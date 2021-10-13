Бутусов: Інформацію про звільнення Бурба підтвердив мені особисто

Головний редактор Цензор.НЕТ стверджує, що Міноборони не може наказати Бурбі спростувати інформацію про звільнення саме тому, що Бурбу звільнено.

Про це Юрій Бутусов пише у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є просте запитання, на яке Таран не захотів відповідати: якщо Бурбу не звільнено і він є вашим чинним підлеглим, то чому ж ви йому не дали наказ негайно прибути на брифінг і самому спростувати інформацію про своє звільнення? Чому Бурба не зробив жодних повідомлень, не записав відео? Адже логічно, що це питання стосується його особисто, і як діючий підлеглий міністра Бурба був би зобов'язаний підкоритися ", - пише Бутусов.

За даними журналіста, Бурба напередодні отримав дзвінок кадрової служби Міноборони про те, в який військкомат направляється його особова справа у зв'язку зі звільненням.

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"Інформацію про звільнення Василя Бурби сьогодні мені підтвердив він сам", - підкреслив Бутусов.

Він зазначив, що зустріч Тарана і Бурби відбулася 14 вересня просто перед засіданням слідчої комісії.

"Я стверджую, що план спецоперації із захоплення терористів санкціонував сам Таран. Доповідна начальника ГУР МО номер 222/2Р/2-773 від 1 липня 2020-го року має підпис Андрія Тарана, санкцію міністра", - додав він.

Раніше Бутусов повідомив, що з військової служби звільнено учасника наради в кабінеті президента - начальника ГУР МО в 2016-20 роках Василя Бурбу. У Міноборони спростовують це.