РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10742 посетителя онлайн
Новости
1 889 20

Профильный комитет Рады сформулировал 13 комплексных поправок в законопроект об олигархах, - Вениславский

Профильный комитет Рады сформулировал 13 комплексных поправок в законопроект об олигархах, - Вениславский

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сформулировал 13 комплексных поправок ко второму чтению законопроекту №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), которые учитывают более 200 предложений народных депутатов.

Об этом сообщил представитель Президента в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

В частности, более четко сформулированы критерии внесения лиц в реестр олигархов и последствия этого.

"По результатам обсуждения в рабочей группе решением комитета сформулировано 13 комплексных поправок, учитывающих более 200 предложений, поступивших в комитет после первого чтения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Придумывают Венецианские комиссии. Завтра баба Валя с Укрпочты скажет, что против закона об олигархах. Мы сами разберемся, - Арахамия

По словам Вениславского, в частности, учтены многие существенные положения, которые сделали применения критериев этого закона четче, а также сделали невозможным избежать внесения в реестр олигархов лиц, имеющих значительное влияние на экономическую и политическую жизнь страны.

"Мы уточнили очень много определений. Дополнили перечень должностных лиц, которые не были учтены в первой редакции. Уточнили последствия внесения лица в реестр олигархов. Теперь туда должна подаваться информация о предприятиях, конечным бенефициарным владельцем которых является это лицо", - пояснил Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загребельская о борьбе СНБО с олигархами: Чтобы "отмониторить" действия Коломойского, достаточно базового интеллекта. Вместо этого Арахамия смотрит с ним футбол

В законопроекте, рассказал парламентарий, также уточнено положение о запрете финансирования олигархами политической деятельности, митингов, политических партий, запрете осуществления взносов в избирательные фонды политических партий и кандидатов, кроме собственных, отметил парламентарий.

По его словам, депутаты существенно улучшили законопроект, и он может стать "эффективным инструментом в борьбе с влиянием олигархов на политическую жизнь страны".

При этом Вениславский напомнил, что согласно закону о регламенте Верховной Рады, после того как профильный комитет проголосовал за поправки в редакции, предложенной комитетом, остальные поправки считаются отклоненными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рахманин: "Я один проголосовал против закона об олигархах. Реестрами войну не выигрывают, это имитация"

олигарх (1027) Вениславский (263)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Нє, ну воно то канєшно створити реєстр олігархів можна. І Закон для цього прийняти. А наслідки які? А набуя нам тоді:

Національне агентство з питань запобігання корупції
Агентство з розшуку та менеджменту активів
Національне антикорупційне бюро України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Вищий антикорупційний суд України
Комітет ВР з питань антикорупційної політики



Плюс ще антимонопольний комітет, ГБР, генеральна прокуратура, і ще дофуїща комітетів та органів?
показать весь комментарий
18.09.2021 19:12
+5
По хотєлкам. Одного олігарха.
показать весь комментарий
18.09.2021 19:11
+4
Олігарх, це особа юридична, чи по-понятіям?
показать весь комментарий
18.09.2021 19:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олігарх, це особа юридична, чи по-понятіям?
показать весь комментарий
18.09.2021 19:08 Ответить
По хотєлкам. Одного олігарха.
показать весь комментарий
18.09.2021 19:11 Ответить
Это как с острыми приправами. Если закон дерьмо, то в него хоть 2000 поправок туда вставь, он так дерьмом и останется.
показать весь комментарий
18.09.2021 19:11 Ответить
не повірю,доки не затвердять весь список олігархів до розстрілу !
показать весь комментарий
19.09.2021 00:29 Ответить
Нє, ну воно то канєшно створити реєстр олігархів можна. І Закон для цього прийняти. А наслідки які? А набуя нам тоді:

Національне агентство з питань запобігання корупції
Агентство з розшуку та менеджменту активів
Національне антикорупційне бюро України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Вищий антикорупційний суд України
Комітет ВР з питань антикорупційної політики



Плюс ще антимонопольний комітет, ГБР, генеральна прокуратура, і ще дофуїща комітетів та органів?
показать весь комментарий
18.09.2021 19:12 Ответить
Ну мене реально цікавить. Який бюджет у цих установ та штат і які є результати? Чому ще ні разу вони не звітували про свою роботу? Кого ми кормим з своїх податків?
показать весь комментарий
18.09.2021 19:26 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 19:16 Ответить
Ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус. Ну что же посмотрим каков будет бюджет на 22 год. Эта мышиная возня с мертвым законопроектом уже порядком утомила.
показать весь комментарий
18.09.2021 19:19 Ответить
Що вам сказати, любі мої? У нас перегони незабаром. "Зелені" під ковдру залетають без варіантів. І вам того ж бажаю. "После поговорим"
показать весь комментарий
18.09.2021 19:19 Ответить
Порошенко , как олигарх , удаляется из большой политики в Украине ?
показать весь комментарий
18.09.2021 19:23 Ответить
Ты, как идиот, удаляешься из комментариев.
показать весь комментарий
18.09.2021 20:29 Ответить
Пля нагородили всякой куйни. Сделайте как в нормальных странах шоб финансировать политпартии могли только физические лица к примеру не более 1000 грн. с одного в год.

И ******** они даже миллион пожертвовать на партию а потом ещё и доказать шо это именно от него подношение.)
показать весь комментарий
18.09.2021 19:24 Ответить
Какой этот Вениславский к чертям собачьим юрист,если такой закон вообще впихивают.Наверное на одном факе с президентом учились.И самое главное, что вы этим законом олигархам сделаете? Соли насыпите?
показать весь комментарий
18.09.2021 19:49 Ответить
поправка: если ходишь в туфлях - это средний класс. а если еще и носки надел - это олигарх.
показать весь комментарий
18.09.2021 20:38 Ответить
В Україні шість мільйонів пенсіонерів живе на пенсію, розмір якої менше прожиткового мінімуму (2379 грн.). Нікого це не хвилює. Проте, наші депутати дружно стали на захист олігархів, виступають проти прийняття закону. Сорочки рвуть на грудях, продажні негідники . Горіти вам в пеклі і грітися смолою !
показать весь комментарий
18.09.2021 22:12 Ответить
Нащо робити в спамі якісь поправки?

І останню редакцію спаму тепер треба передати в Венеціанську комісію.
показать весь комментарий
18.09.2021 22:25 Ответить
При этом Вениславский напомнил, что согласно закону о регламенте Верховной Рады, после того как профильный комитет проголосовал за поправки в редакции, предложенной комитетом, остальные поправки считаются отклоненными Источник:

Это как-сам комитет разработал поправки, сами свое приняли, а остальных послали лесом?
показать весь комментарий
18.09.2021 22:37 Ответить
С олигархами борются не принятием пустых и популистких законов, а антимонопольными органами, честной правоохранительной системой и справедливым судом !!! А то что Мы видим Все сейчас - Это вброс, и очередное дешевое и пустое шоу дешевых и пустых людей с Квартала..
показать весь комментарий
18.09.2021 23:48 Ответить
 
 