Профильный комитет Рады сформулировал 13 комплексных поправок в законопроект об олигархах, - Вениславский

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сформулировал 13 комплексных поправок ко второму чтению законопроекту №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), которые учитывают более 200 предложений народных депутатов.

Об этом сообщил представитель Президента в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

В частности, более четко сформулированы критерии внесения лиц в реестр олигархов и последствия этого.

"По результатам обсуждения в рабочей группе решением комитета сформулировано 13 комплексных поправок, учитывающих более 200 предложений, поступивших в комитет после первого чтения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Придумывают Венецианские комиссии. Завтра баба Валя с Укрпочты скажет, что против закона об олигархах. Мы сами разберемся, - Арахамия

По словам Вениславского, в частности, учтены многие существенные положения, которые сделали применения критериев этого закона четче, а также сделали невозможным избежать внесения в реестр олигархов лиц, имеющих значительное влияние на экономическую и политическую жизнь страны.

"Мы уточнили очень много определений. Дополнили перечень должностных лиц, которые не были учтены в первой редакции. Уточнили последствия внесения лица в реестр олигархов. Теперь туда должна подаваться информация о предприятиях, конечным бенефициарным владельцем которых является это лицо", - пояснил Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загребельская о борьбе СНБО с олигархами: Чтобы "отмониторить" действия Коломойского, достаточно базового интеллекта. Вместо этого Арахамия смотрит с ним футбол

В законопроекте, рассказал парламентарий, также уточнено положение о запрете финансирования олигархами политической деятельности, митингов, политических партий, запрете осуществления взносов в избирательные фонды политических партий и кандидатов, кроме собственных, отметил парламентарий.

По его словам, депутаты существенно улучшили законопроект, и он может стать "эффективным инструментом в борьбе с влиянием олигархов на политическую жизнь страны".

При этом Вениславский напомнил, что согласно закону о регламенте Верховной Рады, после того как профильный комитет проголосовал за поправки в редакции, предложенной комитетом, остальные поправки считаются отклоненными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рахманин: "Я один проголосовал против закона об олигархах. Реестрами войну не выигрывают, это имитация"