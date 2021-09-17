Рассмотрение закона об олигархах без заключения Венецианской комиссии - это недружественный шаг по отношению к ЕС, - Герасимов
Недопустимо рассматривать антиолигархический закон без заключения Венецианской комиссии, если Украина продолжает курс на евроинтеграцию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил соглава фракции "ЕС" Артур Герасимов.
"Без заключения Венецианской комиссии рассмотрение любого законопроекта украинским парламентом, особенно тогда, когда в украинской Конституции написано, что нашей целью является вступление в ЕС, - является неправильным и нелегитимным. Поэтому все оппозиционные фракции обратились к главе ВРУ, чтобы он направил письмо в Венецианскую комиссию. Она подтвердила его получение и сегодня начинает его анализ", - рассказал парламентарий.
По его словам, законопроект об олигархах является антиконституционным и целью ставит не борьбу с олигархами, а политические преследования.
Герасимов отметил, что действия власти могут быть расценены как недружественные по отношению к европейским партнерам Украины.
"Мы обратились к руководству и членам комитета с просьбой не рассматривать этот закон. Без заключения Венецианской комиссии считаем это неправильным. Это является недружественным шагом в сторону Европейского Союза. Оценка Венецианской комиссии является одним из ключевых элементов оценки Европейским Союзом законодательства любой страны", - отметил соглава фракции "ЕС".
Кроме этого Герасимов отметил, что заседание комитета является нелегитимным. "В межсессионный период депутаты должно информироваться за несколько суток до начала заседания. Им должны предоставляться все материалы. Там со всего комитета, по моему мнению, читал этот законопроект один депутат. 1200 поправок - и по состоянию на 23-00 этой таблицы еще не было. Если эта "книга" сегодня появилась, то как они сегодня собираются голосовать и принимать решения. .. Это означает, что их вообще не интересует, что внутри этого законопроекта. Я думаю, что работает программа 20/30/50. И они будут послушно поднимать руки", - добавил Герасимов.
По его словам, представителям оппозиции не предоставили слово даже по процедурным вопросам: "Причем очень срочно поставили на голосование этот порядок дня, подтвердили и пошли дальше".
"Оппозиционные фракции парламента считают, что до вывода Венецианской комиссии рассмотрение этого законопроекта является неправильным, невозможным и недружественным по отношению к Европейскому Союзу", - подытожил Герасимов.
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Наче тільки прокинувся вчора.
Г+Г, 2+2, Україна, АйСіТіВі та інше українцям не потрібно? То другоє?
Для істот з амнезією, нагадую
" Канцлер ФРН Ангела Меркель під час щорічного прийому представників дипломатичного корпусу в замку Мезеберг заявила, що без "напористості" українського президента Петра Порошенка скасування віз для українців навряд чи стало б можливим. "
Джерело:
Лядь, що у зебілів в бошках? Не мозок, це точно .
Хороший закон, надо брать!(с)))
Захід вимагає від України БОРОТЬБИ, а не імітації, з олігархами, і для цього все є. Навіть кишенькова очільниця АМКУ, подружка мадам ВАЗеленської.
"Закон про деолігархізацію"- кліше кацапського закону, для знищення опозиції та узурпації влади.
Цей "закон" не має ніякого відношення до боротьби з олігархами.
Це закон про узурпацію влади ВАЗеленським. Про суб'єктивне визначення сцарьком, хто олігарх, а хто заможна людина. Що і зазначає Захід.
СНБО коллегиальный орган. А настоящие реформы довольно рискованное занятие. Это не армовиру на бигбордах расклеивать. Рисковать однозначно нужно. Если прищучат всех видных олигархов, а не только Порошенко, вам придётся с этим смириться. К тому же, никто не выталкивает Порошенко из политики. Он может выполнить наконец своё давнее обещание и избавиться от крупных активов. Это будет феерический ход, который затмит всю его многолетнюю пиар-кампанию. Даже такой порохофоб, как я, начнёт испытывать к нему малую толику уважения.
Только мне почему-то кажется, что не прищучат Зе-реформаторы вообще никого.))))) Как-то все начинания Зеленского буксуют где-то на первой трети пути.
І я самостійно вирішу з чим мені миритися, а з чим битися.
