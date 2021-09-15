РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12313 посетителей онлайн
Новости ОбществоСпорт
11 738 96
гражданство (1283) спорт (2304) Магучих (39)

Фотографировавшаяся с российской спортсменкой легкоатлетка Магучих ранее отказалась от гражданства США и Польши, - федерация

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

Фотографировавшаяся с российской спортсменкой легкоатлетка Магучих ранее отказалась от гражданства США и Польши, - федерация

Глава Федерации легкой атлетики Украины Рафиль Сафиуллин заступился за Ярославу Магучих, которая дважды сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене.

Слова в защиту Магучих Сафиуллин сказал в интервью изданию "Обозреватель", сообщает Цензор.НЕТ.

Обвинять Ярославу в отсутствии патриотизма? Мне ее тренер Татьяна Владимировна рассказывала, что с 2017 года каких только предложений по поводу смены гражданства не поступало - и из США, и от поляков, и кто только не приглашал. Но она здесь, в Украине. Вот это патриотизм. Это пример для подражания", - сказал он.

Сафиуллин добавил, что Магучих в этом году демонстрирует блестящие результаты, за которые была удостоена двух наград от европейской федерации.

"А то, что произошло... Ну, так принято в спорте после соревнований фотографироваться вместе, становиться на одну ступень пьедестала во время церемонии награждения - так они отдают дань уважения честной спортивной борьбе. Тем более Россия была наказана и не была представлена на Олимпийских играх, не было там флага РФ", - отметил глава ФЛАУ.

Читайте: Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих 7 августа после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.

Также читайте: Я против травли Магучих. Она - герой и патриот Украины, а на фото с Ласицкене запечатлена в момент эйфории, - Беленюк

9 августа в соцсетях появилось еще одно фото Магучих с Ласицкене. "Вместо, того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!", - ответила после этого Магучих тем, кого возмутил ее поступок.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
А из РФ предложений не было ? Ну так всё понятно, Магучих ждёт сигнала с родной гавани, зачем ей эти подпиндосники поляки или американцы
показать весь комментарий
15.09.2021 00:36
+14
Сафиуллин сам вроде из донецкой кагорты Янека . И особо патриотизмом не страдает ,

Не стоит забывать как сдавали лугандон россиянам , как ребята в ДАП гибли.
Один мой знакомый , имевший много друзей в раше до войны , ПОСТАВИЛ НА ПАУЗУ ВСЕ ОБЩЕНИЯ С НИМИ ,

