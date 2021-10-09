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Арахамия - Разумкову о лишении мандата: Будет зависеть от вашего политического будущего

Арахамия - Разумкову о лишении мандата: Будет зависеть от вашего политического будущего

Глава фракции "СН" Давид Арахамия не подтвердил и не отрицал возможность того, что политсила попробует лишить экс-спикера Дмитрия Разумкова депутатского мандата.

Речь об этом шла в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

Разумков спросил у Арахамии и Стефанчука, будут ли "слуги" пытаться лишить его мандата. На первый такой вопрос Арахамия не ответил, а на второй сказал ""В зависимости от того, какое у вас будет политическое будущее".

Руслан Стефанчук, назначенный спикером вместо Разумкова, отметил: "Я не суд и я не Центральная избирательная комиссия, я не могу отбирать мандат. И инициировать этого не могу".

Смеясь, Разумков подытожил: "Ответа нет".

Также читайте: Разумков: Около 50 "слуг" подходили ко мне и извинялись, что проголосовали за мою отставку

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку. 8 октября депутаты назначили спикером Руслана Стефанчука.

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Топ комментарии
+52
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09.10.2021 00:08
+35
Ніякого майбутнього у нього не буде. Як і у вас. Рікорд по зашкварам. Навіть мікола янович з баклажаном собі такого не дозволяли. І інші папірєдніки.
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09.10.2021 00:11
+30
пример того как абсолютная власть быстро разлагает
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09.10.2021 00:13
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Живьём едят.
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09.10.2021 00:06 Ответить
слуги засмердели конкретно....
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09.10.2021 00:44 Ответить
он их породил, они его и убьют

и поделом Разумкову - должна быть ответственность за свои действия
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09.10.2021 01:00 Ответить
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09.10.2021 00:08 Ответить
Ніякого майбутнього у нього не буде. Як і у вас. Рікорд по зашкварам. Навіть мікола янович з баклажаном собі такого не дозволяли. І інші папірєдніки.
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09.10.2021 00:11 Ответить
Ві обратиет внимание разумкова лишить мандата как Ві будете бегать на цірлах перед найвеличнейшим а третьякова лишать не будем хотя ее циничніе віражения єто лицо СН циничніе продажніе безвольніе барані на поводке
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09.10.2021 00:13 Ответить
пример того как абсолютная власть быстро разлагает
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09.10.2021 00:13 Ответить
они уже тухлыми пришли во власть
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09.10.2021 00:58 Ответить
Агрохимия против Розумкова как моська против слона. При всем негативе к тому что Розумков привел земразей к власти.
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09.10.2021 00:14 Ответить
Він помилився, як і 73% електорату.
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09.10.2021 09:29 Ответить
его гриценко науськивал. Пусть жрут...
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09.10.2021 10:50 Ответить
зеленые? - шобла непроукраинских мразот.
шо они делают раде? - даже у господа бога нет ответа...
кива хоть лысого ганяет, а ети чем заняты?
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09.10.2021 00:15 Ответить
А эти сосут за конверты.
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09.10.2021 00:23 Ответить
какой долбаный ужас
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09.10.2021 00:28 Ответить
Очень много внимания уделяется этии антинародным (как и все зеленые) негодяям. Необходимы новые, внеочередные выборы и чтобы Зе свалился в свой квартал 95, а Разумков вернулся в свои ломбарды.
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09.10.2021 00:17 Ответить
Хватит , слишком добренькие вы , больше никаких кварталов , насмешек над всем украинским , а про МЕГАВОРОВСТВО КАКЛАМОЯ И ПОСОБНИЧЕСТВЕ ТЕРРОРИСТАМ , что забыть ?
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09.10.2021 06:09 Ответить
Незалежний аудит,треба знати як вони там прибарахлилися.І реальні тюремні сроки з конфіскацією.Щоб відбити охоту всяким клоунам та пройдисвітам лізти у владу.
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09.10.2021 07:27 Ответить
В "Квартал 95" він уже не "звалиться" з простої причини : хто зможе втекти - втічуть і розбіжаться як миші по усій "нєоб"ятной" Хто не зможе - "сяде на нари" (якщо їх "скоропостижно не помруть" від "передозу")
Хіба що їх зберуть в РНР ("Рубльовській народній республіці") і вони там будуть займаться тим , з чого починали - "блазнюванням" перед російськими "нуворишами"
(Ох тоді ми "постібемося" з тих, хто "рвав сраку на британський прапор" за "ЗЕ!!!" Адже тоді вони будуть ганьбить не Україну , а саме тих , хто їм колись вручив до рук владу над Україною!)
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09.10.2021 07:58 Ответить
"Зе свалился в свой квартал"

