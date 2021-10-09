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Арахамія - Разумкову про позбавлення мандата: Залежатиме від вашого політичного майбутнього

Арахамія - Разумкову про позбавлення мандата: Залежатиме від вашого політичного майбутнього

Глава фракції "СН" Давид Арахамія не підтвердив і не заперечив можливість того, що політсила спробує позбавити ексспікера Дмитра Разумкова депутатського мандата.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

Разумков запитав у Арахамії і Стефанчука, чи будуть "слуги" намагатися позбавити його мандата. На перше таке запитання Арахамія не відповів, а на друге сказав: "Залежно від того, яке у вас буде політичне майбутнє".

Руслан Стефанчук, призначений спікером замість Разумкова, зазначив: "Я не суд і не Центральна виборча комісія, я не можу відбирати мандат. Й ініціювати цього не можу".

Сміючись, Разумков підсумував: "Відповіді немає".

Читайте також: Разумков: Близько 50 "слуг" підходили до мене і просили вибачення, що проголосували за мою відставку

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку. 8 жовтня депутати призначили спікером Руслана Стефанчука.
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Топ коментарі
+52
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09.10.2021 00:08
+35
Ніякого майбутнього у нього не буде. Як і у вас. Рікорд по зашкварам. Навіть мікола янович з баклажаном собі такого не дозволяли. І інші папірєдніки.
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09.10.2021 00:11
+30
пример того как абсолютная власть быстро разлагает
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09.10.2021 00:13
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Живьём едят.
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09.10.2021 00:06 Відповісти
слуги засмердели конкретно....
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09.10.2021 00:44 Відповісти
он их породил, они его и убьют

и поделом Разумкову - должна быть ответственность за свои действия
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09.10.2021 01:00 Відповісти
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09.10.2021 00:08 Відповісти
Ніякого майбутнього у нього не буде. Як і у вас. Рікорд по зашкварам. Навіть мікола янович з баклажаном собі такого не дозволяли. І інші папірєдніки.
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09.10.2021 00:11 Відповісти
Ві обратиет внимание разумкова лишить мандата как Ві будете бегать на цірлах перед найвеличнейшим а третьякова лишать не будем хотя ее циничніе віражения єто лицо СН циничніе продажніе безвольніе барані на поводке
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09.10.2021 00:13 Відповісти
пример того как абсолютная власть быстро разлагает
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09.10.2021 00:13 Відповісти
они уже тухлыми пришли во власть
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09.10.2021 00:58 Відповісти
Агрохимия против Розумкова как моська против слона. При всем негативе к тому что Розумков привел земразей к власти.
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09.10.2021 00:14 Відповісти
Він помилився, як і 73% електорату.
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09.10.2021 09:29 Відповісти
его гриценко науськивал. Пусть жрут...
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09.10.2021 10:50 Відповісти
зеленые? - шобла непроукраинских мразот.
шо они делают раде? - даже у господа бога нет ответа...
кива хоть лысого ганяет, а ети чем заняты?
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09.10.2021 00:15 Відповісти
А эти сосут за конверты.
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09.10.2021 00:23 Відповісти
какой долбаный ужас
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09.10.2021 00:28 Відповісти
Очень много внимания уделяется этии антинародным (как и все зеленые) негодяям. Необходимы новые, внеочередные выборы и чтобы Зе свалился в свой квартал 95, а Разумков вернулся в свои ломбарды.
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09.10.2021 00:17 Відповісти
Хватит , слишком добренькие вы , больше никаких кварталов , насмешек над всем украинским , а про МЕГАВОРОВСТВО КАКЛАМОЯ И ПОСОБНИЧЕСТВЕ ТЕРРОРИСТАМ , что забыть ?
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09.10.2021 06:09 Відповісти
Незалежний аудит,треба знати як вони там прибарахлилися.І реальні тюремні сроки з конфіскацією.Щоб відбити охоту всяким клоунам та пройдисвітам лізти у владу.
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09.10.2021 07:27 Відповісти
В "Квартал 95" він уже не "звалиться" з простої причини : хто зможе втекти - втічуть і розбіжаться як миші по усій "нєоб"ятной" Хто не зможе - "сяде на нари" (якщо їх "скоропостижно не помруть" від "передозу")
Хіба що їх зберуть в РНР ("Рубльовській народній республіці") і вони там будуть займаться тим , з чого починали - "блазнюванням" перед російськими "нуворишами"
(Ох тоді ми "постібемося" з тих, хто "рвав сраку на британський прапор" за "ЗЕ!!!" Адже тоді вони будуть ганьбить не Україну , а саме тих , хто їм колись вручив до рук владу над Україною!)
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09.10.2021 07:58 Відповісти
"Зе свалился в свой квартал"

