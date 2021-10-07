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Керівництво патрульної поліції Чернігівщини відсторонили після вбивства підлітками поліцейського

Керівництво патрульної поліції Чернігівщини відсторонили після вбивства підлітками поліцейського

Начальник управління патрульної поліції області Андрій Думич і двоє його заступників тимчасово не виконуватимуть свої обов'язки. Під час бійки поліцію викликали п'ять разів. Правоохоронці приїжджали тричі, але не затримали жодного з учасників бійки.

Про це повідомив пресофіцер патрульної поліції Чернігівщини Віталій Копистко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Обов'язки відсторонених поліцейських поки виконуватимуть їхні колеги. Рішення щодо подальшої служби Андрія Думича і його заступників в управлінні патрульної поліції Чернігівської області приймуть за результатами розслідування і перевірок.

Раніше стало відомо, що під час бійки, в якій один поліцейський зазнав смертельних травм, а другий був серйозний побитий, поліцію викликали п'ять разів. Патрульні тричі приїжджали на місце події, але нікого не затримали. Думчев після цього говорив журналістам, що викликів і виїздів на місце події було кілька. Дії підрозділу він коментувати відмовився.

Читайте також: Вбивство поліцейського в Чернігові: всіх підозрюваних відправили під варту. ФОТОрепортаж

ДБР відкрило кримінальне провадження, щоб дати оцінку діям патрульних. Розслідування ведуть за статтею 135 - "Залишення людини в небезпеці". Ця стаття передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, що 2 жовтня близько 1:00 ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей побила двох співробітників поліції. Обидва поліцейські були у відпустці і були в цивільному одязі.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали бпонад 20 ударів у голову, і він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і непритомного пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотирьом хлопцям повідомили про підозру в умисному убивстві поліцейського в Чернігові, - прокуратура

Автор: 

вбивство (3088) Чернігів (787) Чернігівщина (1584) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+9
Ну, если они даже своих защитить не могут/хотят, то что уж говорить о простых гражданах.
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07.10.2021 21:51
+8
Во время драки полицию вызывали пять раз. Стражи порядка приезжали трижды, но не задержали никого из участников драки. Источник: - феєрично ...
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07.10.2021 21:28
+8
и зачем они спрашивается вообще тогда нужны если три раза ездят к хулиганам и результат ноль
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07.10.2021 21:33
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Во время драки полицию вызывали пять раз. Стражи порядка приезжали трижды, но не задержали никого из участников драки. Источник: - феєрично ...
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07.10.2021 21:28 Відповісти
потому что полицейский ударил и начал быковать первым
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07.10.2021 21:31 Відповісти
ти там був?
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07.10.2021 21:44 Відповісти
в сетях писали и выкладывали фото и видео даже
- ссылку не проси - ищи сам
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07.10.2021 21:47 Відповісти
дивись відео, як ці мусорськи тварюки бикували навіть перед патрульними
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08.10.2021 01:28 Відповісти
Вот ссылка
Сайт ТСН (заменить на латинницу) .ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html
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08.10.2021 12:07 Відповісти
Тащусь с этих выборцев зели...
Пля - вот это полицейские (отец двоих детей и т.п.) ходят по улицам в гражданке и пристают к 17-летним писюнам чтобы самоутвердиться.
зебилпля...
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07.10.2021 21:53 Відповісти
Что говорить, когда черниговская полиция крышует местных вымогателей извращенцев , есть факты, суды принимают незаконные решения в пользу полиции и стоило бы проверить с какого суда, а его то нет
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07.10.2021 23:18 Відповісти
Порозслідують рік , два, а потім забудуть. Вся система правоохоронних органів не працює.
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07.10.2021 21:31 Відповісти
Что там расследовать?

Посадят идиотов малолетних. Патрульные прибывшие по вызову некомпетентны.
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07.10.2021 22:25 Відповісти
Ну ещё может быть вариант . Что приехавшие патрульные находились в зависимости от этих двоих коллег и поэтому ни чего сделать не могли . если забирать хулиганов то нужно и везти этих тоже
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07.10.2021 23:10 Відповісти
Не надо плодить сущности. Какая еще зависимость? Были бы в зависимости, там бы совсем по другому с "детками" общались бы.

