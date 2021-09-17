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Рассмотрение закона об олигархах без заключения Венецианской комиссии - это недружественный шаг по отношению к ЕС, - Герасимов

Рассмотрение закона об олигархах без заключения Венецианской комиссии - это недружественный шаг по отношению к ЕС, - Герасимов

Недопустимо рассматривать антиолигархический закон без заключения Венецианской комиссии, если Украина продолжает курс на евроинтеграцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил соглава фракции "ЕС" Артур Герасимов.

"Без заключения Венецианской комиссии рассмотрение любого законопроекта украинским парламентом, особенно тогда, когда в украинской Конституции написано, что нашей целью является вступление в ЕС, - является неправильным и нелегитимным. Поэтому все оппозиционные фракции обратились к главе ВРУ, чтобы он направил письмо в Венецианскую комиссию. Она подтвердила его получение и сегодня начинает его анализ", - рассказал парламентарий.

Читайте: Отправка законопроекта о деолигархизации в Венецианскую комиссию не препятствует его принятию, - Разумков

По его словам, законопроект об олигархах является антиконституционным и целью ставит не борьбу с олигархами, а политические преследования.

Герасимов отметил, что действия власти могут быть расценены как недружественные по отношению к европейским партнерам Украины.

"Мы обратились к руководству и членам комитета с просьбой не рассматривать этот закон. Без заключения Венецианской комиссии считаем это неправильным. Это является недружественным шагом в сторону Европейского Союза. Оценка Венецианской комиссии является одним из ключевых элементов оценки Европейским Союзом законодательства любой страны", - отметил соглава фракции "ЕС".

Читайте также: Венецианская комиссия начала проверку украинского законопроекта об олигархах

Кроме этого Герасимов отметил, что заседание комитета является нелегитимным. "В межсессионный период депутаты должно информироваться за несколько суток до начала заседания. Им должны предоставляться все материалы. Там со всего комитета, по моему мнению, читал этот законопроект один депутат. 1200 поправок - и по состоянию на 23-00 этой таблицы еще не было. Если эта "книга" сегодня появилась, то как они сегодня собираются голосовать и принимать решения. .. Это означает, что их вообще не интересует, что внутри этого законопроекта. Я думаю, что работает программа 20/30/50. И они будут послушно поднимать руки", - добавил Герасимов.

По его словам, представителям оппозиции не предоставили слово даже по процедурным вопросам: "Причем очень срочно поставили на голосование этот порядок дня, подтвердили и пошли дальше".

"Оппозиционные фракции парламента считают, что до вывода Венецианской комиссии рассмотрение этого законопроекта является неправильным, невозможным и недружественным по отношению к Европейскому Союзу", - подытожил Герасимов.

Читайте: "ЕС" требует допросить в рамках "вагнергейта" всех участников совещания у Зеленского, - Герасимов

Автор: 

Венецианская комиссия (423) олигарх (1027) Герасимов Артур (312)


