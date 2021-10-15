Депутаты на встрече с Венедиктовой потребовали расследовать "вагнергейт", финансовые аферы Зеленского и фальсификацию законов в парламенте, - Герасимов
Народные депутаты из фракции "ЕС" требуют расследовать "Вагнергейт", отмывание денег, выведенных из "ПриватБанка" через офшоры Зеленского, а также фальсификацию принятых законов руководством монобольшинства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом они заявили во время встречи с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.
Как сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, "ЕС" требует от Офиса Генпрокурора расследовать возможную государственную измену высшими должностными лицами Украины во время срыва спецоперации по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнера".
"Псевдо-ВСК, которую создали "Слуги" в парламенте, и правоохранительная система сегодня, к сожалению, не расследуют дело, а делают все для того, чтобы покрыть тех, кто реально сорвал эту блестящую операцию украинских спецслужб", - отмечает Герасимов.
"Также мы спросили, зарегистрировано ли производство по заявлению о преступлении, которое наш коллега, боевой генерал Виктор Кононенко отнес в понедельник в СБУ. Сейчас мы ждем регистрации этого производства о разглашении государственной тайны Зеленским, о чем он сам лично заявил", - напомнил Герасимов.
Депутаты также требуют от ОГПУ расследовать обнародованные в проекте Pandora Papers факты относительно вероятного отмывания офшорными структурами Зеленского средств, выведенных из "ПриватБанка". Соответствующее обращение депутаты подали в Офис Генпрокурора.
"Сейчас мы ждем принятия решения. Мы знаем, что это дело уже расследует НАБУ. И в ближайшие дни мы ждем принятия решения по этому вопросу, что это заявление о преступлении от народных депутатов будет присоединено к делу, которое расследует НАБУ по краже более чем 5 млрд долларов из "ПриватБанка", к которой в соответствии с международным расследованием возможно причастен Зеленский и его ближайшее окружение", - говорит Герасимов.
Также депутаты требуют расследовать факты фальсификации закона 5599, который был принят с грубым нарушением Регламента Верховной Рады и сейчас может быть подан на подпись Зеленскому с незаконными правками.
"Один из законов под очень красивым названием о борьбе якобы с олигархами, который на самом деле касается отжима телеканалов и борьбы с политическими конкурентами, в стенах Верховной Рады фальсифицируется. Мы подали соответствующее обращение и в ближайшие дни мы ждем регистрации уголовного дела", - резюмирует Герасимов.
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ну мля удачи.....
беззубая оппозиция? - та то шо нада!
Значит знаешь, что я прав.
Если ты не дебил, то подумай кто самый реальный, но беспроигрышный вариант для Зе в вероятном втором туре? Когда ответишь себе на этот вопрос, сопоставив факты, то поймёшь кто тут дебил, а кто нет.
Врак никаких нет. Загугли прошлое расследование того-же журналистского объединения. Там три офшорные компании с переводом денег почти в 10 раз больше, чем у Зе. И это притом, что будучи не политикам (как был Зе тогда, когда мутил) прибегать к "услугам" офшоров незашкварно. А лично мной, даже приветствуется. В связи с таким-то налогами в Украине, при её уровни жизни населения.
А теперь, расскажи , кто по твоему должен выйти во 2 тур. И за кого ты так хитрожопо топишь, обсирая Порошенко и не трогая зеленского.
-Зе и По сойдутся во втором туре снова, где Зе опять его выиграет с неприличным счётом (это мой ответ на твой вопрос).
Зе не является "электоральной глыбой". В этом-то, ты сам и ответил себе на все свои вопросы. Являлся бы он "электоральной глыбой"- порох уже бы давно сидел.
Йому ще не повідомили з-за поребрика ...
А *****, как-раз таки, и не трогал бизнес Порошенко. Он там свободно себя чувствовал вплоть до 17года(или 18? не помню точно). Его там справедливо называли "почётным налогоплательщиком России". Это от украинцев он с налогами бегал. Не путайте.
Значит знаешь, что я прав
Или нет?
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/