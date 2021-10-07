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Руководство патрульной полиции Черниговщины отстранили после убийства подростками полицейского

Руководство патрульной полиции Черниговщины отстранили после убийства подростками полицейского

Начальник управления патрульной полиции области Андрей Думич и двое его заместителей временно не будут выполнять свои обязанности. Во время драки полицию вызывали пять раз. Стражи порядка приезжали трижды, но не задержали никого из участников драки.

Об этом сообщил пресс-офицер патрульной полиции Черниговщины Виталий Копыстко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Обязанности отстраненных полицейских будут пока выполнять их коллеги. Решение о дальнейшей службе Андрея Думича и его заместителей в управлении патрульной полиции Черниговщины примут по результатам расследования и проверок.

Ранее стало известно, что во время драки, в которой один полицейский получил смертельные травмы, а второй был серьезный избит, полицию вызывали пять раз. Патрульные трижды приезжали на место происшествия, но никого не задержали. Думчев после этого говорил журналистам, что вызовов и выездов на место происшествия было несколько. Действия подразделения он комментировать отказался.

Смотрите: Видео избиения полицейских в Чернигове. Один правоохранитель убит, второй ранен. ВИДЕО 18+

ГБР открыло уголовное производство, чтобы дать оценку действиям патрульных. Расследование ведут по статье 135 - "Оставление человека в опасности". Эта статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей избила двух сотрудников полиции. Оба полицейских находились в отпуске и были одеты в гражданскую одежду.

По предварительным данным, одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, и он умер на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Автор: 

убийство (6484) Чернигов (884) Черниговщина (1485) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+9
Ну, если они даже своих защитить не могут/хотят, то что уж говорить о простых гражданах.
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07.10.2021 21:51
+8
Во время драки полицию вызывали пять раз. Стражи порядка приезжали трижды, но не задержали никого из участников драки. Источник: - феєрично ...
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07.10.2021 21:28
+8
и зачем они спрашивается вообще тогда нужны если три раза ездят к хулиганам и результат ноль
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07.10.2021 21:33
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Во время драки полицию вызывали пять раз. Стражи порядка приезжали трижды, но не задержали никого из участников драки. Источник: - феєрично ...
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07.10.2021 21:28 Ответить
потому что полицейский ударил и начал быковать первым
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07.10.2021 21:31 Ответить
ти там був?
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07.10.2021 21:44 Ответить
в сетях писали и выкладывали фото и видео даже
- ссылку не проси - ищи сам
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07.10.2021 21:47 Ответить
дивись відео, як ці мусорськи тварюки бикували навіть перед патрульними
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08.10.2021 01:28 Ответить
Вот ссылка
Сайт ТСН (заменить на латинницу) .ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html
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08.10.2021 12:07 Ответить
Тащусь с этих выборцев зели...
Пля - вот это полицейские (отец двоих детей и т.п.) ходят по улицам в гражданке и пристают к 17-летним писюнам чтобы самоутвердиться.
зебилпля...
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07.10.2021 21:53 Ответить
Что говорить, когда черниговская полиция крышует местных вымогателей извращенцев , есть факты, суды принимают незаконные решения в пользу полиции и стоило бы проверить с какого суда, а его то нет
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07.10.2021 23:18 Ответить
Порозслідують рік , два, а потім забудуть. Вся система правоохоронних органів не працює.
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07.10.2021 21:31 Ответить
Что там расследовать?

Посадят идиотов малолетних. Патрульные прибывшие по вызову некомпетентны.
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07.10.2021 22:25 Ответить
Ну ещё может быть вариант . Что приехавшие патрульные находились в зависимости от этих двоих коллег и поэтому ни чего сделать не могли . если забирать хулиганов то нужно и везти этих тоже
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07.10.2021 23:10 Ответить
Не надо плодить сущности. Какая еще зависимость? Были бы в зависимости, там бы совсем по другому с "детками" общались бы.

