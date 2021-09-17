Рассмотрение закона об олигархах без заключения Венецианской комиссии - это недружественный шаг по отношению к ЕС, - Герасимов

Недопустимо рассматривать антиолигархический закон без заключения Венецианской комиссии, если Украина продолжает курс на евроинтеграцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил соглава фракции "ЕС" Артур Герасимов.

"Без заключения Венецианской комиссии рассмотрение любого законопроекта украинским парламентом, особенно тогда, когда в украинской Конституции написано, что нашей целью является вступление в ЕС, - является неправильным и нелегитимным. Поэтому все оппозиционные фракции обратились к главе ВРУ, чтобы он направил письмо в Венецианскую комиссию. Она подтвердила его получение и сегодня начинает его анализ", - рассказал парламентарий.

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По его словам, законопроект об олигархах является антиконституционным и целью ставит не борьбу с олигархами, а политические преследования.

Герасимов отметил, что действия власти могут быть расценены как недружественные по отношению к европейским партнерам Украины.

"Мы обратились к руководству и членам комитета с просьбой не рассматривать этот закон. Без заключения Венецианской комиссии считаем это неправильным. Это является недружественным шагом в сторону Европейского Союза. Оценка Венецианской комиссии является одним из ключевых элементов оценки Европейским Союзом законодательства любой страны", - отметил соглава фракции "ЕС".

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Кроме этого Герасимов отметил, что заседание комитета является нелегитимным. "В межсессионный период депутаты должно информироваться за несколько суток до начала заседания. Им должны предоставляться все материалы. Там со всего комитета, по моему мнению, читал этот законопроект один депутат. 1200 поправок - и по состоянию на 23-00 этой таблицы еще не было. Если эта "книга" сегодня появилась, то как они сегодня собираются голосовать и принимать решения. .. Это означает, что их вообще не интересует, что внутри этого законопроекта. Я думаю, что работает программа 20/30/50. И они будут послушно поднимать руки", - добавил Герасимов.

По его словам, представителям оппозиции не предоставили слово даже по процедурным вопросам: "Причем очень срочно поставили на голосование этот порядок дня, подтвердили и пошли дальше".

"Оппозиционные фракции парламента считают, что до вывода Венецианской комиссии рассмотрение этого законопроекта является неправильным, невозможным и недружественным по отношению к Европейскому Союзу", - подытожил Герасимов.

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