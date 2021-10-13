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Бутусов: Информацию об увольнении Бурба подтвердил мне лично

Бутусов: Информацию об увольнении Бурба подтвердил мне лично

Главред Цензор.НЕТ утверждает, что Минобороны не может приказать Бурбе опровергнуть информацию об увольнении именно потому, что Бурба уволен.

Об этом Юрий Бутусов пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть простой вопрос, на который Таран не захотел отвечать: так если Бурба не уволен и является вашим действующим подчиненным, так почему же вы ему не дали приказ немедленно прибыть на брифинг и самому опровергнуть информацию о своем увольнении? Почему Бурба не сделал никаких сообщений, не записал видео? Ведь логично, что этот вопрос касается его лично, и как действующий подчиненный министра Бурба был бы обязан подчиниться", - пишет Бутусов.

По данным журналиста, Бурба накануне получил звонок кадровой службы Минобороны о том, в какой военкомат направлять его личное дело в связи с увольнением.

"Информацию об увольнении Василия Бурбы сегодня мне подтвердил он сам", - подчеркнул Бутусов.

Также читайте: Участник спецоперации с "вагнеровцами" Баранецкий уволен с воинской службы, - Бутусов

Он отметил, что встреча Тарана и Бурбы состоялась 14 сентября прямо перед заседанием следственной комиссии.

"Я утверждаю, что план спецоперации по захвату террористов санкционировал сам Таран. Докладная начальника ГУР МО номер 222/2Р/2-773 от 1 июля 2020-го года имеет подпись Андрея Тарана, санкцию министра", - добавил он.

Ранее Бутусов сообщил, что с воинской службы уволен другой участник совещания в кабинете президента - начальник ГУР МО в 2016-20 годах Василий Бурба. В Минобороны это опровергают.

Автор: 

Минобороны (9365) Бутусов Юрий (4367) Бурба Василий (81) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+42
Після звільнення разумкова - навіть сумнівів не виникає.
Зеленський стовідсотковий самодур.
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13.10.2021 18:03
+34
Не самодур, а паяц на палочке.
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13.10.2021 18:06
+32
ЗЕ-твари брехливые.... есть ли межа этому бл**** шапито???
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13.10.2021 18:05
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Правила форума Совет форумчан
Після звільнення разумкова - навіть сумнівів не виникає.
Зеленський стовідсотковий самодур.
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13.10.2021 18:03 Ответить
Не самодур, а паяц на палочке.
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13.10.2021 18:06 Ответить
А ше Брехун. І таких саме брехунів назбирав у команду. І, взагалі, брехня - це їхня візитівка.
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13.10.2021 18:28 Ответить
Звільнення Бурби це правильний превентивний захід направлений на усунення можливих витоків секретної інформації. Якщо про вагнерівців дізнався ворог ще на етапі розробки операції, то звільняти потрібно всіх хто мав доступ до цієї інформації - чистіше буде розвідка! А в тім що там повно агентів всіх розвідок світу, немає навіть сумнівів. Кого не звільни в СБУ так ГУР, звільниш якогось агента - тому будь які звільнення будуть на користь Україні
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13.10.2021 18:42 Ответить
И когда ж это снятие с человека присяги и ответственности способствовало прекращению распространения информации?

Ты реальный дебил. Теперь Бурба может хоть в США ехать давать показания на ЗЕ.
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13.10.2021 18:45 Ответить
Не спорьте з хворою людиною. Бесполезно. Просто в спам.
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13.10.2021 18:47 Ответить
Присягу не можливо зняти, як і відповідальність!
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13.10.2021 18:47 Ответить
ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Дія цього Статуту поширюється на військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями.
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13.10.2021 18:56 Ответить
На звільнених військовослужбовців поширюється не дія статуту, а підписка про неразголошення певний термін. 5 років зазвичай. А деякі(як ця операція) мабуть і пожиттєво
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13.10.2021 19:55 Ответить
Совещание в ОП с кучей посторонних лиц - это уже военная тайна?
Список этих посторонних лиц на совещании в ОП - это военная тайна?
Может и признание ЗЕ в прямом эфире в том, что он слил информацию Лукашенко - это военная тайна?
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13.10.2021 21:43 Ответить
Много вопросов, но... не тех. Ниже я написал про рамки в пределах которьіх он может говорить, не разглашая детали
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13.10.2021 23:26 Ответить
Ты видимо прочитал текст, но не понял смысла
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13.10.2021 23:40 Ответить
Тьі по всій видимостіи встрял в разговор, брать участие в котором тебя не приглашали.