Все проще. Полицейские тоже люди и как всякому человеку в 23-30 полицейскому просто лень что-то делать. Представь себе всю эту процедуру - задержание, оформление, в РОВД куча бумаг, за любое действие может прицепится прокуратура. И проще идти по легчайшему пути - "а ничего не происходит".
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07.10.2021 23:48 Відповісти
Вы я смотрю очень далеки от этого .я стараюсь в отличии от других комментировать то .что знаю
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08.10.2021 15:55 Відповісти
Згоден з тобою. То ж були цілі КАПІТАНИ а приїздили на виклик сержанти максимум!!
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08.10.2021 08:37 Відповісти
Вся полиция Чернигова некомпетентны, и при этом преступники, что ещё не доказано но все впереди
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07.10.2021 23:19 Відповісти
Прямо все-все преступники? До единого?
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07.10.2021 23:37 Відповісти
Не не все, но это организация так называется
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09.10.2021 12:45 Відповісти
Нова рехвормована народна - і некомпетентна? Не агент ти кремля часом?
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08.10.2021 13:17 Відповісти
Поліція намагається таким чином виправдати свої злочини, як і завжди, ..
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09.10.2021 12:44 Відповісти
и зачем они спрашивается вообще тогда нужны если три раза ездят к хулиганам и результат ноль
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07.10.2021 21:33 Відповісти
Ну чего ноль? хулиганы убедились что аваковцы сцыкуны.это же не беспредел против тех ,кому клялись служить и кого защищать. И это

не Кагарлицкий "подвиг" тут нужно уметь то ,чему аваковцы по жизни не соответствуют
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07.10.2021 22:15 Відповісти
Уже 12 лет эти мрази крышуют преступников извращенцев т.к. это их родственники
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07.10.2021 23:20 Відповісти
Детки -то ,видно,
не простые,золотая молодежь резвилась.
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07.10.2021 21:41 Відповісти
Один из них будущий вертухай..курсант 2 курса вертухайской академии
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07.10.2021 21:52 Відповісти
https://24tv.ua/odin-iz-napadnikiv-chernigivskih-politseyskih-novini-chernigova-sogodni_n1759283 Один із нападників на чернігівських поліцейських виявився майбутнім правоохоронцем

Раніше Двойнос на своїй сторінці в інстаграмі вказав місцем навчання Академію державної пенітенціарної служби.

