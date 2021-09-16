Венецианская комиссия получила письмо Разумкова об оценке законопроекта об олигархах

Венецианская комиссия получила письмо от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Венецианской комиссии.

"В письме от 10 сентября 2021 года председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков попросил вывод Венецианской комиссии относительно проекта закона" О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархи)", - говорится в сообщении комиссии.

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла за основу президентский законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

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2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указала на несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект в Венецианскую комиссию. Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.