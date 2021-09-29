Россия против использования Украиной турецкого вооружения на Донбассе, - Песков

В Кремле заявили, что не хотят, чтобы Турция предоставляла Украине оружие для войны против российско-оккупационных войск на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Безусловно, (эта тема. - Ред.) важна. Вы знаете, что Украина - страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины", - сказал Песков..

Отметим, что между Украиной и Турцией действует несколько рамочных военных соглашений.

Кроме того, ранее сообщалось, что турецкий производитель Bayraktar хочет построить в Украине центр по сборке беспилотников.

Также президен Турции Эрдоган заявил, что страна выступает за поддержание территориальной целостности Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав РФ.

Читайте: Путин завершает самоизоляцию и сегодня встретится с Эрдоганом, - Песков