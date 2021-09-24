Высокопоставленная коррупция остается ключевой проблемой Украины, - отчет ЕСА

Масштабная коррупция по-прежнему остается ключевой проблемой в Украине, а поддержка со стороны Евросоюза не принесла ожидаемых результатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете Европейской аудиторской палаты (ECA), опубликованном в четверг, 23 сентября.

Как отмечают авторы отчета, их аудит оценил, была ли поддержка ЕС в Украине эффективной в борьбе с масштабной коррупцией. Также они дали некоторые рекомендаций по усилению поддержки со стороны ЕС, среди которых есть разработка и осуществление конкретных действий не только для борьбы с крупной коррупцией (включая олигархическую структуру), но и для устранения препятствий на пути к свободной и честной конкуренции.

"Более 20 лет ЕС поддерживает Украину в ее программе реформ. Борьба с коррупцией, которая является серьезным препятствием на пути развития страны и противоречит ценностям ЕС, является неотъемлемой частью этого. ЕС пытается решить проблему коррупции в Украине как приоритетную проблему, он направляет средства и усилия через различные сектора, от конкурентной среды до судебной системы и гражданского общества. Однако, по мнению аудиторов, поддержка и принятые меры не принесли ожидаемых результатов", - сказано в отчете.

Как подчеркнули аудиторы, коррупция в Украине препятствует конкуренции и росту, а также наносит ущерб демократическому процессу. В результате коррупции теряются десятки миллиардов евро.

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Согласно отчету, Евросоюз давно знает о связи между олигархами, высокопоставленными чиновниками, политиками, судебными органами и государственными предприятиями. Тем не менее блок не разработал реальной стратегии борьбы с большой коррупцией.

"Например, незаконные финансовые потоки, включая отмывание денег, рассматриваются только на периферии. Однако, ЕС поддержал много антикоррупционных реформ и меры в Украине. В большинстве случаев степень поддержки зависит от ряда выполняемых условий. Но Комиссия часто слишком слабо интерпретировала такие требования, что приводило к чрезмерно положительным оценкам. В качестве примера аудиторы приводят безвизовый режим. Работа этой системы не пересматривалась, хотя два из трех условий поддержки ЕС не были выполнены", - добавили аудиторы.

"Несмотря на разнообразную поддержку, которую ЕС предлагает Украине, олигархи и корыстные интересы продолжают подрывать верховенство закона в Украине и угрожать развитию страны. Украине нужна целенаправленная и эффективная стратегия для борьбы с властью олигархов и уменьшением захвата государства. ЕС может сыграть гораздо более значительную роль , чем это было до сих пор", - заявил ответственный за отчет член Европейской аудиторской палаты Юхан Партс.

Ранее Рада приняла закон об олигархах. Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

В свою очередь, Зеленский поблагодарил нардепов, которые поддержали антиолигархический закон №5599, а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.