Эксперты рекомендовали Минздраву начинать прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer
Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала разрешить вакцинацию против коронавируса детей от 12 лет.
Об этом глава группы Федор Лапий сообщил в интервью, опубликованному пресс-службой Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера мы проголосовали, чтобы рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину доступной для всех от 12 лет. Речь идет о вакцине Pfizer", - подчеркнул он.
Лапий отметил, что это решение вступит в силу, когда будет рассмотрено на заседании штаба Минздрава в ближайшую пятницу. По его словам, речь не идет о том, чтобы невакцинированных детей не пускать в школу.
Также он добавил, что еще предстоит утвердить алгоритм, по которому дети от 12 лет будут получать прививки от коронавируса, поскольку на сегодня перед вакцинацией ребенка должен осмотреть семейный врач или педиатр.
Отметим, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) - постоянный независимый совещательный орган, который предоставляет по запросу Министерства здравоохранения Украины рекомендации по вопросам формирования и реализации политики в сфере иммунопрофилактики на основании научных исследований, современных подходов и доказательной медицины.
Группа осуществляет свою деятельность на общественных началах.
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А 5-летний ребёнок может и не осознать, что с ним сделали, разницу увидят только родители и никому ничего никогда не докажут.
При СССР прививки талантливым гойским детям делались тоже.
Чтобы славянские аборигены не сильно умничали.
Вы там проверили всех детей ?
И точно знаете чем именно вакцинировали,
(если вакцинировали вообще) ?
Или вы такой наивный, что верите во всё, что пишут в новостях ?
https://www.youtube.com/watch?v=yTbBRxYsivQ&ab_channel=BRITTNEYLEESAUNDERS
Прививок делают довольно много, но это же не волшебный эликсир: 100% гарантии на медицинские препараты никто и никогда не давал.
Стоит ли надеятся, что организму этот вирус не страшнее насморка?
И стоит ли верить в теорию заговора, считая что некая группа, просто хочет освободить Землю от "излишков" людей?
Про теорію змови я навіть не заїкалася. Чому Ви мені відмовляєте у праві ставити запитаня і сумніватися у експериментальній субстанції, масові клінічні випробування якої, власне, зараз і відбуваються на людях. Про дослідження на тваринах не чула. Довгострокові побічні ефекти - ніхто не знає. Колють без розбору. Я нікого абсолютно не відмовляю і відмовляти не збираюся. Кожен вирішує за себе і несе відповідальність. Вкололися ? Заспокойтеся. Але не треба нав'язувати своє рішення іншим. Тим більше, обзивати, обмежувати в правах і принижувати.
Переїжджайте у село, лягайте спати із заходом сонця, пересувайтесь на коняці і через 5 років відчуєте покращення. А щодо вакцинації - вас ніхто не примушував. Ви дорослі люди. Самі винні... "
Какие отдаленные последствия через 10 лет, если через год-полтора вы ничем не отличите привитого от непривитого?
с помощью которого вирус внедряется в клетку для размножения . Спайк протеин разрушает сердечную мышцу , нарушает мозговые нейронные связи , поражает легочную ткань , печень и почки . Сам вирус менее опасен чем его щупальца . Так вот прививка заставляет клетки вашего организма вырабатывать этот спайк протеин . Выработанный протеин под действием прививки разноситься кровью по всему организму и может причинить больше вреда чем пользы .
а не тільки про гешефт.
Це часом не ви вигадали? Бо я б не здивувалась, знаючи вашу любов до кошенят.
але я й сам залюбувався )))) дійсно, персональні гойдалки чи гамаки))) по розміру якраз ))))
https://vidio.blog/watch/ev23ZSFahNSlMIS
Только оччень тиххо.
Все оттого, что лыжами санки зимние не запрягают, хоть с какой строны к кролико-калясочнику не подпрыгни. Безмозглость его существования ( кролика-колясочника) тем крепче, чем сильнее инвалидное кресло умственной кастрации его завистливую голову без мозгов яркими образами громыхающих чужих профессиональных побед нагнетает.
Бачу все до того йде.