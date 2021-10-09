Арахамия - Разумкову о лишении мандата: "Будет зависеть от вашего политического будущего"

Глава фракции "СН" Давид Арахамия не подтвердил и не отрицал возможность того, что политсила попробует лишить экс-спикера Дмитрия Разумкова депутатского мандата.

Речь об этом шла в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

Разумков спросил у Арахамии и Стефанчука, будут ли "слуги" пытаться лишить его мандата. На первый такой вопрос Арахамия не ответил, а на второй сказал ""В зависимости от того, какое у вас будет политическое будущее".

Руслан Стефанчук, назначенный спикером вместо Разумкова, отметил: "Я не суд и я не Центральная избирательная комиссия, я не могу отбирать мандат. И инициировать этого не могу".

Смеясь, Разумков подытожил: "Ответа нет".

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Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку. 8 октября депутаты назначили спикером Руслана Стефанчука.