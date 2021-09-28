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Новости Коронавирус и карантин
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Эксперты рекомендовали Минздраву начинать прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer

Эксперты рекомендовали Минздраву начинать прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала разрешить вакцинацию против коронавируса детей от 12 лет.

Об этом глава группы Федор Лапий сообщил в интервью, опубликованному пресс-службой Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы проголосовали, чтобы рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину доступной для всех от 12 лет. Речь идет о вакцине Pfizer", - подчеркнул он.

Лапий отметил, что это решение вступит в силу, когда будет рассмотрено на заседании штаба Минздрава в ближайшую пятницу. По его словам, речь не идет о том, чтобы невакцинированных детей не пускать в школу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 35,6 тыс. доз вакцины от COVID-19 срок годности заканчивается 30 сентября, – Минздрав

Также он добавил, что еще предстоит утвердить алгоритм, по которому дети от 12 лет будут получать прививки от коронавируса, поскольку на сегодня перед вакцинацией ребенка должен осмотреть семейный врач или педиатр.

Отметим, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) - постоянный независимый совещательный орган, который предоставляет по запросу Министерства здравоохранения Украины рекомендации по вопросам формирования и реализации политики в сфере иммунопрофилактики на основании научных исследований, современных подходов и доказательной медицины.

Группа осуществляет свою деятельность на общественных началах.

Также читайте: Вакцина Pfizer вызывает "стойкий" иммунитет у детей 5-11 лет, - BioNTech

Автор: 

вакцина (3815) дети (6484) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+11
в "розвинутих країнах" сейчас идут массовые протесты против насильной вакцинации
- народ начал что то подозревать по-ходу
Вот в Израиле вакцинировали почти всех первыми, но пандемия у них вспыхнула как до вакцинации - не помогло
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28.09.2021 21:40
+10
Нью-Йорк сегодня увольняет тысячи медработников разного ранга за отказ вакцинироваться. Что же нужно знать о безопаснейшей, действенной, эффективнейшей вакцине такого, чтобы из вариантов уколоться или потерять работу, выбрать последнее !?
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28.09.2021 23:54
+9
Ну вот с ваших и начнём. Потом расскажете. Согласны?
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28.09.2021 21:46
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Ну саме Гейтс вдарився в віруси і вакцини.Він ж по спец пк технологіях,а не вірусолог чи біолог.
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29.09.2021 00:13 Ответить
Он что их разрабатывает? Он этим занимается на благотворительной основе.
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29.09.2021 11:59 Ответить
Благодійність це маячня.
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29.09.2021 12:02 Ответить
Відповіла нижче. Помилилася кнопкою.
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28.09.2021 22:09 Ответить
Цей грип прийшов з Китаю, як і ковід. Щось дуже цифри різняться 17 і 100.Років з 10 назад почали активно розказувати про іспанку. Раніше такоги не було.
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28.09.2021 23:47 Ответить
