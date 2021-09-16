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Венецианская комиссия получила письмо Разумкова об оценке законопроекта об олигархах

Венецианская комиссия получила письмо Разумкова об оценке законопроекта об олигархах

Венецианская комиссия получила письмо от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Венецианской комиссии.

"В письме от 10 сентября 2021 года председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков попросил вывод Венецианской комиссии относительно проекта закона" О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархи)", - говорится в сообщении комиссии.

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла за основу президентский законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отправка законопроекта о деолигархизации в Венецианскую комиссию не препятствует его принятию, - Разумков

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указала на несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект в Венецианскую комиссию. Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. 

Автор: 

Венецианская комиссия (423) законопроект (3220) олигарх (1027)


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Топ комментарии
+4
Мені цікаво одне - а що буде, коли цей закон приймуть, а потім " Майдан" ініціаторів цього законопроекту "знесе", а нововибрана влада поверне цей закон проти "коломойських" з "ахметовими" і "пінчуками"? Адже "палиця має два кінці"!!!
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16.09.2021 06:48
+4
Серйозно ?

А як же шмигаль в кріслі прем'єра ? Призначений ОСОБИСТО зеленським.

Знаєте, чий пішак ? Саме ахмєтова.
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16.09.2021 08:31
+3
Та там закон так криво виписаний, що і заходити не треба - Венеційка сама його забанить... А потім і Конституційний суд наш!

Боротися з олігархами треба не законами, а так, як при Ющі - коли у Пінчука з Ахметовим приватизовану за копійки Криворіжсталь забрали! Слабо? Ось це була справжня деолігархізація!
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16.09.2021 08:27
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Галиматья
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16.09.2021 02:08 Ответить
Побежал быстрей ябедничать, отрабатывает деньги от Ахметки падаль.
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16.09.2021 02:45 Ответить
Серйозно ?

А як же шмигаль в кріслі прем'єра ? Призначений ОСОБИСТО зеленським.

Знаєте, чий пішак ? Саме ахмєтова.
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16.09.2021 08:31 Ответить
Порадовал Разумков своим вниманием кодло бывших под названием "Венецианская комиссия"
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16.09.2021 05:22 Ответить
Мені цікаво одне - а що буде, коли цей закон приймуть, а потім " Майдан" ініціаторів цього законопроекту "знесе", а нововибрана влада поверне цей закон проти "коломойських" з "ахметовими" і "пінчуками"? Адже "палиця має два кінці"!!!
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16.09.2021 06:48 Ответить
Це не закон. Це сциклиння для очей вумного наріду.
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16.09.2021 08:06 Ответить
цікаво, від олігархів вже "заходили" у Венеційку чи олігархи пустили все це діло на самотік.

А Разуцмков таки впертий, сказав хер Вам без Венеційки і таки да, послав. І шо буде робити весела і находчива юрба кликуш.
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16.09.2021 07:11 Ответить
Та там закон так криво виписаний, що і заходити не треба - Венеційка сама його забанить... А потім і Конституційний суд наш!

Боротися з олігархами треба не законами, а так, як при Ющі - коли у Пінчука з Ахметовим приватизовану за копійки Криворіжсталь забрали! Слабо? Ось це була справжня деолігархізація!
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16.09.2021 08:27 Ответить
Разумков шмалить сигари?

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16.09.2021 07:38 Ответить
Розумков - не имеет яиц , лидера из него слепить не получиться .

а хремль так надеялся и делал ставку 😀и олигархи наверно тоже надеялись
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16.09.2021 07:47 Ответить
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16.09.2021 07:54 Ответить
А когда спросят у Ахметова откуда у него деньги на виллы по 200 Лимонов евро ?
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16.09.2021 07:55 Ответить
Хто спросит? Сметуны?
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16.09.2021 08:03 Ответить
Сметуны тоже нужны - они вымели из Рады многолетних сидельцев при которых выросли эти олигархи .

теперь надо в Раду выбрать свежие и молодые лица , не связанные с олигархами

я за сметунов не голосовала , но в смену поколений верю 😀
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16.09.2021 08:10 Ответить
Верите в Дизель шоу? Они свежие и молодые.
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16.09.2021 08:13 Ответить
😀😀😀

не верю . Верю в Свободу и Ильенко
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16.09.2021 08:14 Ответить
 
 