А Сафиулин жить в лугандоне не хочет , но сепарптизм явно поддерживает
показать весь комментарий
15.09.2021 00:41
+14
Все эти якобы "украинцы" типа Усик,Магучих и прочие Васи Ломаченко под крышей Сафиуллиных и Бубок просто стригут баблосы...,цирк Шапито продолжается Панове... что в спорте,политикике или шоу-бизнесе...73 %...говорите? Ну ну...
показать весь комментарий
15.09.2021 00:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сафифулин часом не из саволоховских кадров ?
показать весь комментарий
15.09.2021 00:27 Ответить
Вроде донецкий , Янека и Ахметова . Они его вытянули
показать весь комментарий
15.09.2021 00:42 Ответить
Гнойники обсырающие Ярославу Магучих могут прямо сейчас встать с дивана, взять 3 место на Олимпиаде и показать всем как надо правильно Родину любить.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:35 Ответить
Встань с дивана и сходи на фронт, а потом будешь тут гавкать про "гнойников".
показать весь комментарий
15.09.2021 00:40 Ответить
А вот когда Alex Rabinovich будет обниматься с рашофашистом на взятом им лично блиндаже мы все хором поймем как Украину любить из Канады.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:48 Ответить
Ты же мечтал, чтобы 73% свалили из Украины? Так вот я уже. Тепрь родимый сам, все сам.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:48 Ответить
Да ты тут и не жил. Свалил, не спи в комментах, рассеянин.
показать весь комментарий
15.09.2021 01:15 Ответить
А шож ты от счастья своего свалил? Бубошка уже не, не прёт?
показать весь комментарий
15.09.2021 10:20 Ответить
Не путай любовь к родине с обнимашками за казённый счёт, *****.
показать весь комментарий
15.09.2021 01:14 Ответить
Рабіновітч, Магучіх військовослужбоваа ЗСУ! Asshole!
показать весь комментарий
15.09.2021 01:32 Ответить
Не можна так прямолінійно мислити. При СССР всі динамівські футбольні команди вважались міліцією. Наприклад Блохін був майором, а Лобановський полковником міліції. Остальні гравці теж були "міліціянтами". В московії є футбольна команда ЦСКА. Коментатори до сих пір кажуть: "армейцы пошли вперед". Ото і у нас всі олімпійці числяться в СКА (спортивний клуб армії). Це дає можливість давати їм заслужену фінансову підтримку. Ото такі вони "військовослужбовці". Дивно, що диванні "патріоти" не розуміють простих речей.
показать весь комментарий
15.09.2021 04:37 Ответить
А ти не диванний патріот? Дивно що такі як ти,старі совкові маразматики, не розуміють простих речей,що ти нам кгбський совок у приклад ставиш? Це для нас повинно бути прикладом? Може на 7 році війни з фашистами ,наприклад, кацапня під проксі,чи наші сепари - совкодрочери, пішли би обійматися на п,єдісталі, але не Українці! І ще , по українські не має ссср, є срср.
показать весь комментарий
15.09.2021 09:53 Ответить
Старій маразматичці, яка думає, що вона ******* і патріотка, але не знає простих речей, поясню.

По перше, для ссср багато честі, щоб перекладати на українську мову. Дивно що ви, яка вважає себе патріоткою, це просте не розумієте.

Нами управляють "політики" які корінням уходять в совок - номенклатуру ссср. Вони натуральні совки, які прикидаються іншими.

При ссср всі сильні спортсмени десь числились і там отримували зарплату. Бугато з них числились в армії. Притому по суті ніякого відношення до армії не мали. Ото наші політики-совки до сих пір нічого іншого не захотіли придумати. Спортсмени зовсім не винні.

Це те що стосується спортсменів, які вважаються непрофесіоналами. Є види спорту, серед яких є професіонали. Це футбол, бокс. Вони отримують, що самі зароблють і не числяться армійцями чи іншими.

Але професіоналів, наскільки я знаю, на олімпійські ігри не допускають. У всіх країнах щоб виступати на олімпійських іграх, спортсмен має бути спортсменом-любителем і тому десь має числитись. Десь в армії, десь в поліції, десь студентом. Якщо ніде не числиться, значить професіонал і на олімпійські ігри МОК їх не допустить.

У всіх країнах вони числяться в якихось державних структурах, бо майже ніхто з приватного бізнесу не буде платити зарплату таким, хто цілими днями тільки тренується, а роботу для них не робить.

Держава зацікавлена в медалях для свого престижу, тому вона їх десь ФОРМАЛЬНО влаштовує. І в совку і в країнах ******** демократії. У нас це виключно армія, в США формально студенти.

В гітлерівській Німеччині спортсмени напевно теж числились в армії, щоб показати, що "бачте яка в нас армія, з якими спортсменами".

США не хочуть, щоб її сприймали мілітаристською, тому в них спортсмени формально "мирні студенти".

Негарно виглядає, що вона фотографувалась з росіянкою, але невігласом, чи брехуном треба бути, щоб докоряти спортсменам, що він же в армії. Вони для нас мають бути тільки спортсменами, яких держава забезпечує матеріально прийнятним для себе способом.
показать весь комментарий
15.09.2021 11:31 Ответить
не стара і не маразматичка, і для мене совок не приклад. Тим більш ,що при совку можна було загреміти у Гулаг чи Соловки навіть не за обійми з окупантом, а за просто за одне слово чи донос сусіда. Ви знаете скільки спортсменів там сконало? То ваш приклад дурнуватий.

