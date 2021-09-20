На оккупированной Луганщине снова проведут "учения резервистов", - правозащитники

Главарь "ЛНР" издал "указ" о "проведении учебных военных сборов граждан, пребывающих в запасе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Восточной правозащитной группы.

"НВФ "ЛНР" снова объявило о проведении т.н. учений резервистов для лиц которые находятся в запасе. Вместе с ними синхронно в Ростовской области также проходят учения резервистов по программе Боевого Армейского Резервного Состава (проект БАРС);

Сборы на территории ОРЛО будут проходить - с 21 по 25 сентября 2021 года и с 4 по 10 октября 2021 года;

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К сборам будут привлечены гражданские лица призывного возраста находящиеся в военном резерве НВФ "ЛНР". Призывников будут забирать прямо с предприятий и отправлять на пункты сбора", - говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что с начала 2021 года в ОРЛО и ОРДО подобные "военные сборы" проводят почти каждый месяц (за исключением периода военного обострения в марте-апреле 2021 года).

Эта тенденция отвечает российской - там с начала года регулярно привлекают резервистов на учения.

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