Венецианская комиссия получила письмо Разумкова об оценке законопроекта об олигархах
Венецианская комиссия получила письмо от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Венецианской комиссии.
"В письме от 10 сентября 2021 года председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков попросил вывод Венецианской комиссии относительно проекта закона" О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархи)", - говорится в сообщении комиссии.
Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла за основу президентский законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указала на несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.
10 сентября Разумков направил законопроект в Венецианскую комиссию. Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.
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А як же шмигаль в кріслі прем'єра ? Призначений ОСОБИСТО зеленським.
Знаєте, чий пішак ? Саме ахмєтова.
А Разуцмков таки впертий, сказав хер Вам без Венеційки і таки да, послав. І шо буде робити весела і находчива юрба кликуш.
Боротися з олігархами треба не законами, а так, як при Ющі - коли у Пінчука з Ахметовим приватизовану за копійки Криворіжсталь забрали! Слабо? Ось це була справжня деолігархізація!
а хремль так надеялся и делал ставку 😀и олигархи наверно тоже надеялись
теперь надо в Раду выбрать свежие и молодые лица , не связанные с олигархами
я за сметунов не голосовала , но в смену поколений верю 😀
не верю . Верю в Свободу и Ильенко