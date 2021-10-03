Мені не потрібна ніяка влада, я прийшов щось змінити, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що в разі обрання Руслана Стефанчука спікером парламенту керівництво Верховної Ради може, як і Рада національної безпеки і оборони (РНБО), стати повністю підконтрольним главі держави щодо ухвалення сумнівних рішень з погляду законності та конституційності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в неділю в Трускавці Львівської області за підсумками його зустрічі з членами парламентської фракції "Слуга народу"

"Можете заспокоїтися: цього не буде, щоб довго не відповідати ... Відносно концентрації влади - мені не потрібна ніяка влада: я прийшов щось змінити, щось пообіцяв", - сказав Зеленський.

"Якщо на цьому шляху є ті чи інші перепони, давайте прокладати інший шлях, або віддайте "кермо" "іншому водієві" цього процесу. І нехай ця людина, як було до цього, президент, спікер і прем'єр працюють із трьох різних команд, нехай не буде ніякої концентрації зовсім, нехай всі рішення ухвалюються роками, давайте так спробуємо", - додав він.

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Водночас глава держави нагадав, що одна з перших "потужних дій" РНБО стосувалася заборони "деяким суддям Конституційного суду скасовувати реформи".

Зеленський підкреслив, що РНБО на сьогодні є ефективним органом.

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