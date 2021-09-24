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Аудит "Укрзализныци" выявил рисков и финансовых нарушений на 61,4 млрд грн

Аудит

Госаудитслужба обнаружила в "Укрзализныце" нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Марлін", об этом говорится в отчете Госаудитслужбы о проверке "Укрзализныци" за 2017-2020 годы.

Речь идет о финансовых нарушениях, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 1,3 млрд грн; рискованных операциях, которые привели к недополучению доходов или лишних расходов на сумму 29,9 млрд грн, могут привести к потерям на сумму 1,6 млрд грн; нарушений в сфере закупок - 21,5 млрд грн, другие нарушения и недостатки - 7,2 млрд гривен.

К примеру, в 2018 году "Укрзализныця" должна была закупить грузовые вагоны на сумму в 150 млн долларов США по кредиту Европейского банка реконструкции и развития. Проект начался, однако не был доведен до конца по непонятным причинам. "Укрзализныця" отказалась от кредитных средств, но заплатила 75 млн грн за транзакцию этих денег, что является лишними затратами компании.

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В отчете говорится и о безвозмездном предоставлении услуг "УЗ" и ее филиалов контрагентами на сумму 108 млн грн, списание 35 млн грн доходов компании за отсутствие претензионной работы юристов "УЗ", уплату 113 млн грн санкций за невыполнение "Укрзализныцей" условий договоров.

В аудиторском отчете упомянуто и о наблюдательном совете компании. На работу членов совета "Укрзализныця" официально потратила 63 млн грн. Однако аудиторы нашли и другие расходы.

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"В то же время без заключения соответствующих актов АО "Укрзализныця" с корпоративных карт филиала "Центр сервисного обеспечения" осуществлены расходы на содержание отдельных членов наблюдательного совета на сумму 15 млн грн", - говорится в отчете.

Средства были потрачены на авиабилеты, проживание и питание членов наблюдательного совета.

В дополнение, компания так и не оплатила 956 млн грн дивидендов в государственный бюджет от чистой прибыли за 2018-2019 годы. Таким образом, государство недополучила почти миллиард гривень, а Укрзализныце грозит пеня.

Читайте: Высокопоставленная коррупция остается ключевой проблемой Украины, - отчет ЕСА

Автор: 

аудит (362) Укрзализныця (2745) Госаудитслужба (88)


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Топ комментарии
+13
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24.09.2021 10:30
+9
Не может быть там же борцун с коррупцией бородатая девушка сырожа лещенко!
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24.09.2021 10:35
+9
А ведь реально похож.
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24.09.2021 10:36
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24.09.2021 10:30 Ответить
А ведь реально похож.
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24.09.2021 10:36 Ответить
-Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу, хлеб и побежал прочь.

-- Отдай колбасу! -- взывал Остап. -- Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!(с)
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24.09.2021 11:26 Ответить
ай да лешенко, ай да "антикоррупционер"))
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24.09.2021 12:11 Ответить
Не может быть там же борцун с коррупцией бородатая девушка сырожа лещенко!
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24.09.2021 10:35 Ответить
Але СерЛеща, який тільки й зайнятий вилизуванням ОПи, знову вводять в склад наглядової ради Укрзалізниці.
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24.09.2021 10:35 Ответить
Ермак настоял...Зачем платить из черной кассы офиса Зе, если можно из денег налогоплательщиков. А шо там пуштун Наем?
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24.09.2021 10:38 Ответить
Мафія своїх не кидає ...

"Мустафа Найєм став заступником міністра інфраструктури."

https://detector.media/infospace/article/190797/2021-08-04-mustafa-nayiem-stav-zastupnykom-ministra-infrastruktury/
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24.09.2021 10:40 Ответить
Я в курсе. Только вот затихарился как и светка Залищук . которая в Нафтогазе "борется" с Сев. Потоком 2 за тысяч 300 в месяц.
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24.09.2021 10:45 Ответить
Візьміть в Укрзалізниці. ))) Уюлюдки зелені)))
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24.09.2021 10:35 Ответить
Тут уже и НаблюдательныйЧлен СергейЛещенко поднапрягся, поди.
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24.09.2021 10:37 Ответить
Он напрягается только за тендеры Пинчука и когда жопу Офиса Зе лижет.
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24.09.2021 10:39 Ответить
Набсовет работает эффективно!
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24.09.2021 11:01 Ответить
И хреном по роялю..... Квартал 95.
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24.09.2021 11:04 Ответить
Так это аудит за 2017 - 2020, а вот аудит за 2020 -2022, дар речи потеряете. Тогда еще не знали, что так можно, как сейчас.
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24.09.2021 11:07 Ответить
Нужно стоимость перевозок поднять, а то не рентабельно!
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24.09.2021 11:18 Ответить
а на скоко не обнаружил?
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24.09.2021 11:25 Ответить
сірожуню не трогайте! он чєстно налізиваєт свою зарплату
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24.09.2021 11:34 Ответить
Пошлите Найема в помощь к Лещенку...
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24.09.2021 12:01 Ответить
А Сирожа маладец
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24.09.2021 12:31 Ответить
А "наблюдюны" ничего не наблюдили? Только зарплату видели?
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24.09.2021 13:10 Ответить
Где этот "честный" "политик" Лещенко? Мочить Петра языком в видосах интересней, чем разгребать авгиевы конюшни и брать на себя ответственность
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24.09.2021 16:41 Ответить
 
 