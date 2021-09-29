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Новости Агрессия России против Украины
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Россия против использования Украиной турецкого вооружения на Донбассе, - Песков

Россия против использования Украиной турецкого вооружения на Донбассе, - Песков

В Кремле заявили, что не хотят, чтобы Турция предоставляла Украине оружие для войны против российско-оккупационных войск на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Безусловно, (эта тема. - Ред.) важна. Вы знаете, что Украина - страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины", - сказал Песков..

Отметим, что между Украиной и Турцией действует несколько рамочных военных соглашений. 

Кроме того, ранее сообщалось, что турецкий производитель Bayraktar хочет построить в Украине центр по сборке беспилотников.

Также президен Турции Эрдоган заявил, что страна выступает за поддержание территориальной целостности Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав РФ.

Читайте: Путин завершает самоизоляцию и сегодня встретится с Эрдоганом, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1862) россия (95467) Турция (3379) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+60
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29.09.2021 16:07
+52
вы то тут при чем лаптеногие?
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29.09.2021 16:04
+50
Турция нам не продавала никакого оружия, "байрактары" случайно откопали в угольных шахтах Червонограда.
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29.09.2021 16:06
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вы то тут при чем лаптеногие?
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29.09.2021 16:04 Ответить
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29.09.2021 16:09 Ответить
як то "при чому"? Не хочуть, щоб по них ця зброя застосовувалась!
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29.09.2021 16:14 Ответить
Дык, их же там нет !
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29.09.2021 17:57 Ответить
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29.09.2021 16:18 Ответить
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29.09.2021 16:50 Ответить
а Украина не может быть против рашистских ракет купленных тураками , да и они ж не против Украины ей нужны... Рашистам надо послушать Эрдогана , как он решает этот вопрос и заткнуть свои помойные бачки
ъ
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29.09.2021 16:47 Ответить
да нас..рать против ершик или нет)
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29.09.2021 16:04 Ответить
Оголошуйте війну помідорам!
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29.09.2021 16:06 Ответить
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29.09.2021 16:19 Ответить
Турция нам не продавала никакого оружия, "байрактары" случайно откопали в угольных шахтах Червонограда.
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29.09.2021 16:06 Ответить
я бачив як і в Павлоградських шахтах відшукали турецькі "байрактари". Можливо якийсь контрабандист купив їх в московському воєнторзі і заховав на шахту, щоб після якогось часу перепродати.
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29.09.2021 16:46 Ответить
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29.09.2021 16:07 Ответить
Вроде бы похоже на Скабееву, но у той короткие и кривые ноги. А мордаха как раз под стать торговке бочковой килькой на базаре.
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29.09.2021 17:34 Ответить
Ну,харя морды,или морда хари у скабаки еще та. Даже на одесском "Привозе" такую днем с огнем сыскать трудно. А ведь как бы у нее пошла там торговля с ее умением пи****ть , как бы пошла... Ей серъезно нужно подумать о перемене профессии. В проститутки не возьмут: стара, да и кавалерийские ноги отпугунут клиентов не только от нее,но и от всего населения борделя, а вот на базар-хто да-а-а. Ну а куда же еще ей деваться будеет, если окурок гыгнет?
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29.09.2021 20:32 Ответить
Начали давить.
Главное, чтобы за спиной не договорились.
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29.09.2021 16:07 Ответить
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29.09.2021 16:21 Ответить
Кремлядям завжди всього хочеться і щоб їх за це не 3,14здили.
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29.09.2021 16:07 Ответить
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29.09.2021 16:08 Ответить
Какая разница, от какого оружия сдохнут оккупанты?
Кстати, после покупки турецкое оружие становиться украинским.
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29.09.2021 16:08 Ответить
Предлагает сразу по моЦкве долбануть ..
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29.09.2021 16:08 Ответить
Отодрать заводские таблички с маркировкой и - "выкопали из шахт", ну Вы поняли.
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29.09.2021 16:09 Ответить
А потім отодрать і всіх зальотних цапчиків.
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29.09.2021 16:19 Ответить
и шо?
и Украина категорически против 100500 гумконвоев на Бамбас и руцких паспортов в ту же *опу.... и что? кто-то прислушался???
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29.09.2021 16:09 Ответить
Эрдоган, прилетевший в Рашку, ответит на это презрительным взглядом и дипломатической обтекаемой фразой: "это суверенное дело Украины с кем и чем воевать, тем более, что вас(кацапов) там нет"
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29.09.2021 16:10 Ответить
Значить не будемо. Якщо треба- Вовік навіть попрохає вибачення у Кадирова.
До речі, позавчора росіянами було блоковано наші катера в Чорному морі. Зеленський показав себе зовсім з іншого боку ніж Порошенко- після його вибачень катерам дозволили повернутися додому.
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29.09.2021 16:10 Ответить
Чего не показываете как ваша любимая турция с путлером сейчас встречается и жмут руки о дружбе
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29.09.2021 16:11 Ответить
Россия туристами шантажирует Турцию. Без российских туристов туристическая отрасль будет в жопе.
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29.09.2021 16:14 Ответить
Так по нашим новостям говорят , что украинцы большинство туристов в турции.......А ничего что раша строит атомную станцию в турции, а турки скрытно дороги в крыму.. вообщем эрдоган с путлером разводят украину
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29.09.2021 16:16 Ответить
А почему зеленский с эрдоганом не разводят путлера? Да и вообще насрать кто кого разводит. Главное побольше турецких БПЛА в Украину для уничтожения кацапской нечисти.
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29.09.2021 16:22 Ответить
разводят украину