Чем меньше возраст вакцинируемого, тем менее заметна разница до вакцинации и после. Когда вакцинируют 5-классника - отличника, победителя олимпиад, спортсмена, и так далее и после укола он тухнет до уровня скучающего на уроках середнячка - это будет скандал.
А 5-летний ребёнок может и не осознать, что с ним сделали, разницу увидят только родители и никому ничего никогда не докажут.
При СССР прививки талантливым гойским детям делались тоже.
Чтобы славянские аборигены не сильно умничали.
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28.09.2021 22:05 Ответить
И по этой причине Израиль сейчас своих детей вакцинирует? Вам не кажется, что Вы перемудрили с выдумками?
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28.09.2021 23:02 Ответить
А вы точно знаете, что там всех детей вакцинируют ?
Вы там проверили всех детей ?
И точно знаете чем именно вакцинировали,
(если вакцинировали вообще) ?
Или вы такой наивный, что верите во всё, что пишут в новостях ?
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28.09.2021 23:09 Ответить
Недавно одна девушка выдвинула выдумку, что Австралия не сушествует. Женитесь на ней.
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28.09.2021 23:18 Ответить
Девушке, видно, вкололи Пфайзер спереди и сзади.
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28.09.2021 23:37 Ответить
Антиваксерам врать - что дурному с горы котиться. Но такая твоя выдумка для объяснения новости 3-4летней давности - это уже явный перебор.
https://www.youtube.com/watch?v=yTbBRxYsivQ&ab_channel=BRITTNEYLEESAUNDERS
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28.09.2021 23:52 Ответить
Несчастные дети и подростки, детских домов и интернатов🙈. Уроды ни перед чем не остановятся)
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28.09.2021 22:05 Ответить
Звідки Ви взяли, що від "чарівної" і з "чарівною" вакцинкою не мруть ? Тут сьогодні нова стаття про померлого. В середині серпня вколовся, поки 1 раз - і вже помер. Правда, розробники "універсального" засобу обіцяли ефективність вже після 1шої дози.
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28.09.2021 22:08 Ответить
Может попробуете быть объективной?
Прививок делают довольно много, но это же не волшебный эликсир: 100% гарантии на медицинские препараты никто и никогда не давал.
Стоит ли надеятся, что организму этот вирус не страшнее насморка?
И стоит ли верить в теорию заговора, считая что некая группа, просто хочет освободить Землю от "излишков" людей?
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28.09.2021 22:15 Ответить
На якій підставі Ви робите висновки про мою необ'єктивність та свою об'єктивність ? Піти пошукати статейки з цифрами, озвученими "експертами" ? І з завіряннями-закликами, що вакцинка захищає від вірусу ? Спочатку мантра була саме така.
Про теорію змови я навіть не заїкалася. Чому Ви мені відмовляєте у праві ставити запитаня і сумніватися у експериментальній субстанції, масові клінічні випробування якої, власне, зараз і відбуваються на людях. Про дослідження на тваринах не чула. Довгострокові побічні ефекти - ніхто не знає. Колють без розбору. Я нікого абсолютно не відмовляю і відмовляти не збираюся. Кожен вирішує за себе і несе відповідальність. Вкололися ? Заспокойтеся. Але не треба нав'язувати своє рішення іншим. Тим більше, обзивати, обмежувати в правах і принижувати.
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28.09.2021 22:27 Ответить
А про довгострокові побічні ефекти​ пiсля COVID хтось знає ?Тобто що з вами трапиться, якi ускладнення чи хвороби у вас розвинуться пiсля 2 - 5 - 10 рокiв хвороби на коронавiрус???

