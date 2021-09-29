Росія проти використання Україною турецького озброєння на Донбасі, - Пєсков

У Кремлі заявили, що не хочуть, щоб Туреччина надавала Україні зброю для війни проти російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Безумовно, (ця тема. - Ред.) важлива. Ви знаєте, що Україна - країна, яка має внутрішні конфлікти на Південному Сході. Звичайно, нам не хотілося б, щоб такі системи озброєнь, скажімо так, гарячими головами використовувалися для нанесення ударів по власних громадянах України", - сказав Пєсков.

Зазначимо, що між Україною і Туреччиною діє кілька рамкових військових угод.

Крім того, раніше повідомлялося, що турецький виробник Bayraktar хоче побудувати в Україні центр по збірці безпілотників.

Також президент Туреччини Ердоган заявив, що країна виступає за підтримку територіальної цілісності України і не вважає дійсним входження Криму до складу РФ.

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