Зєлупа має бути засудженим, бо інакше не буде жодних шансів на покаяння та одужання суспільства у майбутньому. І процес над Зєлупою має бути урочистим та широковисвітлюваним задля підкреслення його символічності. Але є ризик того, що Зєлупу прикончать не очікуючи того моменту, коли він почне вкладати всіх з потрохами.
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09.10.2021 09:16 Ответить
У Зе немає іншого виходу, крім як ідти на другий президентський термін: бо при наступному президенті йому світять реальні терміни ув'язнення.
Так само, і якщо він залишиться на другий термін, то перед закінченням другого теж питання: або міняти Конституцію і йти на третій термін, або при наступному президенті сісти в тюрму і так до нескінченності.
Так поступово Зе перетвориться на Лукашенко чи путєна
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09.10.2021 09:42 Ответить
Арахамия - Разумкову о лишении мандата: "Будет зависеть от вашего политического будущего"
********************************************************
Чем ближе к кормушке, тем острее чувство локтя под ребрами.
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09.10.2021 00:25 Ответить
Яке все це зелене лайно гидке... ((( Як я бігав і благав знайомих зе-*******: "Ну ви вже обрали ЗЕ! Хоча б не голосуйте за його міньйонів!!!" ((( Ну, хтось таки за "голос" проголосував, але сорти гівна однаково смердять...
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09.10.2021 00:26 Ответить
А голос*(вопль) чем лучше ? Беня,пинчук с ахметкой создали эту*партию* за 2-3 месяца перед выборами,чтоб отнять электорат у Пороха, злые языки говорят, что Вялослав получил за это 8ми значную цифру. Вот такой вот оказался патриот и *совесть нации*...
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09.10.2021 08:41 Ответить
Ось чому "... не твоя війна..."
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09.10.2021 09:35 Ответить
И еще насчет Разумкова и его ломбардов. Кто забыл, напомню, что ломбарды это традиционный еврейский бизес. Кстати, в интернете есть утверждения, что и Тимошенко имеет ломбардный бизнес.
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09.10.2021 00:53 Ответить
Разумкoff гниле політ створіння з пикою хитрого жовтенятки
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09.10.2021 00:55 Ответить
испанский стыд
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09.10.2021 01:45 Ответить
Украинское 🙈ПОЗОРИЩЕ ! Ни у военных ни у интеллигенции , вообще нет САМОУВАЖЕНИЯ ! Поклоняться и отдавать честь ПОРНОШУТУ 🤢🤡🎪👹😈ГЕБНЯВОМУ , ВРАГУ НАЦИИ🤮🤮
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09.10.2021 06:14 Ответить
Забуваєш, що є 25% свідомих і тверезомислячих.
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09.10.2021 09:39 Ответить
Ну точно - Троцкий. И кончит он также.
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09.10.2021 02:55 Ответить
Його майбутнє, як у саака.
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09.10.2021 09:40 Ответить
чем выше задираешь нос, тем больнее упадешь!©
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09.10.2021 03:07 Ответить
почему козолюб со взломанной ДНК трахамония попал в украинскую политику?
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09.10.2021 05:14 Ответить
Слуги дебила в следующую раду не попадут....
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09.10.2021 05:47 Ответить
я бы не утверждал так категорично....
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09.10.2021 05:52 Ответить
А куда же денется мудрийнарит?
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09.10.2021 08:44 Ответить
Народ советский любит сказки, очередной прокатит
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09.10.2021 09:45 Ответить
Якби ще новини з цього зе-кодла не супроводжувалися фото їхніх морд - було б набагато краще.
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09.10.2021 06:16 Ответить
Ви неправі! Порівнювати завжди цікаво! Морди Грановського і Арахамії наприклад! "Лице" лікарки "смерть" порівнювати ні з ким не буду, страшнувато якось! А от у Вови потихеньку фізія наближається до морди попередника!
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09.10.2021 06:43 Ответить
Ага, точно.
По ПП видно, що в людини інтелект є. І якраз на посаді він посивів, мішки під очима були.