сiрОжа, ти що, не знаєш як вiрно писати назву своєї країни?
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29.09.2021 17:15 Ответить
А без овощей турецких рашка будет в жопе...
Просто российский огород
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29.09.2021 21:31 Ответить
Да ради Бога. Это никак не влияет на отношение Эрдогана к Крыму. Да и в случае чего не мешает ему сбивать кацапские самолеты.
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29.09.2021 16:18 Ответить
Аргумент конечно сильный.... "Сбивать кацапские самолеты".... То что один самолет сбили и это не говорит о вражде. Турки 100раз извенились за этот самолет. А то что они эконмически сотрудничают то делают они это молча, и многие украинские сми об этом молчат... Ибо не выгодно
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29.09.2021 16:37 Ответить
Вот єто важно.

Все остальное лабуда.
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29.09.2021 19:42 Ответить
Ты где живешь бот... Лучше бы за турецким поток смотрел, то из них с газом плохо будет
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29.09.2021 19:44 Ответить
Вот на счет того где ты живешь у меня даже сомнений не возникает. Не смотря даже на твой украинский флажок возле ника. А ссылку я тебе дал на свежую новость Цензора. Смотрю тебя от нее перекосило. Это хорошо.
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29.09.2021 19:55 Ответить
Восток дело хитрое, Эрдоган не будет ни с кем жечь мосты, но действовать будет всегда в интересах Турции. Московские псы лают, а караван сотрудничества Украины - Турции идёт, потому, что укрепление России не выгодно туркам
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29.09.2021 16:23 Ответить
А в Крыму не против?
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29.09.2021 16:12 Ответить
А если кокочленцы погибнут от совкового оружия, им разве полегчает? Турецкое оружие - это наш рост в технологиях и для квалифицированного использования против потерявшихся-заблудившихся и ушедших в отпуск. А вообще-то при чём к нашим делам любитель 14-х летних девочек Песков, нипанятна
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29.09.2021 16:13 Ответить
у кацапо-фашистких мразей забыли спросить
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29.09.2021 16:13 Ответить
Вот ведь чудо оружие у Украины, используют по собственным гражданам, а дохнут кацапы...
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29.09.2021 16:13 Ответить
А я может против кацапского там же, и?
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29.09.2021 16:14 Ответить
Якщо москалі проти, значить треба брати в 3 раза більше.
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29.09.2021 16:15 Ответить
Казалось бы каким боком должно интересовать кацапню, что мы и где используем в своей стране. Их же там нет по их словам. Или таки ихтамнеты успешно зашквариваются даже не смотря на тот военный металлолом, что кацапня эшелонами туда поставляет? Кста, стартап для Ахметова. Он тут сильно плакался на счет дорогого металлолома. Чем не вариант. Пусть кацапский утилизирует.
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29.09.2021 16:16 Ответить
говоряча голова ху.йла знову несе відверту діч!
Просто кац.апи як завжди думають як би вчинили вони. Проти мирного населення Величні Українські Воїни не воюють!
А кадрові пі.даросійські офіцери, найманці з тієї ж раш.ки та сеперетисти люди лише фізіологічно, і як будь-яке біосміття повинні бути знищені!
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29.09.2021 16:18 Ответить
Берите пример с Ядерных Держав Израиля и Пакистана! Шлите российских оккупантов на 3 буквы!
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29.09.2021 16:19 Ответить
Вот же ж упоротое
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29.09.2021 16:20 Ответить


Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1442908014600544259 19 год



Это Новосибирск. Люди давят друг друга в борьбе за просрочку. Идёт 22-й год путинского "подъёма страны с колен".

