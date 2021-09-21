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Чергове судове засідання у справі МН17 розпочалося в Нідерландах

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Чергове судове засідання у справі МН17 розпочалося в Нідерландах

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" розпочалося чергове судове засідання у справі МН17.

У суді свої виступи продовжують родичі загиблих рейсу МН17, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Першою виступала жінка з Австралії, яка втратила свого чоловіка.

"В нас забрали його речі на аналіз ДНК. Я не могла повірити, що Марко, мого чоловіка більше немає. Моє життя перетворилося на жахіття, я не могла спокійно жити", - поділилася через відеозв'язок жінка у сльозах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сподіваємося, що Росія прислухається. Закликаємо обвинувачених взяти відповідальність", - вісім родичів жертв рейсу МН17 виступили в суді

Вона також розповіла, що її чоловіка ідентифікували лише у грудні 2014 року, одним з останніх.

"Я досі жахаюся від самої думки про те, що його тіло розлетілося на шматочки. Потім його зібрали в мішок і відправили на дослідження. Я дуже вдячна цим людям за їхню роботу", - поділилася жінка.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: Наталя Джума
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21.09.2021 12:01 Відповісти
Статья из Википедии:

2097 год....

-70 лет со смерти путина....

-россия распалась на 34 республики..

-Украина ведущая страна ЕС...

-в судебном заседании по сбитию МН-17 начались судебние прения с праправнуками жертв погибших в авиакатастрофе...
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21.09.2021 12:08 Відповісти
Эта женщина просто высказала свою скорбь. Ей посочуствовали...Какой то космос. Почему бы не произнести: обвиняю путина, шойгу, других бандитов,которые приказали это делать. Ведь она в международном суде. Или я чего то не понимаю, или они все там глупые.
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21.09.2021 12:13 Відповісти
Все правильно делают голландцьі в суде. Спешка и бездоказательньіе обвинения не нужньі , доказательства у них железобетонньіе , они их последовательно вьікладьівают , чтобьі к решению суда невозможно бьіло бьі подкопаться. Время в данном случае работает на обвинение Кремля.
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21.09.2021 14:33 Відповісти
 
 