Смьісл ответа понятен?
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14.10.2021 07:09 Ответить
Показання на Же и неразглашение - разньіе веди. Да, он может сказать что на докладе у Зв присутствовал Ермак, что пригласил его Зе. Но он не может раскрьівать деталі операции, людей в ней задействованьіх и прчие адреса с конспиративньіми явками
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13.10.2021 19:52 Ответить
А этого и не нужно. Достаточно перечислить тех, кто имел доступ к информации и мог ее слить.
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13.10.2021 21:44 Ответить
Я думаю что ето уже давно сделано
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13.10.2021 23:27 Ответить
"Вожди ведут свой бесконечный спор -
Кто Царь Горы, кто Князь Болотных Топей?
Искусство быть немножо хитрожопей
Политикой зовется с давних пор."

Тимур Шаов "Наш Союз"
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13.10.2021 21:27 Ответить
Паяц це дуже забагато. Г... саме раз.
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13.10.2021 19:34 Ответить
Разумков ваш герой? Як не дивно, Шарій з вами згоден
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13.10.2021 18:07 Ответить
чого це раптом? Голосів не було?
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13.10.2021 18:11 Ответить
регламент - это закон, а его нарушение - преступление
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13.10.2021 18:11 Ответить
а де в законі записано, шо не можна Разумкова звільняти?
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13.10.2021 18:13 Ответить
ти тупе, як клоун. привіт подоляку
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13.10.2021 18:15 Ответить
А ти гарантуєш, що наступник разумкова не вата ?
Вумне таке...
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13.10.2021 18:15 Ответить
воно клеїть дурня(моніку)
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13.10.2021 18:18 Ответить
А какое отношение имеет нарушение зеленым стадом законов и конституции к "ваш герой"? Он ваш герой, который вам уже не герой. Так?
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13.10.2021 18:12 Ответить
та бреши, зелебобік. що подоляк скаже, то і насереш
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13.10.2021 18:16 Ответить
Бл*ть! Ці зебіли знайомі з поняттями "мораль, аморальність, моральний авторитет, аморальні поведінка"?
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13.10.2021 18:05 Ответить
ні.... шоубіз він такий...
шкода що на феєрверк із обіцянок і досі ведуться...і сподіваються на щось...
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13.10.2021 18:09 Ответить
Ну ты и замахнулся ...
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13.10.2021 18:10 Ответить
Вони знайомі тільки з поняттям ХУЦПА.
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13.10.2021 18:59 Ответить
ЗЕ-твари брехливые.... есть ли межа этому бл**** шапито???
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13.10.2021 18:05 Ответить
Уже есть, и Ю. Бутусов, кстати, тоже в курсе. Чтобы не пересказывать, процитирую:
"Я даже представляю, как на сходке олигархов, возможно, выдвигаются претензии этой публики к Игорю Валерьевичу в духе: "Игорь, ты кого нам привел? Этот бродячий цирк не способен вообще ни на что, сплошь идиоты". Проблема в том, что эта компашка ведет страну в такой минус, что даже олигархам страшно, по крайней мере, по трем причинам: (1) может пострадать кормовая база в результате полной разрухи; (2) могут серьезно пострадать их головы или другие точки в результате народного гнева; (3) могут войти москали и нежно отобрать все непосильно нажитое имущество.... Они будут ставить новую власть по принципу - хоть меньше дерибан, но стабильнее ситуация. И пусть власть, как и прежде будет модератором олигархических игр для порядка. Это больше не будут клоуны-диджеи, это будут солидные люди с внушительным бэкгарундом, которых в политике обычно называют технократами. Так что следим за руками шулеров. Избирателей опять хотят надурить по принципу: "Наелись клоунов? Получите дядек в галстуках, они наведут порядок". Партию начал Ренат Леонидович, как самый авторитетный. Если его первые атаки на зелень окажутся успешными, все другие олигархи подтянутся дружной когортой и задействуют все ресурсы." https://defence-line.org/2021/10/krutoe-pike/
Добавлю от себя: Разумков уже в этой "партии" в роли скрипки...
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13.10.2021 19:44 Ответить
так і є.Ліплять ще одну неукраїнську ляльку для 73% телезомбованих

5
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27.11.2021 13:02 Ответить
Увольнение из непонятно что ( на данный момент) можно пережить. Да , и диванные воины не забудьте поселить о плохих офицерах и генералах- людоедах
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13.10.2021 18:08 Ответить
да ты сформулируй нормально. чтобы в гугл идти, нужен сформулированный вопрос. прочитай тобой написанное
"не забудьте поселить о плохих офицерах и генералах- людоедах"
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13.10.2021 18:13 Ответить
ну ты и дурачок) с тобой вежливо. а тьі, как моника. тебя попросили разъяснить написанное, а ты... обычная хамовитая дунька.

