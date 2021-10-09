Арахамія - Разумкову про позбавлення мандата: Залежатиме від вашого політичного майбутнього

Глава фракції "СН" Давид Арахамія не підтвердив і не заперечив можливість того, що політсила спробує позбавити ексспікера Дмитра Разумкова депутатського мандата.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

Разумков запитав у Арахамії і Стефанчука, чи будуть "слуги" намагатися позбавити його мандата. На перше таке запитання Арахамія не відповів, а на друге сказав: "Залежно від того, яке у вас буде політичне майбутнє".

Руслан Стефанчук, призначений спікером замість Разумкова, зазначив: "Я не суд і не Центральна виборча комісія, я не можу відбирати мандат. Й ініціювати цього не можу".

Сміючись, Разумков підсумував: "Відповіді немає".

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Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку. 8 жовтня депутати призначили спікером Руслана Стефанчука.