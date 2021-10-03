УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10725 відвідувачів онлайн
Новини
8 807 151

Мені не потрібна ніяка влада, я прийшов щось змінити, - Зеленський

Мені не потрібна ніяка влада, я прийшов щось змінити, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що в разі обрання Руслана Стефанчука спікером парламенту керівництво Верховної Ради може, як і Рада національної безпеки і оборони (РНБО), стати повністю підконтрольним главі держави щодо ухвалення сумнівних рішень з погляду законності та конституційності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в неділю в Трускавці Львівської області за підсумками його зустрічі з членами парламентської фракції "Слуга народу"

"Можете заспокоїтися: цього не буде, щоб довго не відповідати ... Відносно концентрації влади - мені не потрібна ніяка влада: я прийшов щось змінити, щось пообіцяв", - сказав Зеленський.

"Якщо на цьому шляху є ті чи інші перепони, давайте прокладати інший шлях, або віддайте "кермо" "іншому водієві" цього процесу. І нехай ця людина, як було до цього, президент, спікер і прем'єр працюють із трьох різних команд, нехай не буде ніякої концентрації зовсім, нехай всі рішення ухвалюються роками, давайте так спробуємо", - додав він.

Читайте також: "Я ще не вирішив", - Зеленський про участь у президентських виборах 2024 року

Водночас глава держави нагадав, що одна з перших "потужних дій" РНБО стосувалася заборони "деяким суддям Конституційного суду скасовувати реформи".

Зеленський підкреслив, що РНБО на сьогодні є ефективним органом.

Читайте також: Ви стали депутатом завдяки мені, а не Разумкову. Тепер кажу я, - ЗМІ повідомили про сварку Зеленського з низкою слуг народу через відставку спікера

влада (384) Зеленський Володимир (23815) РНБО (2281) Стефанчук Руслан (758)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+41
показати весь коментар
03.10.2021 13:56
+34
Вдалося, Вава.
З держави, яку підтримував весь прогресивний світ, перетворились на голодупих лузерів, очолюваних стадом.
показати весь коментар
03.10.2021 13:52
+31
Разница между животными и людьми заключается в том что животные никогда не позволяют самому тупому вести стаю.
показати весь коментар
03.10.2021 13:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
тот случай когда слова противоречат действиям
показати весь коментар
03.10.2021 14:53 Відповісти
Ты и изменил. Стране. За что в свое время будет ответка от страны(не путать с сайтом), а Украины
показати весь коментар
03.10.2021 14:54 Відповісти
Головой думай, а не москвой.
показати весь коментар
03.10.2021 18:02 Відповісти
А Москва это где? Где голова знаю, а вот с остальной географией я уже не уверен.
показати весь коментар
03.10.2021 18:06 Відповісти
"Мне не нужна власть, я пришел что -то изменить". Головне слово "что-то". І чого ти перся у цю владу, якщо не знаєш що в державі потрібно поміняти ?
показати весь коментар
03.10.2021 14:55 Відповісти
Ну що ж,змінив щось,а тепер пнх!
показати весь коментар
03.10.2021 17:00 Відповісти
А лицо всё шире и шире.
показати весь коментар
03.10.2021 14:55 Відповісти
Скоро лопнет от брехни и бабла
показати весь коментар
03.10.2021 17:30 Відповісти
Касательно концентрации власти - мне не нужна никакая власть: я пришел что-то изменить, что-то пообещал ", - сказал Зеленский. Лучше всего изменится самому и по -хорошему уйти от власти , в которую пихнули мешки с деньгами
показати весь коментар
03.10.2021 15:16 Відповісти
Ключове слово - "что-то ізменіть", що в перекладі - хрін знає що. Навіть уряд не знає бо програми не має. Так, оні плани і прожекти на 2030 рік
показати весь коментар
03.10.2021 15:18 Відповісти
Ты уже изменил, тварь. Люди беднеют.
показати весь коментар
03.10.2021 15:21 Відповісти
Це чмо просто неприємно слухати,все життя в брехні
показати весь коментар
03.10.2021 15:28 Відповісти
змінив - "назбирав" чи не найбільше "погонял" від "членограя" ...,, і до найЗеленішого.
Закріпив брехню на державному рівні.
показати весь коментар
03.10.2021 15:34 Відповісти
Вова. Ты пришел чисто случайно. Пора уходить.
показати весь коментар
03.10.2021 15:40 Відповісти
Зміни не помітить лише сліпий:
- ціни зростають щодня і на все
- Ахмєтов і Ко. разом з ЗЕкомандою і їх родичами примножують власні капітали в геометричній прогресії
- всі витрати на застарілу комунальну інфраструктуру з олігархів (які нею володіють) переклали на населення
- запхали брудні руки у заощадження, які громадяни збирали все життя, вимагаючи сплатити або 5 або 20%, хоча більшість людей вже сплатила з них податки, але їх автоматично вважають мало не злочинцями, яки ухилялися від сплати податків.
- роблять усе можливе, аби ЗСУ не отримали ******* зброю, повністю зірвали ракетну програму
- корупція сягнула найвищого рівня за всю історію України - безкарно розкрадають мільярди в усіх сферах і всі, кому не лінь
- без боротьби просрали частину територій за звільнення яких загинуло чимало Патріотів...
Подібних "видатних досягнень" ще дуже багато, просто немає часу все перелічити. Таких кретинів, клептоманів та нездар як клоун і його дебільна ЗЕкоМанда немає ніде в світі.
показати весь коментар
03.10.2021 15:58 Відповісти
Чем больше дурачью хочется хорошо жить, тем они будут хуже жить, с этим желанием.
Хочешь мира, готовься к войне.
показати весь коментар
03.10.2021 16:12 Відповісти
Особисто я всі надії покладаю виключно на фізичне знищення тотально корумпованого жидівського кагалу "прєзідєнта". Майдан Лінча. І ніяких компромісів, "договорняків", "каяття" та "прощення". Корупція веде до вимирання, тобто до смерті, а смерть врешті знищує корупцію...
показати весь коментар
03.10.2021 16:13 Відповісти
Предлагаешь убить паразита в теле,убийством самого тела
показати весь коментар
03.10.2021 16:30 Відповісти
Метастази вбивають організм повільно і гарантовано...
показати весь коментар
03.10.2021 21:09 Відповісти
Но но.Це вже по закону антисемітизм.
показати весь коментар
03.10.2021 17:41 Відповісти
Тю! З Якого дива? Зневага до корумпованих представників етнічних злочинних угрупувань ніякого відношення до антисемітизму не має, так само як ставлення до тріад або мафії до ненависті до китайців та італійців.
показати весь коментар
03.10.2021 21:14 Відповісти
Украине не треба быстро.Украине треба качество.Китайские товары тоже быстрые,но не качественные.Так вот китайского быстро, нам тут не треба
показати весь коментар
03.10.2021 16:18 Відповісти
Згоден. Тому поверніть Гетьмана. Він все робив повільно, але ж яка перспетива була...
показати весь коментар
04.10.2021 03:31 Відповісти
Взагалі то єдине, що міг змінити президент Зеленський - це змінити нинішню авторитарну нерівноправну суспільно-політичну систему на ******* демократичну. Він був не з СИСТЕМИ, ніяких обов'язків перед нею не ніс і ніякого особливо компромату на нього система не мала.

