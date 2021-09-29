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Новини Агресія Росії проти України
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Росія проти використання Україною турецького озброєння на Донбасі, - Пєсков

Росія проти використання Україною турецького озброєння на Донбасі, - Пєсков

У Кремлі заявили, що не хочуть, щоб Туреччина надавала Україні зброю для війни проти російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Безумовно, (ця тема. - Ред.) важлива. Ви знаєте, що Україна - країна, яка має внутрішні конфлікти на Південному Сході. Звичайно, нам не хотілося б, щоб такі системи озброєнь, скажімо так, гарячими головами використовувалися для нанесення ударів по власних громадянах України", - сказав Пєсков.

Зазначимо, що між Україною і Туреччиною діє кілька рамкових військових угод.

Крім того, раніше повідомлялося, що турецький виробник Bayraktar хоче побудувати в Україні центр по збірці безпілотників.

Також президент Туреччини Ердоган заявив, що країна виступає за підтримку територіальної цілісності України і не вважає дійсним входження Криму до складу РФ.

Читайте також: Зеленський на полях Генасамблеї ООН зустрівся з Ердоганом: Відносини України і Туреччини наповнюються практичними проєктами

Автор: 

Пєсков Дмитро (1613) росія (65098) Туреччина (3499) Донбас (22355)


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Топ коментарі
+60
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29.09.2021 16:07
+52
вы то тут при чем лаптеногие?
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29.09.2021 16:04
+50
Турция нам не продавала никакого оружия, "байрактары" случайно откопали в угольных шахтах Червонограда.
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29.09.2021 16:06
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вы то тут при чем лаптеногие?
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29.09.2021 16:04 Відповісти
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29.09.2021 16:09 Відповісти
як то "при чому"? Не хочуть, щоб по них ця зброя застосовувалась!
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29.09.2021 16:14 Відповісти
Дык, их же там нет !
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29.09.2021 17:57 Відповісти
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29.09.2021 16:18 Відповісти
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29.09.2021 16:50 Відповісти
а Украина не может быть против рашистских ракет купленных тураками , да и они ж не против Украины ей нужны... Рашистам надо послушать Эрдогана , как он решает этот вопрос и заткнуть свои помойные бачки
ъ
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29.09.2021 16:47 Відповісти
да нас..рать против ершик или нет)
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29.09.2021 16:04 Відповісти
Оголошуйте війну помідорам!
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29.09.2021 16:06 Відповісти
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29.09.2021 16:19 Відповісти
Турция нам не продавала никакого оружия, "байрактары" случайно откопали в угольных шахтах Червонограда.
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29.09.2021 16:06 Відповісти
я бачив як і в Павлоградських шахтах відшукали турецькі "байрактари". Можливо якийсь контрабандист купив їх в московському воєнторзі і заховав на шахту, щоб після якогось часу перепродати.
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29.09.2021 16:46 Відповісти
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29.09.2021 16:07 Відповісти
Вроде бы похоже на Скабееву, но у той короткие и кривые ноги. А мордаха как раз под стать торговке бочковой килькой на базаре.
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29.09.2021 17:34 Відповісти
Ну,харя морды,или морда хари у скабаки еще та. Даже на одесском "Привозе" такую днем с огнем сыскать трудно. А ведь как бы у нее пошла там торговля с ее умением пи****ть , как бы пошла... Ей серъезно нужно подумать о перемене профессии. В проститутки не возьмут: стара, да и кавалерийские ноги отпугунут клиентов не только от нее,но и от всего населения борделя, а вот на базар-хто да-а-а. Ну а куда же еще ей деваться будеет, если окурок гыгнет?
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29.09.2021 20:32 Відповісти
Начали давить.
Главное, чтобы за спиной не договорились.
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29.09.2021 16:07 Відповісти
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29.09.2021 16:21 Відповісти
Кремлядям завжди всього хочеться і щоб їх за це не 3,14здили.
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29.09.2021 16:07 Відповісти
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29.09.2021 16:08 Відповісти
Какая разница, от какого оружия сдохнут оккупанты?
Кстати, после покупки турецкое оружие становиться украинским.
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29.09.2021 16:08 Відповісти
Предлагает сразу по моЦкве долбануть ..
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29.09.2021 16:08 Відповісти
Отодрать заводские таблички с маркировкой и - "выкопали из шахт", ну Вы поняли.
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29.09.2021 16:09 Відповісти
А потім отодрать і всіх зальотних цапчиків.
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29.09.2021 16:19 Відповісти
и шо?
и Украина категорически против 100500 гумконвоев на Бамбас и руцких паспортов в ту же *опу.... и что? кто-то прислушался???
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29.09.2021 16:09 Відповісти
Эрдоган, прилетевший в Рашку, ответит на это презрительным взглядом и дипломатической обтекаемой фразой: "это суверенное дело Украины с кем и чем воевать, тем более, что вас(кацапов) там нет"
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29.09.2021 16:10 Відповісти
Значить не будемо. Якщо треба- Вовік навіть попрохає вибачення у Кадирова.
До речі, позавчора росіянами було блоковано наші катера в Чорному морі. Зеленський показав себе зовсім з іншого боку ніж Порошенко- після його вибачень катерам дозволили повернутися додому.
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29.09.2021 16:10 Відповісти
Чего не показываете как ваша любимая турция с путлером сейчас встречается и жмут руки о дружбе
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29.09.2021 16:11 Відповісти
Россия туристами шантажирует Турцию. Без российских туристов туристическая отрасль будет в жопе.
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29.09.2021 16:14 Відповісти
Так по нашим новостям говорят , что украинцы большинство туристов в турции.......А ничего что раша строит атомную станцию в турции, а турки скрытно дороги в крыму.. вообщем эрдоган с путлером разводят украину
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29.09.2021 16:16 Відповісти
А почему зеленский с эрдоганом не разводят путлера? Да и вообще насрать кто кого разводит. Главное побольше турецких БПЛА в Украину для уничтожения кацапской нечисти.
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29.09.2021 16:22 Відповісти
разводят украину

