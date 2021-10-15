Депутаты на встрече с Венедиктовой потребовали расследовать "вагнергейт", финансовые аферы Зеленского и фальсификацию законов в парламенте, - Герасимов

Народные депутаты из фракции "ЕС" требуют расследовать "Вагнергейт", отмывание денег, выведенных из "ПриватБанка" через офшоры Зеленского, а также фальсификацию принятых законов руководством монобольшинства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом они заявили во время встречи с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Как сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, "ЕС" требует от Офиса Генпрокурора расследовать возможную государственную измену высшими должностными лицами Украины во время срыва спецоперации по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнера".

"Псевдо-ВСК, которую создали "Слуги" в парламенте, и правоохранительная система сегодня, к сожалению, не расследуют дело, а делают все для того, чтобы покрыть тех, кто реально сорвал эту блестящую операцию украинских спецслужб", - отмечает Герасимов.

Также читайте: Венедиктова отреагировала на фильм об офшорах: Информация по "Приватбанку" давно в распоряжении НАБУ и проверяется "под микроскопом"

"Также мы спросили, зарегистрировано ли производство по заявлению о преступлении, которое наш коллега, боевой генерал Виктор Кононенко отнес в понедельник в СБУ. Сейчас мы ждем регистрации этого производства о разглашении государственной тайны Зеленским, о чем он сам лично заявил", - напомнил Герасимов.

Депутаты также требуют от ОГПУ расследовать обнародованные в проекте Pandora Papers факты относительно вероятного отмывания офшорными структурами Зеленского средств, выведенных из "ПриватБанка". Соответствующее обращение депутаты подали в Офис Генпрокурора.

"Сейчас мы ждем принятия решения. Мы знаем, что это дело уже расследует НАБУ. И в ближайшие дни мы ждем принятия решения по этому вопросу, что это заявление о преступлении от народных депутатов будет присоединено к делу, которое расследует НАБУ по краже более чем 5 млрд долларов из "ПриватБанка", к которой в соответствии с международным расследованием возможно причастен Зеленский и его ближайшее окружение", - говорит Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" подала в Офис генпрокурора два заявления о преступлениях окружения Зеленского, - Герасимов

Также депутаты требуют расследовать факты фальсификации закона 5599, который был принят с грубым нарушением Регламента Верховной Рады и сейчас может быть подан на подпись Зеленскому с незаконными правками.

"Один из законов под очень красивым названием о борьбе якобы с олигархами, который на самом деле касается отжима телеканалов и борьбы с политическими конкурентами, в стенах Верховной Рады фальсифицируется. Мы подали соответствующее обращение и в ближайшие дни мы ждем регистрации уголовного дела", - резюмирует Герасимов.