Але для цього треба було не брехати і не порушувати Конституцію, а навпаки використовуючи своє положення гаранта Конституції скасовувати антиконституційні закони, які наприймали його пАпередники. Тільки так правовим конституційним шляхом можна було перейти з середньовічного феодалізму до ******** правової демократичної держави. А далі все б пішло автоматично. Сама правова система автоматично слідкувала би за виконанням законів. Закони б регулювали ринок і взаємовідносини між РІВНОПРАВНИМ громадянами...

Але він цього не зробив, а брудними руками добрі справи не робляться... Він вирішив спиратись на прогнившу наскрізь антиконституційну систему, а не Конституцію і нарід. Вона (система) його і з'їсть. Схоже на те, що лише зараз до нього почало це доходити...
показати весь коментар
03.10.2021 16:31 Відповісти
Он оказался с той же системы наживы, воровства и лжи
показати весь коментар
03.10.2021 17:28 Відповісти
Не думаю.
В цю систему не так просто потрапити. Треба пройти дуже ретельний відбір.
Подивіться на зарплати міністрів в серпні

https://www.slovoidilo.ua/2021/09/17/infografika/polityka/zarplaty-kabmini-xto-ministriv-zarobyv-najbilshe-serpen

Зверніть увагу, що зарплати замміністрів (рангові держслужбовці) вдвічі більше керівників. Ви десь ще таке бачили? Це тому, що крім окладів ці ранговики мають ще безліч доплат. Така само справа і з суддями. Зарплата 400тис.грн на місяць і пенсія 300тис.грн у них - звичайна річ.