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28.09.2021 22:40 Ответить
Не знає. Тому я й написала: КОЖЕН ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ЗА СЕБЕ І НЕСЕ ЗА НЬОГО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
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28.09.2021 22:51 Ответить
Через 10 років вони скажуть: "Ви самі винні: ваш нездоровий спосіб життя, екологія, недосипи, стреси і електромагнітне випромінювання, космічний інтернет, їзда на електромобілі тощо...
Переїжджайте у село, лягайте спати із заходом сонця, пересувайтесь на коняці і через 5 років відчуєте покращення. А щодо вакцинації - вас ніхто не примушував. Ви дорослі люди. Самі винні... "
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28.09.2021 22:56 Ответить
А про довгострокові побічні ефекти​ пiсля вакцинации хтось знає ?Тобто що з вами трапиться, якi ускладнення чи хвороби у вас розвинуться пiсля 2 - 5 - 10 рокiв вакцинации???
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29.09.2021 02:22 Ответить
Ну, давайте разом спробуємо спрогнозувати. мРНК розкладається в клітинах приблизно за три доби, Титр антитіл до спайк-протеїну суттєво знижуються за півроку, через рік там вже слідові кількості. Так, і що там спричинить ускладнення через 10 років? Хоча б теоретично?
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29.09.2021 06:42 Ответить
Вы вирусолог, иммунолог, биолог, биоинженерией занимаетесь? А вот многие говорят обратное, что до конца неизученнодейсвтвие прививки мРНК на организм. Да и на подходе ДНК экспериментальная субстанция, абсолютно безвредная 🙂
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29.09.2021 07:53 Ответить
Я молекулярный биолог и химик-органик. Пускай многие объяснят Вам и мне, когда они говорят "до конца неизученно дейсвтвие" чего они боятся? Если время жизни обычной м-РНК в клетке от нескольких минут до часов, модифицированной, как в вакцине Пфайзер - несколько суток. Время жизни спайк-протеина примерно столько же. Титр антител падает до неэффективного за полгода, а до минимума - за 9-12 месяцев.
Какие отдаленные последствия через 10 лет, если через год-полтора вы ничем не отличите привитого от непривитого?
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29.09.2021 10:01 Ответить
Антитела исчезают за месяц два . Остаются память Т селлс . Они забывают все через 6 месяцев , но к тому времени вирус имеет уже несколько новых мутаций и антитела от старой прививки нееффектины . То есть ваша защита в лучшем случае 2 месяца если вы ограничиваете контакты и не путешествуете . И не забывайте что привитый вы можете нести в себе в 251 раз большее вируса чем не привитый . И именно вы можете порождать вспышки новой инфекции .
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29.09.2021 20:51 Ответить
спайк протеин разрушает нейронные связи клеток головного мозга , сердечюю мышцу , легочную ткань . приводит к автоимунным заболеваниям . у разных пациентов степень различна , но при регулярном вкалывании вероятность получить болезнь Алцгеймера инфаркт и инсульт резко увеличивается. алкоголь тоже убивает не сразу , но убивает .
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29.09.2021 20:46 Ответить
долгосрочные побочные еффекты от прививок тоже не радуют . самым токсичным елементом вируса является его спайк протеин
с помощью которого вирус внедряется в клетку для размножения . Спайк протеин разрушает сердечную мышцу , нарушает мозговые нейронные связи , поражает легочную ткань , печень и почки . Сам вирус менее опасен чем его щупальца . Так вот прививка заставляет клетки вашего организма вырабатывать этот спайк протеин . Выработанный протеин под действием прививки разноситься кровью по всему организму и может причинить больше вреда чем пользы .
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29.09.2021 20:35 Ответить
Спонсор рекомендацій - фірма "Pfizer".
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28.09.2021 22:11 Ответить
Копайте глибше, шановний. Ідеться про глобальну демографію,
а не тільки про гешефт.
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28.09.2021 22:19 Ответить
тут два в одному...скоріш за все.
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28.09.2021 22:25 Ответить
Да кому ты нужен, что бы на тебя, для того что бы ты сдохло, еще и вакцину Pfizer выпускать, "глобальный демограф" ты наш???
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28.09.2021 23:14 Ответить
А чего же ты так возбудился ? Хлебни брому без киселя.
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28.09.2021 23:33 Ответить
Идиот, ты до сих веришь что в армейский кисель подмешивали бром? Да ты еще тупее чем я предполагал.
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29.09.2021 11:43 Ответить
Тебя, как видно, зачали куском ваты из солдатского матраца.
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29.09.2021 12:41 Ответить
И это все, на что ты способно??? Вот видишь, все-таки я прав насчет твоих умственных способностей! Да ладно, не обижайся, ведь мы в сущности как родные братья, я тебе хрен в рот, а ты мне язык в жопу.
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29.09.2021 22:48 Ответить
Чесно кажучи, я в чомусь не помічав морозильних камер для Файзера в розважальних центрах. А прививки там роблять на право і на ліво.
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29.09.2021 16:25 Ответить
У дитячих будинках вже почались масові захворювання. Школи та садочкі на черзі. От і побачимо, хто з батьків адекватний та цивілізований та за науку, а хто перебуває під впливом кацапячою пропаганди та не бажає рятувати свою дитину від небеспечноі хвороби
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28.09.2021 22:11 Ответить
А ніхто і сумніву не мав, що як тільки почне нав'язуватися корпораціями повідомлення що з'явилась 'вакцина' для дітей, сразу буде розгойдуватися тема діточок,і як їх хворіють все більше.Гроші на це вже виділені. Раніше були сезонні орві, тепер це короновірус,від якого треба шмурдячитись постійно.
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29.09.2021 04:59 Ответить
гипотетически: в пояснительной записке - "мыши просто закончились..."
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28.09.2021 22:19 Ответить
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28.09.2021 22:44 Ответить
Ой! Шо це? Кисюні чи крисюні?
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28.09.2021 22:48 Ответить
схоже на котяхів.. але ідея і для хом`яка підійде!
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28.09.2021 22:58 Ответить
кісюньчики ))))) розміром з миша ))))
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28.09.2021 23:00 Ответить
Ідея з гойдалками геніальна!!!