А писати "ссср" і приводити його у приклад то небагато честі?))Що ви верзете,чоловіче? Висновок один, якщо ти під час війни носиш офіцерське звання і офіційно представляєш Україну на межнародному рівні,треба з цім рахуватися,або йти геть з складу ВСУ і обіматися хоч з путлером.

Може ви намагаєтеся захистити Магучих,чи виправдати, то я намагаюся захистити тих хто віддав своє життя за Україну,поранених що страждають від ран ,поки ця скакуниха святкує свої перемоги в обімах вбивць і поплюжить звання офіцера ВСУ.

А хто з нас патріот, хай собі і диванний,бо мати громадянську позицію це обов,язок кожного ,вирішувати не вам,а людям.
показать весь комментарий
15.09.2021 11:44 Ответить
В інших коментарях я написав, що те що наші сильні спортсмени, по совковій традиції, чисто ФОРМАЛЬНО числяться офіцерами це не їх проблема, а проблема наших властей за всі наші 30 років. Бо вони ніяк не знайдуть інших способів підтримки спортсменів. Нехай би повивчали як в інших країнах підтримуються спортсмени.

Адекватні люди розуміють, що по суті вони тільки спортсмени.

Я закінчив дискутувати з вами, бо ви не сприймаєте ніякої логіки й упорствуєте в своєму.

Уявляю, як вашому чоловіку важко сперечатись з такою нелогічною і упертою. Підозрюю, що вас б'є ваш чоловік. Бо ото таких упоротих чоловіки не витримують і б'ють.

Я колись дивувався, коли зустрів інформацію, що своїх жінок б'ють люди й інтелігентеих професій. І навіть професійні психологи не можуть нічого зі своїми дружинами зробити і не бачучи іншого виходу б'ють. На прикладі таких як ви я цьому не дивуюсь.
показать весь комментарий
15.09.2021 14:31 Ответить
Ви не забули де знаходитися ,дядько,чому ви залишаєте право тут щось вказувати і не дозволяти людям висловлювати свої думки.?!

Адекватні то ви? Вибачте ви НЕадекватні.

Спортсмен,чи лікар, чи вчитель та ін.., такий же громадянин України як і всі інші, тому за ті 7 років що окупанти вбивають Україну треба вже зрозуміти чи ти обіймаєшся з окупантами,чи ти свідомий громадянин країни де йде війна з кацапиею.

Професія тут навіть ні до чого. Але країна оплачує цій дурепі і тренування і виступи на змаганнях з податків людей, з бюджету , вона пішла змагатися ВСУ щоб підняти карьеру та зробити і,я за державний кошт, а по великому рахунку вона пристосуванка та тщеславна дура.

І ще.

Чоловік що порпається у чужих родиних відносинах ,як у чужій білизні ,виглядає огидно,ви не мене образили,ви себе зганьбили. Дивиться з ким ви живите,і мені шкода жінку поруч із вами,якщо вона в вас взагалі є, у таких як ви є тільки дві думки - одна ваша ,інша неправильна.

Що ви там закінчили мені до ліхтаря, я маю право дати відсіч такому недоумку як ви. Можете не відповідати.
показать весь комментарий
15.09.2021 15:29 Ответить
Пример объятий спортсменов Рейха и СССР, привести сможете?
показать весь комментарий
15.09.2021 10:23 Ответить
Прочитайте мой ответ комментатору чуть выше. Может поймете, что ваше замечание "ні в тин ні в ворота", "на городі бузина, а в Києві дядько".
показать весь комментарий
15.09.2021 11:38 Ответить
Прочитал. Вы даже не понимаете разницу, между боксом профи и олимпийским. Далее, минобороны заставили взять дуру безмозглую на содержание? Кто, когда, фамилия?
показать весь комментарий
15.09.2021 11:44 Ответить
Вы даже не понимаете разницы между боксом олимпийским и профи. Профи боксеры, как и все другие спортсмены, которые официально считаются профессионалами, не допускаются к участию в олимпиаде.