Зєлупа має бути засудженим, бо інакше не буде жодних шансів на покаяння та одужання суспільства у майбутньому. І процес над Зєлупою має бути урочистим та широковисвітлюваним задля підкреслення його символічності. Але є ризик того, що Зєлупу прикончать не очікуючи того моменту, коли він почне вкладати всіх з потрохами.
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09.10.2021 09:16 Відповісти
У Зе немає іншого виходу, крім як ідти на другий президентський термін: бо при наступному президенті йому світять реальні терміни ув'язнення.
Так само, і якщо він залишиться на другий термін, то перед закінченням другого теж питання: або міняти Конституцію і йти на третій термін, або при наступному президенті сісти в тюрму і так до нескінченності.
Так поступово Зе перетвориться на Лукашенко чи путєна
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09.10.2021 09:42 Відповісти
Арахамия - Разумкову о лишении мандата: "Будет зависеть от вашего политического будущего"
********************************************************
Чем ближе к кормушке, тем острее чувство локтя под ребрами.
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09.10.2021 00:25 Відповісти
Яке все це зелене лайно гидке... ((( Як я бігав і благав знайомих зе-*******: "Ну ви вже обрали ЗЕ! Хоча б не голосуйте за його міньйонів!!!" ((( Ну, хтось таки за "голос" проголосував, але сорти гівна однаково смердять...
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09.10.2021 00:26 Відповісти
А голос*(вопль) чем лучше ? Беня,пинчук с ахметкой создали эту*партию* за 2-3 месяца перед выборами,чтоб отнять электорат у Пороха, злые языки говорят, что Вялослав получил за это 8ми значную цифру. Вот такой вот оказался патриот и *совесть нации*...
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09.10.2021 08:41 Відповісти
Ось чому "... не твоя війна..."
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09.10.2021 09:35 Відповісти
И еще насчет Разумкова и его ломбардов. Кто забыл, напомню, что ломбарды это традиционный еврейский бизес. Кстати, в интернете есть утверждения, что и Тимошенко имеет ломбардный бизнес.
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09.10.2021 00:53 Відповісти
Разумкoff гниле політ створіння з пикою хитрого жовтенятки
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09.10.2021 00:55 Відповісти
испанский стыд
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09.10.2021 01:45 Відповісти
Украинское 🙈ПОЗОРИЩЕ ! Ни у военных ни у интеллигенции , вообще нет САМОУВАЖЕНИЯ ! Поклоняться и отдавать честь ПОРНОШУТУ 🤢🤡🎪👹😈ГЕБНЯВОМУ , ВРАГУ НАЦИИ🤮🤮
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09.10.2021 06:14 Відповісти
Забуваєш, що є 25% свідомих і тверезомислячих.
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09.10.2021 09:39 Відповісти
Ну точно - Троцкий. И кончит он также.
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09.10.2021 02:55 Відповісти
Його майбутнє, як у саака.
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09.10.2021 09:40 Відповісти
чем выше задираешь нос, тем больнее упадешь!©
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09.10.2021 03:07 Відповісти
почему козолюб со взломанной ДНК трахамония попал в украинскую политику?
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09.10.2021 05:14 Відповісти
Слуги дебила в следующую раду не попадут....
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09.10.2021 05:47 Відповісти
я бы не утверждал так категорично....
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09.10.2021 05:52 Відповісти
А куда же денется мудрийнарит?
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09.10.2021 08:44 Відповісти
Народ советский любит сказки, очередной прокатит
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09.10.2021 09:45 Відповісти
Якби ще новини з цього зе-кодла не супроводжувалися фото їхніх морд - було б набагато краще.
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09.10.2021 06:16 Відповісти
Ви неправі! Порівнювати завжди цікаво! Морди Грановського і Арахамії наприклад! "Лице" лікарки "смерть" порівнювати ні з ким не буду, страшнувато якось! А от у Вови потихеньку фізія наближається до морди попередника!
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09.10.2021 06:43 Відповісти
Ага, точно.
По ПП видно, що в людини інтелект є. І якраз на посаді він посивів, мішки під очима були.