сiрОжа, ти що, не знаєш як вiрно писати назву своєї країни?
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29.09.2021 17:15 Відповісти
А без овощей турецких рашка будет в жопе...
Просто российский огород
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29.09.2021 21:31 Відповісти
Да ради Бога. Это никак не влияет на отношение Эрдогана к Крыму. Да и в случае чего не мешает ему сбивать кацапские самолеты.
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29.09.2021 16:18 Відповісти
Аргумент конечно сильный.... "Сбивать кацапские самолеты".... То что один самолет сбили и это не говорит о вражде. Турки 100раз извенились за этот самолет. А то что они эконмически сотрудничают то делают они это молча, и многие украинские сми об этом молчат... Ибо не выгодно
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29.09.2021 16:37 Відповісти
Вот єто важно.

Все остальное лабуда.
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29.09.2021 19:42 Відповісти
Ты где живешь бот... Лучше бы за турецким поток смотрел, то из них с газом плохо будет
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29.09.2021 19:44 Відповісти
Вот на счет того где ты живешь у меня даже сомнений не возникает. Не смотря даже на твой украинский флажок возле ника. А ссылку я тебе дал на свежую новость Цензора. Смотрю тебя от нее перекосило. Это хорошо.
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29.09.2021 19:55 Відповісти
Восток дело хитрое, Эрдоган не будет ни с кем жечь мосты, но действовать будет всегда в интересах Турции. Московские псы лают, а караван сотрудничества Украины - Турции идёт, потому, что укрепление России не выгодно туркам
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29.09.2021 16:23 Відповісти
А в Крыму не против?
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29.09.2021 16:12 Відповісти
А если кокочленцы погибнут от совкового оружия, им разве полегчает? Турецкое оружие - это наш рост в технологиях и для квалифицированного использования против потерявшихся-заблудившихся и ушедших в отпуск. А вообще-то при чём к нашим делам любитель 14-х летних девочек Песков, нипанятна
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29.09.2021 16:13 Відповісти
у кацапо-фашистких мразей забыли спросить
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29.09.2021 16:13 Відповісти
Вот ведь чудо оружие у Украины, используют по собственным гражданам, а дохнут кацапы...
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29.09.2021 16:13 Відповісти
А я может против кацапского там же, и?
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29.09.2021 16:14 Відповісти
Якщо москалі проти, значить треба брати в 3 раза більше.
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29.09.2021 16:15 Відповісти
Казалось бы каким боком должно интересовать кацапню, что мы и где используем в своей стране. Их же там нет по их словам. Или таки ихтамнеты успешно зашквариваются даже не смотря на тот военный металлолом, что кацапня эшелонами туда поставляет? Кста, стартап для Ахметова. Он тут сильно плакался на счет дорогого металлолома. Чем не вариант. Пусть кацапский утилизирует.
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29.09.2021 16:16 Відповісти
говоряча голова ху.йла знову несе відверту діч!
Просто кац.апи як завжди думають як би вчинили вони. Проти мирного населення Величні Українські Воїни не воюють!
А кадрові пі.даросійські офіцери, найманці з тієї ж раш.ки та сеперетисти люди лише фізіологічно, і як будь-яке біосміття повинні бути знищені!
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29.09.2021 16:18 Відповісти
Берите пример с Ядерных Держав Израиля и Пакистана! Шлите российских оккупантов на 3 буквы!
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29.09.2021 16:19 Відповісти
Вот же ж упоротое
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29.09.2021 16:20 Відповісти


Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1442908014600544259 19 год



Это Новосибирск. Люди давят друг друга в борьбе за просрочку. Идёт 22-й год путинского "подъёма страны с колен".

