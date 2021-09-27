В Украине впервые проведут аудит состояния военно-технического сотрудничества с другими государствами, - СНБО

Совет национальной безопасности и обороны инициировал аудит состояния военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами. Такую проверку будут проводить впервые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СНБО.

"18 июня 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение "О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины", которое введено в действие Указом Президента Украины от 20 августа 2021 № 372.

С целью улучшения позиций Украины на мировом рынке вооружений и укрепления потенциала государства в сфере ВТС Кабинета Министров Украины согласно этому решению поручено в шестимесячный срок обеспечить проведение осмотра ВТС Украины с иностранными государствами за прошлый трехлетний период.

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Во время проведения осмотра будут проанализированы:

- особенности и тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники;

- эффективность осуществления ВТС Украины с иностранными государствами, а также факторы, влияющие на указанное сотрудничество;

- финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники в иностранные государства, результаты деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора безопасности и обороны;

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- потенциал и перспективные направления развития ВТС Украины с иностранными государствами", - говорится в сообщении.

На основе полученных данных будет разработана "Стратегия военно-технического сотрудничества Украины" на ближайшие 5 лет.

"Письмом за подписью заместителя Секретаря СНБО Украины Сергея Демедюка Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое определено главным органом, ответственным за выполнение указанной выше задачи, для обеспечения подготовки соответствующих документов предложено в сжатые сроки разработать и представить на утверждение Кабинета Министров Украины порядок проведения осмотра.

Аппарат СНБО Украины должен быть ежемесячно проинформирован о результатах проведенной работы", - отмечается в публикации.

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