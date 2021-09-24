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Новини Боротьба з корупцією
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Високопосадова ​​корупція залишається ключовою проблемою України, - звіт ЕСА

Високопосадова ​​корупція залишається ключовою проблемою України, - звіт ЕСА

Масштабна корупція як і раніше залишається ключовою проблемою в Україні, а підтримка з боку Євросоюзу не принесла очікуваних результатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Європейської аудиторської палати (ECA), опублікованому в четвер, 23 вересня.

Як зазначають автори звіту, їхній аудит оцінив, чи була підтримка ЄС в Україні ефективною в боротьбі з масштабною корупцією. Також вони дали деякі рекомендацій щодо посилення підтримки з боку ЄС, серед яких є розробка і здійснення конкретних дій не тільки для боротьби з великою корупцією (включно з олігархічною структурою), але і для усунення перешкод на шляху до вільної і чесної конкуренції.

"Понад 20 років ЄС підтримує Україну в її програмі реформ. Боротьба з корупцією, яка є серйозною перешкодою на шляху розвитку країни і суперечить цінностям ЄС, є невід'ємною частиною цього. ЄС намагається вирішити проблему корупції в Україні як пріоритетну проблему, він спрямовує кошти і зусилля через різні сектори, від конкурентного середовища до судової системи і громадянського суспільства. Однак, на думку аудиторів, підтримка і вжиті заходи не принесли очікуваних результатів", - йдеться у звіті.

Як підкреслили аудитори, корупція в Україні перешкоджає конкуренції та зростанню, а також завдає шкоди демократичному процесу. У результаті корупції губляться десятки мільярдів євро.

Також читайте: Корнієнко про підкуп депутатів: "Це більше чутки", нехай розбираються антикорупційні органи

Згідно зі звітом, Євросоюз давно знає про зв'язок між олігархами, найвищими чиновниками, політиками, судовими органами та державними підприємствами. Проте блок не розробив реальної стратегії боротьби з великою корупцією.

"Наприклад, незаконні фінансові потоки, включно з відмиванням грошей, розглядаються лише на периферії. Однак ЄС підтримав багато антикорупційних реформ та заходів в Україні. У більшості випадків міра підтримки залежить від низки виконуваних умов. Але Комісія часто занадто слабо інтерпретувала такі вимоги, що призводило до надмірно позитивних оцінок. Як приклад аудитори наводять безвізовий режим. Робота цієї системи не переглядалася, хоча дві з трьох умов підтримки ЄС не були виконані", - додали аудитори.

"Попри різноманітну підтримку, яку ЄС пропонує Україні, олігархи і корисливі інтереси продовжують підривати верховенство закону в Україні і загрожувати розвитку країни. Україні потрібна цілеспрямована й ефективна стратегія для боротьби з владою олігархів і зменшенням захоплення держави. ЄС може відіграти набагато більш значну роль, ніж це було досі", - заявив відповідальний за звіт член Європейської аудиторської палати Юхан Партс.

Також читайте: Зеленський подякував "слугам народу" за підтримку закону про олігархів, - Корнієнко

Раніше Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Зі свого боку Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон №5599, а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

Автор: 

аудит (566) корупція (4681) звіт (413) Євросоюз (13359)


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Топ коментарі
+19
Как это "борьба" не принесла результатов? Слуги нарИда бывшие воры пива в супермаркетах, фотограыы и тамады с прочими, стали долларовыми миллионерами, фигляр стал миллиардером, таа что тут все в порядке. Результат есть и он на лицо. Убедитесь сами, посмотрев на его лицо до мая 2019 года, и на его рыло сегодня.
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24.09.2021 09:00
+16
Подайте на пропитание, ой на коррупцию

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24.09.2021 08:57
+11
Интересно, если сдать зеленского, то дадут 10 % ?
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24.09.2021 08:58
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В этом вопросе нам поможет только Китай!!!
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24.09.2021 08:56 Відповісти
Интересно, если сдать зеленского, то дадут 10 % ?
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24.09.2021 08:58 Відповісти
Дуже самокритично! Наступив сам собі на горло!
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24.09.2021 09:55 Відповісти
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24.09.2021 08:59 Відповісти
Не з нашим щастям
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24.09.2021 09:43 Відповісти
Сказати - не значить зробити. Китайська корупція відома всьому світу. Рощстрілюють лише тих корупціонерів, хто путаж рамси, тобто забуває ділитися, чи починає вважати себе пупом землі. Китайські гроші заходять у будь-яку країну разом з хабар ми і відкатами. Про це відомо всім, за винятком можливо ортодоксальних прихильників марксизму-ленінізму.
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24.09.2021 09:59 Відповісти
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24.09.2021 09:01 Відповісти
Китай в этом вопросе себе не может помочь.
Расстрелы никак не влияют на уровень коррупции в Китае.
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24.09.2021 09:12 Відповісти
Подайте на пропитание, ой на коррупцию

