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Мне не нужна никакая власть, я пришел что-то изменить, - Зеленский

Мне не нужна никакая власть, я пришел что-то изменить, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что в случае избрания Руслана Стефанчука спикером парламента руководство Верховной Рады может, как и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), стать полностью подконтрольным главе государства в отношении принятия сомнительных решений с точки зрения законности и конституционности.

Как пекредает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в воскресенье в Трускавце Львовской области по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа"

"Можете успокоиться: этого не будет, чтобы долго не отвечать... Касательно концентрации власти - мне не нужна никакая власть: я пришел что-то изменить, что-то пообещал ", - сказал Зеленский.

"Если на этом пути есть те или иные преграды, давайте прокладывать другой путь, или отдайте "руль" другому "водителю" этого процесса. И пусть этот человек, как было до этого, президент, спикер и премьер работают из трёх разных команд, пускай не будет никакой концентрации совсем, пусть все решения принимаются годами, давайте так попробуем", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентскую республику я не собираюсь делать, - Зеленский

Вместе с тем, глава государства напомнил, что одно из первых "мощных действий" СНБО касалось запрета "некоторым судьям Конституционного суда отменять реформы".

Зеленский подчеркнул, что СНБО на сегодня является эффективным органом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуга народа" обязательно обсудит кандидатуру на должность спикера, - Зеленский

власть (2645) Зеленский Владимир (20343) СНБО (4432) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+41
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03.10.2021 13:56
+34
Вдалося, Вава.
З держави, яку підтримував весь прогресивний світ, перетворились на голодупих лузерів, очолюваних стадом.
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03.10.2021 13:52
+31
Разница между животными и людьми заключается в том что животные никогда не позволяют самому тупому вести стаю.
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03.10.2021 13:46
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тот случай когда слова противоречат действиям
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03.10.2021 14:53 Ответить
Ты и изменил. Стране. За что в свое время будет ответка от страны(не путать с сайтом), а Украины
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03.10.2021 14:54 Ответить
Головой думай, а не москвой.
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03.10.2021 18:02 Ответить
А Москва это где? Где голова знаю, а вот с остальной географией я уже не уверен.
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03.10.2021 18:06 Ответить
"Мне не нужна власть, я пришел что -то изменить". Головне слово "что-то". І чого ти перся у цю владу, якщо не знаєш що в державі потрібно поміняти ?
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03.10.2021 14:55 Ответить
Ну що ж,змінив щось,а тепер пнх!
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03.10.2021 17:00 Ответить
А лицо всё шире и шире.
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03.10.2021 14:55 Ответить
Скоро лопнет от брехни и бабла
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03.10.2021 17:30 Ответить
Касательно концентрации власти - мне не нужна никакая власть: я пришел что-то изменить, что-то пообещал ", - сказал Зеленский. Лучше всего изменится самому и по -хорошему уйти от власти , в которую пихнули мешки с деньгами
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03.10.2021 15:16 Ответить
Ключове слово - "что-то ізменіть", що в перекладі - хрін знає що. Навіть уряд не знає бо програми не має. Так, оні плани і прожекти на 2030 рік
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03.10.2021 15:18 Ответить
Ты уже изменил, тварь. Люди беднеют.
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03.10.2021 15:21 Ответить
Це чмо просто неприємно слухати,все життя в брехні
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03.10.2021 15:28 Ответить
змінив - "назбирав" чи не найбільше "погонял" від "членограя" ...,, і до найЗеленішого.
Закріпив брехню на державному рівні.
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03.10.2021 15:34 Ответить
Вова. Ты пришел чисто случайно. Пора уходить.
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03.10.2021 15:40 Ответить
Зміни не помітить лише сліпий:
- ціни зростають щодня і на все
- Ахмєтов і Ко. разом з ЗЕкомандою і їх родичами примножують власні капітали в геометричній прогресії
- всі витрати на застарілу комунальну інфраструктуру з олігархів (які нею володіють) переклали на населення
- запхали брудні руки у заощадження, які громадяни збирали все життя, вимагаючи сплатити або 5 або 20%, хоча більшість людей вже сплатила з них податки, але їх автоматично вважають мало не злочинцями, яки ухилялися від сплати податків.
- роблять усе можливе, аби ЗСУ не отримали ******* зброю, повністю зірвали ракетну програму
- корупція сягнула найвищого рівня за всю історію України - безкарно розкрадають мільярди в усіх сферах і всі, кому не лінь
- без боротьби просрали частину територій за звільнення яких загинуло чимало Патріотів...
Подібних "видатних досягнень" ще дуже багато, просто немає часу все перелічити. Таких кретинів, клептоманів та нездар як клоун і його дебільна ЗЕкоМанда немає ніде в світі.
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03.10.2021 15:58 Ответить
Чем больше дурачью хочется хорошо жить, тем они будут хуже жить, с этим желанием.
Хочешь мира, готовься к войне.
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03.10.2021 16:12 Ответить
Особисто я всі надії покладаю виключно на фізичне знищення тотально корумпованого жидівського кагалу "прєзідєнта". Майдан Лінча. І ніяких компромісів, "договорняків", "каяття" та "прощення". Корупція веде до вимирання, тобто до смерті, а смерть врешті знищує корупцію...
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03.10.2021 16:13 Ответить
Предлагаешь убить паразита в теле,убийством самого тела
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03.10.2021 16:30 Ответить
Метастази вбивають організм повільно і гарантовано...
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03.10.2021 21:09 Ответить
Но но.Це вже по закону антисемітизм.
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03.10.2021 17:41 Ответить
Тю! З Якого дива? Зневага до корумпованих представників етнічних злочинних угрупувань ніякого відношення до антисемітизму не має, так само як ставлення до тріад або мафії до ненависті до китайців та італійців.
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03.10.2021 21:14 Ответить
Украине не треба быстро.Украине треба качество.Китайские товары тоже быстрые,но не качественные.Так вот китайского быстро, нам тут не треба
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03.10.2021 16:18 Ответить
Згоден. Тому поверніть Гетьмана. Він все робив повільно, але ж яка перспетива була...
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04.10.2021 03:31 Ответить
Взагалі то єдине, що міг змінити президент Зеленський - це змінити нинішню авторитарну нерівноправну суспільно-політичну систему на ******* демократичну. Він був не з СИСТЕМИ, ніяких обов'язків перед нею не ніс і ніякого особливо компромату на нього система не мала.