Все наши олимпийцы, исходя из нашей системы, формально считаются офицерами ВСУ. Они в этом не виноваты, это наша система, которая пришла из совка. Такая же система в РФ.

Для адекватных людей понятно, что они только спортсмены, а через ВСУ государство из поддерживает материально и по другим причинам о которых сказано в моих других коммеетариях в том числе и ниже по странице.

Дискутировать дальше с вами не буду. Почитайте мои и другие комментарии, если способны, то что-то может поймете.
показать весь комментарий
15.09.2021 14:44 Ответить
Ага. Понятно. Минобороны не при делах. Девочка не при делах. Никто не виноват. Правда когда я, как налогоплательщик, интересуюсь - за чей счёт банкет, вы пытаетесь выставить меня неадекватом. Кстати, дискуссии с вами и не наблюдалось, у вас нет ничего по теме, кроме - так сложилось, только моё мнение адекватное
показать весь комментарий
15.09.2021 16:16 Ответить
Жо речі, Беленюк і Верняєв в 2019 році отримали звання лейтенантів ВСУ.
показать весь комментарий
15.09.2021 06:28 Ответить
Зеля решил что квартал и армия одно и то же.
показать весь комментарий
15.09.2021 08:45 Ответить
А из РФ предложений не было ? Ну так всё понятно, Магучих ждёт сигнала с родной гавани, зачем ей эти подпиндосники поляки или американцы
показать весь комментарий
15.09.2021 00:36 Ответить
нічого ніхто не жде: і тут непогано годують, а в Польші, США та рашці сильна внутрікомандна конкуренція
показать весь комментарий
15.09.2021 08:42 Ответить
Так то ж кожному зрозуміло - яка там до біса Америка. В Україні умови для тренувань значно кращі. І грошиків більше плотють.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:37 Ответить
Та які гроші, коли в Росії стільки подруг, та й дядько Вова грошима не образить. Тільки в Москві установка один народ і перетягувати нікого не хочуть, краще вони в Україні будуть зміцнювати міф про один народ.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:45 Ответить
В Америці, між іншим, олімпійцям не платять взагалі нічого! Вони переважно студенти.
показать весь комментарий
15.09.2021 01:33 Ответить
Які ще студенти? Щоб попасти на олімпіаду і давати країні медалі необхідно кожен день тренуватись в поті лиця. Ясно що в США вони десь числяться і отримують гроші, а по суті являються професійними спортсменами. Вони такі ж студенти, як в нас військовослужбовці. Напевно держава знаходить можливість давати їм достатньо велику "студентську стипендію". І вони числяться студентами якогось вишу безстроково, і кожен рік залишаються на одному курсі - першому.
показать весь комментарий
15.09.2021 06:22 Ответить
Сафиуллин сам вроде из донецкой кагорты Янека . И особо патриотизмом не страдает ,

Не стоит забывать как сдавали лугандон россиянам , как ребята в ДАП гибли.
Один мой знакомый , имевший много друзей в раше до войны , ПОСТАВИЛ НА ПАУЗУ ВСЕ ОБЩЕНИЯ С НИМИ ,

А Сафиулин жить в лугандоне не хочет , но сепарптизм явно поддерживает
показать весь комментарий
15.09.2021 00:41 Ответить
Мафиозо донецкого клана Сафиуллин руководит легкой атлетикой....,а Сергей Бубка кто?Борец с мафией из Киева.... Парадоксы совкового дерьма...
показать весь комментарий
15.09.2021 00:48 Ответить
Ще одна консервована Гадя Савченко

- тіки Магуча.