Це часом не ви вигадали? Бо я б не здивувалась, знаючи вашу любов до кошенят.
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28.09.2021 23:04 Ответить
ні, не я....
але я й сам залюбувався )))) дійсно, персональні гойдалки чи гамаки))) по розміру якраз ))))
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28.09.2021 23:12 Ответить
Моєму котусику ковдру треба чіпляти, а не маску. 5 кг. при тому що самі м'язи.
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29.09.2021 06:32 Ответить
і в мене котяра майже 6 кг...тільки там вже жирок... (23 години на добу спить (по всй квартирі кубла - моя подушочок з 2 десятка нашила))) от що значить онуків заждалися))))), а остання година - поїсти і пошукати в лотку свої какахи (бо хтось їх кожен день тирить)))))
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29.09.2021 09:00 Ответить
Моєму два рочки, спати не вкладеш, бо дупа пригод шукає. Старий- 16 років- тільки дивиться на нього.
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29.09.2021 12:43 Ответить
моєму 14 пішов... інколи так мотається - тільки ноги піднімати встигаємо (то якусь нитку найшов, то з редискою - це улюблена іграшка, нічим не замінима!!) - кажу - тише, бо шось відпаде чи відв"яжеться - лікуй тоді!!
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29.09.2021 13:02 Ответить
То добре що мотається. Значить, прощатися не скоро. Ну... Мій теж з трьома зубами, але ще вміє підкумарити, як в молодості.
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29.09.2021 13:11 Ответить
я свому кажу - десь кіт прожив 27 років - так шо нефіг з себе пенса корчить!!!
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29.09.2021 13:30 Ответить
Ещё можно уменьшить риск вдвое, если зашить одну ноздрю.
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28.09.2021 23:41 Ответить
а вообще не дышать - и риск сведется к нулю))
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29.09.2021 02:14 Ответить
Нью-Йорк сегодня увольняет тысячи медработников разного ранга за отказ вакцинироваться. Что же нужно знать о безопаснейшей, действенной, эффективнейшей вакцине такого, чтобы из вариантов уколоться или потерять работу, выбрать последнее !?
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28.09.2021 23:54 Ответить
Project Veritas: раскрытие.
https://vidio.blog/watch/ev23ZSFahNSlMIS
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29.09.2021 00:17 Ответить
Ховайте діток по хатах!!! Йде геноцид населення Планети.
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29.09.2021 00:21 Ответить
Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) та міністр МОЗ Ляшко - це народ з низьким рівнем освіти, тобто, як кажуть совєтским язиком - профнепридатні особи. Вони знають лише фарма-медицину на якій жиріє родина Рокфелера (прибуток становить 1 трильон доларів в рік), а інші природно-наукові підходи цілительства, які в десять разів дешевші, вони знати не хочуть. Саме на їхній совісті смерті вже майже 60 000 укранців, які промерли від грипу впродовж 2020-2021 рр. - не хотіли ці неуки лікувати хворих. Але якби була задіяна лазерна терапія, а в Україні вона найпередовіша в світі, то не помер би жоден хворий взагалі!!! Ганьба названим балбесам!!!
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29.09.2021 01:10 Ответить
С такими баснословными прибылями фармкоорпораций не за горами появление "вакцины" для домашних животных, так как выясниться что они болеют бессинптомно,потом и до крупного рогатого скота доберутся...
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29.09.2021 11:20 Ответить
Доберутся до комаров. У них симптомі ого-го: чихают, кашляют, пердят...
Только оччень тиххо.
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29.09.2021 12:39 Ответить
https://vidio.blog/watch/ev23ZSFahNSlMIS
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29.09.2021 11:34 Ответить
Хм. Акцент есть, а способов пристроить "кроликов дурноватых" ,синхронно бегающих по кругу 95-го квартала, по-прежнему нет.

Все оттого, что лыжами санки зимние не запрягают, хоть с какой строны к кролико-калясочнику не подпрыгни. Безмозглость его существования ( кролика-колясочника) тем крепче, чем сильнее инвалидное кресло умственной кастрации его завистливую голову без мозгов яркими образами громыхающих чужих профессиональных побед нагнетает.
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29.09.2021 15:11 Ответить
до детей добрались , а когда же глава Файзера привьет себя своей прививкой ? бывший ветеринар и специалист по биоинженерии разбогател до 4 миллиардов 300 миллионов , а свой собственный продукт не хочет употреблять .
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29.09.2021 20:40 Ответить
Скоро вакцинувати почнуть новонароджених в пологових будинках
Бачу все до того йде.
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29.09.2021 21:38 Ответить
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