Все проще. Полицейские тоже люди и как всякому человеку в 23-30 полицейскому просто лень что-то делать. Представь себе всю эту процедуру - задержание, оформление, в РОВД куча бумаг, за любое действие может прицепится прокуратура. И проще идти по легчайшему пути - "а ничего не происходит".
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07.10.2021 23:48 Ответить
Вы я смотрю очень далеки от этого .я стараюсь в отличии от других комментировать то .что знаю
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08.10.2021 15:55 Ответить
Згоден з тобою. То ж були цілі КАПІТАНИ а приїздили на виклик сержанти максимум!!
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08.10.2021 08:37 Ответить
Вся полиция Чернигова некомпетентны, и при этом преступники, что ещё не доказано но все впереди
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07.10.2021 23:19 Ответить
Прямо все-все преступники? До единого?
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07.10.2021 23:37 Ответить
Не не все, но это организация так называется
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09.10.2021 12:45 Ответить
Нова рехвормована народна - і некомпетентна? Не агент ти кремля часом?
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08.10.2021 13:17 Ответить
Поліція намагається таким чином виправдати свої злочини, як і завжди, ..
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09.10.2021 12:44 Ответить
и зачем они спрашивается вообще тогда нужны если три раза ездят к хулиганам и результат ноль
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07.10.2021 21:33 Ответить
Ну чего ноль? хулиганы убедились что аваковцы сцыкуны.это же не беспредел против тех ,кому клялись служить и кого защищать. И это

не Кагарлицкий "подвиг" тут нужно уметь то ,чему аваковцы по жизни не соответствуют
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07.10.2021 22:15 Ответить
Уже 12 лет эти мрази крышуют преступников извращенцев т.к. это их родственники
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07.10.2021 23:20 Ответить
Детки -то ,видно,
не простые,золотая молодежь резвилась.
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07.10.2021 21:41 Ответить
Один из них будущий вертухай..курсант 2 курса вертухайской академии
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07.10.2021 21:52 Ответить
https://24tv.ua/odin-iz-napadnikiv-chernigivskih-politseyskih-novini-chernigova-sogodni_n1759283 Один із нападників на чернігівських поліцейських виявився майбутнім правоохоронцем

Раніше Двойнос на своїй сторінці в інстаграмі вказав місцем навчання Академію державної пенітенціарної служби.