А в паяца морду вже вшир так рознесло, що не пізнати. Лиснить. Очі позапливали. І стабільно дурнуватий вираз обличчя. Навіть зіграти і вдати з себе розумного не здатне, чучало.
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09.10.2021 06:57 Ответить
Це для більш блювотного ефекту, щоб аж вивертало, причиму і тих, хто таке понавибирав.
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09.10.2021 06:48 Ответить
Так не каються ж !
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09.10.2021 06:54 Ответить
Може наступного разу виберуть ірухамію, цю абихзяну невідомого походження ))
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09.10.2021 09:45 Ответить
Ты смотри, возомнил себя "Властелином судьб", недавний "Повелитель ********"!
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09.10.2021 06:45 Ответить
Ара Хам.... зна каким способом советский пролетайрят Шариковых Швондеров строился в далеком 1921 году... осенью кстати...,а уже через пару лет Михаил Афанасьич Булгаков удрав из Киева,сочинил свое шедевральное наследие "Сабачье сердце" о стаде краснопузых баранов...
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09.10.2021 07:14 Ответить
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09.10.2021 07:15 Ответить
«Скотный двор» - Джордж Орвелл
.
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09.10.2021 07:17 Ответить
Да,родители были низкого качества...
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09.10.2021 08:50 Ответить
Твин -пикс -сладкая парочка! Юзик и спикер-младший!😎
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09.10.2021 08:56 Ответить
Малой меня однажды спросил,вот ты любишь Украину до последней капли крови,вот скажи, кто тебе больше нравится из украинских Мудрецов....,философ Михаил Булгаков или философ Николай Бердяев?говорю оба...,потому что оба издевались над Лаптеногой дремучей РАБссией до потери пульса....
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09.10.2021 07:20 Ответить
Порохоботы, вам нравится Разумков? ОПЗЖ и ЕС могли бы заключить некий пакт, и объединиться вокруг Разумкова, как инструмента по устранению Зеленского. Не гласно разумеется, что бы не травмировать собственный электорат. Ведь очевидно же, что ни Порошенко ни Бойко реальной конкуренции Зеленскому на следующих выборах составить не смогут. А Разумков, если его протолкнуть во второй тур вполне сможет. Ибо Зеленский уже нагулял определённый антирейтинг.
План такой: По предварительному сговору, Разумков отказывается от создания собственной партии и концентрируется исключительно на президентской кампании. Взамен, ЕС и ОПЗЖ сливают свои президентские кампании, проведя их максимально незаметно, выставив откровенно слабых технических кандидатов. При этом очень тонко и крайне деликатно намекают своему электорату, что Разумков в общем-то не плохой парень. Цель сговора- помочь Разумкову пройти во второй тур. Ну а там уже включится шарманка про Зеленского, как бОльшее зло.
В идеале, Разумков выигрывает выборы, после чего на парламентских «Слуги» будут разгромлены, если вообще пойдут на выборы после проигрыша ЗЕ. ОПЗЖ и ЕС проходят в следующий парламент уже с гораздо более крупными фракциями. Порошенко получает кресло премьера, а Бойко… ну тоже что-то получает.))
Как вам план, душевные мои порохоботики? И классические ватанчики тоже отпишитесь пжлст, если вы тут есть.
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09.10.2021 07:27 Ответить
Я за.
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09.10.2021 07:31 Ответить
Я знал, что многим понра!))
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09.10.2021 07:50 Ответить
темирова в звании прапорщика далеко не многие...
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09.10.2021 08:55 Ответить
Синку! Коли таке "злиття в екстазі" "ЄС" і "ОПЗЖ" станеться , у Москві "одіб"ють долоні" у несамовитих оплесках! Адже вони "з кожного зливного бачка" нам "мізки полощуть" про те , що "ЄС" і ОПЗЖ з Медведчуком" - "адна шайка-лейка"!!! Мета - посіять сумніви у електораті "ЄС"!!!
І саме це "полоскання" я читаю в твоєму коментарі!
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09.10.2021 08:08 Ответить
скажи заметно, Яр?
аж глаза режет....
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09.10.2021 08:16 Ответить
Але ж дехто на подібне "словоблудне сцяння у вуха і очі" тупо "ведеться" не розуміючи суті сказаного!
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09.10.2021 08:25 Ответить
Рашистский хитрожопый паренек ,возможно майор, идешь со своими гнилыми вбросами на 3 веселых буквы !
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09.10.2021 08:53 Ответить
О...Баран Мавзолейных вылез....
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09.10.2021 07:29 Ответить
Тошниловка Ольги **********....ваша СкреПОНОссия за тыщу км воняет Мавзолеемм...
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09.10.2021 07:31 Ответить
Фраза **********,все кто угодно лишь бы не Порошенко,...обосравший нашу Новороссию и РАБссию уже не в тренде... а Путлер после встречи с Эрдоганом в Сочи получил нервный СТРЕСС и спрятался в Бункер.... вялика РАБссия...а в бункер удрать круче...
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09.10.2021 07:45 Ответить
Из новостной ленты блогеров Украины...