Але для цього треба було не брехати і не порушувати Конституцію, а навпаки використовуючи своє положення гаранта Конституції скасовувати антиконституційні закони, які наприймали його пАпередники. Тільки так правовим конституційним шляхом можна було перейти з середньовічного феодалізму до ******** правової демократичної держави. А далі все б пішло автоматично. Сама правова система автоматично слідкувала би за виконанням законів. Закони б регулювали ринок і взаємовідносини між РІВНОПРАВНИМ громадянами...

Але він цього не зробив, а брудними руками добрі справи не робляться... Він вирішив спиратись на прогнившу наскрізь антиконституційну систему, а не Конституцію і нарід. Вона (система) його і з'їсть. Схоже на те, що лише зараз до нього почало це доходити...
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03.10.2021 16:31 Ответить
Он оказался с той же системы наживы, воровства и лжи
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03.10.2021 17:28 Ответить
Не думаю.
В цю систему не так просто потрапити. Треба пройти дуже ретельний відбір.
Подивіться на зарплати міністрів в серпні

https://www.slovoidilo.ua/2021/09/17/infografika/polityka/zarplaty-kabmini-xto-ministriv-zarobyv-najbilshe-serpen

Зверніть увагу, що зарплати замміністрів (рангові держслужбовці) вдвічі більше керівників. Ви десь ще таке бачили? Це тому, що крім окладів ці ранговики мають ще безліч доплат. Така само справа і з суддями. Зарплата 400тис.грн на місяць і пенсія 300тис.грн у них - звичайна річ.

