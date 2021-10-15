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Депутаты на встрече с Венедиктовой потребовали расследовать "вагнергейт", финансовые аферы Зеленского и фальсификацию законов в парламенте, - Герасимов

Депутаты на встрече с Венедиктовой потребовали расследовать

Народные депутаты из фракции "ЕС" требуют расследовать "Вагнергейт", отмывание денег, выведенных из "ПриватБанка" через офшоры Зеленского, а также фальсификацию принятых законов руководством монобольшинства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом они заявили во время встречи с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Как сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, "ЕС" требует от Офиса Генпрокурора расследовать возможную государственную измену высшими должностными лицами Украины во время срыва спецоперации по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнера".

"Псевдо-ВСК, которую создали "Слуги" в парламенте, и правоохранительная система сегодня, к сожалению, не расследуют дело, а делают все для того, чтобы покрыть тех, кто реально сорвал эту блестящую операцию украинских спецслужб", - отмечает Герасимов.

Также читайте: Венедиктова отреагировала на фильм об офшорах: Информация по "Приватбанку" давно в распоряжении НАБУ и проверяется "под микроскопом"

"Также мы спросили, зарегистрировано ли производство по заявлению о преступлении, которое наш коллега, боевой генерал Виктор Кононенко отнес в понедельник в СБУ. Сейчас мы ждем регистрации этого производства о разглашении государственной тайны Зеленским, о чем он сам лично заявил", - напомнил Герасимов.

Депутаты также требуют от ОГПУ расследовать обнародованные в проекте Pandora Papers факты относительно вероятного отмывания офшорными структурами Зеленского средств, выведенных из "ПриватБанка". Соответствующее обращение депутаты подали в Офис Генпрокурора.

"Сейчас мы ждем принятия решения. Мы знаем, что это дело уже расследует НАБУ. И в ближайшие дни мы ждем принятия решения по этому вопросу, что это заявление о преступлении от народных депутатов будет присоединено к делу, которое расследует НАБУ по краже более чем 5 млрд долларов из "ПриватБанка", к которой в соответствии с международным расследованием возможно причастен Зеленский и его ближайшее окружение", - говорит Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" подала в Офис генпрокурора два заявления о преступлениях окружения Зеленского, - Герасимов

Также депутаты требуют расследовать факты фальсификации закона 5599, который был принят с грубым нарушением Регламента Верховной Рады и сейчас может быть подан на подпись Зеленскому с незаконными правками.

"Один из законов под очень красивым названием о борьбе якобы с олигархами, который на самом деле касается отжима телеканалов и борьбы с политическими конкурентами, в стенах Верховной Рады фальсифицируется. Мы подали соответствующее обращение и в ближайшие дни мы ждем регистрации уголовного дела", - резюмирует Герасимов.

Автор: 

Герасимов Артур (313) ЧВК Вагнер (1332) Венедиктова Ирина (726) Европейская Солидарность (1056)


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Топ комментарии
+21
А читать внимательно религия не позволяет или что? За призыв к нарушению территориальной целостности и надругательство над ее флагом и гимном везде дают срок. Еще легко отделался.
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15.10.2021 15:10
+21
Там тело требовало объединения в единое государство Раша-Белорусь-Украина. За это и получило.
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15.10.2021 15:12
+15
Зєля та Ко про це мріють.
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15.10.2021 15:09
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Зєля та Ко про це мріють.
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15.10.2021 15:09 Ответить
Там тело требовало объединения в единое государство Раша-Белорусь-Украина. За это и получило.
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15.10.2021 15:12 Ответить
В конкретному випадку можливо, але ж Зєля дуже не проти спотворити Україну на зразок лукашенківської Бєлорусії.
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15.10.2021 15:22 Ответить
А читать внимательно религия не позволяет или что? За призыв к нарушению территориальной целостности и надругательство над ее флагом и гимном везде дают срок. Еще легко отделался.
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15.10.2021 15:10 Ответить
За лайк под таким постом надо вешать на осине, а не штрафовать.С Беларусью сравнял. Х#й с трамвайной ручкой.
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15.10.2021 15:20 Ответить
Кто вы такие, чтобы требовать у "Ока Государева"? Только Государь может требовать.
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15.10.2021 15:09 Ответить
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15.10.2021 17:17 Ответить
Государя НЕТ . А ВОТ КЛОУНОВ МНОГО,
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15.10.2021 17:53 Ответить


