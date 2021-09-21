Очередное судебное заседание по делу МН17 началось в Нидерландах

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" началось очередное судебное заседание по делу МН17.

В суде свои выступления продолжают родственники погибших рейса МН17, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первой выступала женщина из Австралии, которая потеряла своего мужа.

"У нас забрали его вещи на анализ ДНК. Я не могла поверить, что Марко, моего мужа больше нет. Моя жизнь превратилась в кошмар, я не могла спокойно жить ", - поделилась по видеосвязи женщина в слезах.

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Она также рассказала, что ее мужа идентифицировали только в декабре 2014 года, одним из последних.

"Я до сих пор прихожу в ужас от одной мысли о том, что его тело разлетелось на кусочки. Затем его собрали в мешок и отправили на исследование. Я очень благодарна этим людям за их работу", - поделилась женщина.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.