Де юре це антиконституційно, бо протирічить ст.21 і 24 Конституції про рівноправ'я громадян. Але Зеленський бореться з суддями не конституційними методами шляхом скасування антиконституційних законів, а якимись кавалерійськими антиконституційними рішеннями. А того закономірно програє і сяде за грати. Система такого не пробачає. І, чесно кажучи, нікому його не буде шкода. Бо не можна бути таким недоумком. Якщо вже сказав що будеш міняти систему - опирайся на нарід, Конституцію і борись з тим, що цю державу руйнує. Тобі повірили 73% виборців, яким набридла безкінечна брехня пАпередників і ця мафіозна антидержавна система, а ти їх підставив.
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03.10.2021 18:37 Ответить
Вы не сможете ничего изменить ...без власти. Более того, власть отравляет, она как наркотик, чем больше вы у власти тем сильнее ее отравление.
Хрю-хрю....
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03.10.2021 16:36 Ответить
Отруює не влада, а безконтрольна необмежена влада. Це у вас хибні тоталітарні уявлення про владу. Ну, де живете, такі і уявлення

В демократичних державах праця держслужбовця (влада по нашому, по тоталітарному) нічим не відрізняється від будь-якої іншої сфери діяльності. І зарплата суддів і держСлужбовців - теж
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03.10.2021 16:52 Ответить
Эта мразь пришла для того, что бы ограбить страну. И увеличить состояния Коломойского с Ахметовым.
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03.10.2021 16:58 Ответить
Мы вже раз чули : "якщо я хоч раз порушу Закон - я піду".... І що??? "Порушив закон" вже на років 150 ув'язнення, а йти так і не збирається....
Доречі, так хто ж все таки злив операцію з вагнерівцями з ОП , чи всі члени " угрупування" продовжують грати в глухонімих?
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03.10.2021 17:17 Ответить
Ну сколько уже можно врать? Каждое выступление - враньё. И вся эта бригада делает тоже самое, берет пример с этого вожака стаи
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03.10.2021 17:27 Ответить
Изменил спору нет, изменилось состояние собственного кошелька, состояние Бени и наступившая нищета украинцев
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03.10.2021 17:28 Ответить
Зеля бреше як дише
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03.10.2021 18:06 Ответить
Брехливе жадібне жлобеня...
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03.10.2021 18:14 Ответить
Прийшов змінити свої богатства
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03.10.2021 18:19 Ответить
Когда проголосовали закон об импичменте Президента, по которому импичмент провести НЕ РЕАЛЬНО, я понял, что Зеленский враг Украины и узурпатор.
После того, как Зеленский ЛИЧНО, ночью, с обманом, на обманом объявленной внеочередной сессии, протянул закон о распродаже с/х земли, для меня Зеленский стал врагом и предателем Украины и украинской нации.
Зеленский должен в суде ответить за свои преступления, причем на пожизненно и с полной конфискацией.
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03.10.2021 18:56 Ответить
Яке брехло
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03.10.2021 19:00 Ответить
говорит что власть не нужна, и тут же ляпает что это надо для того чтобы включать турбопринтер
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03.10.2021 19:00 Ответить
Вовка,слухай сюди,а щоб знизити комунальні тарифи,як обіцяв,тобі теж потрібно дозволу у Марусі питати...
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03.10.2021 19:12 Ответить
Якщо, Ви, Пане Вікторе , рекомендуєте цьому чморидлу квартальному звернутися саме до мене, то я йому не заздрю! Хоча, й до решти Марусь також не рекомендую...
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03.10.2021 22:01 Ответить
Скажем так это ему удалось, это об округлении фейса, остальное наверное отложено на второе прешествие.
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03.10.2021 20:21 Ответить
Вот это отъел едальник на презиковых харчах, скоро Стефанчука перегонит
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03.10.2021 20:52 Ответить
Брехло. І тут бреше.
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03.10.2021 20:58 Ответить
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03.10.2021 21:43 Ответить
Система життєзабезпечення свинарчуків, відставних ригів і соєвого кодла? О так, то є гріх ламати подібну систему. Хай би і далі працювала.
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04.10.2021 03:35 Ответить
Как раз все свинарчуки. рыги и барыги-офшорники сейчас при власти и воруюют так, как не воровал никто ДО них, пользуясь тем, что ни один государственный орган НЕ РАБОТАЕТ!
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05.10.2021 02:23 Ответить
" Я тебе, конечно, верю. Разве может быть иначе "(с) Из песни Тарзана и Королёвой...
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05.10.2021 03:07 Ответить
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