.
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15.10.2021 15:14 Ответить
раз не первый вроде?
ну мля удачи.....
беззубая оппозиция? - та то шо нада!
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15.10.2021 15:17 Ответить
Народные депутаты из фракции "ЕС" требуют расследовать "вагнергейт, финансовые аферы и фальсификацию законов в парламенте. Так они на своего лидера "ЕС" и выйдут с расследованиями по всем этим пунктам.
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15.10.2021 15:18 Ответить
" зебенядиктовна" может выйти на кого хочет бабломойский ,но вот " памперсы из Пандоры" ужо вышли и с пунктами и с расследованиями именно на них. "Ловцы зеленые" ,оказалисть поймаными ловцамы из Пандоры
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15.10.2021 15:37 Ответить
Ну вон, чилийского президента пытаются привлечь к ответственности за его делишки с офшорами, который это делал находясь в кресле президента. В Украине тоже был такой- открывал офшоры прям из кресла. Но тишина. Да и сейчас неплохо себя чувствует- на втором месте в рейтинге.
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15.10.2021 15:49 Ответить
безмозгла касапсина, ти знову навмисне заплутуєш. У чилійського і зелемойського - саме "делішкі"; у Порошенка (чи б то пак: у сліпого трасту Ротшільда, який управляє активами Пороха) навіть ухиляння від оподаткуання журики-розслідувачі не виявили.
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15.10.2021 16:11 Ответить
Бомбит. Это хорошо .
Значит знаешь, что я прав.
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15.10.2021 16:13 Ответить
То есть, ты и вправду считаешь, что если бы власть зеленского могла хоть как то зацепиться за офшоры Порошенка - они бы этого уже не сделали? Но , тогда получается - ты полный дебил.
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15.10.2021 16:23 Ответить
Да да "дебил" ага)).
Если ты не дебил, то подумай кто самый реальный, но беспроигрышный вариант для Зе в вероятном втором туре? Когда ответишь себе на этот вопрос, сопоставив факты, то поймёшь кто тут дебил, а кто нет.
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15.10.2021 16:30 Ответить
Так ты поэтому свои враки распространяешь против этого кандидата, помогая зеленскому? Так ты еще и чмо, получапется
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15.10.2021 16:36 Ответить
Ладно, правде в глаза мы не хотим смотреть? Ок.
Врак никаких нет. Загугли прошлое расследование того-же журналистского объединения. Там три офшорные компании с переводом денег почти в 10 раз больше, чем у Зе. И это притом, что будучи не политикам (как был Зе тогда, когда мутил) прибегать к "услугам" офшоров незашкварно. А лично мной, даже приветствуется. В связи с таким-то налогами в Украине, при её уровни жизни населения.
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15.10.2021 16:44 Ответить
"Там три офшорные компании с переводом денег почти в 10 раз больше, чем у Зе" - чистохуйловська брехня
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15.10.2021 16:51 Ответить
Правде в глаза здесь ты смотреть не хочешь. Потому что если бы там было что то, то уже давно расследовалось бы 100 % своими прокурорами и Бокановым. Поэтому я и спросил - дебил ты или лжец. И только не надо херни нести, про то, что они одинаковые и обо всем договорились.
А теперь, расскажи , кто по твоему должен выйти во 2 тур. И за кого ты так хитрожопо топишь, обсирая Порошенко и не трогая зеленского.
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15.10.2021 16:57 Ответить
Они не будут трогать Порошенко, потому что он им нужен ещё на разок. Он в роли "жертвенного барашка" прописан в сценарии квартала. Я об этом. Что тут может быть непонятного?
-Зе и По сойдутся во втором туре снова, где Зе опять его выиграет с неприличным счётом (это мой ответ на твой вопрос).
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15.10.2021 17:01 Ответить
Непонятно тут 2 вещи - Откуда берутся такие бредовые идеи и идиоты их продуцирующие и вторая, повторю свой вопрос. Какой это электоральной глыбе, Порошенко загораживает путь к победе на выборах, что ты так усердно его говном поливаешь?
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15.10.2021 17:08 Ответить
Я пишу только своё мнение. А для чего ещё форум?
Зе не является "электоральной глыбой". В этом-то, ты сам и ответил себе на все свои вопросы. Являлся бы он "электоральной глыбой"- порох уже бы давно сидел.
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15.10.2021 17:13 Ответить
Ну, если не Порошенко во втором туре с зеленским, то кто? Ради какого кандидата ты гадишь на Порошенко? Вот о чем я спрашивал. Кому Порошенко не дает победить во 2 туре зеленского? Неужели, такой сложный вопрос, что ты его уже несколько раз понять "не можешь"?
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15.10.2021 17:24 Ответить
"Дима" , не скаже кого хоче бачити в президенті номер "7" .
Йому ще не повідомили з-за поребрика ...
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15.10.2021 20:31 Ответить
Трепло.
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15.10.2021 18:28 Ответить
це не просто чмо; це - КРИМсячний касап, а тут агітує за балашова
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15.10.2021 16:50 Ответить
правда в открытом доступе и от первоисточника .
А *****, как-раз таки, и не трогал бизнес Порошенко. Он там свободно себя чувствовал вплоть до 17года(или 18? не помню точно). Его там справедливо называли "почётным налогоплательщиком России". Это от украинцев он с налогами бегал. Не путайте.
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15.10.2021 16:57 Ответить
Трепло.
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15.10.2021 18:29 Ответить
Да если бы о нём писали, я б может быть и агитовал. Но тут всё про Порошенко, по 10 раз в день.
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15.10.2021 17:04 Ответить
Трепло.
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15.10.2021 18:29 Ответить
В Украине тоже был такой- открывал офшоры прям из кресла. Но тишина- зачем Тебе тревожить там ,где тихо???Ты же выдаешь себя (((Бомбит. Это хорошо .
Значит знаешь, что я прав
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16.10.2021 15:27 Ответить
И дело медведчука!!!
Или нет?
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15.10.2021 15:18 Ответить
Ага,странно что про Медведчука не сказали
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15.10.2021 15:20 Ответить
У меня есть некоторые догадки...
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15.10.2021 15:22 Ответить
НІТ-божевільні повинні сидіти в спамі!
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15.10.2021 15:54 Ответить
Ты что за медведчука ?
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15.10.2021 16:34 Ответить
А що справу мертвячука бенЯдіктова з баклановим не "розслідують" і їх треба просити? Хіба?
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15.10.2021 17:19 Ответить
в спамі мають сидіти всі брехуни. Не лінуйся.
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15.10.2021 16:52 Ответить
это гнусная крамола на "найвелiчнейшего". как всегда, в пятницу, когда бубочка устал, лезут "правду искать".
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15.10.2021 15:19 Ответить
Да щас. Так и разогналась эта тупая овца что-то полезное делать для страны.
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15.10.2021 15:22 Ответить
А зменшити ціни на газ вони, падлюки, звичайно - не вимагали!
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15.10.2021 15:34 Ответить
Зебуины должны страдать !
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15.10.2021 15:39 Ответить
Так и Пуйло думает и делает через газ. Полезный идиот?
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15.10.2021 15:48 Ответить
Ещё раз для зедебилов: зебеня намного опаснее для страны чем пыня
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15.10.2021 16:42 Ответить
Он як запекло під Порохом, що він всю свою проплачену депутатську свору кинув на роздування т.зв. "вагнергейту", який він сам висмоктав з пальця. Чим дальше Зеля відтягує з карними справами проти пороха, тим більше він нахабніє і скаженіє у своїй ненависті до тих, хто його скинув і відірвав від корита.
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15.10.2021 15:51 Ответить
Не те що ти-копієчна курва.
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15.10.2021 15:53 Ответить
Куди ж нам змагатися з тобою, курвою доларовою))))
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18.10.2021 11:03 Ответить
Слабенько. Даже с такими "грехами" Нелох агнец в сравнении с петрусем.
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15.10.2021 15:52 Ответить
На приклад.
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15.10.2021 15:54 Ответить
Ну собсно да, не посадил зебуинов.
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15.10.2021 18:31 Ответить
Твою мать!!!! Артурчик уже патриот???!!!
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15.10.2021 15:56 Ответить
Может нужно проверить братика-нардепа - он не сепар ли, как сестричка и не ездит ли сдавать секреты в Москву? Син Кернеса і його жінка - сестра нардепа від "Слуги народу" Козака - Прівалова потрапили у скандал через фото на Красній площі. Один із користувачів написав під фото "сепари". У відповідь Юлія вирішила написати анекдот, який висміює бандерівців.
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15.10.2021 16:06 Ответить
Блювотні пики із блювотним гумором.
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15.10.2021 16:12 Ответить
мурло , як i його висрата доця

