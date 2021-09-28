Эксперты рекомендовали Минздраву начинать прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала разрешить вакцинацию против коронавируса детей от 12 лет.

Об этом глава группы Федор Лапий сообщил в интервью, опубликованному пресс-службой Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы проголосовали, чтобы рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину доступной для всех от 12 лет. Речь идет о вакцине Pfizer", - подчеркнул он.

Лапий отметил, что это решение вступит в силу, когда будет рассмотрено на заседании штаба Минздрава в ближайшую пятницу. По его словам, речь не идет о том, чтобы невакцинированных детей не пускать в школу.

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Также он добавил, что еще предстоит утвердить алгоритм, по которому дети от 12 лет будут получать прививки от коронавируса, поскольку на сегодня перед вакцинацией ребенка должен осмотреть семейный врач или педиатр.

Отметим, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) - постоянный независимый совещательный орган, который предоставляет по запросу Министерства здравоохранения Украины рекомендации по вопросам формирования и реализации политики в сфере иммунопрофилактики на основании научных исследований, современных подходов и доказательной медицины.

Группа осуществляет свою деятельность на общественных началах.

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