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Топ комментарии
+11
Вчора Арахамія і Коломойський вже все на стадіоні узгодили. Навіщо там Венеціанська комісія. Чекаємо відосік пів-шостого про те, що олігархів вже в Україні подолано/ не має.
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17.09.2021 13:18
+6
Для зелених потвор висновки Венеціанськоі комісіі до одного місця , так як вони діють і живуть по понятіям , а не по закону !
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17.09.2021 13:20
+6
Який презЕдент, таке і відношення. Зміниться Президент і відношення, разом з ним, зміниться.
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17.09.2021 13:30
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Правила форума Совет форумчан
Вчора Арахамія і Коломойський вже все на стадіоні узгодили. Навіщо там Венеціанська комісія. Чекаємо відосік пів-шостого про те, що олігархів вже в Україні подолано/ не має.
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17.09.2021 13:18 Ответить
Піарщикам від шоу бізнесу нафіг навички політчного співіснування - вони думають , що захопили мізки українців навічно , хвороба дебілізму проявляється усе сильніше у вчинках та діях влади... Вони ще не знають , як їх будуть скидати олігархічні канали- вже почали!!! Бо олігархам не вигідний срач з Заходом , окрім Коломойського, котрому закрита туди дорога.Їм краще прийняти світові правила гри й залишитись вїзними до світу цивілізації зі своїм бізнесом.
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17.09.2021 13:25 Ответить
Для зелених потвор висновки Венеціанськоі комісіі до одного місця , так як вони діють і живуть по понятіям , а не по закону !
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17.09.2021 13:20 Ответить
у ЗЕдебілів план- попіаритись на законі олігахів й вибити з крісла спікера Разумкова - вони, вбиваючи двох зайців, таки потраплять в себе ідіотів
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17.09.2021 13:28 Ответить
Скорее не по понятиям, а по безпределу.
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17.09.2021 14:09 Ответить
А рассмотрение его даже с комиссией кроме смеха у них ничего не и вызовет.
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17.09.2021 13:20 Ответить
Почитавйте, из кого состоит Венециансая комиссия - стоит ли по ней горевать.
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17.09.2021 13:21 Ответить
Із визнаних світом професіоналів. У вас є аргументоване заперечення?
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17.09.2021 13:25 Ответить
Ваши слова - пустая неаргументированная боловня.
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17.09.2021 23:40 Ответить
Цитата дня -тяжко боротися со злом ,коли це зло Зеленський ...тошнить дуже
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17.09.2021 13:24 Ответить
Таки да, вселенское зло.
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17.09.2021 13:40 Ответить
олигарх порошенко пытается всеми способами отсрочить день "х". расстование с "5каналом" и "прямым" все бли же и ближе))))))))) надо петя! НАДО!!!)))))))))))
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17.09.2021 13:26 Ответить
Кому "надо" бені, дерьмаку-вазеленсьому, гандону?
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17.09.2021 13:29 Ответить
это надо всем нам, УКРАИНЦАМ!!
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17.09.2021 13:32 Ответить
Украинцы не ослабляют ,в угоду врагу,воюющую страну,выберая в главнокомандующие "рассмеши комика"- так что ты кто угодно,но не украинец
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17.09.2021 13:35 Ответить
А что там ослабло после смены главнокомандующего?
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17.09.2021 13:43 Ответить
Як там борщовий набір? А, шлунок?
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17.09.2021 14:03 Ответить
Якщо ти задаєш такі тупі і примітивні питання, то що ти робиш на поілітичному форумі?
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17.09.2021 14:58 Ответить
Маразм - на третьому році каденції клоунів питати "А что там ослабло после смены главнокомандующего?"

Наче тільки прокинувся вчора.
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18.09.2021 08:01 Ответить
Польща стала частиною України? Поляки в курсі?

Г+Г, 2+2, Україна, АйСіТіВі та інше українцям не потрібно? То другоє?
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17.09.2021 13:36 Ответить
а с чего ты решил, что я поляк? нас тут таких "поляков" из львовской днепропетровской киевской и других областей Украины больше миллиона.
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17.09.2021 13:41 Ответить
Твою дивізію. Ви що, скористались безвізом Порошенка? Та як же ж так? Де ж ваша гордіст і патріотизм? Чого ви там сидите? Буба велів вам повертатися. Завдяки вам, прицопаним, "Епоха ж бідності скінчилася", в 2019.
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17.09.2021 13:58 Ответить
"безвиз" дали не благодаря, а вопреки порошенки. он два года пытался водить за нос Евросоюз, всеми силами отсрачивая реыормы которые обещал провести. p.s. складывается апечатление что вы и люди из вашей группы свято верят в то что у всех остальных глубокий провал памяти. смею вас огорчить - мы(простые украинцы) все помним и ничего не забыли.
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17.09.2021 20:03 Ответить
Як же ви задовбали своїми ватно- зебільними лайновкидами. Знайдіть нову "зарду", бо цей фуфел вже нікому не цікавий, як і офшори з крадіжкам.

