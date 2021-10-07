Руководство патрульной полиции Черниговщины отстранили после убийства подростками полицейского

Начальник управления патрульной полиции области Андрей Думич и двое его заместителей временно не будут выполнять свои обязанности. Во время драки полицию вызывали пять раз. Стражи порядка приезжали трижды, но не задержали никого из участников драки.

Об этом сообщил пресс-офицер патрульной полиции Черниговщины Виталий Копыстко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Обязанности отстраненных полицейских будут пока выполнять их коллеги. Решение о дальнейшей службе Андрея Думича и его заместителей в управлении патрульной полиции Черниговщины примут по результатам расследования и проверок.

Ранее стало известно, что во время драки, в которой один полицейский получил смертельные травмы, а второй был серьезный избит, полицию вызывали пять раз. Патрульные трижды приезжали на место происшествия, но никого не задержали. Думчев после этого говорил журналистам, что вызовов и выездов на место происшествия было несколько. Действия подразделения он комментировать отказался.

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ГБР открыло уголовное производство, чтобы дать оценку действиям патрульных. Расследование ведут по статье 135 - "Оставление человека в опасности". Эта статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей избила двух сотрудников полиции. Оба полицейских находились в отпуске и были одеты в гражданскую одежду.

По предварительным данным, одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, и он умер на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.