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24.09.2021 08:57 Відповісти
Как это "борьба" не принесла результатов? Слуги нарИда бывшие воры пива в супермаркетах, фотограыы и тамады с прочими, стали долларовыми миллионерами, фигляр стал миллиардером, таа что тут все в порядке. Результат есть и он на лицо. Убедитесь сами, посмотрев на его лицо до мая 2019 года, и на его рыло сегодня.
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24.09.2021 09:00 Відповісти
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24.09.2021 09:05 Відповісти
Ростуть потроху, працюють над собою. Вже навчились винаходити власні схеми, Велике Крадівництво, наприклад
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24.09.2021 09:09 Відповісти
Его, так называемое "лицо", всегда было "жидоедальником"
с буквой б, которым бездарные актеры из немецких фильмов для взрослых наградили своего вышкребка.
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24.09.2021 09:41 Відповісти
точно, всю корупцію в Україні створив зеленський.
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24.09.2021 12:32 Відповісти
Ну зачем же вы соврали? Коррупция существовала у нас, как впрочем и во всём мире, и при СССР и при царизме и ещё ранее. А при Зеленском она у нас набрала просто невиданного размера и размаха. Он дал ей, коррупции, так сказать ЗЕлёный свет.
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24.09.2021 14:23 Відповісти
А что, чемпион по борьбе с коррупцией делает? 😁😁😁
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24.09.2021 09:00 Відповісти
Втомився, поїде відпочивати. Що вже йому залишається робити, олігархів і корупцію "поборов", аж "схуд" бідолашний.
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24.09.2021 09:15 Відповісти
Європейська аудиторська палата явно не порохоботи. Бо урівнюють корупцію Порошенка і Зеленського. І цим ставлять між цими двома знак рівності. То чого тепер коштують всі ці тролячі зойки про їх суперництво?
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24.09.2021 09:06 Відповісти
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24.09.2021 09:08 Відповісти
А вот не выдумывайте.
Шефир и друзья детства ЗЕ, решающие хотелки ЗЕ на всех ключевых постах, не дадут соврать.
Да и Ермак, торгующий должностями, тоже подтвердит.
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24.09.2021 09:10 Відповісти
Нынешняя власть стала часто выводить торги из системы "прозоро", это не коррупция?!
Пока не будут выполняться законы, антимонопольный комитет работать как положено СБУ заниматься безопасностью, а не экономическим отжимом - коррупция (мафия ) в Украине бессмертна. И не надо говорить - начни с себя, почему-то говорят, рыба гниет с головы.
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24.09.2021 09:13 Відповісти
Якщо ЄС не буде зберігати те, що нажите корупцією, а також давати притулок корупціонерам, коли ті мають проблеми, то ЄСу не треба буде в такому випадку допомагати боротися з корупцією. А так створюють проблему, а потім всі з нею 'борються'))
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24.09.2021 09:14 Відповісти
Янелох пропихнув закон і тепер пабідіт фсєх алігархав.
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24.09.2021 09:15 Відповісти
На встрече с якобы инвесторами США Зеля пургу метал....,оказалось то правозащитная адвокатская организация и к бизнесу не имеет никакого отношения...
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24.09.2021 09:31 Відповісти
"високопоставлена корупція" - це з боку ЄрЗе?
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24.09.2021 09:38 Відповісти
Не укради!
Про це кажуть в кожній церкві, треба чиновників в робочому порядку на службу Божу

Замість відеокамер та проч.
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24.09.2021 10:22 Відповісти
Да ладно. Лидеры ЕС на пенсии в руководстве газпрома это не коррупция. Откровенное лоббирование интересов РФ они как благотворительность проводят? Наша коррупция у них усмешки вызывает наверно. Мол смотрите, как за медяками бегают. Да и сами они тут не плохо пасутся.
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24.09.2021 10:25 Відповісти
В верхах одно ворьё.Кто же там будет с этой коррупцией бороться?Ворон ворону глаз не выклюет.
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24.09.2021 11:15 Відповісти
Читайте классиков, наприклад "Капитал", іхіхіі, там написано кому и как бороться
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24.09.2021 12:48 Відповісти
Украине нужна целенаправленная и эффективная стратегия для борьбы с властью олигархов и уменьшением захвата государства.
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Пардон, це шо? Дежавю? Четвертий Интернационал?Хто винават и шо дєлать?

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24.09.2021 12:47 Відповісти
Корупцію в Україні переможуть лише "Комітети Лінча" на місцях. Отак щоденно і методично вішати корупціонерів та членів їх родин "без пролиття крові". Іншого шляху для подолання корупції за тотально корумпованої правоохоронної системи людство не вигадало.
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24.09.2021 15:10 Відповісти
 
 