Для істот з амнезією, нагадую

" Канцлер ФРН Ангела Меркель під час щорічного прийому представників дипломатичного корпусу в замку Мезеберг заявила, що без "напористості" українського президента Петра Порошенка скасування віз для українців навряд чи стало б можливим. "

Джерело:
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17.09.2021 20:09 Ответить
петина "напористость" почему то растянулась аж на 2(два года)! и это при том, что "гетьман" всех порохоботов имел коалицию в парламенте и мог решить ЛЮБОЙ вопрос мгновенно((((((((((
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17.09.2021 23:49 Ответить
Ви хворий? Безвіз дає коаліція ВР?

Лядь, що у зебілів в бошках? Не мозок, це точно .
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18.09.2021 00:00 Ответить
"безвиз" давали с условием принятия определённых законодательных актов(законов) которые принимаются в ВР. стыдно объяснять это человеку уже умеющему писать буквы(((((((((
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18.09.2021 01:29 Ответить
В проекте закона нет конкретных фамилий. Помимо Петра он напрягает многих.
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17.09.2021 13:53 Ответить
Ні, немає. Та подляковська трольня, по тупості, постійно демонструє реальне призначення цього "закону". Боротьба не з олігархами, а з тими, хто не ліг під фсбшного дерьмака та його Бубочку.
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17.09.2021 14:00 Ответить
Никто ничего у Порошенко не отберёт -любой суд пошлет зекрыску на... ,т к "зезакон" не законный)как сегодня -чела ,написавшего что зеля х&йло ,оправдали полностью)
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17.09.2021 13:31 Ответить
а разве в Украине уже отменены законы о конфискации имущества за преступления??
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17.09.2021 13:34 Ответить
Да вы хоть одно преступление доказали?)так что отсасывай те у ментов,как и высшие чины зекрыс)
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17.09.2021 13:37 Ответить
Да разве ж только его одного коробит? Завывания слышны с самых разных сторон.
Хороший закон, надо брать!(с)))
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17.09.2021 13:34 Ответить
Чому ж в цей " хороший закон" не подобається західним партнерам і чому пліснява так боїться їх експертної оцінки?
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17.09.2021 15:31 Ответить
Слишком радикальный для них. Видимо. Права человека и всё такое… Они в тёплой ванне сытости и комфорта. Их политические системы в той или иной мере сбалансированы. У большинства с 1945 года никаких серьёзных внутренних потрясений. Потребности в агрессивной внутренней политике нет. У нас есть такая потребность. Крыс из подвала уговорами не вытравишь. Нужны действия. На чей-то взгляд не очень гуманные. Но нельзя постоянно заглядывать кому-то в рот и ждать одобрения или укоров. Особенно, если у самого этого кого-то в подвале крыс никогда не было. Что он может толкового посоветовать?))
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17.09.2021 16:31 Ответить
Навіщо цей маніпулятивний опус? Для кого? Для мене? Не варто.

Захід вимагає від України БОРОТЬБИ, а не імітації, з олігархами, і для цього все є. Навіть кишенькова очільниця АМКУ, подружка мадам ВАЗеленської.

"Закон про деолігархізацію"- кліше кацапського закону, для знищення опозиції та узурпації влади.
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17.09.2021 16:52 Ответить
Как зачем? Вы спросили, я ответил. Всегда читаю ваши комменты, когда попадаются. Зачастую знакомые порохоботские тезисы, но всегда вежливы и не агрессивны. Вот и про АМКУ опять… Только что ваш коллега выдал ту же навеянную установку, что мол олигарх без монополии не олигарх. Ну ерунда ведь!)) Инструменты и методы у олигархов могут быть разные, но цель у всех одинакова- перманентная конвертация денег во власть, а власть обратно в деньги. Что бы лишить их такой возможности, нужно отобрать ВСЕ инструменты, а не только монополии. В том числе и экспансию в СМИ. Ведь одурачили столько не глупых и весьма патриотичных граждан.
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17.09.2021 17:20 Ответить
І знову ні про що. І знову ватно- полдяковські кліше.

Цей "закон" не має ніякого відношення до боротьби з олігархами.

