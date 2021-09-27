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В Украине впервые проведут аудит состояния военно-технического сотрудничества с другими государствами, - СНБО

В Украине впервые проведут аудит состояния военно-технического сотрудничества с другими государствами, - СНБО

Совет национальной безопасности и обороны инициировал аудит состояния военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами. Такую проверку будут проводить впервые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СНБО.

"18 июня 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение "О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины", которое введено в действие Указом Президента Украины от 20 августа 2021 № 372.

С целью улучшения позиций Украины на мировом рынке вооружений и укрепления потенциала государства в сфере ВТС Кабинета Министров Украины согласно этому решению поручено в шестимесячный срок обеспечить проведение осмотра ВТС Украины с иностранными государствами за прошлый трехлетний период.

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Во время проведения осмотра будут проанализированы:

- особенности и тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники;

- эффективность осуществления ВТС Украины с иностранными государствами, а также факторы, влияющие на указанное сотрудничество;

- финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники в иностранные государства, результаты деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора безопасности и обороны;

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- потенциал и перспективные направления развития ВТС Украины с иностранными государствами", - говорится в сообщении.

На основе полученных данных будет разработана "Стратегия военно-технического сотрудничества Украины" на ближайшие 5 лет.

"Письмом за подписью заместителя Секретаря СНБО Украины Сергея Демедюка Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое определено главным органом, ответственным за выполнение указанной выше задачи, для обеспечения подготовки соответствующих документов предложено в сжатые сроки разработать и представить на утверждение Кабинета Министров Украины порядок проведения осмотра.

Аппарат СНБО Украины должен быть ежемесячно проинформирован о результатах проведенной работы", - отмечается в публикации.

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Автор: 

международное сотрудничество (70) оборона (5202) СНБО (4431)


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Топ комментарии
+6
я так понимаю эти "специалисты" уже два года проводят всяческие аудиты и проверки
и прожекты строят.
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27.09.2021 18:15
+3
главное не забыть создать штаб аудита состояния военно-технического сотрудничества с другими государствами, и написать плакат большой аудит
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27.09.2021 18:17
+3
"Великий аудіт" в додаток до діджіталізаціі України !!!)))
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27.09.2021 18:20
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я так понимаю эти "специалисты" уже два года проводят всяческие аудиты и проверки
и прожекты строят.
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27.09.2021 18:15 Ответить
главное не забыть создать штаб аудита состояния военно-технического сотрудничества с другими государствами, и написать плакат большой аудит
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27.09.2021 18:17 Ответить
"Великий аудіт" в додаток до діджіталізаціі України !!!)))
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27.09.2021 18:20 Ответить
и раздел в "Дии" обязательно
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27.09.2021 18:25 Ответить
Главное Лещенко включить членом комитета !!
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27.09.2021 20:45 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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27.09.2021 18:18 Ответить
Аудиты, стратегии, принципы, тезы, дорожные карты и так годами пустопорожней болтовни и марания тонн бумаги. Когда боеприпасная промышленность заработает лучше скажите?
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27.09.2021 18:18 Ответить
Сенс імітаціі ,це як гучніший звіздьож про майбутні звершення !!!)))
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27.09.2021 18:21 Ответить
Кто и сколько положит себе в карман за "аудит"? Потому что схема беспроигрышная.
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27.09.2021 18:34 Ответить
"С целью улучшения позиций Украины на мировом рынке вооружений и укрепления потенциала государства в сфере ВТС Кабинета Министров Украины согласно этому решению поручено в шестимесячный срок обеспечить проведение осмотра ВТС Украины с иностранными государствами за прошлый трехлетний период."
А с 14 года не хотите провести аудит? Самим себя пиарить влегкую, да и зебиратели все и так схавают, даже одно могучее слово "аудит".
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27.09.2021 18:44 Ответить
При Зельцмані і сонце вперше сходить.
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27.09.2021 18:49 Ответить
военно-технического сотрудничества с другими государствами .-Агент ФСБ Козырь-Ермак должен знать всё.
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27.09.2021 18:59 Ответить
Новой власти еще долго нужно будет проводить аудит аудитов зебилоидов
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27.09.2021 20:10 Ответить
 
 