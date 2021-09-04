Отказ РФ освободить захваченных людей - основание для усиления международных санкций, - Резников

Отказ России освободить незаконно захваченных в Крыму и на Донбассе людей – это основание для усиления международных санкций против РФ.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Так он прокомментировал обыски и задержания в Крыму пятерых человек, в том числе первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

"Мы призываем международное сообщество применить свое влияние на Кремль, чтобы немедленно освободить всех украинских пленников, захваченных и в Крыму, и в ОРДЛО. Отказ России освободить захваченных людей - это основание усилить международные санкции", - заявил Резников.

Глава Минреинтеграции призвал международных партнеров обратить внимание на "заоблачный цинизм", происходящих в Крыму.

"Очередные захваты произошли после обнародования доклада Генерального секретаря ООН о положении в части прав человека во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Где как раз говорится о преступлениях Российской Федерации и системном давлении на украинцев и крымских татар. Нариман Джелял был участником саммита "Крымской платформы". Обыски и задержания - это прямой ответ ООН и всей международной общественности, что Россия в дальнейшем будет игнорировать и нарушать международное право. Это - пощечина всем, кто заявлял о необходимости защиты прав человека и поддержки Украины. Возникает вопрос - как такое государство может в дальнейшем находиться в Совбезе ООН? Какие аргументы могут быть у тех, кто приглашает Россию в ПАСЕ?", - сказал Резников.

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Глава Минреинтеграции отметил, что все причастные к преступлениям будут установлены и "рано или поздно наказаны".

При этом он напомнил, что 18 августа 2021 года Кабинет министров Украины одобрил 2 пакета санкций к судьям РФ и другим должностным лицам, непосредственно причастным к преследованию гражданского населения на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь. Проекты соответствующих документов подготовлены Минреинтеграции совместно с Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и представителями общественности.

Напомним, в селе Первомайское Симферопольского района Крыма 4 сентября прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в реакции на задержание крымскотатарского активиста Наримана Джеляла осудило шаги российских силовиков в оккупированном Крыму, "направленные на преследование представителей Меджлиса крымскотатарского народа".

В МИД Украины заявили, что Россия должна немедленно освободить замглавы Меджлиса Джеляла и четырех татар, задержанных накануне.

К освобождению активистов призвал также президент Владимир Зеленский.