куда там меня послали полуграмотньіе балабольі - их проблема. отдыхай, дуня
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13.10.2021 18:21 Ответить
Дабы не возникало подобных вопросов ( недоразумений) чаще читайте цензор. Удачи.
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13.10.2021 18:22 Ответить
т.е. извиниться не желаешь? ну, бывай, смельчак
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13.10.2021 18:41 Ответить
у Порошенко хоть порохоботы были, зе полное говно, но слушает да ест
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13.10.2021 18:08 Ответить
дуня, як там моніка? годує добре?
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13.10.2021 18:14 Ответить
Який твій нік буде після повідомлення в медіапросторі про те, що ФБ чи СБУ з НПУ закрили чергову ботоферму, що розповсюджувала неправдиву інформацію?

Ну а те, що "кляті папєрєднікі" й досі гадять вам у спіднє - то до психіатра (у реальному житті) або ж до Подоляка з Портновим у тій реальності, де в "узеленських" суцільні досягнення та перемоги всі 2 роки при владі.
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13.10.2021 18:21 Ответить
Ти диви! Повернувся... Чи повернулась... А чого ж нік не взяв(ла)? Чи підкреслення або дефіс поставити - то вже занадто складно та й не платять за це???

Ці боти такі кумедні! Забирайте свого віслючка і на сцену! "Хоть паржом"
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18.10.2021 19:14 Ответить
Йой! Тебе ще не злили в спам?!? Поздоровляю! Це досягнення! Пиши заяву на премію!

Навіщо мені новий нік (с) твоє
+
такий мабуть візьму (с) знов твоє на моє питання про новий нік.

Ви б десь на зміні чергувань якось би домовлялися про те що писати і кому... А то вже зовсім смішно стає. Хоча ні ЗЕ, ні Жиріка ви ще в свої потугах не переплюнули....
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18.10.2021 23:50 Ответить
Бачили портрет Бурби в інші новині? Приблизно так виглядає поняття "офіцерська честь"
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13.10.2021 18:10 Ответить
Если я случайно увидел твою жену справляющую нужду- у меня есть все основания судить о ее моральности?
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13.10.2021 18:15 Ответить
нет, это тебе буба о борьбе с коломойским рассказьівает)
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13.10.2021 18:17 Ответить
Наступний крок - "таксі", "випадкове отруєння", "стрілець-професіонал"???

Ох д'Єрмаку зараз непереливки! Це ж треба загасити всі зашквари, які зробив найвеличніший по "вагнерівцям" та компанії "Офшор-95", зробити медіахвилю для стирання у "гупій 73%" інформації про "замах на шифер", "тітушкам" біля будинку Порошенка (і живого паркану з силовиків навколо дачі найсміливішого) та "непідвищення сум у платіжках", якось вирулити між боргом військослужьовцям (по інформації війскових) та його ж відсутнічтю (інформація від влади)... І ще багато чого...
І при цьому красти, як і 2 роки до цього...

Ей! "Смєтуни"! Ви ж репетували "Аби не Порох", так? А кого ви обрали? Прізвище Єрмака було у бюлетені? То чого не "смєтаєтє"????
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13.10.2021 18:15 Ответить
вот убей не понимаю, зачем тарану лгать там где ситуация ну вообще этого не требует. Привычка что ли?
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13.10.2021 18:16 Ответить
"Хто дівчині платить, той її і танцює" (с)
"Гроші не пахнуть" (с)
"Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше" (с)

Можу ще пригадати щось з того ж репертуару
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13.10.2021 18:31 Ответить
Ложь, которую можно опровергнуть за час вообще никак не отразится ни на твоем материальном состоянии, ни на других аспектах жизни.
Ее цена нулевая. Она не несет никаких видимых или скрытых преимуществ.
Зачем?!
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13.10.2021 18:33 Ответить
Наслідків немає, а в гаманці - є! (ну як варіант). Або він настільки амбіційний, що тримається за крісло будь-яким чином (брехнею, підлогом, компроматом, шантажем і т.п.). Хоча, може навпаки - це він під шантажем... Але в будь-якому випадку причина - користь
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13.10.2021 18:38 Ответить
так это ложь на час. Бурба то живой. И если он рот не закрывал перед целой комиссией будучи еще военнообязанным, то тем более сейчас не закроет. Ложь Тарана сродни лжи своей жене о факте, о котором знает теща и стоит за спиной жены ( причем ты их видишь обоих). В этой лжи нет вообще никакого смысла, никто за нее не станет платить. Она никчемна и бесполезна. Абсолютно бессмысленна.
Моя не понимать
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13.10.2021 18:47 Ответить
Так то ж ви орієнтуєтесь на майбутнє, коли намагаєтесь зрозуміти вчинок. Бо він має наслідки. А там, як на мене, працює принцип "тут і зараз" або "завтра буде завтра" чи "завтра не настане ніколи". Майбутнє їх не цікавить, бо воно буде забезпечене тим, що вкрадене, отримане сьогодні. Головне на те саме "завтра" - встигнути перейти кордон...
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13.10.2021 19:29 Ответить
Скажімо там, що, напевно, я би швидше повірив офіційній інформації про незвільнення Бурби, але уся ця зелена братія так забрехалася, що довіри їм не має від слова, зовсім.

