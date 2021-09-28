"Нафтогаз" рассчитывает, что новые члены набсовета компании будут выбраны до декабря

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает, что новые члены наблюдательного совета компании будут выбраны до декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Компания ... рассчитывает, что уже до декабря будут избраны новые независимые члены наблюдательного совета на открытом конкурсе, основываясь на заслугах кандидатов, в частности, их способности обеспечивать в соответствии с лучшими международными практиками подотчетность менеджмента украинскому народу как конечному владельцу Компании, а также способствовать привлечению иностранных инвестиций и продвигать интересы национальной Компании на международной арене", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение недели объявить конкурс по отбору четырех членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины".

27 сентября Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза".

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