Відмова РФ звільнити захоплених людей - підстава для посилення міжнародних санкцій, - Резніков

Відмова Росії звільнити незаконно захоплених в Криму і на Донбасі людей - це підстава для посилення міжнародних санкцій проти РФ.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграціі.

Так він прокоментував обшуки і затримання в Криму п'ятьох людей, в тому числі першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту застосувати свій вплив на Кремль, щоб негайно звільнити всіх українських бранців, захоплених і в Криму, і в ОРДЛО. Відмова Росії звільнити захоплених людей - це підстава посилити міжнародні санкції", - заявив Резніков.

Глава Мінреінтеграції закликав міжнародних партнерів звернути увагу на "захмарний цинізм", що відбувається в Криму.

"Чергові захоплення відбулися після оприлюднення доповіді Генерального секретаря ООН щодо становища в частині прав людини в тимчасово окупованому Криму і Севастополі. Де якраз йдеться про злочини Російської федерації і системний тиск на українців і кримських татар. Наріман Джелялов був учасником саміту Кримської платформи. Обшуки та затримання – це пряма відповідь ООН і усій міжнародній спільноті, що Росія надалі ігноруватиме і порушуватиме міжнародне право. Це – ляпас усім, хто заявляв про необхідність захисту прав людини і підтримку України. Виникає питання – як така держава може надалі перебувати у Радбезі ООН? Які аргументи можуть бути у тих, хто запрошує Росію до ПАРЄ?" - сказав Рєзніков.

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Глава Мінреінтеграції зазначив, що всі причетні до злочинів будуть встановлені і "рано чи пізно покарані".

При цьому він нагадав, що 18 серпня 2021 року, на своєму засіданні Кабінет Міністрів України схвалив 2 пакети санкцій до суддів РФ та інших посадових осіб, безпосередньо причетних до переслідування цивільного населення на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь. Проєкти відповідних документів підготовлено Мінреінтеграції спільно з Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та представниками громадськості.

Нагадаємо, в селі Первомайське Сімферопольського району Криму 4 вересня відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял - в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.

Постійне представництво президента України в Автономній Республіці Крим в реакції на затримання кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла засудило кроки російських силовиків в окупованому Криму, "спрямовані на переслідування представників Меджлісу кримськотатарського народу".

У МЗС України заявили, що Росія має негайно звільнити заступника голови Меджлісу Джеляла і чотирьох татар, затриманих напередодні.

До звільнення активістів закликав також президент Володимир Зеленський.