Академія безпосередньо підпорядковується Міністерству юстиції та готує кадри для тюремної системи.
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07.10.2021 21:55 Відповісти
На россии в тюрагу кадра хоть сейчас на работу возьмут.а у нас будут мучиться и хочется и колется
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07.10.2021 22:17 Відповісти
Мріяв бути вєртухаєм, а буде по іншу сторону решітки. Життя воно таке...
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08.10.2021 07:58 Відповісти
Они их вызвали на драку в присутствии девушек, полиция - мрази провокаторы
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07.10.2021 23:21 Відповісти
Ну, если они даже своих защитить не могут/хотят, то что уж говорить о простых гражданах.
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07.10.2021 21:51 Відповісти
как не стало рюкзакова, так уси полицейские стали страшнее ручных котят
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07.10.2021 22:04 Відповісти
Я думаю, те патрульные не остановили отморозков и уехали потому, что узнали среди них своих клиентов, которым они продавали сами знаете что. Если бы они приперли бандидов в отделение - те бы их выдали.
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07.10.2021 22:30 Відповісти
Та ті патрульні ні вкрасти на продати не можуть. що вони там взнали. приїхали та поїхали. і на все насрати.
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07.10.2021 23:11 Відповісти
Так бандиты это их бухие кореша были
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07.10.2021 23:22 Відповісти
А начиналось всё так...
https://www.google.com/amp/s/incident.obozrevatel.com/crime/izbienie-politsejskih-v-chernigove-v-set-slili-esche-odno-video-konflikta/amp.htm
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07.10.2021 22:38 Відповісти
Пфф, я же говорил что это мусорня первая лапы распустила, вот и их ***** и уничтожили. Я знаю о чем пишу, потому что, комне когда то тоже быковать лезли в гражданском, а судя по смелой речи и заявкам (ты знаешь кто я, и что могу) становится понятно все. Получили в грызло, все, давай удачи.
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07.10.2021 22:59 Відповісти
Вот знаешь между получил по морде и бить ногами по голове есть таки разница - место таким на колу
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07.10.2021 23:14 Відповісти
Не стоит сочувствовать. Конечно же даже последний урод, взвоет о помиловании когда его прижмут. Я лично вообще не поддерживаю не тех, не других. Но беспредел наказуем и очень жостко. Я когда то был в такой ситуации, только меня сразу 20 человек гасило и не только ногами и не только по голове. Это в фильмах, сопернику дают возможность встать, но это фильм. В реальной жизни, не читают мораль перед тем как откопать и ли пристрелить.
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07.10.2021 23:52 Відповісти
А чего ты за мусоров вписываешься? или сам мусор?
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29.01.2022 11:34 Відповісти
То что мусора зажмурили - это плюс. То что этих малолеток закроют что больше граждан не покалечат - плюс, то что главмусоров покошмарят - тоже плюс
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29.01.2022 11:39 Відповісти
Ну как вам те кто кричит что Народу оружие низзя. Вас палиция спасет.
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07.10.2021 23:12 Відповісти
Нужно защищаться от провокатор и мразей - именно полиции
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07.10.2021 23:23 Відповісти
Вбивць треба показово на довічне садити. Якщо є відеодокпзи, а вони є, то їх 100 треба садити, інакше інші подібні покидьки будуть так саме вбивати.
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07.10.2021 23:29 Відповісти
Та вы посмотрите видео, где это видно, кто и кого первый трогает. Человек, в гражданском, в пьяном состоянии, нападает на другого человека, прикрываясь непонятными утверждениями. Результат разбитые лица. Мораль? Нечего лезть куда не просят и корчить из себя законотворцев. Этим патрули должны заниматься.
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07.10.2021 23:55 Відповісти
Можно теперь бесконечно долго доказывать кто начал первый, но какая разница если именно твои друзья и ты убил этого человека. Будь он трижды неправ в начале, в середине ты мог остановиться.
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08.10.2021 00:06 Відповісти
преступники уже задержаны. вопрос в мусорах. которые вели себя безнаказанно, при попустительстве коллег.
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08.10.2021 01:26 Відповісти
Сейчас да, уже поздно воду в ступе толочь.
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08.10.2021 03:10 Відповісти
На посмотри свои видео показы:
Мент подошел и ударил первым:

Сайт ТСН (заменить на латинницу) .ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html
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08.10.2021 12:11 Відповісти
судя по видео, мусоров забили от безысходности. они не успокаивались и быковали всю ночь, а коллеги не желали пресечь действия этих быдланов
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08.10.2021 01:25 Відповісти
Это тот случай, когда говорят, мол , ОБОЕ РЯБОЕ... ВОРОТА БУХЕНВАЛЬДА НАМ - в назидание. как говорится, каждому - свое. Менты по гражданке, вместо по ночам искать приключения на свою дупу, сидели бы примерными мужьями возде своих семей...ЗЫ... эта свора молодикiв до того никого же не трогала, пока менты по гражданке не пошли к ним быковать и не влезли в непонятку. 100-пудово молодики не планировали кого-то убивать. Их подвел ложный стадный инстинкт к самовыживанию + неоправданная тяга к лидерству. Бо настоящий лидер - это способность просчитывать наперед все риски. а молодики действовали с контр быкованием(с ментовским почерком).
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08.10.2021 05:14 Відповісти
В мене не має слів. Таке може бути лише в Україні, реформа авякана вдалась на славу.
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08.10.2021 07:33 Відповісти
Вот есть видос на котором мент первый быканул:
Сайт ТСН (заменить на латинницу) .ua/ru/********/smert-policeyskogo-posle-izbieniya-v-chernigove-v-seti-pokazali-video-draki-1880974.html
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08.10.2021 12:10 Відповісти
незалежно, хто і коли "биканув" перший, менти повинні були затримати всіх учасників події, а слідча група буде розбиратися, хто прав, хто винний потім. А сьогоднішні, так звані патрульні, законів не знають, на службі відбувають час і тільки крутять смартфони, що твориться навколо їх не хви лює, вони навпаки тікають від правопорушників подалі.
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24.10.2021 09:44 Відповісти
Суд Линча? Давно(с 2019г) пора.
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25.10.2021 01:02 Відповісти
 
 