Швидше повірю, хоч чуткам категорії "одна баба сказала". А тут сам Бутусов. Тому без варіантів
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13.10.2021 18:19 Ответить
Мдаа.....процесс закапывания ....продолжается.
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13.10.2021 18:22 Ответить
панове, прошу прослухати промову президента Естонii.

чудова промова.



https://youtu.be/EWdDStlnmxc
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13.10.2021 18:24 Ответить
Скажем так, оратор хороший ,как говорил один киногерой -" языком мелет как метлой метёт". Вопрос только что Навальный не осуждал войну против Украины, так что ....
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13.10.2021 18:48 Ответить
ерунду написали, потому как пафос этой речи вообще к Навальному не имеет отношения.
Вы хоть слушали саму речь?
она о сущности рассеянского фашистского режима и о продажности и деградации европейской политической верхушки, а вовсе не о Навальном.
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13.10.2021 21:13 Ответить
И не нужны армии Бурба и Баранецкий, вполне могут справиться, например, Юзик с Лысым, особенно при мудром руководстве министра обороны Верещучки...
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13.10.2021 18:30 Ответить
Об этом (развале ВСУ и спецслужб) наш Нелох с Ермаком и договорились в Омане
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13.10.2021 18:39 Ответить
А тут нічого вже не поробиш ,вовоЄрмаківщина поставилиа ціллю- справою Медведчука знищити Пороха разом з вагнергейтом!
залишолось чекати лише одного- кого почнуть топити більшео лігархічні канали(окрім розкручувати Разумкова)
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13.10.2021 18:50 Ответить
Зелень брехала, бреше і брехати буде поки її не угондошуть.
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13.10.2021 19:01 Ответить
вот теперь под шумок и тарана уйдут и поставят верещучку....цирк укомплектован
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13.10.2021 19:45 Ответить
Немає в цих широкопогонних міністрів честі. Ні на однесеньку щопту. ЯК, скажіть, виконувати їх накази тисячам ЛЮДЕЙ З ЧЕСТЮ? ЯК жити в цій країні?
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13.10.2021 20:29 Ответить
Заведомо незаконный приказ не является обязательным к исполнению, что установлено ст.60 Конституции Украины.
Согласно п.30 Устава внутренней службы ВСУ, подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника, кроме случаев отдачи явно преступного приказа.
Часть 3 ст. 41 УК Украины устанавливает, что не подлежит уголовной ответственности лицо, которое отказалось выполнять заведомо преступный приказ или распоряжение.
Согласно части 4 ст. 41 УК Украины лицо, которое выполнило явно преступный приказ, подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.
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13.10.2021 20:55 Ответить
Генералы,говоришь? Ну -ну!!Свободу генералу Шайтанову!.Не виноватый он!
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13.10.2021 21:10 Ответить
Кадровая служба министерства обороны Украины не выдала генерал-полковнику Василию Васильевичу Бурбе "супровідний документ кадрової реєстрації" на сдачу документов, имущества и подписания соответствующих документов, предусмотренных кадровым решением об увольнении лиц старшего командного состав, остановив таким образом процедуру увольнения.

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковник Василий Васильевич Бурба уволен с воинской службы по собственному желанию на основании поданного 14.09.2021 г. заявления.
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13.10.2021 21:23 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1448310510777163783 3 ч



Євген Шевченко Операцією по затриманню ПВК «Вагнера» керували 3 особи -генерал СБУ https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Баранецький -генерал ГУР МО https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0?src=hashtag_click #Бурба -процесуальний контроль здійснював заст\ген\прокурора https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #Мамедов На сьогоднішній день Всі 3 позбавлені посад +Баранецький\Бурба звільнені
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13.10.2021 22:11 Ответить
Зе шоблі втрата влади - це кінець, тому ми отримали диктатора, який буде до кінця боротись за владу. Кругова порука поєднаних спільними злочинами подєльніков - зе гниди не будуть вагатись чи розстрілювати Майдан
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13.10.2021 22:15 Ответить
розстрілювалка в них нє отросла

цього разу не буде ідеалістів з дерев'яними щитами
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13.10.2021 23:49 Ответить
Тивсьоврешьконь
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13.10.2021 22:33 Ответить
Бутусов: Информацию об увольнении Бурба подтвердил мне лично Источник:
Ххх

Все, теперь верю. Окончательно и безоговорочно.
Правда остается за кадром вопрос почему верить надо именно етим словам, а не Тарана, почему Таран должен заставить Бурбу на брифинге под запись заявить, о своем увольнении, а у автора наверное "батарейки сели", когда Бурба ему лично подтверждал свое увольнение
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15.10.2021 06:42 Ответить
 
 