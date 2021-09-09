Регламентный комитет проанализирует выступление Лероса и примет решение по возможному отстранению нардепов на пять заседаний, - "слуга народа" Фролов
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Регламентный комитет рассмотрит инцидент, который сегодня произошел в сессионном зале между депутатами Гео Леросом (внефракционный) и Николаем Тищенко ("СН").
Об этом сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "СН", член регламентного комитета Павел Фролов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, комитет детально проанализирует, что сказал Гео Лерос во время выступления и если примет решение об отстранении депутатов на пять сессионных заседаний, то вынесет этот вопрос на голосование в сессионный зал.
"Может речь идти и о том, что будут определенные финансовые санкции, так как пять заседаний – это пленарная неделя", - отметил нардеп.
Фролов уверен, что парламентская трибуна "должна быть неприкосновенной".
"Только председатель имеет право остановить выступление, так говорит закон, но мы видим, что эмоции преобладают во многих парламентах мира – там тоже дерутся. Депутаты тоже люди", - добавил он.
Как сообщалось, 9 сентября "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса в ВР.
В свою очередь глава фракция "СН" Давид Арахамия отметил, что будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний из-за данного конфликта.
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Гд
"Хозяин пасеки никогда не мог определить по лицу, бухали его сотрудники сегодня или работали"
Или там низзя?!
Это что, уже ввели цензуру на выступления депутатов????
А действия конченного бандита при власти Коли-котлеты оценивать не собираются????