
Крым (26014) оккупация (9496) Резников (1167) Министерство реинтеграции (247) Крымская платформа (305) Джелял Нариман (48)

Отказ РФ освободить захваченных людей - основание для усиления международных санкций, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отказ РФ освободить захваченных людей - основание для усиления международных санкций, - Резников

Отказ России освободить незаконно захваченных в Крыму и на Донбассе людей – это основание для усиления международных санкций против РФ.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Так он прокомментировал обыски и задержания в Крыму пятерых человек, в том числе первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

"Мы призываем международное сообщество применить свое влияние на Кремль, чтобы немедленно освободить всех украинских пленников, захваченных и в Крыму, и в ОРДЛО. Отказ России освободить захваченных людей - это основание усилить международные санкции", - заявил Резников.

Глава Минреинтеграции призвал международных партнеров обратить внимание на "заоблачный цинизм", происходящих в Крыму.

"Очередные захваты произошли после обнародования доклада Генерального секретаря ООН о положении в части прав человека во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Где как раз говорится о преступлениях Российской Федерации и системном давлении на украинцев и крымских татар. Нариман Джелял был участником саммита "Крымской платформы". Обыски и задержания - это прямой ответ ООН и всей международной общественности, что Россия в дальнейшем будет игнорировать и нарушать международное право. Это - пощечина всем, кто заявлял о необходимости защиты прав человека и поддержки Украины. Возникает вопрос - как такое государство может в дальнейшем находиться в Совбезе ООН? Какие аргументы могут быть у тех, кто приглашает Россию в ПАСЕ?", - сказал Резников.

Читайте также: Денисова призвала международное сообщество усилить давление на РФ в связи с задержаниями в оккупированном Крыму

Глава Минреинтеграции отметил, что все причастные к преступлениям будут установлены и "рано или поздно наказаны".

При этом он напомнил, что 18 августа 2021 года Кабинет министров Украины одобрил 2 пакета санкций к судьям РФ и другим должностным лицам, непосредственно причастным к преследованию гражданского населения на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь. Проекты соответствующих документов подготовлены Минреинтеграции совместно с Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и представителями общественности.

Напомним, в селе Первомайское Симферопольского района Крыма 4 сентября прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в реакции на задержание крымскотатарского активиста Наримана Джеляла осудило шаги российских силовиков в оккупированном Крыму, "направленные на преследование представителей Меджлиса крымскотатарского народа".

В МИД Украины заявили, что Россия должна немедленно освободить замглавы Меджлиса Джеляла и четырех татар, задержанных накануне.

К освобождению активистов призвал также президент Владимир Зеленский. 

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Отказ РФ освободить захваченных людей - основание для усиления международных санкций"
_Да-да, конечно. Международность даже нападение в 2010 на Польшу не сочла основанием!
показать весь комментарий
04.09.2021 15:45 Ответить
Резников правильно мыслит.
показать весь комментарий
04.09.2021 16:01 Ответить
ну основание, и что? кто этих дебилов зеленожопых всерьез воспринимает в мире? )))) цирковые клоуны могут только нашим лохам73 втирать фуфло в уши.
показать весь комментарий
04.09.2021 16:05 Ответить
Та ви шо?
І як, звернетесь з вимогою їх посилить, чи не будете й починати, як останні два з половиною роки?
показать весь комментарий
04.09.2021 16:08 Ответить
а как насчёт "дАгАвариться посередине"? Или чучело не ознакомлено с трудами великого "политика-международника Зе"?
показать весь комментарий
04.09.2021 17:34 Ответить
усиленно усилить усиление... Відмова РФ звільнити захоплених людей - підстава для посилення міжнародних санкцій, - Резніков - Цензор.НЕТ 82
показать весь комментарий
04.09.2021 17:52 Ответить
Залежался дедушка под тёплой сиськой. Проснулся вдруг в 2021 году. А раньше только глупости говорил, да и те во сне.
показать весь комментарий
05.09.2021 07:54 Ответить
 
 