https://twitter.com/prof_preobr/status/1442908014600544259
Відео біля сміттєвих баків в посиланні
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29.09.2021 16:20 Відповісти
вЯлiкiя...)) вЯлiчiє i процвЯтанiє на паРаше...простА обзавiдуєшсi )
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29.09.2021 17:19 Відповісти
Тут Пуйло плигнув в кущі і наклав в штанці.
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29.09.2021 16:20 Відповісти
Песок, пошел на йух!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.09.2021 16:20 Відповісти
"Хорошие сапоги. Нужно брать"
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29.09.2021 16:21 Відповісти
цe внутрiшнi справи Украiни. лаптям нe можна влазити своiм свинячим рилом!!
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29.09.2021 16:22 Відповісти
@вєнгри
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29.09.2021 17:20 Відповісти
Україна дуже не хоче, щоб нарасія використовувала зброю проти Ічкерії...
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29.09.2021 16:29 Відповісти
Значит надо брать.
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29.09.2021 16:32 Відповісти
РСС ПНХ! Точка.
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29.09.2021 16:33 Відповісти
То есть, когда Украина против поставки газа кацапами в Венгрию в обход, то это, как бэ, не считается, мистер Писькофф?
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29.09.2021 16:34 Відповісти
Надо полагать, что казламордые будут против применения ,,джавелинов" по ним. Патаму что больно. Они геройски воюют, против мирных, слабо вооруженных партизан или когда знают, что ответки не будет.
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29.09.2021 16:36 Відповісти
З якого такого переляку кацапи нам будуть вказувати де і як нам застосовувати зброю на своїй території?
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29.09.2021 16:37 Відповісти
чого ви кипешуєте,- вас же там нема
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29.09.2021 16:40 Відповісти
Меньше бы трындели об этом, меньше бы было вони от письковых
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29.09.2021 16:40 Відповісти
Армения тоже протестовала против турецких беспилотников , а РФ ничем не смогла помочь . Так и в Украине будет. Тем более , что украинские двигатели уже устанавливаются на "Байрактарьі" нового поколения - более мощньіе и вьісотньіе.
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29.09.2021 16:42 Відповісти
Может кремлядь расскажет как они бомбили жилые кварталы в Чечне.
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29.09.2021 16:43 Відповісти
Причем собственных граждан
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29.09.2021 18:20 Відповісти
НУ а весь мр против российского оружия на донбассе. и чо.
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29.09.2021 16:44 Відповісти
Боюсь, Турция пойдет кацапам на встречу... Помидоры, туристы, газ. И Украина, купившая байрактары и не использовавшая их...
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29.09.2021 16:47 Відповісти
А не объяснил -- почему?
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29.09.2021 16:50 Відповісти
скажите этому кацапскому шуту что после 22 февраля 2014 года -
вместо договоров и меморандумов мир стал (почему - то ) больше предпочитать ракеты и беспилотники...
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29.09.2021 16:50 Відповісти
турєцкоє оружіє свободно продається у воєнторгах України, лапті
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29.09.2021 16:56 Відповісти
"А баба-яга проти" (с) вже було?
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29.09.2021 16:56 Відповісти
Хотелки засуньте себе в дупу
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29.09.2021 17:02 Відповісти
Дибилы лапотные.Не полезь вы в Крым,Украина не только покупала бы у вас газ,но и покупала бы Орланы с С-400.А теперь всё!Привет Байрактар, ракеты Петриот,Купол ,системы Стелс и НАТО
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29.09.2021 17:22 Відповісти
Не обращайте на шорох унитазного ЙОршика.
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29.09.2021 18:24 Відповісти
а яке їм буде нормально?
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29.09.2021 18:18 Відповісти
Какое лаптям дело до наших внутренних дел да и какие там "собственные граждане Украины" с российскими паспортами вместе с "ихтамнетами." Неплохо видно Карабах заставил "писять кипятком" применением беспилотников.
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29.09.2021 18:18 Відповісти
Цікаво що проти України чомусь існує збройне ембарго...Чому і коли його ввели? Адже фактично це визнання наявності в країні внутрішнього конфлікту, але ж ми маємо справу з агресією з боку Росії. Тобто весь світ забороняє Україні захищати свій суверенитет????
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29.09.2021 18:25 Відповісти
Эмбарго на зброю нападу -так буде вiрно,. Будь ласочка не мiксуйте грiшне з праведним.
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29.09.2021 18:30 Відповісти
тобто Росія може купувати озброєння в світі, навіть наступальне, а Україна чомусь ні...дивна позиція!
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29.09.2021 18:32 Відповісти
забыли их спросить
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29.09.2021 18:51 Відповісти
І до чого тут ржання коксонутого мокшанського мерина???
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29.09.2021 19:20 Відповісти
Но это просто наглость! А я, например, против, что Россия вооружает ДНР и ЛНР!
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29.09.2021 20:10 Відповісти
Переживает, падла, за груз200, что с Украины поступает во все наростающем количестве. Кацапы все сильнее и сильнее хай поднимают, к ответу требуют, за детей-мужей своих неразумных переживают. Это раз. А два- какое ему дело какое и у кого Украина закупает оружие, и нам похер,что письке все ссыкотнее и ссыкотнее становится.
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29.09.2021 20:42 Відповісти
так а разве там не "гражданская война"? Почему это вообще должно волновать якобы непричастную Питарашку?
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29.09.2021 20:51 Відповісти
Особисто мені всеодно якою кулею буде вбитий російський окупант, тому з турецьких безпілотників смерть росіян мені здається нормальним варіантом.
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29.09.2021 21:10 Відповісти
а Украине - нас рать на желания раши.....
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29.09.2021 22:40 Відповісти
 
 