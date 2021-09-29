Россия против использования Украиной турецкого вооружения на Донбассе, - Песков
В Кремле заявили, что не хотят, чтобы Турция предоставляла Украине оружие для войны против российско-оккупационных войск на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
"Безусловно, (эта тема. - Ред.) важна. Вы знаете, что Украина - страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины", - сказал Песков..
Отметим, что между Украиной и Турцией действует несколько рамочных военных соглашений.
Кроме того, ранее сообщалось, что турецкий производитель Bayraktar хочет построить в Украине центр по сборке беспилотников.
Также президен Турции Эрдоган заявил, что страна выступает за поддержание территориальной целостности Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав РФ.
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Главное, чтобы за спиной не договорились.
Кстати, после покупки турецкое оружие становиться украинским.
и Украина категорически против 100500 гумконвоев на Бамбас и руцких паспортов в ту же *опу.... и что? кто-то прислушался???
До речі, позавчора росіянами було блоковано наші катера в Чорному морі. Зеленський показав себе зовсім з іншого боку ніж Порошенко- після його вибачень катерам дозволили повернутися додому.
сiрОжа, ти що, не знаєш як вiрно писати назву своєї країни?
Просто российский огород
Все остальное лабуда.
Просто кац.апи як завжди думають як би вчинили вони. Проти мирного населення Величні Українські Воїни не воюють!
А кадрові пі.даросійські офіцери, найманці з тієї ж раш.ки та сеперетисти люди лише фізіологічно, і як будь-яке біосміття повинні бути знищені!
Проф. Преображенский
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1442908014600544259 19 год
Это Новосибирск. Люди давят друг друга в борьбе за просрочку. Идёт 22-й год путинского "подъёма страны с колен".
https://twitter.com/prof_preobr/status/1442908014600544259
Відео біля сміттєвих баків в посиланні
вместо договоров и меморандумов мир стал (почему - то ) больше предпочитать ракеты и беспилотники...