Украина подала заявку на вступление в Союз Тюрских народов бывшего Сссра и Турции...,пока не знаю как комментировать эту новость...
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09.10.2021 07:49 Ответить
Якась приблудна арахамія геть розпоясалась!
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09.10.2021 08:05 Ответить
Разумков это реальный кандидат в президенты, за которого люди проголосуют. И это по-настоящему раздражает Зеленского и его дебилов, которых он привел к власти. Поддержим Разумкова!
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09.10.2021 08:14 Ответить
Никто за него не проголосует, теперь уж точно. Он был просто "должность". Теперь будет просто уже нечастый (т.к. неинтересен без должности) паломник на каналы Ахметова.
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09.10.2021 08:42 Ответить
не буде голосувати як зелені,заберуть мандат депутата-закон,він не мажоритарщик і він це знає
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09.10.2021 09:17 Ответить
Для пригоди може, й "реальний кандидат у президенти", але не для тверезих людей. Разумков без сумніву інтелігент, але не українець. Президентом України має бути українець і тільки національно свідомий, а не вата, що бовтається на двох стільцях.
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09.10.2021 10:04 Ответить
тысяча лайков
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09.10.2021 13:54 Ответить
Это ещё нормально, а могбы сказать "на такси прокатим"😁😁😁😁
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09.10.2021 09:09 Ответить
Арахмия посещает вместе с с Зе, на Ростов,
Клоун пучеглазый
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09.10.2021 09:22 Ответить
Когда там те выборы. За это время ЗЕ! со "слугами" такого наворотят, что мы долго не расхлебаем. Если к тому времени выборы вобще будут. Сценарий Лукашенка никто не отменял
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09.10.2021 09:38 Ответить
У Зе немає іншого виходу, крім як ідти на другий президентський термін: бо при наступному президенті йому світять реальні терміни ув'язнення.
Так само, і якщо він залишиться на другий термін, то перед закінченням другого теж питання: або міняти Конституцію і йти на третій термін, або при наступному президенті сісти в тюрму і так до нескінченності.
Так поступово Зе перетвориться на лукашенка чи путєна
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09.10.2021 09:45 Ответить
Якщо вся влада в одних руках, то й ЦВК у кишені, ніякі "вибори і референдуми" не допоможуть.
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09.10.2021 10:11 Ответить
Кто б в нас не став президентом, ніхто нікого садити не буде. Просто переберуть на себе відпрацьовані схеми, як це робилось до сих пір. А обіцянки посадок це дія на лохів виборців.
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09.10.2021 11:23 Ответить
Будь паинькой
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09.10.2021 09:40 Ответить
У Разумкова политическое будущее есть, а у Арахомии впереди только политическая мусорка
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09.10.2021 09:45 Ответить
Арахамия упаковался так что правнукам хватит,если острова покупать не будет и на выходные в космос не летать.
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09.10.2021 10:56 Ответить
Тут є провокаціонний вкид з "пропозицією" всім партіям об'єднатись і висунути в президенти Разумкова, який "побідить" зелених.
Карабас Беня зааплодував би тупості своїх конкурентів (якщо б вони так зробили).
Протистояння Зеленский - Разумков це шоу для плебса легковірних.
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09.10.2021 10:06 Ответить
Замена спикера это этап шоу для раскрутки Разумкова.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его непростые предки готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней по удобному случаю.
Контраст (в первую очередь во внешности) между Разумковым и Стефанчуком (который будет вместо него), тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова.
Технологии, чтобы водить за нос избирателей.
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09.10.2021 10:18 Ответить
Позбавити мандату? У плісняви вирішує сходняк політсила, дерьмак найвеличніВший і жоного слова про ЄДИНЕ ДЖЕРЕЛО ВЛАДИ - НАРОД, який і видав мандати цьому кагалу.
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09.10.2021 11:00 Ответить
Посмотрите на эту ГИДОТУ. Да он жень ***** пеРЩОГО класу.
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09.10.2021 11:37 Ответить
Арахамчику и Корниенко ходить по лесу не безопасно, этих двух не бритых и опухших кабанов могут перепутать охотники!
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09.10.2021 12:42 Ответить
 
 