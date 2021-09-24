РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7455 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
3 815 38

Высокопоставленная коррупция остается ключевой проблемой Украины, - отчет ЕСА

Высокопоставленная коррупция остается ключевой проблемой Украины, - отчет ЕСА

Масштабная коррупция по-прежнему остается ключевой проблемой в Украине, а поддержка со стороны Евросоюза не принесла ожидаемых результатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете Европейской аудиторской палаты (ECA), опубликованном в четверг, 23 сентября.

Как отмечают авторы отчета, их аудит оценил, была ли поддержка ЕС в Украине эффективной в борьбе с масштабной коррупцией. Также они дали некоторые рекомендаций по усилению поддержки со стороны ЕС, среди которых есть разработка и осуществление конкретных действий не только для борьбы с крупной коррупцией (включая олигархическую структуру), но и для устранения препятствий на пути к свободной и честной конкуренции.

"Более 20 лет ЕС поддерживает Украину в ее программе реформ. Борьба с коррупцией, которая является серьезным препятствием на пути развития страны и противоречит ценностям ЕС, является неотъемлемой частью этого. ЕС пытается решить проблему коррупции в Украине как приоритетную проблему, он направляет средства и усилия через различные сектора, от конкурентной среды до судебной системы и гражданского общества. Однако, по мнению аудиторов, поддержка и принятые меры не принесли ожидаемых результатов", - сказано в отчете.

Как подчеркнули аудиторы, коррупция в Украине препятствует конкуренции и росту, а также наносит ущерб демократическому процессу. В результате коррупции теряются десятки миллиардов евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко о подкупе депутатов: "Это больше слухи", пусть разбираются антикоррупционные органы

Согласно отчету, Евросоюз давно знает о связи между олигархами, высокопоставленными чиновниками, политиками, судебными органами и государственными предприятиями. Тем не менее блок не разработал реальной стратегии борьбы с большой коррупцией.

"Например, незаконные финансовые потоки, включая отмывание денег, рассматриваются только на периферии. Однако, ЕС поддержал много антикоррупционных реформ и меры в Украине. В большинстве случаев степень поддержки зависит от ряда выполняемых условий. Но Комиссия часто слишком слабо интерпретировала такие требования, что приводило к чрезмерно положительным оценкам. В качестве примера аудиторы приводят безвизовый режим. Работа этой системы не пересматривалась, хотя два из трех условий поддержки ЕС не были выполнены", - добавили аудиторы.

"Несмотря на разнообразную поддержку, которую ЕС предлагает Украине, олигархи и корыстные интересы продолжают подрывать верховенство закона в Украине и угрожать развитию страны. Украине нужна целенаправленная и эффективная стратегия для борьбы с властью олигархов и уменьшением захвата государства. ЕС может сыграть гораздо более значительную роль , чем это было до сих пор", - заявил ответственный за отчет член Европейской аудиторской палаты Юхан Партс.

Ранее Рада приняла закон об олигархах. Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

В свою очередь, Зеленский поблагодарил нардепов, которые поддержали антиолигархический закон №5599, а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.

аудит (362) коррупция (8556) отчет (412) Евросоюз (17069)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Как это "борьба" не принесла результатов? Слуги нарИда бывшие воры пива в супермаркетах, фотограыы и тамады с прочими, стали долларовыми миллионерами, фигляр стал миллиардером, таа что тут все в порядке. Результат есть и он на лицо. Убедитесь сами, посмотрев на его лицо до мая 2019 года, и на его рыло сегодня.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:00
+16
Подайте на пропитание, ой на коррупцию

показать весь комментарий
24.09.2021 08:57
+11
Интересно, если сдать зеленского, то дадут 10 % ?
показать весь комментарий
24.09.2021 08:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В этом вопросе нам поможет только Китай!!!
показать весь комментарий
24.09.2021 08:56 Ответить
Интересно, если сдать зеленского, то дадут 10 % ?
показать весь комментарий
24.09.2021 08:58 Ответить
Дуже самокритично! Наступив сам собі на горло!
показать весь комментарий
24.09.2021 09:55 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2021 08:59 Ответить
Не з нашим щастям
показать весь комментарий
24.09.2021 09:43 Ответить
Сказати - не значить зробити. Китайська корупція відома всьому світу. Рощстрілюють лише тих корупціонерів, хто путаж рамси, тобто забуває ділитися, чи починає вважати себе пупом землі. Китайські гроші заходять у будь-яку країну разом з хабар ми і відкатами. Про це відомо всім, за винятком можливо ортодоксальних прихильників марксизму-ленінізму.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:59 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2021 09:01 Ответить
Китай в этом вопросе себе не может помочь.
Расстрелы никак не влияют на уровень коррупции в Китае.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:12 Ответить
Подайте на пропитание, ой на коррупцию

