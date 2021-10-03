Мне не нужна никакая власть, я пришел что-то изменить, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что в случае избрания Руслана Стефанчука спикером парламента руководство Верховной Рады может, как и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), стать полностью подконтрольным главе государства в отношении принятия сомнительных решений с точки зрения законности и конституционности.
Как пекредает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в воскресенье в Трускавце Львовской области по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа"
"Можете успокоиться: этого не будет, чтобы долго не отвечать... Касательно концентрации власти - мне не нужна никакая власть: я пришел что-то изменить, что-то пообещал ", - сказал Зеленский.
"Если на этом пути есть те или иные преграды, давайте прокладывать другой путь, или отдайте "руль" другому "водителю" этого процесса. И пусть этот человек, как было до этого, президент, спикер и премьер работают из трёх разных команд, пускай не будет никакой концентрации совсем, пусть все решения принимаются годами, давайте так попробуем", - добавил он.
Вместе с тем, глава государства напомнил, что одно из первых "мощных действий" СНБО касалось запрета "некоторым судьям Конституционного суда отменять реформы".
Зеленский подчеркнул, что СНБО на сегодня является эффективным органом.
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Закріпив брехню на державному рівні.
- ціни зростають щодня і на все
- Ахмєтов і Ко. разом з ЗЕкомандою і їх родичами примножують власні капітали в геометричній прогресії
- всі витрати на застарілу комунальну інфраструктуру з олігархів (які нею володіють) переклали на населення
- запхали брудні руки у заощадження, які громадяни збирали все життя, вимагаючи сплатити або 5 або 20%, хоча більшість людей вже сплатила з них податки, але їх автоматично вважають мало не злочинцями, яки ухилялися від сплати податків.
- роблять усе можливе, аби ЗСУ не отримали ******* зброю, повністю зірвали ракетну програму
- корупція сягнула найвищого рівня за всю історію України - безкарно розкрадають мільярди в усіх сферах і всі, кому не лінь
- без боротьби просрали частину територій за звільнення яких загинуло чимало Патріотів...
Подібних "видатних досягнень" ще дуже багато, просто немає часу все перелічити. Таких кретинів, клептоманів та нездар як клоун і його дебільна ЗЕкоМанда немає ніде в світі.
Хочешь мира, готовься к войне.
Але для цього треба було не брехати і не порушувати Конституцію, а навпаки використовуючи своє положення гаранта Конституції скасовувати антиконституційні закони, які наприймали його пАпередники. Тільки так правовим конституційним шляхом можна було перейти з середньовічного феодалізму до ******** правової демократичної держави. А далі все б пішло автоматично. Сама правова система автоматично слідкувала би за виконанням законів. Закони б регулювали ринок і взаємовідносини між РІВНОПРАВНИМ громадянами...
Але він цього не зробив, а брудними руками добрі справи не робляться... Він вирішив спиратись на прогнившу наскрізь антиконституційну систему, а не Конституцію і нарід. Вона (система) його і з'їсть. Схоже на те, що лише зараз до нього почало це доходити...
В цю систему не так просто потрапити. Треба пройти дуже ретельний відбір.
Подивіться на зарплати міністрів в серпні
https://www.slovoidilo.ua/2021/09/17/infografika/polityka/zarplaty-kabmini-xto-ministriv-zarobyv-najbilshe-serpen
Зверніть увагу, що зарплати замміністрів (рангові держслужбовці) вдвічі більше керівників. Ви десь ще таке бачили? Це тому, що крім окладів ці ранговики мають ще безліч доплат. Така само справа і з суддями. Зарплата 400тис.грн на місяць і пенсія 300тис.грн у них - звичайна річ.
Де юре це антиконституційно, бо протирічить ст.21 і 24 Конституції про рівноправ'я громадян. Але Зеленський бореться з суддями не конституційними методами шляхом скасування антиконституційних законів, а якимись кавалерійськими антиконституційними рішеннями. А того закономірно програє і сяде за грати. Система такого не пробачає. І, чесно кажучи, нікому його не буде шкода. Бо не можна бути таким недоумком. Якщо вже сказав що будеш міняти систему - опирайся на нарід, Конституцію і борись з тим, що цю державу руйнує. Тобі повірили 73% виборців, яким набридла безкінечна брехня пАпередників і ця мафіозна антидержавна система, а ти їх підставив.
Хрю-хрю....
В демократичних державах праця держслужбовця (влада по нашому, по тоталітарному) нічим не відрізняється від будь-якої іншої сфери діяльності. І зарплата суддів і держСлужбовців - теж
Доречі, так хто ж все таки злив операцію з вагнерівцями з ОП , чи всі члени " угрупування" продовжують грати в глухонімих?
После того, как Зеленский ЛИЧНО, ночью, с обманом, на обманом объявленной внеочередной сессии, протянул закон о распродаже с/х земли, для меня Зеленский стал врагом и предателем Украины и украинской нации.
Зеленский должен в суде ответить за свои преступления, причем на пожизненно и с полной конфискацией.