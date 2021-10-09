Арахамия - Разумкову о лишении мандата: Будет зависеть от вашего политического будущего
Глава фракции "СН" Давид Арахамия не подтвердил и не отрицал возможность того, что политсила попробует лишить экс-спикера Дмитрия Разумкова депутатского мандата.
Речь об этом шла в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
Разумков спросил у Арахамии и Стефанчука, будут ли "слуги" пытаться лишить его мандата. На первый такой вопрос Арахамия не ответил, а на второй сказал ""В зависимости от того, какое у вас будет политическое будущее".
Руслан Стефанчук, назначенный спикером вместо Разумкова, отметил: "Я не суд и я не Центральная избирательная комиссия, я не могу отбирать мандат. И инициировать этого не могу".
Смеясь, Разумков подытожил: "Ответа нет".
Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку. 8 октября депутаты назначили спикером Руслана Стефанчука.
Пожалуйста, подождите...
и поделом Разумкову - должна быть ответственность за свои действия
шо они делают раде? - даже у господа бога нет ответа...
кива хоть лысого ганяет, а ети чем заняты?
Хіба що їх зберуть в РНР ("Рубльовській народній республіці") і вони там будуть займаться тим , з чого починали - "блазнюванням" перед російськими "нуворишами"
(Ох тоді ми "постібемося" з тих, хто "рвав сраку на британський прапор" за "ЗЕ!!!" Адже тоді вони будуть ганьбить не Україну , а саме тих , хто їм колись вручив до рук владу над Україною!)
Зєлупа має бути засудженим, бо інакше не буде жодних шансів на покаяння та одужання суспільства у майбутньому. І процес над Зєлупою має бути урочистим та широковисвітлюваним задля підкреслення його символічності. Але є ризик того, що Зєлупу прикончать не очікуючи того моменту, коли він почне вкладати всіх з потрохами.
Так само, і якщо він залишиться на другий термін, то перед закінченням другого теж питання: або міняти Конституцію і йти на третій термін, або при наступному президенті сісти в тюрму і так до нескінченності.
Так поступово Зе перетвориться на Лукашенко чи путєна
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Чем ближе к кормушке, тем острее чувство локтя под ребрами.
По ПП видно, що в людини інтелект є. І якраз на посаді він посивів, мішки під очима були.
А в паяца морду вже вшир так рознесло, що не пізнати. Лиснить. Очі позапливали. І стабільно дурнуватий вираз обличчя. Навіть зіграти і вдати з себе розумного не здатне, чучало.
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План такой: По предварительному сговору, Разумков отказывается от создания собственной партии и концентрируется исключительно на президентской кампании. Взамен, ЕС и ОПЗЖ сливают свои президентские кампании, проведя их максимально незаметно, выставив откровенно слабых технических кандидатов. При этом очень тонко и крайне деликатно намекают своему электорату, что Разумков в общем-то не плохой парень. Цель сговора- помочь Разумкову пройти во второй тур. Ну а там уже включится шарманка про Зеленского, как бОльшее зло.
В идеале, Разумков выигрывает выборы, после чего на парламентских «Слуги» будут разгромлены, если вообще пойдут на выборы после проигрыша ЗЕ. ОПЗЖ и ЕС проходят в следующий парламент уже с гораздо более крупными фракциями. Порошенко получает кресло премьера, а Бойко… ну тоже что-то получает.))
Как вам план, душевные мои порохоботики? И классические ватанчики тоже отпишитесь пжлст, если вы тут есть.
І саме це "полоскання" я читаю в твоєму коментарі!
аж глаза режет....
Украина подала заявку на вступление в Союз Тюрских народов бывшего Сссра и Турции...,пока не знаю как комментировать эту новость...
Клоун пучеглазый
Так само, і якщо він залишиться на другий термін, то перед закінченням другого теж питання: або міняти Конституцію і йти на третій термін, або при наступному президенті сісти в тюрму і так до нескінченності.
Так поступово Зе перетвориться на лукашенка чи путєна
Карабас Беня зааплодував би тупості своїх конкурентів (якщо б вони так зробили).
Протистояння Зеленский - Разумков це шоу для плебса легковірних.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его непростые предки готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней по удобному случаю.
Контраст (в первую очередь во внешности) между Разумковым и Стефанчуком (который будет вместо него), тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова.
Технологии, чтобы водить за нос избирателей.
сходнякполітсила, дерьмакнайвеличніВший і жоного слова про ЄДИНЕ ДЖЕРЕЛО ВЛАДИ - НАРОД, який і видав мандати цьому кагалу.