Де юре це антиконституційно, бо протирічить ст.21 і 24 Конституції про рівноправ'я громадян. Але Зеленський бореться з суддями не конституційними методами шляхом скасування антиконституційних законів, а якимись кавалерійськими антиконституційними рішеннями. А того закономірно програє і сяде за грати. Система такого не пробачає. І, чесно кажучи, нікому його не буде шкода. Бо не можна бути таким недоумком. Якщо вже сказав що будеш міняти систему - опирайся на нарід, Конституцію і борись з тим, що цю державу руйнує. Тобі повірили 73% виборців, яким набридла безкінечна брехня пАпередників і ця мафіозна антидержавна система, а ти їх підставив.
показати весь коментар
03.10.2021 18:37 Відповісти
Вы не сможете ничего изменить ...без власти. Более того, власть отравляет, она как наркотик, чем больше вы у власти тем сильнее ее отравление.
Хрю-хрю....
показати весь коментар
03.10.2021 16:36 Відповісти
Отруює не влада, а безконтрольна необмежена влада. Це у вас хибні тоталітарні уявлення про владу. Ну, де живете, такі і уявлення

В демократичних державах праця держслужбовця (влада по нашому, по тоталітарному) нічим не відрізняється від будь-якої іншої сфери діяльності. І зарплата суддів і держСлужбовців - теж
показати весь коментар
03.10.2021 16:52 Відповісти
Эта мразь пришла для того, что бы ограбить страну. И увеличить состояния Коломойского с Ахметовым.
показати весь коментар
03.10.2021 16:58 Відповісти
Мы вже раз чули : "якщо я хоч раз порушу Закон - я піду".... І що??? "Порушив закон" вже на років 150 ув'язнення, а йти так і не збирається....
Доречі, так хто ж все таки злив операцію з вагнерівцями з ОП , чи всі члени " угрупування" продовжують грати в глухонімих?
показати весь коментар
03.10.2021 17:17 Відповісти
Ну сколько уже можно врать? Каждое выступление - враньё. И вся эта бригада делает тоже самое, берет пример с этого вожака стаи
показати весь коментар
03.10.2021 17:27 Відповісти
Изменил спору нет, изменилось состояние собственного кошелька, состояние Бени и наступившая нищета украинцев
показати весь коментар
03.10.2021 17:28 Відповісти
Зеля бреше як дише
показати весь коментар
03.10.2021 18:06 Відповісти
Брехливе жадібне жлобеня...
показати весь коментар
03.10.2021 18:14 Відповісти
Прийшов змінити свої богатства
показати весь коментар
03.10.2021 18:19 Відповісти
Когда проголосовали закон об импичменте Президента, по которому импичмент провести НЕ РЕАЛЬНО, я понял, что Зеленский враг Украины и узурпатор.
После того, как Зеленский ЛИЧНО, ночью, с обманом, на обманом объявленной внеочередной сессии, протянул закон о распродаже с/х земли, для меня Зеленский стал врагом и предателем Украины и украинской нации.
Зеленский должен в суде ответить за свои преступления, причем на пожизненно и с полной конфискацией.
показати весь коментар
03.10.2021 18:56 Відповісти
Яке брехло
показати весь коментар
03.10.2021 19:00 Відповісти
говорит что власть не нужна, и тут же ляпает что это надо для того чтобы включать турбопринтер
показати весь коментар
03.10.2021 19:00 Відповісти
Вовка,слухай сюди,а щоб знизити комунальні тарифи,як обіцяв,тобі теж потрібно дозволу у Марусі питати...
показати весь коментар
03.10.2021 19:12 Відповісти
Якщо, Ви, Пане Вікторе , рекомендуєте цьому чморидлу квартальному звернутися саме до мене, то я йому не заздрю! Хоча, й до решти Марусь також не рекомендую...
показати весь коментар
03.10.2021 22:01 Відповісти
Скажем так это ему удалось, это об округлении фейса, остальное наверное отложено на второе прешествие.
показати весь коментар
03.10.2021 20:21 Відповісти
Вот это отъел едальник на презиковых харчах, скоро Стефанчука перегонит
показати весь коментар
03.10.2021 20:52 Відповісти
Брехло. І тут бреше.
показати весь коментар
03.10.2021 20:58 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2021 21:43 Відповісти
Система життєзабезпечення свинарчуків, відставних ригів і соєвого кодла? О так, то є гріх ламати подібну систему. Хай би і далі працювала.
показати весь коментар
04.10.2021 03:35 Відповісти
Как раз все свинарчуки. рыги и барыги-офшорники сейчас при власти и воруюют так, как не воровал никто ДО них, пользуясь тем, что ни один государственный орган НЕ РАБОТАЕТ!
показати весь коментар
05.10.2021 02:23 Відповісти
" Я тебе, конечно, верю. Разве может быть иначе "(с) Из песни Тарзана и Королёвой...
показати весь коментар
05.10.2021 03:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 