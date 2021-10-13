Бутусов: Информацию об увольнении Бурба подтвердил мне лично

Главред Цензор.НЕТ утверждает, что Минобороны не может приказать Бурбе опровергнуть информацию об увольнении именно потому, что Бурба уволен.

Об этом Юрий Бутусов пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть простой вопрос, на который Таран не захотел отвечать: так если Бурба не уволен и является вашим действующим подчиненным, так почему же вы ему не дали приказ немедленно прибыть на брифинг и самому опровергнуть информацию о своем увольнении? Почему Бурба не сделал никаких сообщений, не записал видео? Ведь логично, что этот вопрос касается его лично, и как действующий подчиненный министра Бурба был бы обязан подчиниться", - пишет Бутусов.

По данным журналиста, Бурба накануне получил звонок кадровой службы Минобороны о том, в какой военкомат направлять его личное дело в связи с увольнением.

"Информацию об увольнении Василия Бурбы сегодня мне подтвердил он сам", - подчеркнул Бутусов.

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Он отметил, что встреча Тарана и Бурбы состоялась 14 сентября прямо перед заседанием следственной комиссии.

"Я утверждаю, что план спецоперации по захвату террористов санкционировал сам Таран. Докладная начальника ГУР МО номер 222/2Р/2-773 от 1 июля 2020-го года имеет подпись Андрея Тарана, санкцию министра", - добавил он.

Ранее Бутусов сообщил, что с воинской службы уволен другой участник совещания в кабинете президента - начальник ГУР МО в 2016-20 годах Василий Бурба. В Минобороны это опровергают.