Це закон про узурпацію влади ВАЗеленським. Про суб'єктивне визначення сцарьком, хто олігарх, а хто заможна людина. Що і зазначає Захід.
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17.09.2021 17:31 Ответить
))

СНБО коллегиальный орган. А настоящие реформы довольно рискованное занятие. Это не армовиру на бигбордах расклеивать. Рисковать однозначно нужно. Если прищучат всех видных олигархов, а не только Порошенко, вам придётся с этим смириться. К тому же, никто не выталкивает Порошенко из политики. Он может выполнить наконец своё давнее обещание и избавиться от крупных активов. Это будет феерический ход, который затмит всю его многолетнюю пиар-кампанию. Даже такой порохофоб, как я, начнёт испытывать к нему малую толику уважения.

Только мне почему-то кажется, что не прищучат Зе-реформаторы вообще никого.))))) Как-то все начинания Зеленского буксуют где-то на первой трети пути.
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17.09.2021 18:30 Ответить
Нагадати вам, чим володіє чинний презедент і з ким співпрацює?

І я самостійно вирішу з чим мені миритися, а з чим битися.

А це з приводу "деолагархізації" і її палкого прихильника. Найсвіжіше.

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17.09.2021 19:54 Ответить
Чем бы не владел действующий, до масштабов владений бывшего ему «як до неба рачки».)) Но у нынешнего хотя бы есть отмазка, что на госслужбе он немногим более двух лет. У бывшего, с его 23 годами стажа чиновника, аргументы в пользу законности 1,5 млрд$ активов выглядят гораздо менее убедительно.

Вы именно сейчас как раз и сражаетесь. Я же говорю о следующем этапе. Когда придёт смирение.

Арахамия и Коломойский смотрели матч в разных ложах. Соседних, но разных, разделённых парапетом и стоимостью билетов. Коломойский в самой крутой вип-ложе, там сидушки, как в самолёте бизнес-класса. Арахамия в 33-ей. Тоже не для простых болельщиков, но всё же немного попроще. Случайная встреча. Не более того. Нелепо встречаться при десятках тысяч свидетелей и в прямом эфире. Согласны?

Разумеется- нет!)))
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17.09.2021 21:48 Ответить
На Пороха стільки часу рили компромат фуйло з бенею, і по бізнесу, в тому числі, та нічого не нарили. Законослухняний і податки ЧЕСНО платить.

До Вави питань буде, ой як багато. Про податки, які не платились до 2018 року. 16 кімнатну вілу в Італії, і квартири в Англії, і в Грузії, і саме цікаве, в окупованому криму. За яку немає заборгованостей по оплаті і кацапська регестрація. Про кіно, яке продовжує зніматися в мордорі, бажаєте поговорити? Про "лігу сміху" та інший ржач? Про слуг, сватів і папіків?

Порох, під час своєї каденції втратив 40% статків, з чим піде Вава, питання. Та щось мені підказує, що з мдрдними прибутками.

З чим я маю примиритися? З тим, що мою Батьківщину обкрадає шобла гопників керована олігархами?

Без сумніву, хламідія з бенею просто повз проходили і поздоровались
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17.09.2021 22:17 Ответить
Це твої влажні мєчти , ЗЕ чи сукабєєвоподобних казламордих рєпоєдов?
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17.09.2021 13:42 Ответить
А у Европы к Украине много дружественных шагов? Пару стран относится к нам терпимо, а остальные просто обеспокоены... Иной раз думаешь: а нужна ли нам Европа, если мы ей не нужны?
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17.09.2021 13:27 Ответить
Який презЕдент, таке і відношення. Зміниться Президент і відношення, разом з ним, зміниться.
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17.09.2021 13:30 Ответить
Нафталиновый комсомолец разумков предлагает не ждать результатов венецианской комиссии.
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17.09.2021 13:29 Ответить
бо він знає ,що усі суди в Европі будуть виграні не нак користь ЗЕдебілів , він їх ********** до цього .
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17.09.2021 13:32 Ответить
Шо то є Венеціанська комісія? Не чули, не знаємо. В Трускавці такому не вчили.
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17.09.2021 13:32 Ответить
Сивочола бородата бабуся вже все узгодила з DAVIDOM DOWNом.
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17.09.2021 13:35 Ответить
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17.09.2021 13:36 Ответить
називайте закон правильно - не "про олігархів", а "про контроль над незалежними ЗМІ".
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17.09.2021 13:38 Ответить
а можно узнать название хоть одного "независимого" канала в Украине
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17.09.2021 13:44 Ответить
Дебіли прагнуть, щоб всі були залежні від Бені або *****.
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17.09.2021 13:47 Ответить
Цензор.нет)
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17.09.2021 13:50 Ответить
Если этот закон плохой, почему никто из критиков не предлагает альтернативный? Проблема олигархии в Украине уже успешно решена?
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17.09.2021 13:48 Ответить
потому что єтот "закон" не имеет никакого отношения к борьбе с олигархами.