Хай вже на росію їде та мацає там свою гебе-шницю.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:48 Ответить
Все эти якобы "украинцы" типа Усик,Магучих и прочие Васи Ломаченко под крышей Сафиуллиных и Бубок просто стригут баблосы...,цирк Шапито продолжается Панове... что в спорте,политикике или шоу-бизнесе...73 %...говорите? Ну ну...
показать весь комментарий
15.09.2021 00:54 Ответить
Потребительское отношение к Украине у олигархов, спортсменов, певцов
показать весь комментарий
15.09.2021 01:04 Ответить
Именно так Софи... Увы
показать весь комментарий
15.09.2021 01:06 Ответить
молодчина Магучих, настоящая патриотка Украины и чемпионка. В отличие от диванных хейтеров-неудачников-нулей полнейших.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:59 Ответить
Дно вона тай усе
показать весь комментарий
15.09.2021 02:06 Ответить
Еще недавно я уважал Юрия Шевчука,и даже Макаревича,и немножко даже Шендеровича... за их позицию в отношении Украины и Крыма и войны....,слились Путлеру и эти якобы Либералы РАБссии....,бабло Мавзолейное испортит любого болвана....оно кровью воняет наших погибших солда и офицеров.... быдла много .....мозгов мало....
показать весь комментарий
15.09.2021 01:03 Ответить
Отказалась от гражданства США чтоб уехать в Сызрань? Скатертью дорога
показать весь комментарий
15.09.2021 01:18 Ответить
Гражданство в США ей никто не предлагал . Гринкарту могли бы дать (вид на жительство) . В остальном военнослужащий Украины не может совершать дружеских снимков с офицером вооруженных сил напавших на Украину .
показать весь комментарий
15.09.2021 02:17 Ответить
фото можно делать, но только поставив ногу на спину или грудь лежащему в грязи русском оккупанте.
показать весь комментарий
15.09.2021 06:49 Ответить
Ну и пусть меняет гражданство.Мы не против.
показать весь комментарий
15.09.2021 02:33 Ответить
Как этот тип не понимает, что о Могучих, как минимум, надо перестать говорить, чтоб не усугублять ее положение в Украине. Ей, проигравшей финал, и без того тяжело переживать свой проигрыш. А тут еще все эти проблемы с буллингом подоспели. То, что у нас среди спортсменов считанные единицы патриотов, и так понятно (лишь о Зозуле можно говорить утвердительно). Долгое время, через спорт, - спортивные состязания, - Украину втягивали в орбиту русского мира. Вспомним, хотя бы, идею общего чемпионата по футболу (одинаковые название Высшей лиги), когда с помощью своих "лопатников" Коломойского, Ярославского, Ахметова, Суркисов, (за)владевших футбольными клубами, пытались объединить, уже был и назначен общий начальник - Газаев, - и как после того, как в основном, благодаря нашим болельщикам, из этой затеи ничего не вышло, - все эти деятели (кроме Ахметова и Суркисов) побросали свои клубы, забросив футбол.
показать весь комментарий
15.09.2021 03:50 Ответить
Бути колаборантом в Україні вигідніше, ніж бути патріотом. Семен своїм патріотизмом за 5 депутатських років навіть на квартиру собі в Києві не заробив, але на тюрму заробив. І це ще добре, що хоч не вбили, як Музичко і Лісника. Не думаю, що Магучих - причина наших проблем. Проблеми у нас самих - виборцях.
показать весь комментарий
15.09.2021 03:59 Ответить
проблемы с таких тварей как Могучих и начинаются.
показать весь комментарий
15.09.2021 06:44 Ответить
сколько ботов в этой ветке - ужас! овцу гнать поганой метлой
показать весь комментарий
15.09.2021 06:46 Ответить
Дурачье. Посмотрите на фото. Магучих не фотографировалась с Ласицкене. Это Ласицкене подлезла в съемку.
показать весь комментарий
15.09.2021 05:09 Ответить
дебилами всех считаешь?

показать весь комментарий
15.09.2021 06:42 Ответить
Ласицкене уже 28 лет. Наверняка скоро пойдет на спад. А продолжить ее достижения в московии наверно некому.

Похоже ФСБ дало ей поручение найти приемницу. Вот она и подлазит к перспективной Магучих чтобы попасть в совместный снимок. В расчете на гиперактивных лохов среди украинцев, которые на этой почве будут травить почти ребенка и спровоцировать смену ее гражданства.
показать весь комментарий
15.09.2021 06:13 Ответить
Эту тему надо закрывать. Поговорили и хватит. Надо меру знать. Напали на 19-ти летнего почти ребенка. Совести нет.
показать весь комментарий
15.09.2021 06:16 Ответить
русскую овцу нужно пинать пожизненно
показать весь комментарий
15.09.2021 06:40 Ответить
Лейтенант Владимир Гарматий - 21-летний командир взвода гаубичной самоходно-артиллерийской батареи 51-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Родился в Тернопольской области.