А в паяца морду вже вшир так рознесло, що не пізнати. Лиснить. Очі позапливали. І стабільно дурнуватий вираз обличчя. Навіть зіграти і вдати з себе розумного не здатне, чучало.
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09.10.2021 06:57 Відповісти
Це для більш блювотного ефекту, щоб аж вивертало, причиму і тих, хто таке понавибирав.
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09.10.2021 06:48 Відповісти
Так не каються ж !
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09.10.2021 06:54 Відповісти
Може наступного разу виберуть ірухамію, цю абихзяну невідомого походження ))
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09.10.2021 09:45 Відповісти
Ты смотри, возомнил себя "Властелином судьб", недавний "Повелитель ********"!
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09.10.2021 06:45 Відповісти
Ара Хам.... зна каким способом советский пролетайрят Шариковых Швондеров строился в далеком 1921 году... осенью кстати...,а уже через пару лет Михаил Афанасьич Булгаков удрав из Киева,сочинил свое шедевральное наследие "Сабачье сердце" о стаде краснопузых баранов...
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09.10.2021 07:14 Відповісти
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09.10.2021 07:15 Відповісти
«Скотный двор» - Джордж Орвелл
.
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09.10.2021 07:17 Відповісти
Да,родители были низкого качества...
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09.10.2021 08:50 Відповісти
Твин -пикс -сладкая парочка! Юзик и спикер-младший!😎
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09.10.2021 08:56 Відповісти
Малой меня однажды спросил,вот ты любишь Украину до последней капли крови,вот скажи, кто тебе больше нравится из украинских Мудрецов....,философ Михаил Булгаков или философ Николай Бердяев?говорю оба...,потому что оба издевались над Лаптеногой дремучей РАБссией до потери пульса....
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09.10.2021 07:20 Відповісти
Порохоботы, вам нравится Разумков? ОПЗЖ и ЕС могли бы заключить некий пакт, и объединиться вокруг Разумкова, как инструмента по устранению Зеленского. Не гласно разумеется, что бы не травмировать собственный электорат. Ведь очевидно же, что ни Порошенко ни Бойко реальной конкуренции Зеленскому на следующих выборах составить не смогут. А Разумков, если его протолкнуть во второй тур вполне сможет. Ибо Зеленский уже нагулял определённый антирейтинг.
План такой: По предварительному сговору, Разумков отказывается от создания собственной партии и концентрируется исключительно на президентской кампании. Взамен, ЕС и ОПЗЖ сливают свои президентские кампании, проведя их максимально незаметно, выставив откровенно слабых технических кандидатов. При этом очень тонко и крайне деликатно намекают своему электорату, что Разумков в общем-то не плохой парень. Цель сговора- помочь Разумкову пройти во второй тур. Ну а там уже включится шарманка про Зеленского, как бОльшее зло.
В идеале, Разумков выигрывает выборы, после чего на парламентских «Слуги» будут разгромлены, если вообще пойдут на выборы после проигрыша ЗЕ. ОПЗЖ и ЕС проходят в следующий парламент уже с гораздо более крупными фракциями. Порошенко получает кресло премьера, а Бойко… ну тоже что-то получает.))
Как вам план, душевные мои порохоботики? И классические ватанчики тоже отпишитесь пжлст, если вы тут есть.
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09.10.2021 07:27 Відповісти
Я за.
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09.10.2021 07:31 Відповісти
Я знал, что многим понра!))
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09.10.2021 07:50 Відповісти
темирова в звании прапорщика далеко не многие...
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09.10.2021 08:55 Відповісти
Синку! Коли таке "злиття в екстазі" "ЄС" і "ОПЗЖ" станеться , у Москві "одіб"ють долоні" у несамовитих оплесках! Адже вони "з кожного зливного бачка" нам "мізки полощуть" про те , що "ЄС" і ОПЗЖ з Медведчуком" - "адна шайка-лейка"!!! Мета - посіять сумніви у електораті "ЄС"!!!
І саме це "полоскання" я читаю в твоєму коментарі!
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09.10.2021 08:08 Відповісти
скажи заметно, Яр?
аж глаза режет....
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09.10.2021 08:16 Відповісти
Але ж дехто на подібне "словоблудне сцяння у вуха і очі" тупо "ведеться" не розуміючи суті сказаного!
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09.10.2021 08:25 Відповісти
Рашистский хитрожопый паренек ,возможно майор, идешь со своими гнилыми вбросами на 3 веселых буквы !
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09.10.2021 08:53 Відповісти
О...Баран Мавзолейных вылез....
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09.10.2021 07:29 Відповісти
Тошниловка Ольги **********....ваша СкреПОНОссия за тыщу км воняет Мавзолеемм...
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09.10.2021 07:31 Відповісти
Фраза **********,все кто угодно лишь бы не Порошенко,...обосравший нашу Новороссию и РАБссию уже не в тренде... а Путлер после встречи с Эрдоганом в Сочи получил нервный СТРЕСС и спрятался в Бункер.... вялика РАБссия...а в бункер удрать круче...
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09.10.2021 07:45 Відповісти
Из новостной ленты блогеров Украины...