А це з приводу "деолагархізації" і її палкого прихильника. Найсвіжіше.
Вы именно сейчас как раз и сражаетесь. Я же говорю о следующем этапе. Когда придёт смирение.
Арахамия и Коломойский смотрели матч в разных ложах. Соседних, но разных, разделённых парапетом и стоимостью билетов. Коломойский в самой крутой вип-ложе, там сидушки, как в самолёте бизнес-класса. Арахамия в 33-ей. Тоже не для простых болельщиков, но всё же немного попроще. Случайная встреча. Не более того. Нелепо встречаться при десятках тысяч свидетелей и в прямом эфире. Согласны?
Разумеется- нет!)))
До Вави питань буде, ой як багато. Про податки, які не платились до 2018 року. 16 кімнатну вілу в Італії, і квартири в Англії, і в Грузії, і саме цікаве, в окупованому криму. За яку немає заборгованостей по оплаті і кацапська регестрація. Про кіно, яке продовжує зніматися в мордорі, бажаєте поговорити? Про "лігу сміху" та інший ржач? Про слуг, сватів і папіків?
Порох, під час своєї каденції втратив 40% статків, з чим піде Вава, питання. Та щось мені підказує, що з мдрдними прибутками.
З чим я маю примиритися? З тим, що мою Батьківщину обкрадає шобла гопників керована олігархами?
Без сумніву, хламідія з бенею просто повз проходили і поздоровались
Для борьбы с ними хватает простого антимонопольного законодательства. Но вот реального желания бороться у бениной марионетки нет даже в зародыше.
На Европу тут ровняться не стоит. Там нет олигархов, как явления. Они понятия не имеют как от них избавляться. А избавиться от них можно только жесткими действиями, а не языком.
По твоему получается коломойша не олигарх ведь его нет в политике? - есть карманная партия и през, по твоему "политики европейского образца" котоые его уже озолотили, но сам он не олигарх?)))
Вот потому вас и называют зебилами вы реальные дебилы.
2. Піариться на "вбивстві олігархів" руками незаконно взятого в полон РНБО з Даніловим
3. Й абсолютно приживляючи для домашніх тепличних умов невиїзного у всьому світі підсудного Бєню, установи якого продовжують виконувати, а він рейдер зі стажем!!!, А якщо Бені Кремль пообіцяв свій захист? то вони з Єрмаком у 4 руки розвалюють країну .
Герасимов отметил, что действия власти могут быть расценены как недружественные по отношению к европейским партнерам Украины. Источник:
====== Какой хрени только не придумают, чтобы не принимать закон, уже оказывается - олигархи политические, так ведь суть закона в том , чтобы лишить олигархов влияния на политику
Вже працює?
На брифінгу біля Верховної Ради народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко заявив: "Венеційська комісія мала би дати чітку відповідь по тим позиціям, з яких звернулися опозиційні фракції до Голови Верховної Ради України. Відповідно це було спрямовано на розгляд Венеційської комісії. Ми пам'ятаємо, що вже восени 2019 року була така гонитва - давайте швидше приймати закони. А потім Верховна Рада 2 роки займається тим, що виправляє помилки, має реагувати на висновки Венеційської комісії, на рішення Верховного Суду, Конституційного суду і так далі.
Поспіх тут потрібен одній людині - Зеленському. Тому що сама суть цього законопроєкту не відповідає назві, про яку тут говорилося. А його правильно було б назвати "закон про призначення олігархів президентом України". І розширення корупції та корупційних можливостей для президента України", - наголосив депутат.
"Найбільша небезпека цього закону - у довільному, політичному, позаконституційною процедурою призначенні органом при президенті України олігархом. Цей орган - Рада національної безпеки і оборони України. Це саме те положення, на якому наполягає і Зеленський, і його оточення, і "Слуги народу" в рамках програми їх корупційного фінансування і підтримки. Те, що журналісти називають 20-30-50″, - зазначив Павленко.
"Нам кажуть, що РНБО є найшвидшим органом, який найкраще займається боротьбою з олігархами і таке інше. Не смішіть людей. Ми бачили, як боролися з контрабандою, а потім практично всіх митників, яких було відсторонено, спокійно повернули до роботи", - констатує депутат.