В наградном листе сказано, что под руководством Гарматия была создана система огневого поражения, которая обеспечила защиту подразделений от внезапного нападения противника как в базовых лагерях, так и на блокпостах.

Попав в окружение российских войск летом 2014 года, принял решение не сдаваться россиянам и не отступать на территорию России. Возглавил прорыв артиллеристов и других подразделений. Вместе с ним выходили четыре десятка бойцов. На машине выдвинулся на прорыв через блок-пост гибридной армии. Будучи в авангарде прорыва, основной удар принял на себя и подорвался на мине.
показать весь комментарий
15.09.2021 10:36 Ответить
И что теперь? Просто она бережет свою девственность гражданства для РФ. Понять и простить...
показать весь комментарий
15.09.2021 06:39 Ответить
Да,лять,угомоните свою Магучих тогда !а то дЭвочку обижают ...да не пошла б уже та дЭвочка в пешее эротическое путешествие,причем во всех отношениях -задолбала этот придолбыш,которую мама,видно ,мимо коляски в детстве ложила-что читается по ее идиотской улыбке,когда она с кацапкой,на восьмой год войны,постоянно фоткается ...
показать весь комментарий
15.09.2021 07:00 Ответить
)не останавливайся ,реально,как бальзам на душу ,когда прикацапленный жирная тетка в падучей
показать весь комментарий
15.09.2021 08:05 Ответить
Вопрос только, а зачем нам такая патриотка, если за нее публично вписывается Госдума РФ и вся соловьиная Скабеева.... Магучих размывает коллективную ответственность россиян за войну против Украины, по кремлевской парадигме, что это все политики воюют, а простой народ дружит....
показать весь комментарий
15.09.2021 07:12 Ответить
Хто ватного Сафіуліна призначив главою федерації легкої атлетики? Росіянку фсб натаскало, щоб зробила фотку з українкою, а наше ватне керівництво теж було не проти. Попередили б Магучих про неприпустимість цього кроку, то його б і не було. Українців тупо разводять, ділять на зебілів і мародерів. А насправді є поділ тільки на ватку і українців.
показать весь комментарий
15.09.2021 07:44 Ответить
Тож відмовилася, оскільки хоче кацапське
показать весь комментарий
15.09.2021 08:31 Ответить
Теперь она может забыть об американскоском, канадском, польском и др. гражданствах. Только кацапское.
показать весь комментарий
15.09.2021 08:41 Ответить
ШаЛєна Місія@dneprlen10 сент.



Нагадаю, вона не тільки сержант ЗСУ (чи вже лейтенант без вищої освіти?) Магучіх - під покровительством Борі Філатова, вірніше, дружини Борі Філатова, яка є президентом Федерації легкої атлетики в Дніпрі і області - а філатови вміють навчити "патріотизму", да


показать весь комментарий
15.09.2021 08:46 Ответить
какие США и Польша? на паРашу поедет, там хорошо...
показать весь комментарий
15.09.2021 08:52 Ответить
простой ответ - УКРАИНЦЫ ВЫВОДЫ ДЕЛАЮ ПО ПОСТУПКАМ.....
показать весь комментарий
15.09.2021 09:12 Ответить
Поки вона тренується і їздить на змаганя за державний кошт , вона має рахуватись з думкою українців . А українці категорично проти того щоб Магучіх фотографувалась ( та ще й в такому ракурсі - з обнімашками і зубоскалінням ) з представницею країни-вбивці ,, та ще й за їхні гроші . Знімай погони ЗСУ , зніми з спортивної форми емблеми України , оплачуй змагання сама , і тоді роби що хочеш . .
показать весь комментарий
15.09.2021 09:38 Ответить
Тамагочих отказалась от гражданства США ?