Академія безпосередньо підпорядковується Міністерству юстиції та готує кадри для тюремної системи.
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07.10.2021 21:55 Ответить
На россии в тюрагу кадра хоть сейчас на работу возьмут.а у нас будут мучиться и хочется и колется
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07.10.2021 22:17 Ответить
Мріяв бути вєртухаєм, а буде по іншу сторону решітки. Життя воно таке...
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08.10.2021 07:58 Ответить
Они их вызвали на драку в присутствии девушек, полиция - мрази провокаторы
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07.10.2021 23:21 Ответить
Ну, если они даже своих защитить не могут/хотят, то что уж говорить о простых гражданах.
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07.10.2021 21:51 Ответить
как не стало рюкзакова, так уси полицейские стали страшнее ручных котят
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07.10.2021 22:04 Ответить
Я думаю, те патрульные не остановили отморозков и уехали потому, что узнали среди них своих клиентов, которым они продавали сами знаете что. Если бы они приперли бандидов в отделение - те бы их выдали.
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07.10.2021 22:30 Ответить
Та ті патрульні ні вкрасти на продати не можуть. що вони там взнали. приїхали та поїхали. і на все насрати.
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07.10.2021 23:11 Ответить
Так бандиты это их бухие кореша были
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07.10.2021 23:22 Ответить
А начиналось всё так...
https://www.google.com/amp/s/incident.obozrevatel.com/crime/izbienie-politsejskih-v-chernigove-v-set-slili-esche-odno-video-konflikta/amp.htm
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07.10.2021 22:38 Ответить
Пфф, я же говорил что это мусорня первая лапы распустила, вот и их ***** и уничтожили. Я знаю о чем пишу, потому что, комне когда то тоже быковать лезли в гражданском, а судя по смелой речи и заявкам (ты знаешь кто я, и что могу) становится понятно все. Получили в грызло, все, давай удачи.
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07.10.2021 22:59 Ответить
Вот знаешь между получил по морде и бить ногами по голове есть таки разница - место таким на колу
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07.10.2021 23:14 Ответить
Не стоит сочувствовать. Конечно же даже последний урод, взвоет о помиловании когда его прижмут. Я лично вообще не поддерживаю не тех, не других. Но беспредел наказуем и очень жостко. Я когда то был в такой ситуации, только меня сразу 20 человек гасило и не только ногами и не только по голове. Это в фильмах, сопернику дают возможность встать, но это фильм. В реальной жизни, не читают мораль перед тем как откопать и ли пристрелить.
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07.10.2021 23:52 Ответить
А чего ты за мусоров вписываешься? или сам мусор?
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29.01.2022 11:34 Ответить
То что мусора зажмурили - это плюс. То что этих малолеток закроют что больше граждан не покалечат - плюс, то что главмусоров покошмарят - тоже плюс
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29.01.2022 11:39 Ответить
Ну как вам те кто кричит что Народу оружие низзя. Вас палиция спасет.
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07.10.2021 23:12 Ответить
Нужно защищаться от провокатор и мразей - именно полиции
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07.10.2021 23:23 Ответить
Вбивць треба показово на довічне садити. Якщо є відеодокпзи, а вони є, то їх 100 треба садити, інакше інші подібні покидьки будуть так саме вбивати.
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07.10.2021 23:29 Ответить
Та вы посмотрите видео, где это видно, кто и кого первый трогает. Человек, в гражданском, в пьяном состоянии, нападает на другого человека, прикрываясь непонятными утверждениями. Результат разбитые лица. Мораль? Нечего лезть куда не просят и корчить из себя законотворцев. Этим патрули должны заниматься.
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07.10.2021 23:55 Ответить
Можно теперь бесконечно долго доказывать кто начал первый, но какая разница если именно твои друзья и ты убил этого человека. Будь он трижды неправ в начале, в середине ты мог остановиться.
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08.10.2021 00:06 Ответить
преступники уже задержаны. вопрос в мусорах. которые вели себя безнаказанно, при попустительстве коллег.
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08.10.2021 01:26 Ответить
Сейчас да, уже поздно воду в ступе толочь.
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08.10.2021 03:10 Ответить
На посмотри свои видео показы:
Мент подошел и ударил первым:

Сайт ТСН (заменить на латинницу) .ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html
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08.10.2021 12:11 Ответить
судя по видео, мусоров забили от безысходности. они не успокаивались и быковали всю ночь, а коллеги не желали пресечь действия этих быдланов
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08.10.2021 01:25 Ответить
Это тот случай, когда говорят, мол , ОБОЕ РЯБОЕ... ВОРОТА БУХЕНВАЛЬДА НАМ - в назидание. как говорится, каждому - свое. Менты по гражданке, вместо по ночам искать приключения на свою дупу, сидели бы примерными мужьями возде своих семей...ЗЫ... эта свора молодикiв до того никого же не трогала, пока менты по гражданке не пошли к ним быковать и не влезли в непонятку. 100-пудово молодики не планировали кого-то убивать. Их подвел ложный стадный инстинкт к самовыживанию + неоправданная тяга к лидерству. Бо настоящий лидер - это способность просчитывать наперед все риски. а молодики действовали с контр быкованием(с ментовским почерком).
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08.10.2021 05:14 Ответить
В мене не має слів. Таке може бути лише в Україні, реформа авякана вдалась на славу.
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08.10.2021 07:33 Ответить
Вот есть видос на котором мент первый быканул:
Сайт ТСН (заменить на латинницу) .ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html
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08.10.2021 12:10 Ответить
незалежно, хто і коли "биканув" перший, менти повинні були затримати всіх учасників події, а слідча група буде розбиратися, хто прав, хто винний потім. А сьогоднішні, так звані патрульні, законів не знають, на службі відбувають час і тільки крутять смартфони, що твориться навколо їх не хви лює, вони навпаки тікають від правопорушників подалі.
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24.10.2021 09:44 Ответить
Суд Линча? Давно(с 2019г) пора.
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25.10.2021 01:02 Ответить
 
 