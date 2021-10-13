Бутусов: Информацию об увольнении Бурба подтвердил мне лично
Главред Цензор.НЕТ утверждает, что Минобороны не может приказать Бурбе опровергнуть информацию об увольнении именно потому, что Бурба уволен.
Об этом Юрий Бутусов пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Есть простой вопрос, на который Таран не захотел отвечать: так если Бурба не уволен и является вашим действующим подчиненным, так почему же вы ему не дали приказ немедленно прибыть на брифинг и самому опровергнуть информацию о своем увольнении? Почему Бурба не сделал никаких сообщений, не записал видео? Ведь логично, что этот вопрос касается его лично, и как действующий подчиненный министра Бурба был бы обязан подчиниться", - пишет Бутусов.
По данным журналиста, Бурба накануне получил звонок кадровой службы Минобороны о том, в какой военкомат направлять его личное дело в связи с увольнением.
"Информацию об увольнении Василия Бурбы сегодня мне подтвердил он сам", - подчеркнул Бутусов.
Он отметил, что встреча Тарана и Бурбы состоялась 14 сентября прямо перед заседанием следственной комиссии.
"Я утверждаю, что план спецоперации по захвату террористов санкционировал сам Таран. Докладная начальника ГУР МО номер 222/2Р/2-773 от 1 июля 2020-го года имеет подпись Андрея Тарана, санкцию министра", - добавил он.
Ранее Бутусов сообщил, что с воинской службы уволен другой участник совещания в кабинете президента - начальник ГУР МО в 2016-20 годах Василий Бурба. В Минобороны это опровергают.
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Зеленський стовідсотковий самодур.
Ты реальный дебил. Теперь Бурба может хоть в США ехать давать показания на ЗЕ.
Дія цього Статуту поширюється на військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями.
Список этих посторонних лиц на совещании в ОП - это военная тайна?
Может и признание ЗЕ в прямом эфире в том, что он слил информацию Лукашенко - это военная тайна?
Смьісл ответа понятен?
Кто Царь Горы, кто Князь Болотных Топей?
Искусство быть немножо хитрожопей
Политикой зовется с давних пор."
Тимур Шаов "Наш Союз"
Вумне таке...
шкода що на феєрверк із обіцянок і досі ведуться...і сподіваються на щось...
"Я даже представляю, как на сходке олигархов, возможно, выдвигаются претензии этой публики к Игорю Валерьевичу в духе: "Игорь, ты кого нам привел? Этот бродячий цирк не способен вообще ни на что, сплошь идиоты". Проблема в том, что эта компашка ведет страну в такой минус, что даже олигархам страшно, по крайней мере, по трем причинам: (1) может пострадать кормовая база в результате полной разрухи; (2) могут серьезно пострадать их головы или другие точки в результате народного гнева; (3) могут войти москали и нежно отобрать все непосильно нажитое имущество.... Они будут ставить новую власть по принципу - хоть меньше дерибан, но стабильнее ситуация. И пусть власть, как и прежде будет модератором олигархических игр для порядка. Это больше не будут клоуны-диджеи, это будут солидные люди с внушительным бэкгарундом, которых в политике обычно называют технократами. Так что следим за руками шулеров. Избирателей опять хотят надурить по принципу: "Наелись клоунов? Получите дядек в галстуках, они наведут порядок". Партию начал Ренат Леонидович, как самый авторитетный. Если его первые атаки на зелень окажутся успешными, все другие олигархи подтянутся дружной когортой и задействуют все ресурсы." https://defence-line.org/2021/10/krutoe-pike/
Добавлю от себя: Разумков уже в этой "партии" в роли скрипки...
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"не забудьте поселить о плохих офицерах и генералах- людоедах"
куда там меня послали полуграмотньіе балабольі - их проблема. отдыхай, дуня
Ну а те, що "кляті папєрєднікі" й досі гадять вам у спіднє - то до психіатра (у реальному житті) або ж до Подоляка з Портновим у тій реальності, де в "узеленських" суцільні досягнення та перемоги всі 2 роки при владі.
Ці боти такі кумедні! Забирайте свого віслючка і на сцену! "Хоть паржом"
Навіщо мені новий нік (с) твоє
+
такий мабуть візьму (с) знов твоє на моє питання про новий нік.
Ви б десь на зміні чергувань якось би домовлялися про те що писати і кому... А то вже зовсім смішно стає. Хоча ні ЗЕ, ні Жиріка ви ще в свої потугах не переплюнули....
Ох д'Єрмаку зараз непереливки! Це ж треба загасити всі зашквари, які зробив найвеличніший по "вагнерівцям" та компанії "Офшор-95", зробити медіахвилю для стирання у "гупій 73%" інформації про "замах на шифер", "тітушкам" біля будинку Порошенка (і живого паркану з силовиків навколо дачі найсміливішого) та "непідвищення сум у платіжках", якось вирулити між боргом військослужьовцям (по інформації війскових) та його ж відсутнічтю (інформація від влади)... І ще багато чого...
І при цьому красти, як і 2 роки до цього...
Ей! "Смєтуни"! Ви ж репетували "Аби не Порох", так? А кого ви обрали? Прізвище Єрмака було у бюлетені? То чого не "смєтаєтє"????
"Гроші не пахнуть" (с)
"Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше" (с)
Можу ще пригадати щось з того ж репертуару
Ее цена нулевая. Она не несет никаких видимых или скрытых преимуществ.
Зачем?!
Моя не понимать
Швидше повірю, хоч чуткам категорії "одна баба сказала". А тут сам Бутусов. Тому без варіантів
чудова промова.
https://youtu.be/EWdDStlnmxc
Вы хоть слушали саму речь?
она о сущности рассеянского фашистского режима и о продажности и деградации европейской политической верхушки, а вовсе не о Навальном.
залишолось чекати лише одного- кого почнуть топити більшео лігархічні канали(окрім розкручувати Разумкова)
Согласно п.30 Устава внутренней службы ВСУ, подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника, кроме случаев отдачи явно преступного приказа.
Часть 3 ст. 41 УК Украины устанавливает, что не подлежит уголовной ответственности лицо, которое отказалось выполнять заведомо преступный приказ или распоряжение.
Согласно части 4 ст. 41 УК Украины лицо, которое выполнило явно преступный приказ, подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.
Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковник Василий Васильевич Бурба уволен с воинской службы по собственному желанию на основании поданного 14.09.2021 г. заявления.
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1448310510777163783 3 ч
Євген Шевченко Операцією по затриманню ПВК «Вагнера» керували 3 особи -генерал СБУ https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Баранецький -генерал ГУР МО https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0?src=hashtag_click #Бурба -процесуальний контроль здійснював заст\ген\прокурора https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #Мамедов На сьогоднішній день Всі 3 позбавлені посад +Баранецький\Бурба звільнені
цього разу не буде ідеалістів з дерев'яними щитами
Ххх
Все, теперь верю. Окончательно и безоговорочно.
Правда остается за кадром вопрос почему верить надо именно етим словам, а не Тарана, почему Таран должен заставить Бурбу на брифинге под запись заявить, о своем увольнении, а у автора наверное "батарейки сели", когда Бурба ему лично подтверждал свое увольнение