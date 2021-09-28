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"Нафтогаз" рассчитывает, что новые члены набсовета компании будут выбраны до декабря

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает, что новые члены наблюдательного совета компании будут выбраны до декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Компания ... рассчитывает, что уже до декабря будут избраны новые независимые члены наблюдательного совета на открытом конкурсе, основываясь на заслугах кандидатов, в частности, их способности обеспечивать в соответствии с лучшими международными практиками подотчетность менеджмента украинскому народу как конечному владельцу Компании, а также способствовать привлечению иностранных инвестиций и продвигать интересы национальной Компании на международной арене", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение недели объявить конкурс по отбору четырех членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины".

27 сентября Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза".

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Автор: 

наблюдательный совет (101) Нафтогаз (3112)


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КУоля котлета, Лысый и Юзик, чем не подходят?
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28.09.2021 09:53 Ответить
А четвёртый? Потому что четвертый может снивелировать все плюсы этих трёх достойников.
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28.09.2021 10:09 Ответить
сырлеща можно и туда назначить - хуже не будет
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28.09.2021 10:14 Ответить
Сирожа занят в ЖД-отрасли. Вроде как восстановили.
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28.09.2021 10:18 Ответить
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28.09.2021 09:57 Ответить
Важны не просто новые члены.
Важна эрекция!
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28.09.2021 10:09 Ответить
А зачем набсовет? Зелепуцкий сам будет "наблюдать". В крайнем случае Лещенко "подсобит". Ему денежки все еще нужны...
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28.09.2021 10:20 Ответить
Грядет большая раздача слонов!
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28.09.2021 10:42 Ответить
 
 