показать весь комментарий
24.09.2021 08:57 Ответить
Как это "борьба" не принесла результатов? Слуги нарИда бывшие воры пива в супермаркетах, фотограыы и тамады с прочими, стали долларовыми миллионерами, фигляр стал миллиардером, таа что тут все в порядке. Результат есть и он на лицо. Убедитесь сами, посмотрев на его лицо до мая 2019 года, и на его рыло сегодня.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:00 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2021 09:05 Ответить
Ростуть потроху, працюють над собою. Вже навчились винаходити власні схеми, Велике Крадівництво, наприклад
показать весь комментарий
24.09.2021 09:09 Ответить
Его, так называемое "лицо", всегда было "жидоедальником"
с буквой б, которым бездарные актеры из немецких фильмов для взрослых наградили своего вышкребка.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:41 Ответить
точно, всю корупцію в Україні створив зеленський.
показать весь комментарий
24.09.2021 12:32 Ответить
Ну зачем же вы соврали? Коррупция существовала у нас, как впрочем и во всём мире, и при СССР и при царизме и ещё ранее. А при Зеленском она у нас набрала просто невиданного размера и размаха. Он дал ей, коррупции, так сказать ЗЕлёный свет.
показать весь комментарий
24.09.2021 14:23 Ответить
А что, чемпион по борьбе с коррупцией делает? 😁😁😁
показать весь комментарий
24.09.2021 09:00 Ответить
Втомився, поїде відпочивати. Що вже йому залишається робити, олігархів і корупцію "поборов", аж "схуд" бідолашний.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:15 Ответить
Європейська аудиторська палата явно не порохоботи. Бо урівнюють корупцію Порошенка і Зеленського. І цим ставлять між цими двома знак рівності. То чого тепер коштують всі ці тролячі зойки про їх суперництво?
показать весь комментарий
24.09.2021 09:06 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2021 09:08 Ответить
А вот не выдумывайте.
Шефир и друзья детства ЗЕ, решающие хотелки ЗЕ на всех ключевых постах, не дадут соврать.
Да и Ермак, торгующий должностями, тоже подтвердит.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:10 Ответить
Нынешняя власть стала часто выводить торги из системы "прозоро", это не коррупция?!
Пока не будут выполняться законы, антимонопольный комитет работать как положено СБУ заниматься безопасностью, а не экономическим отжимом - коррупция (мафия ) в Украине бессмертна. И не надо говорить - начни с себя, почему-то говорят, рыба гниет с головы.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:13 Ответить
Якщо ЄС не буде зберігати те, що нажите корупцією, а також давати притулок корупціонерам, коли ті мають проблеми, то ЄСу не треба буде в такому випадку допомагати боротися з корупцією. А так створюють проблему, а потім всі з нею 'борються'))
показать весь комментарий
24.09.2021 09:14 Ответить
Янелох пропихнув закон і тепер пабідіт фсєх алігархав.
показать весь комментарий
24.09.2021 09:15 Ответить
На встрече с якобы инвесторами США Зеля пургу метал....,оказалось то правозащитная адвокатская организация и к бизнесу не имеет никакого отношения...
показать весь комментарий
24.09.2021 09:31 Ответить
"високопоставлена корупція" - це з боку ЄрЗе?
показать весь комментарий
24.09.2021 09:38 Ответить
Не укради!
Про це кажуть в кожній церкві, треба чиновників в робочому порядку на службу Божу

Замість відеокамер та проч.
показать весь комментарий
24.09.2021 10:22 Ответить
Да ладно. Лидеры ЕС на пенсии в руководстве газпрома это не коррупция. Откровенное лоббирование интересов РФ они как благотворительность проводят? Наша коррупция у них усмешки вызывает наверно. Мол смотрите, как за медяками бегают. Да и сами они тут не плохо пасутся.
показать весь комментарий
24.09.2021 10:25 Ответить
В верхах одно ворьё.Кто же там будет с этой коррупцией бороться?Ворон ворону глаз не выклюет.
показать весь комментарий
24.09.2021 11:15 Ответить
Читайте классиков, наприклад "Капитал", іхіхіі, там написано кому и как бороться
показать весь комментарий
24.09.2021 12:48 Ответить
Украине нужна целенаправленная и эффективная стратегия для борьбы с властью олигархов и уменьшением захвата государства.
---
Пардон, це шо? Дежавю? Четвертий Интернационал?Хто винават и шо дєлать?

показать весь комментарий
24.09.2021 12:47 Ответить
Корупцію в Україні переможуть лише "Комітети Лінча" на місцях. Отак щоденно і методично вішати корупціонерів та членів їх родин "без пролиття крові". Іншого шляху для подолання корупції за тотально корумпованої правоохоронної системи людство не вигадало.
показать весь комментарий
24.09.2021 15:10 Ответить
 
 