Украина подала заявку на вступление в Союз Тюрских народов бывшего Сссра и Турции...,пока не знаю как комментировать эту новость...
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09.10.2021 07:49 Відповісти
Якась приблудна арахамія геть розпоясалась!
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09.10.2021 08:05 Відповісти
Разумков это реальный кандидат в президенты, за которого люди проголосуют. И это по-настоящему раздражает Зеленского и его дебилов, которых он привел к власти. Поддержим Разумкова!
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09.10.2021 08:14 Відповісти
Никто за него не проголосует, теперь уж точно. Он был просто "должность". Теперь будет просто уже нечастый (т.к. неинтересен без должности) паломник на каналы Ахметова.
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09.10.2021 08:42 Відповісти
не буде голосувати як зелені,заберуть мандат депутата-закон,він не мажоритарщик і він це знає
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09.10.2021 09:17 Відповісти
Для пригоди може, й "реальний кандидат у президенти", але не для тверезих людей. Разумков без сумніву інтелігент, але не українець. Президентом України має бути українець і тільки національно свідомий, а не вата, що бовтається на двох стільцях.
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09.10.2021 10:04 Відповісти
тысяча лайков
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09.10.2021 13:54 Відповісти
Это ещё нормально, а могбы сказать "на такси прокатим"😁😁😁😁
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09.10.2021 09:09 Відповісти
Арахмия посещает вместе с с Зе, на Ростов,
Клоун пучеглазый
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09.10.2021 09:22 Відповісти
Когда там те выборы. За это время ЗЕ! со "слугами" такого наворотят, что мы долго не расхлебаем. Если к тому времени выборы вобще будут. Сценарий Лукашенка никто не отменял
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09.10.2021 09:38 Відповісти
У Зе немає іншого виходу, крім як ідти на другий президентський термін: бо при наступному президенті йому світять реальні терміни ув'язнення.
Так само, і якщо він залишиться на другий термін, то перед закінченням другого теж питання: або міняти Конституцію і йти на третій термін, або при наступному президенті сісти в тюрму і так до нескінченності.
Так поступово Зе перетвориться на лукашенка чи путєна
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09.10.2021 09:45 Відповісти
Якщо вся влада в одних руках, то й ЦВК у кишені, ніякі "вибори і референдуми" не допоможуть.
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09.10.2021 10:11 Відповісти
Кто б в нас не став президентом, ніхто нікого садити не буде. Просто переберуть на себе відпрацьовані схеми, як це робилось до сих пір. А обіцянки посадок це дія на лохів виборців.
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09.10.2021 11:23 Відповісти
Будь паинькой
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09.10.2021 09:40 Відповісти
У Разумкова политическое будущее есть, а у Арахомии впереди только политическая мусорка
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09.10.2021 09:45 Відповісти
Арахамия упаковался так что правнукам хватит,если острова покупать не будет и на выходные в космос не летать.
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09.10.2021 10:56 Відповісти
Тут є провокаціонний вкид з "пропозицією" всім партіям об'єднатись і висунути в президенти Разумкова, який "побідить" зелених.
Карабас Беня зааплодував би тупості своїх конкурентів (якщо б вони так зробили).
Протистояння Зеленский - Разумков це шоу для плебса легковірних.
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09.10.2021 10:06 Відповісти
Замена спикера это этап шоу для раскрутки Разумкова.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его непростые предки готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней по удобному случаю.
Контраст (в первую очередь во внешности) между Разумковым и Стефанчуком (который будет вместо него), тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова.
Технологии, чтобы водить за нос избирателей.
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09.10.2021 10:18 Відповісти
Позбавити мандату? У плісняви вирішує сходняк політсила, дерьмак найвеличніВший і жоного слова про ЄДИНЕ ДЖЕРЕЛО ВЛАДИ - НАРОД, який і видав мандати цьому кагалу.
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09.10.2021 11:00 Відповісти
Посмотрите на эту ГИДОТУ. Да он жень ***** пеРЩОГО класу.
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09.10.2021 11:37 Відповісти
Арахамчику и Корниенко ходить по лесу не безопасно, этих двух не бритых и опухших кабанов могут перепутать охотники!
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09.10.2021 12:42 Відповісти
 
 