Росія проти використання Україною турецького озброєння на Донбасі, - Пєсков
У Кремлі заявили, що не хочуть, щоб Туреччина надавала Україні зброю для війни проти російсько-окупаційних військ на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.
"Безумовно, (ця тема. - Ред.) важлива. Ви знаєте, що Україна - країна, яка має внутрішні конфлікти на Південному Сході. Звичайно, нам не хотілося б, щоб такі системи озброєнь, скажімо так, гарячими головами використовувалися для нанесення ударів по власних громадянах України", - сказав Пєсков.
Зазначимо, що між Україною і Туреччиною діє кілька рамкових військових угод.
Крім того, раніше повідомлялося, що турецький виробник Bayraktar хоче побудувати в Україні центр по збірці безпілотників.
Також президент Туреччини Ердоган заявив, що країна виступає за підтримку територіальної цілісності України і не вважає дійсним входження Криму до складу РФ.
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Главное, чтобы за спиной не договорились.
Кстати, после покупки турецкое оружие становиться украинским.
и Украина категорически против 100500 гумконвоев на Бамбас и руцких паспортов в ту же *опу.... и что? кто-то прислушался???
До речі, позавчора росіянами було блоковано наші катера в Чорному морі. Зеленський показав себе зовсім з іншого боку ніж Порошенко- після його вибачень катерам дозволили повернутися додому.
сiрОжа, ти що, не знаєш як вiрно писати назву своєї країни?
Просто российский огород
Все остальное лабуда.
Просто кац.апи як завжди думають як би вчинили вони. Проти мирного населення Величні Українські Воїни не воюють!
А кадрові пі.даросійські офіцери, найманці з тієї ж раш.ки та сеперетисти люди лише фізіологічно, і як будь-яке біосміття повинні бути знищені!
Проф. Преображенский
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1442908014600544259 19 год
Это Новосибирск. Люди давят друг друга в борьбе за просрочку. Идёт 22-й год путинского "подъёма страны с колен".
https://twitter.com/prof_preobr/status/1442908014600544259
Відео біля сміттєвих баків в посиланні
вместо договоров и меморандумов мир стал (почему - то ) больше предпочитать ракеты и беспилотники...