Для борьбы с ними хватает простого антимонопольного законодательства. Но вот реального желания бороться у бениной марионетки нет даже в зародыше.
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17.09.2021 13:54 Ответить
Монополия в том или ином секторе экономики отнюдь не обязательный критерий идентификации олигарха. Этот ложный тезис, как спасительная соломинка, крепко встроен в парадигму политических убеждений сторонников только одного украинского политика.)) Выдерни её и вся парадигма рассыплется. В реальности же олигарх это держатель крупного бизнеса, который имеет серьёзное прямое влияние на те или иные органы высшей государственной власти. Каким образом он осуществляет это влияние (монополии, карманные партии и политики, личное присутствие в органах власти…) совершенно не важно! Суть реальной деолигархизации это отстранение больших частных денег от прямого влияния на политические процессы в стране. Точка! Не быть олигархом очень легко! Достаточно либо одеть трусы, либо крестик снять.)) Избавился от активов и тут же стал настоящим политиком европейского образца. Хочешь продолжать бизнес, выходи из политики, переводи свои ТВ-каналы в формат музыкально-развлекательных или научно-познавательных и никто тебя не тронет.

На Европу тут ровняться не стоит. Там нет олигархов, как явления. Они понятия не имеют как от них избавляться. А избавиться от них можно только жесткими действиями, а не языком.
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17.09.2021 14:36 Ответить
єта вам подоляк такие методички пишет?)

По твоему получается коломойша не олигарх ведь его нет в политике? - есть карманная партия и през, по твоему "политики европейского образца" котоые его уже озолотили, но сам он не олигарх?)))

Вот потому вас и называют зебилами вы реальные дебилы.
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17.09.2021 15:06 Ответить
він навіть не знає, що тільки за останні 50 років Президентами США були аж чотири офіційні мільярдери з бізнесу: Кеннеді, Форд, Картер і Трамп... Тим більше, він не знає, скільки таких мільярдерів (і тим більше мільйонерів) були сенаторами та конгресменами.
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17.09.2021 15:30 Ответить
В США демократии больше 300 лет! Государственная система власти сбалансирована практически идеально. В этой системе большие деньги тоже многое могут, но в отличие от нынешней украинской, далеко не всё. Когда эволюционируем до уровня государственной машины США, тогда миллиардеры в политике будут нормой. А на данном этапе развития, такие деятели для страны подобны метастазам раковой опухоли, именуемой олигархия. С ними нужно бороться. Даже если они носят вышиванку по праздникам и красиво рассказывают за патриотизм.
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17.09.2021 16:15 Ответить
Ты агрессивен, поэтому не внимателен. Я выше как раз отнёс к основным способам деструктивной деятельности олигарха теневое влияние посредством своих людей в политике. Но это лишь один из вариантов их методов влияния.
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17.09.2021 15:55 Ответить
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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17.09.2021 13:43 Ответить
вообще мне понятен "стон" по поводу именно этого закона и именно от этих персонажей!
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17.09.2021 13:46 Ответить
А у дебілів світосприйняття обмежується лише "етімі персанажамі". Їм звичайно, що завжди "всьо панятна".
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17.09.2021 13:51 Ответить
этот стон -1. ОПУщений зрадою офіс напускає відволікаючого диму

2. Піариться на "вбивстві олігархів" руками незаконно взятого в полон РНБО з Даніловим

3. Й абсолютно приживляючи для домашніх тепличних умов невиїзного у всьому світі підсудного Бєню, установи якого продовжують виконувати, а він рейдер зі стажем!!!, А якщо Бені Кремль пообіцяв свій захист? то вони з Єрмаком у 4 руки розвалюють країну .
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17.09.2021 13:54 Ответить
Шкода, що це дуже важко для сприйняття деяким...
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17.09.2021 14:00 Ответить
По его словам, законопроект об олигархах является антиконституционным и целью ставит не борьбу с олигархами, а политические преследования.

