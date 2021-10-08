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Новости Умер нардеп Поляков
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смерть (9176) Поляков Антон (111)

На шее Полякова обнаружены ссадины в виде полос, а в такси - следы рвоты, - источник

На шее Полякова обнаружены ссадины в виде полос, а в такси - следы рвоты, - источник

Судмедэксперты предварительно связывают полосы на шее Полякова со следами от цепочки, которые могли появиться, когда нардепа вытаскивали из машины.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ источники в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, таксист подобрал нардепа Антона Полякова в районе остановки "Тампере". Однако через 3 минуты он был остановлен за нарушение ПДД патрульными полицейскими.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: За три дня до смерти Поляков заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете ВР. ВИДЕО

Внимание патрульных привлек пассажир такси, который был без сознания. Им оказался нардеп Антон Поляков. К сожалению, скорая не смогла его реанимировать.

По данным источника, на шее нардепа обнаружены ссадины в виде полос, которые перерываются в районе кадыка. Судмедэксперты предварительно связывают полосы на шее Полякова со следами от цепочки, которые могли появится, когда нардепа вытягивали из машины. Других повреждений на теле нардепа не нашли.

Кроме того, по данным источника, на заднем сидении такси также выявили следы рвоты. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД, - Бутусов

На данный момент причины смерти нардепа остаются неизвестными.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".

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Топ комментарии
+30
Вытягивали за цепочку из машины? Не понял, он домашнее животное шоли?
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08.10.2021 08:54
+24
Чомусь згадалась смерть студента Індила в околотку Шевченківського р-ну міста Києва. Як пояснювали мусори, він підстрибнув на висоту 1,5 і. впавши з неї, самовбився об бетон. При тому забули, що ніякого бетону в приміщенні, де вони вбили хлопця, не було.
Да! Вбивця Індила поновлений на мусорній службі і навіть отримав підвищення в чині.
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08.10.2021 09:02
+22
Це ж якою повинна бути цепура щоб залишити такі сліди.
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08.10.2021 08:53
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Как это они Лероса ещё не завалили?
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08.10.2021 09:25 Ответить
Цепочка была из титана?
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08.10.2021 09:25 Ответить
побольше таких таксистов)))
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08.10.2021 09:26 Ответить
наступний для тебе виродок.
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08.10.2021 09:38 Ответить
"Следы рвоты" Т.е. или это были следы от старой засохшей рвоты, или рвоту из такси кто-то оперативно убрал, оставив. И еще - а на одежде Полякова следов рвоты не было?
Короче, информации мало и она противоречивая.
И следы от цепочки, как при повешении (удушении) ... Это ж не цепочка должна быть, а цепура, как у негров-рэперов. Просмотрел фото Полякова - ни на одной чего-то подобного не увидел.
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08.10.2021 09:27 Ответить
Я тоже обратила на это внимание. Похоже он цепочку вообще не носил.
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08.10.2021 19:06 Ответить
А як це: "Умишлєнноє убійство (естественная смерть)"?🤔
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08.10.2021 09:32 Ответить
Захотели убить, а он опередил и сам умер , чего не понятно то ?
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08.10.2021 09:34 Ответить
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08.10.2021 09:40 Ответить
Настоящую причину смерти мы не узнаем. Судмедэксперт нарисует такую причину, какую скажут в офисе ***********. И эта версия будет достойна юмора студии 95 квартал. Все за попкорном!
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08.10.2021 09:35 Ответить
Як би це цинічно не звучало, але коли різні групи впливу у владі воюють між собою, хватку на шиї простих громадян вони послаблюють. А це стає схожим саме на внутрівидову (всі вони в різній мірі є владою) боротьбу. Але ілитися з того наріду не варто, бо переможець, підім'явши конкурентів, візьметься за нарід з усім завзяттям. Що стосується Полякова, то назвати його опозицвонером якось не виходить. Бо Майбах - той самий Кломойський, але у профіль. Правда і там Поляков, так виглядає, своїм у дошку не був. Синці на шиї і рвота може свідчити як про отруєння (можливо щось заливали у рота насильно), так і про удушення. Хоча і про не насильницьку смерть теж можна говорити. Справа ж у тому, що у будь-якому випадку довіри розслідуванню не буде. Бо теперішні правоохоронці за останні два роки себе дискредитували. Влада зробила все, щоб Не заангажовані професіонали звідти пішли, а залишилися слуги влади.
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08.10.2021 09:38 Ответить
далі першого абзацу не читав?
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09.10.2021 11:19 Ответить
Цікаво, на основі чого таке припущення? 🤔 Просто робота така, чи аби перднути? 😊
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09.10.2021 14:05 Ответить
тому що яке удушення може бути без слідів на кадику?
А тепер можеш перднути щось у відповідь
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10.10.2021 20:19 Ответить
Любиш нюхати пердіння? 😊 Тоді тобі у туалет, а не на форум. 😊 Тепер по темі: По данным источника, на шее нардепа обнаружены ссадины в виде полос, которые перерываются в районе кадыка Источник:
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10.10.2021 23:03 Ответить
Люблю коли мені приписують власні уявлення про те що я люблю
Тобто за твоєю логікою можна душити і не залишити слід на кадику? Цікаво як саме?
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13.10.2021 03:06 Ответить
Підртимую версію про навмисне убивство.
Ляльководи нинішньої зеленої "влади" наглядно демонструють, що потрібно відробляти бабло належним чином.
Якщо так піде далі, то у політику будіть іти тільки "за запрошеннями", бо "випадковим людям" в мафіозній структурі буде не місце.
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08.10.2021 09:39 Ответить
Поляков критикував "Слуг ". Саме він написав як після голосування закону про "ЗЕолігархізацію" в туалетах ВР роздали бюджет невеличкої області. Саме Поляков барвисто описав всі зашквари Стефанчука в ті дні, коли той заміняв Разумкова - і виставив його на посміховисько. Саме Поляков зібрав на вчора позачергове засідання аби проголосувати законопроект про пенсії - і служки на голосування просто не прийшли. Саме Поляков повідомив в телеефірі, що вже дав показання НАБУ щодо роздачі конвертів депутатам "Слуги народу". І саме проти Полякова вчора почали гнати чорнуху - написали ніби він прикупив собі новий Мерседес.
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08.10.2021 09:43 Ответить
Полиция такси никогда не останавливает, даже если такси нарущает скокростной режим. Мутно както.
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08.10.2021 09:46 Ответить
Так отож. У них и радаров то нет.
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08.10.2021 10:41 Ответить
Таксист свой! Заволокли тело и приказали вывезти труп. Не довёз
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08.10.2021 09:51 Ответить
"
За три дня до смерти Поляков заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете Источник:
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08.10.2021 10:28 Ответить
Помню меня привезли в скорую больницу с инфарктом. так блеванулсс. В коридоре на каталке. Сказали норма после наркотика (кололи обезбаливающее). Потому наркоманы все худые, что не едят почти.
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08.10.2021 11:01 Ответить
Как по мне, то след ведёт к СН, и время выбрано удачно, все заняты судьбой разумкова, а поляков был как кость в горле.
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08.10.2021 11:25 Ответить
Опа-па. Спочатку подумав про передоз речовинами. Але тепер справа стає більш інтригуючою.
Це вже із серії "...а сокира у спині, бо губи́ їсти не хотів"
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08.10.2021 11:32 Ответить
ВоТ и у зеКлоуна свой "Гонгадзе" появился.
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13.10.2021 12:28 Ответить
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