Наверное, не знает английского.
показать весь комментарий
15.09.2021 09:43 Ответить
Магучих - молодец. Чемпионка и настоящая патриотка Украины.

А кто против неё - лахта и полезные кремлю дегенераты.
показать весь комментарий
15.09.2021 09:46 Ответить
У вас и Зебил - молодец и настоящий патриот
показать весь комментарий
15.09.2021 10:47 Ответить
Уровень ответа - Люся Арестовна
показать весь комментарий
16.09.2021 13:21 Ответить
Тяжко жить без мозга? А, хотя забыл, вы в "СН" все такие
показать весь комментарий
16.09.2021 16:53 Ответить
Посмотрите на фото. Магучих не фотографировалась с Ласицкене. Это Ласицкене подлезла в съемку. Почти ребенок Магучих не сумела отказать. Это явно хитрый проект ФСБ. Читайте дальше.

Ласицкене уже 28 лет. Наверняка скоро пойдет на спад. А продолжить ее достижения в московии наверно некому.

Похоже ФСБ дало ей поручение подлезать к очень перспективной Магучих, в которой по возрасту все впереди, чтобы попадать в совместный снимок. Это видно и по второму снимку. В расчете на гиперактивных лохов среди украинцев, которые на этой почве будут травить наивную почти ребенка и спровоцировать смену ее гражданства. Многоходовые комбинации. А может большинство и не лохи, а профессиональные провокаторы ФСБ.

На следующих олимпийских играх Магучих будет старше и гибче и не позволит ФСБ манипулировать собой. Кроме того, как старушки, Ласицкене наверно уже не будет на играх.
показать весь комментарий
15.09.2021 12:43 Ответить
Кроме того, нашим политикам пора подумать о том, чтобы прекратить совковую традицию числить перспективных и выдающихся спортсменов в армии и давать им звания на ровном месте.

С другой стороны, в олимпиадах участвуют только спортсмены-любители. Насколько я знаю, профессионалов не допускают. Хотя такие спортсмены во всем мире фактически профессионалы и упорно, многочасово тренируются каждый день. И во всех странах числятся в каких-то гос структурах. Поэтому и в нам следует формально размещать спортсменов в каких-то гос структурах, но не всех в армии. Чтобы не было спекуляций, на том что тот или иной спортсмен в армии.

В США, например, большинство спортсменов формально числятся студентами (наверняка 1 курса много лет). Хотя наверно есть и такие, кто все таки как-то учатся. Но наверно в США есть и такие, кто числятся в армии, полиции и т.п. Конечно, жить выдающемуся студенту за студенческую стипендию это смешно. США была бы на одном из последних мест в мире по медалям. Поэтому США, наверняка, находят какие-то дополнительные способы достойной оплаты достижений спортсменов.

Во всяком случае, это проблема и вина точно не спортсменов, а политиков.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:50 Ответить
И еще. Нам надо понимать, что несмотря на то кем числятся спортсмены, они только спортсмены и не спекулировать на армии.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:52 Ответить
Полагаю, что спортсмены это не политики. И журналистам недопустимо отдавать спортсменов на растерзание. Причем многие статьи, по сути, построенные как провокации. Кому то выгодны конфликты и расколы в обществе.
показать весь комментарий
15.09.2021 14:01 Ответить
ЯРОСЛАВА УЖЕ озвучила свою позицію за першу публікацію і нині ВСЕ ПОЯСНИЛА . ЧОГО ВИ ПРИЧЕПИЛИСЬ до 19 -річної дівчини !! Чи ви не бачите численних ворогів - ціла партія опзжопників , в парламенті їх багато , чом їх не цькуєте . ДЯТЛИ БЕЗ МІЗКІВ.
показать весь комментарий
15.09.2021 20:36 Ответить
Вона просто іноземної мови не може вивчити, тому чекає пропозиції від рашки.
показать весь комментарий
16.09.2021 07:03 Ответить
 
 