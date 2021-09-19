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Вполне реально за три года высадить в Украине миллиард деревьев, - глава Гослесагентства Болоховец

Вполне реально за три года высадить в Украине миллиард деревьев, - глава Гослесагентства Болоховец

"Большая лесная стройка" в Украине, в рамках которой планируется за три года высадить миллиард деревьев, является сложной, но абсолютно реальной задачей.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец, передает Цензор.НЕТ.

"Эта инициатива сложная, но она абсолютно реальна. В Украине есть 10 млн гектаров лесов. Гослесагентство работает на 7,6 млн гектаров лесов. Остальные - это другие пользователи: коммунальные, военные, научные. Только Гослесагентство высаживает за год 200 млн новых деревьев. Если к этой акции присоединятся все остальные пользователи и просто каждый сознательный гражданин, я считаю, что это абсолютно по силам. Потому что те критические и негативные изменения климата, которые мы уже чувствуем - пыльные бури, расширение пустынь, наибольшая распаханность земель в Украине среди стран Европы - это нужно останавливать не только президенту и лесникам, это касается непосредственно каждого, кто планирует жить и создавать условия для будущих поколений", - заявил Болоховец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы нашли землю под программу президента о большом залеснении Украины, - глава Гослесагентства Болоховец

Напомним, что в Украине взялись восстанавливать леса. Кампания "Большой лесной стройки" начнется в октябре. За три года планируют высадить в Украине более 1 млрд деревьев, а за следующие 10 - создать 1 млн гектаров новых лесов. Для этого, по расчетам Гослесагентства, необходимо около 6 млрд грн. Высаживать деревья будут, в частности, на пожарищах и других не покрытых лесом участках.

Президент Владимир Зеленский 7 июня подписал соответствующий указ о старте экологического проекта "Зеленая страна", направленный на увеличение площади лесов в Украине.

В 2020 году по всей Украине высадили 180 млн молодых деревьев.

Автор: 

лес (627) Гослесагентство (47)


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Топ комментарии
+37
"Большая лесная стройка" в Украине, в рамках которой планируется за три года высадить миллиард деревьев, является сложной, но абсолютно реальной задачей.

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19.09.2021 23:54
+32
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20.09.2021 00:08
+30
Подводят основание под бред Осла. Сраколизы приспособленцы и просто отходы рода человеческого.
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19.09.2021 23:58
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Зелені придурки з математикою не дружать !!! На одному гектарі максимально можна посадити 800 дерев ( плодово-ягідних ) які не потребують батато площа під кожне дерево . Ділимо один ярд 1000000000 на 800 дерев , отримуемо площу ----1250000 кв м. Площа України з окупованим Кримом, Донбасом --603 628 км² Тобто площа під дерева повинна в два рази перевищувати площу України !!! Де Зекосоворотка візьме ще землі ??? Де воно зібралося саджати ?
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20.09.2021 14:49 Ответить
Я висаджував ліс. Але скажіть мені що вони курять? Вони уявляють що таке мільярд? Вони знають скільки в цьому числі нулів? Візьми мене море, побий мною скелі...
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20.09.2021 23:05 Ответить
ви хоча б ті що залишились не дорізали . щоб вас самих ...
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20.09.2021 23:28 Ответить
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