Герасимов отметил, что действия власти могут быть расценены как недружественные по отношению к европейским партнерам Украины. Источник:

====== Какой хрени только не придумают, чтобы не принимать закон, уже оказывается - олигархи политические, так ведь суть закона в том , чтобы лишить олигархов влияния на политику
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17.09.2021 13:58 Ответить
Дебіли, як там закон про недоторканність?

Вже працює?
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17.09.2021 14:01 Ответить
Олігархам недоторканність?
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17.09.2021 14:11 Ответить
Спитай у наркоманів за кермом зі СН, що обслуговують того, кого клоун не називає олігархом.
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17.09.2021 14:19 Ответить
слухаю зараз на Еспресо в передачі Анжеліки Сизоненко політолога Тараса Загороднього; він - скоріше проюдьчин, чи рижемразівський. Так от, він також стверджує, що цей "закон" - проти участі Порошенка у виборах.
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17.09.2021 14:27 Ответить
Да, но жадность сильнее!
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17.09.2021 14:40 Ответить
https://prm.ua/zakonoproiekt-zelenskoho-ne-pro-borotbu-z-oliharkhamy-a-pro-novi-koruptsiyni-instrumenty-pavlenko/ Законопроєкт Зеленського - це не про боротьбу з олігархами, а про нові корупційні інструменти *

На брифінгу біля Верховної Ради народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко заявив: "Венеційська комісія мала би дати чітку відповідь по тим позиціям, з яких звернулися опозиційні фракції до Голови Верховної Ради України. Відповідно це було спрямовано на розгляд Венеційської комісії. Ми пам'ятаємо, що вже восени 2019 року була така гонитва - давайте швидше приймати закони. А потім Верховна Рада 2 роки займається тим, що виправляє помилки, має реагувати на висновки Венеційської комісії, на рішення Верховного Суду, Конституційного суду і так далі.

Поспіх тут потрібен одній людині - Зеленському. Тому що сама суть цього законопроєкту не відповідає назві, про яку тут говорилося. А його правильно було б назвати "закон про призначення олігархів президентом України". І розширення корупції та корупційних можливостей для президента України", - наголосив депутат.

"Найбільша небезпека цього закону - у довільному, політичному, позаконституційною процедурою призначенні органом при президенті України олігархом. Цей орган - Рада національної безпеки і оборони України. Це саме те положення, на якому наполягає і Зеленський, і його оточення, і "Слуги народу" в рамках програми їх корупційного фінансування і підтримки. Те, що журналісти називають 20-30-50″, - зазначив Павленко.

"Нам кажуть, що РНБО є найшвидшим органом, який найкраще займається боротьбою з олігархами і таке інше. Не смішіть людей. Ми бачили, як боролися з контрабандою, а потім практично всіх митників, яких було відсторонено, спокійно повернули до роботи", - констатує депутат.
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17.09.2021 15:23 Ответить
За те Північний потік 2 це прямо щиросердечний дружній крок, прямо з любов'ю від ЄС
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17.09.2021 16:00 Ответить
США должны были аплодировать видя, как Коломойский на нашей трубе карманы набивает. Для кого делали "реформу" в Нафтогазе?
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17.09.2021 16:20 Ответить
А СН уже давно идут в Таёжный Союз, уже и маски скинули. Это они шутят про Китай. Ихам сразу казнят, потому что они взяточники.
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17.09.2021 16:18 Ответить
Их там сразу казнят.
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17.09.2021 16:19 Ответить
: "Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться на Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом."
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17.09.2021 16:46 Ответить
 
 