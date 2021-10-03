Мне не нужна никакая власть, я пришел что-то изменить, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что в случае избрания Руслана Стефанчука спикером парламента руководство Верховной Рады может, как и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), стать полностью подконтрольным главе государства в отношении принятия сомнительных решений с точки зрения законности и конституционности.

Как пекредает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в воскресенье в Трускавце Львовской области по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа"

"Можете успокоиться: этого не будет, чтобы долго не отвечать... Касательно концентрации власти - мне не нужна никакая власть: я пришел что-то изменить, что-то пообещал ", - сказал Зеленский.

"Если на этом пути есть те или иные преграды, давайте прокладывать другой путь, или отдайте "руль" другому "водителю" этого процесса. И пусть этот человек, как было до этого, президент, спикер и премьер работают из трёх разных команд, пускай не будет никакой концентрации совсем, пусть все решения принимаются годами, давайте так попробуем", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентскую республику я не собираюсь делать, - Зеленский

Вместе с тем, глава государства напомнил, что одно из первых "мощных действий" СНБО касалось запрета "некоторым судьям Конституционного суда отменять реформы".

Зеленский подчеркнул, что СНБО на сегодня является эффективным органом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуга народа" обязательно обсудит кандидатуру на должность спикера, - Зеленский