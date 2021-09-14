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Закарпатье (2396) карантин (16730) ОГА (2376) COVID-19 (18600) коронавирус (17042) Полосков Анатолий (7)

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на Закарпатье существенно ухудшается. Со следующей недели регион переходит в "желтую" зону

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на Закарпатье существенно ухудшается. Со следующей недели регион переходит в

На Закарпатье планируют ввести "желтый" уровень эпидемиологической опасности из-за роста заболеваний и призывают украинцев вакцинироваться

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Закарпатской областной госадминистрации Анатолий Полоков в Facebook.

"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 существенно ухудшается. На следующей неделе Закарпатье будет отнесено к желтому уровню опасности", - написал он.

По словам Полоскова, смогут работать только те учебные заведения, где вакцинировано 80% сотрудников или более одной или двумя дозами вакцины, а те, где вакцинировано меньшее число, закроют на карантин, дети в садах и школах будут вынуждены находиться дома вместе с родителями, а также студенты будут вынуждены находиться дома.

Вместе с тем глава ОГА отметил, что в случае если работники образования сделают первую дозу прививки на этой неделе, то образовательный процесс не будет прерываться.

"В противном случае учебные заведения будут закрыты, и образовательный процесс приостановлен до достижения установленного уровня вакцинации", - подчеркнул Полосков.

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Как сообщалось ранее, Кабмин установил новые карантинные нормы и ввел два вида COVID-сертификатов
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Понять не могу как они считают. По той информации, которую публикует ОДА, вчера был 1 новый случай
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14.09.2021 07:33 Ответить
Так и считают. Сегодня один, а вдруг завтра 100)))) после учебных заведений начнут штормить магазины , где работники не вакцинированы. Вакцины много, срок подходит, а люди не бегут. Вот и принудиловка
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14.09.2021 09:06 Ответить
Свіжі дані:

На ранок 14-го вже 44 хворих на Закарпатті. Завтра буде 80..чи 280...
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14.09.2021 09:28 Ответить
Странно, не вижу распространения идиотской инициативы мэра Мариуполя, который будет лишать премий рабочие коллективы бюджетные. Например: водоканал, теплосеть... Да-да, вы правильно поняли: премий лишать если мал процент вакцинированных. И без этого самые толковые работники уже в Польше, а если ещё и премий лишать, да в процессе подготовки к отопительному сезону...
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14.09.2021 07:38 Ответить
Учителя им не дают покоя. Пусть родительские комитеты обяжут вакцинировать собственных детей. Вот тогда Полосков и узнает , что родители думают о "пандемии".
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14.09.2021 07:55 Ответить
меня больше всего удивляет что вакцинированным разносить заразу можно а не вакцинированным нельзя!
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14.09.2021 08:04 Ответить
Значит главное, шоб справка о вакцинировании на руках была. И можно с чистой совестью заразиться ковидлом по новой и с такой же чистой совестью распространять заразу дальше
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14.09.2021 09:09 Ответить
Пусть невакцинированные радуются, что смертность от COVID всего пару процентов. Пока жареный петух не клюнет чёрного лебедя.☹
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14.09.2021 09:15 Ответить
Да, судя по всему вакцина снижает (не исключает) смертность, исключает тяжелую форму. Но человек всё равно заболеет и разносит заразу. И вакцинированые граждане на психологическом уровне считают, что их "пуля не возмёт" и ходят смело все без масок в заведениях. Лично у меня маска вошла в привычку входя в любые заведения. Но заметил, что в супермаркете я уже белая ворона))
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14.09.2021 09:40 Ответить
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14.09.2021 11:06 Ответить
 
 