https://twitter.com/prof_preobr/status/1442908014600544259
Відео біля сміттєвих баків в посиланні
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29.09.2021 16:20 Ответить
вЯлiкiя...)) вЯлiчiє i процвЯтанiє на паРаше...простА обзавiдуєшсi )
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29.09.2021 17:19 Ответить
Тут Пуйло плигнув в кущі і наклав в штанці.
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29.09.2021 16:20 Ответить
Песок, пошел на йух!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.09.2021 16:20 Ответить
"Хорошие сапоги. Нужно брать"
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29.09.2021 16:21 Ответить
цe внутрiшнi справи Украiни. лаптям нe можна влазити своiм свинячим рилом!!
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29.09.2021 16:22 Ответить
@вєнгри
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29.09.2021 17:20 Ответить
Україна дуже не хоче, щоб нарасія використовувала зброю проти Ічкерії...
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29.09.2021 16:29 Ответить
Значит надо брать.
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29.09.2021 16:32 Ответить
РСС ПНХ! Точка.
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29.09.2021 16:33 Ответить
То есть, когда Украина против поставки газа кацапами в Венгрию в обход, то это, как бэ, не считается, мистер Писькофф?
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29.09.2021 16:34 Ответить
Надо полагать, что казламордые будут против применения ,,джавелинов" по ним. Патаму что больно. Они геройски воюют, против мирных, слабо вооруженных партизан или когда знают, что ответки не будет.
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29.09.2021 16:36 Ответить
З якого такого переляку кацапи нам будуть вказувати де і як нам застосовувати зброю на своїй території?
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29.09.2021 16:37 Ответить
чого ви кипешуєте,- вас же там нема
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29.09.2021 16:40 Ответить
Меньше бы трындели об этом, меньше бы было вони от письковых
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29.09.2021 16:40 Ответить
Армения тоже протестовала против турецких беспилотников , а РФ ничем не смогла помочь . Так и в Украине будет. Тем более , что украинские двигатели уже устанавливаются на "Байрактарьі" нового поколения - более мощньіе и вьісотньіе.
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29.09.2021 16:42 Ответить
Может кремлядь расскажет как они бомбили жилые кварталы в Чечне.
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29.09.2021 16:43 Ответить
Причем собственных граждан
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29.09.2021 18:20 Ответить
НУ а весь мр против российского оружия на донбассе. и чо.
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29.09.2021 16:44 Ответить
Боюсь, Турция пойдет кацапам на встречу... Помидоры, туристы, газ. И Украина, купившая байрактары и не использовавшая их...
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29.09.2021 16:47 Ответить
А не объяснил -- почему?
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29.09.2021 16:50 Ответить
скажите этому кацапскому шуту что после 22 февраля 2014 года -
вместо договоров и меморандумов мир стал (почему - то ) больше предпочитать ракеты и беспилотники...
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29.09.2021 16:50 Ответить
турєцкоє оружіє свободно продається у воєнторгах України, лапті
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29.09.2021 16:56 Ответить
"А баба-яга проти" (с) вже було?
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29.09.2021 16:56 Ответить
Хотелки засуньте себе в дупу
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29.09.2021 17:02 Ответить
Дибилы лапотные.Не полезь вы в Крым,Украина не только покупала бы у вас газ,но и покупала бы Орланы с С-400.А теперь всё!Привет Байрактар, ракеты Петриот,Купол ,системы Стелс и НАТО
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29.09.2021 17:22 Ответить
Не обращайте на шорох унитазного ЙОршика.
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29.09.2021 18:24 Ответить
а яке їм буде нормально?
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29.09.2021 18:18 Ответить
Какое лаптям дело до наших внутренних дел да и какие там "собственные граждане Украины" с российскими паспортами вместе с "ихтамнетами." Неплохо видно Карабах заставил "писять кипятком" применением беспилотников.
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29.09.2021 18:18 Ответить
Цікаво що проти України чомусь існує збройне ембарго...Чому і коли його ввели? Адже фактично це визнання наявності в країні внутрішнього конфлікту, але ж ми маємо справу з агресією з боку Росії. Тобто весь світ забороняє Україні захищати свій суверенитет????
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29.09.2021 18:25 Ответить
Эмбарго на зброю нападу -так буде вiрно,. Будь ласочка не мiксуйте грiшне з праведним.
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29.09.2021 18:30 Ответить
тобто Росія може купувати озброєння в світі, навіть наступальне, а Україна чомусь ні...дивна позиція!
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29.09.2021 18:32 Ответить
забыли их спросить
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29.09.2021 18:51 Ответить
І до чого тут ржання коксонутого мокшанського мерина???
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29.09.2021 19:20 Ответить
Но это просто наглость! А я, например, против, что Россия вооружает ДНР и ЛНР!
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29.09.2021 20:10 Ответить
Переживает, падла, за груз200, что с Украины поступает во все наростающем количестве. Кацапы все сильнее и сильнее хай поднимают, к ответу требуют, за детей-мужей своих неразумных переживают. Это раз. А два- какое ему дело какое и у кого Украина закупает оружие, и нам похер,что письке все ссыкотнее и ссыкотнее становится.
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29.09.2021 20:42 Ответить
так а разве там не "гражданская война"? Почему это вообще должно волновать якобы непричастную Питарашку?
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29.09.2021 20:51 Ответить
Особисто мені всеодно якою кулею буде вбитий російський окупант, тому з турецьких безпілотників смерть росіян мені здається нормальним варіантом.
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29.09.2021 21:10 Ответить
а Украине - нас рать на желания раши.....
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29.09.2021 22:40 Ответить
 
 