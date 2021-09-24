Аудит "Укрзализныци" выявил рисков и финансовых нарушений на 61,4 млрд грн
Госаудитслужба обнаружила в "Укрзализныце" нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 млрд грн.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Марлін", об этом говорится в отчете Госаудитслужбы о проверке "Укрзализныци" за 2017-2020 годы.
Речь идет о финансовых нарушениях, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 1,3 млрд грн; рискованных операциях, которые привели к недополучению доходов или лишних расходов на сумму 29,9 млрд грн, могут привести к потерям на сумму 1,6 млрд грн; нарушений в сфере закупок - 21,5 млрд грн, другие нарушения и недостатки - 7,2 млрд гривен.
К примеру, в 2018 году "Укрзализныця" должна была закупить грузовые вагоны на сумму в 150 млн долларов США по кредиту Европейского банка реконструкции и развития. Проект начался, однако не был доведен до конца по непонятным причинам. "Укрзализныця" отказалась от кредитных средств, но заплатила 75 млн грн за транзакцию этих денег, что является лишними затратами компании.
В отчете говорится и о безвозмездном предоставлении услуг "УЗ" и ее филиалов контрагентами на сумму 108 млн грн, списание 35 млн грн доходов компании за отсутствие претензионной работы юристов "УЗ", уплату 113 млн грн санкций за невыполнение "Укрзализныцей" условий договоров.
В аудиторском отчете упомянуто и о наблюдательном совете компании. На работу членов совета "Укрзализныця" официально потратила 63 млн грн. Однако аудиторы нашли и другие расходы.
"В то же время без заключения соответствующих актов АО "Укрзализныця" с корпоративных карт филиала "Центр сервисного обеспечения" осуществлены расходы на содержание отдельных членов наблюдательного совета на сумму 15 млн грн", - говорится в отчете.
Средства были потрачены на авиабилеты, проживание и питание членов наблюдательного совета.
В дополнение, компания так и не оплатила 956 млн грн дивидендов в государственный бюджет от чистой прибыли за 2018-2019 годы. Таким образом, государство недополучила почти миллиард гривень, а Укрзализныце грозит пеня.
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