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15.10.2021 19:27 Ответить
не дістати його... шастає по тих же "площадях"
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15.10.2021 16:13 Ответить
Це ж також стопроцентно свій прокурор! Відпишеться, что немає достатніх підстав.
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15.10.2021 16:25 Ответить
Пани Венедиктова, сегодня Украина погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. А ваша прокуратура на всё закрывает глаза. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа, как ни в чём не бывало.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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15.10.2021 17:22 Ответить
Глас вопіющого в пустелі..
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15.10.2021 18:45 Ответить
А ініціювати імпічмент гаранту, так як відбувається зараз у Чилі слабо?
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15.10.2021 19:01 Ответить
А спробуй
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15.10.2021 19:51 Ответить
Своя в доску прокурорша по наказу блазня зібрала 400 томів справ та багато прослушок і відиків , аби привязати Пороха до Мертвечука . Якщо навіть нічого не буде доказано , то надовго буде плямувати Пороха щоб збити його рейтинг. Адвокатам та прибічникам Порошенко необхідно добре мобілізуватись .
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15.10.2021 19:38 Ответить
Пообещал садить - сади! Не захотел - глотай...
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15.10.2021 19:50 Ответить
Чорт в отставке. Чума скоро сама улетит на своей метле от всего этого зеленого зашквара.
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16.10.2021 00:49 Ответить
 
 