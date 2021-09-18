Профильный комитет Рады сформулировал 13 комплексных поправок в законопроект об олигархах, - Вениславский
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сформулировал 13 комплексных поправок ко второму чтению законопроекту №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), которые учитывают более 200 предложений народных депутатов.
Об этом сообщил представитель Президента в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
В частности, более четко сформулированы критерии внесения лиц в реестр олигархов и последствия этого.
"По результатам обсуждения в рабочей группе решением комитета сформулировано 13 комплексных поправок, учитывающих более 200 предложений, поступивших в комитет после первого чтения", - говорится в сообщении.
По словам Вениславского, в частности, учтены многие существенные положения, которые сделали применения критериев этого закона четче, а также сделали невозможным избежать внесения в реестр олигархов лиц, имеющих значительное влияние на экономическую и политическую жизнь страны.
"Мы уточнили очень много определений. Дополнили перечень должностных лиц, которые не были учтены в первой редакции. Уточнили последствия внесения лица в реестр олигархов. Теперь туда должна подаваться информация о предприятиях, конечным бенефициарным владельцем которых является это лицо", - пояснил Вениславский.
В законопроекте, рассказал парламентарий, также уточнено положение о запрете финансирования олигархами политической деятельности, митингов, политических партий, запрете осуществления взносов в избирательные фонды политических партий и кандидатов, кроме собственных, отметил парламентарий.
По его словам, депутаты существенно улучшили законопроект, и он может стать "эффективным инструментом в борьбе с влиянием олигархов на политическую жизнь страны".
При этом Вениславский напомнил, что согласно закону о регламенте Верховной Рады, после того как профильный комитет проголосовал за поправки в редакции, предложенной комитетом, остальные поправки считаются отклоненными.
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Плюс ще антимонопольний комітет, ГБР, генеральна прокуратура, і ще дофуїща комітетів та органів?
И ******** они даже миллион пожертвовать на партию а потом ещё и доказать шо это именно от него подношение.)
І останню редакцію спаму тепер треба передати в Венеціанську комісію.
Это как-сам комитет разработал поправки, сами свое приняли, а остальных послали лесом?