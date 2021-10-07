Керівництво патрульної поліції Чернігівщини відсторонили після вбивства підлітками поліцейського

Начальник управління патрульної поліції області Андрій Думич і двоє його заступників тимчасово не виконуватимуть свої обов'язки. Під час бійки поліцію викликали п'ять разів. Правоохоронці приїжджали тричі, але не затримали жодного з учасників бійки.

Про це повідомив пресофіцер патрульної поліції Чернігівщини Віталій Копистко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Обов'язки відсторонених поліцейських поки виконуватимуть їхні колеги. Рішення щодо подальшої служби Андрія Думича і його заступників в управлінні патрульної поліції Чернігівської області приймуть за результатами розслідування і перевірок.

Раніше стало відомо, що під час бійки, в якій один поліцейський зазнав смертельних травм, а другий був серйозний побитий, поліцію викликали п'ять разів. Патрульні тричі приїжджали на місце події, але нікого не затримали. Думчев після цього говорив журналістам, що викликів і виїздів на місце події було кілька. Дії підрозділу він коментувати відмовився.

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ДБР відкрило кримінальне провадження, щоб дати оцінку діям патрульних. Розслідування ведуть за статтею 135 - "Залишення людини в небезпеці". Ця стаття передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, що 2 жовтня близько 1:00 ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей побила двох співробітників поліції. Обидва поліцейські були у відпустці і були в цивільному одязі.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали бпонад 20 ударів у голову, і він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і непритомного пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

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