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Новости Политика Украины
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ВР (28728) регламент (226) Лерос Гео (377) Тищенко Николай (288) Фролов Павел (6)

Регламентный комитет проанализирует выступление Лероса и примет решение по возможному отстранению нардепов на пять заседаний, - "слуга народа" Фролов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Регламентный комитет проанализирует выступление Лероса и примет решение по возможному отстранению нардепов на пять заседаний, -

Регламентный комитет рассмотрит инцидент, который сегодня произошел в сессионном зале между депутатами Гео Леросом (внефракционный) и Николаем Тищенко ("СН").

Об этом сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "СН", член регламентного комитета Павел Фролов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, комитет детально проанализирует, что сказал Гео Лерос во время выступления и если примет решение об отстранении депутатов на пять сессионных заседаний, то вынесет этот вопрос на голосование в сессионный зал.

"Может речь идти и о том, что будут определенные финансовые санкции, так как пять заседаний – это пленарная неделя", - отметил нардеп.

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Фролов уверен, что парламентская трибуна "должна быть неприкосновенной".

"Только председатель имеет право остановить выступление, так говорит закон, но мы видим, что эмоции преобладают во многих парламентах мира – там тоже дерутся. Депутаты тоже люди", - добавил он.

Как сообщалось, 9 сентября "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса в ВР.

В свою очередь глава фракция "СН" Давид Арахамия отметил, что будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний из-за данного конфликта.
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Топ комментарии
+24
А при чем тут Лерос, если "попа как у ким" сам к нему начал лезть? Регламентный комитет проанализирует выступление Лероса и примет решение по возможному отстранению нардепов на пять заседаний, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 3435
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09.09.2021 14:07
+16
Котлета сам прилезло. Это даже на видео видно.
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09.09.2021 14:08
+15
зрозуміло: таке покарання, щоб ніхто потім не виступав, як Лєрос..
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09.09.2021 14:09
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А при чем тут Лерос, если "попа как у ким" сам к нему начал лезть? Регламентный комитет проанализирует выступление Лероса и примет решение по возможному отстранению нардепов на пять заседаний, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 3435
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09.09.2021 14:07 Ответить
Катлета, кум дерьмака, а значить "людина" для чиїхось "слуг" недоторканна.
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09.09.2021 14:48 Ответить
Котлета сам прилезло. Это даже на видео видно.
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09.09.2021 14:08 Ответить
Все залежатиме від того хто очолює регламентний комітет.
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09.09.2021 14:10 Ответить
зрозуміло: таке покарання, щоб ніхто потім не виступав, як Лєрос..
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09.09.2021 14:09 Ответить
жертва получит наказание )))) как **********, верной дорогой идем)))
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09.09.2021 14:10 Ответить
Где Ваня Сулима, пусть расскажет: это его Юля, опухшая и обколотая ботоксом, или Богатырева или Ганька Герман?
ГдРегламентный комитет проанализирует выступление Лероса и примет решение по возможному отстранению нардепов на пять заседаний, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 6852
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09.09.2021 14:12 Ответить
Зря вы так. По-честному. Я с ней почти ровесник и кое-что понимаю. Всё очень просто: ей 60 лет... мне- по фигу моя внешность, главное- коты меня узнают и любят. У неё- всё значительно сложнее.
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09.09.2021 14:16 Ответить
Я когда смотрю на Юлю, Богатыреву, Ганьку Герман вспоминается анекдот:
"Хозяин пасеки никогда не мог определить по лицу, бухали его сотрудники сегодня или работали"
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09.09.2021 14:19 Ответить
Та верно всё, я понимаю хозяина пасеки. И ваааще- мне это тоже не нравится. Но... я таки и Юлю понимаю. Даже не могу точно выразиться- почему? Но... вот так вышло.
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09.09.2021 14:24 Ответить
ттт, добре що не на ніч))
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09.09.2021 14:17 Ответить
Вот не пойму, а они везде эти ботексы колят?
Или там низзя?!
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09.09.2021 15:00 Ответить
Не! Так нечестно! Ответить должен Котлета, на видео всё отменно видно. При этом- ответить вовсе не пятью деньками пьянки дома.
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09.09.2021 14:13 Ответить
тот кто распускает руки является социальноопасным индивидуумом и досжен быть изолирован от социума... т.е. сидеть в клетке или быть отстреленным
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09.09.2021 14:19 Ответить
Они(зелёные) считают себя самыми умными, хотя на самом деле долбо@бы. Решили колю насоса кинуть на амбразуру, всё равно от него толку, как с козла молока. Но тем самым заткнуть Дэу Ланосу рот, а то дуже активно палит контору.
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09.09.2021 14:29 Ответить
Пожертвуют"котлетой"-что бы заткнуть Лероса.
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09.09.2021 14:39 Ответить
Регламентний комітет проаналізує виступ Лероса й винесе рішення щодо можливого відсторонення нардепів на п'ять засідань, - "слуга народу" Фролов - Цензор.НЕТ 8150
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09.09.2021 14:51 Ответить
Коля-Котлета - бригадир из кровавых бандитских 90-х, вспомнил бывший бандюковский опыт молодых годов
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09.09.2021 15:19 Ответить
Он свой опыт никогда и не забывал.Тем более что его опыт сейчас востребован как никогда.
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09.09.2021 20:03 Ответить
Якщо Лєроса відсторонювати, то колю, гумову бабу, треба позбавляти мандата. Регламентний комітет проаналізує виступ Лероса й винесе рішення щодо можливого відсторонення нардепів на п'ять засідань, - "слуга народу" Фролов - Цензор.НЕТ 5428
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09.09.2021 16:07 Ответить
Не понял за что отстранять Лероса??? Что он нарушил?
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09.09.2021 20:02 Ответить
Ну да... а поведение коли-резиновая кукла регламентному комитету кажется безупречным...
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09.09.2021 16:55 Ответить
Котлета собой пожертвовал, чтобы Лероса с трибуны убрать в это сложное для Зё время
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09.09.2021 19:13 Ответить
Будут оценивать выступление Лероса????
Это что, уже ввели цензуру на выступления депутатов????
А действия конченного бандита при власти Коли-котлеты оценивать не собираются????
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09.09.2021 20:01 Ответить
ЛЕРОС НЕ ВИННИЙ , ЗА ЩО ЙОГО КАРАТИ ????
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09.09.2021 20:02 Ответить
арахамия с зеленским получают от охметова, а лерос мешает
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09.09.2021 22:10 Ответить
 
 