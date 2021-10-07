Керівництво патрульної поліції Чернігівщини відсторонили після вбивства підлітками поліцейського
Начальник управління патрульної поліції області Андрій Думич і двоє його заступників тимчасово не виконуватимуть свої обов'язки. Під час бійки поліцію викликали п'ять разів. Правоохоронці приїжджали тричі, але не затримали жодного з учасників бійки.
Про це повідомив пресофіцер патрульної поліції Чернігівщини Віталій Копистко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Обов'язки відсторонених поліцейських поки виконуватимуть їхні колеги. Рішення щодо подальшої служби Андрія Думича і його заступників в управлінні патрульної поліції Чернігівської області приймуть за результатами розслідування і перевірок.
Раніше стало відомо, що під час бійки, в якій один поліцейський зазнав смертельних травм, а другий був серйозний побитий, поліцію викликали п'ять разів. Патрульні тричі приїжджали на місце події, але нікого не затримали. Думчев після цього говорив журналістам, що викликів і виїздів на місце події було кілька. Дії підрозділу він коментувати відмовився.
ДБР відкрило кримінальне провадження, щоб дати оцінку діям патрульних. Розслідування ведуть за статтею 135 - "Залишення людини в небезпеці". Ця стаття передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, що 2 жовтня близько 1:00 ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей побила двох співробітників поліції. Обидва поліцейські були у відпустці і були в цивільному одязі.
Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали бпонад 20 ударів у голову, і він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і непритомного пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
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Пля - вот это полицейские (отец двоих детей и т.п.) ходят по улицам в гражданке и пристают к 17-летним писюнам чтобы самоутвердиться.
зебилпля...
Посадят идиотов малолетних. Патрульные прибывшие по вызову некомпетентны.
Все проще. Полицейские тоже люди и как всякому человеку в 23-30 полицейскому просто лень что-то делать. Представь себе всю эту процедуру - задержание, оформление, в РОВД куча бумаг, за любое действие может прицепится прокуратура. И проще идти по легчайшему пути - "а ничего не происходит".
не Кагарлицкий "подвиг" тут нужно уметь то ,чему аваковцы по жизни не соответствуют
не простые,золотая молодежь резвилась.
Раніше Двойнос на своїй сторінці в інстаграмі вказав місцем навчання Академію державної пенітенціарної служби.
Академія безпосередньо підпорядковується Міністерству юстиції та готує кадри для тюремної системи.
https://www.google.com/amp/s/incident.obozrevatel.com/crime/izbienie-politsejskih-v-chernigove-v-set-slili-esche-odno-video-konflikta/amp.htm
Мент подошел и ударил первым:
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Сайт ТСН (заменить на латинницу) .ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html