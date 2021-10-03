Мені не потрібна ніяка влада, я прийшов щось змінити, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що в разі обрання Руслана Стефанчука спікером парламенту керівництво Верховної Ради може, як і Рада національної безпеки і оборони (РНБО), стати повністю підконтрольним главі держави щодо ухвалення сумнівних рішень з погляду законності та конституційності.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в неділю в Трускавці Львівської області за підсумками його зустрічі з членами парламентської фракції "Слуга народу"
"Можете заспокоїтися: цього не буде, щоб довго не відповідати ... Відносно концентрації влади - мені не потрібна ніяка влада: я прийшов щось змінити, щось пообіцяв", - сказав Зеленський.
"Якщо на цьому шляху є ті чи інші перепони, давайте прокладати інший шлях, або віддайте "кермо" "іншому водієві" цього процесу. І нехай ця людина, як було до цього, президент, спікер і прем'єр працюють із трьох різних команд, нехай не буде ніякої концентрації зовсім, нехай всі рішення ухвалюються роками, давайте так спробуємо", - додав він.
Водночас глава держави нагадав, що одна з перших "потужних дій" РНБО стосувалася заборони "деяким суддям Конституційного суду скасовувати реформи".
Зеленський підкреслив, що РНБО на сьогодні є ефективним органом.
Будь ласка, зачекайте...
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Закріпив брехню на державному рівні.
- ціни зростають щодня і на все
- Ахмєтов і Ко. разом з ЗЕкомандою і їх родичами примножують власні капітали в геометричній прогресії
- всі витрати на застарілу комунальну інфраструктуру з олігархів (які нею володіють) переклали на населення
- запхали брудні руки у заощадження, які громадяни збирали все життя, вимагаючи сплатити або 5 або 20%, хоча більшість людей вже сплатила з них податки, але їх автоматично вважають мало не злочинцями, яки ухилялися від сплати податків.
- роблять усе можливе, аби ЗСУ не отримали ******* зброю, повністю зірвали ракетну програму
- корупція сягнула найвищого рівня за всю історію України - безкарно розкрадають мільярди в усіх сферах і всі, кому не лінь
- без боротьби просрали частину територій за звільнення яких загинуло чимало Патріотів...
Подібних "видатних досягнень" ще дуже багато, просто немає часу все перелічити. Таких кретинів, клептоманів та нездар як клоун і його дебільна ЗЕкоМанда немає ніде в світі.
Хочешь мира, готовься к войне.
Але для цього треба було не брехати і не порушувати Конституцію, а навпаки використовуючи своє положення гаранта Конституції скасовувати антиконституційні закони, які наприймали його пАпередники. Тільки так правовим конституційним шляхом можна було перейти з середньовічного феодалізму до ******** правової демократичної держави. А далі все б пішло автоматично. Сама правова система автоматично слідкувала би за виконанням законів. Закони б регулювали ринок і взаємовідносини між РІВНОПРАВНИМ громадянами...
Але він цього не зробив, а брудними руками добрі справи не робляться... Він вирішив спиратись на прогнившу наскрізь антиконституційну систему, а не Конституцію і нарід. Вона (система) його і з'їсть. Схоже на те, що лише зараз до нього почало це доходити...
В цю систему не так просто потрапити. Треба пройти дуже ретельний відбір.
Подивіться на зарплати міністрів в серпні
https://www.slovoidilo.ua/2021/09/17/infografika/polityka/zarplaty-kabmini-xto-ministriv-zarobyv-najbilshe-serpen
Зверніть увагу, що зарплати замміністрів (рангові держслужбовці) вдвічі більше керівників. Ви десь ще таке бачили? Це тому, що крім окладів ці ранговики мають ще безліч доплат. Така само справа і з суддями. Зарплата 400тис.грн на місяць і пенсія 300тис.грн у них - звичайна річ.
Де юре це антиконституційно, бо протирічить ст.21 і 24 Конституції про рівноправ'я громадян. Але Зеленський бореться з суддями не конституційними методами шляхом скасування антиконституційних законів, а якимись кавалерійськими антиконституційними рішеннями. А того закономірно програє і сяде за грати. Система такого не пробачає. І, чесно кажучи, нікому його не буде шкода. Бо не можна бути таким недоумком. Якщо вже сказав що будеш міняти систему - опирайся на нарід, Конституцію і борись з тим, що цю державу руйнує. Тобі повірили 73% виборців, яким набридла безкінечна брехня пАпередників і ця мафіозна антидержавна система, а ти їх підставив.
Хрю-хрю....
В демократичних державах праця держслужбовця (влада по нашому, по тоталітарному) нічим не відрізняється від будь-якої іншої сфери діяльності. І зарплата суддів і держСлужбовців - теж
Доречі, так хто ж все таки злив операцію з вагнерівцями з ОП , чи всі члени " угрупування" продовжують грати в глухонімих?
После того, как Зеленский ЛИЧНО, ночью, с обманом, на обманом объявленной внеочередной сессии, протянул закон о распродаже с/х земли, для меня Зеленский стал врагом и предателем Украины и украинской нации.
Зеленский должен в суде ответить за свои преступления, причем на пожизненно и с полной конфискацией.