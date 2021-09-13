"Укрзализныця" объявила конкурс на должность постоянного главы правления компании
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АО "Укрзализныця" (УЗ) объявило конкурсный отбор на должность постоянного главы правления, заявки от претендентов принимаются до 16 октября 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.
Как сообщается, основная ответственность будущего главы компании будет заключаться в председательстве и содействии работе правления как коллегиального органа, применении эффективных практик управления по всей компании в ее отношениях с наблюдательным советом, а также с правлением и другим уровнем руководства, а также в управлении отношениями с правительством как акционером АО.
Кроме того, новый глава правления будет отвечать "за обеспечение стратегического и ежедневного управления компанией, железной дорогой и промышленностью; обеспечение эффективного менеджмента стейкхолдеров "Укрзализныци"; обеспечение имплементации утвержденной долгосрочной стратегии УЗ и совершенствование "дорожной карты" имплементации с учетом новой рыночной структуры и законодательства в сфере ж/д перевозок".
Помимо этого, в зоне его ответственности будет реформирование модели управления бизнесом, трансформация организационной структуры и обеспечение внедрения новых систем управления в обществе согласно международным стандартам; совместно с членом правления, ответственным за пассажирские перевозки, - сопровождение безотлагательной разработки и внедрение улучшений качества пассажирских услуг, а также ведение переговоров для достижения приемлемого соглашения по социально важным пассажирским перевозкам с органами власти; обеспечение эффективности и прозрачности бизнес операций УЗ, усиление финпоказателей и возможностей для дальнейшего финансирования модернизации бизнеса, а также разработка и последовательная реализация плана уменьшения расходов и повышения эффективности бизнес-процессов, подготовка общества к конкуренции со стороны частного сектора.
От нового главы компании также требуется способствовать развитию международного ж/д транспорта, включая транзит, укреплять роль Украины как логистического центра, внедрять комплексный план автоматизации с помощью стандартных цифровых систем, включая систему - ERP, обеспечивать эффективную борьбу с коррупцией в компании и ее кибернетическую безопасность.
Кроме того, среди требований к претенденту - не менее пяти лет опыта в управлении крупными компаниями в качестве президента, генерального директора, исполнительного директора, предправления. Необходимо иметь успешный опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка, слияние/поглощение), доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса.
Кандидат также должен иметь глубокие практические знания по экономике, опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях, успешный опыт управления крупным портфелем капитальных инвестиционных проектов, успешный опыт управления изменениями регуляторной сферы и влияния правительства, опыт внедрения лучших практик систем корпоративного управления и рекомендаций для крупных предприятий.
В настоящее время пост и.о. главы правления "Укрзализныци" занимает советник министра инфраструктуры Александр Камышин.
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Ну. я могу.. Куда заносить?
Звісно не можуть, але ті тварюки, котрі туди лізуть нічим не коащі, вони навіть гірші, бо вони з тих 73%!
"Уметь ходить по воде. Зарплата 30 000 гривен, а то зубожилые будут недовольны"