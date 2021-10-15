РУС
Задержание Саакашвили в Грузии
1 710 25

Саакашвили чувствует себя, как человек после двухнедельной голодовки, - врач Кипшидзе

Саакашвили чувствует себя, как человек после двухнедельной голодовки, - врач Кипшидзе

Михеил Саакашвили чувствует себя "ментально сильным" и не собирается прекращать голодовку.

Об этом врач Саакашвили Нико Кипшидзе заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Он очень бодрый, ментально очень сильный. Он заявил мне, что он не отступится от своих планов, и голодовка продолжается. Если говорить о здоровье - он себя чувствует так, как чувствует человек после двухнедельной голодовки", - сказал Кипшидзе.

По словам врача, необратимых изменений после голодовки в организме Саакашвили пока не произошло.

"Все еще под контролем. Но, знаете, как врач я могу сказать, что эти процессы, о которых вы говорите, начнутся рано или поздно", - отметил он.

Читайте: Сакварелидзе: Думаю, Саакашвили четко понимал, на что он шел. Это его Аустерлиц

"Он также очень-очень был рад вчерашней демонстрации в Грузии. ... Он очень рад, он очень заряжен, он работает, он пишет, это все хорошо. Но голодовка есть голодовка, мы с вами понимаем", - подытожил Кипшидзе.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

Автор: 

голодовка (830) Грузия (4514) Саакашвили Михеил (3307)
Топ комментарии
+5
Сенцов голодал 4 месяца, а уж Саакашвили на соках и мёде может весь свой срок голодать.))
показать весь комментарий
15.10.2021 22:00 Ответить
+3
передайте Мишке лучшее вино этого года!
показать весь комментарий
15.10.2021 21:54 Ответить
+2
думаю Михуилу надо проконсультироваться у спеца по голодовкам... она ж брехать не будет !

показать весь комментарий
15.10.2021 21:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
мыша живее усих живых - скинет в турме 20 кило, выйдет и отожрется на воле
показать весь комментарий
15.10.2021 21:52 Ответить
передайте Мишке лучшее вино этого года!
показать весь комментарий
15.10.2021 21:54 Ответить
думаю Михуилу надо проконсультироваться у спеца по голодовкам... она ж брехать не будет !

показать весь комментарий
15.10.2021 21:56 Ответить
Аристотель!
это как сказать: Валуев после удара в лицо морду чувствует себя как питекантроп после удара в морду.
показать весь комментарий
15.10.2021 21:56 Ответить
Две порции шашлыка... выбросила в пропасть ©
показать весь комментарий
15.10.2021 21:59 Ответить
Сенцов голодал 4 месяца, а уж Саакашвили на соках и мёде может весь свой срок голодать.))
показать весь комментарий
15.10.2021 22:00 Ответить
То в параше, а это в Грузии.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:01 Ответить
в соках фруктоза с сахарозой желудок включат в работу..
а мед - в самый раз и надолго...с мятой и лимонной кислотой для равновесия
показать весь комментарий
15.10.2021 22:23 Ответить
Смена власти в Грузии - дело техники.
Танки и самолёты?
Или деньги?
показать весь комментарий
15.10.2021 22:00 Ответить
Я почуваю себе так само в перші дні дієти!
показать весь комментарий
15.10.2021 22:10 Ответить
пуйлошвайны расхрюкались.....
показать весь комментарий
15.10.2021 22:11 Ответить
Who?
показать весь комментарий
15.10.2021 22:19 Ответить
Puyloshweins grunt
показать весь комментарий
15.10.2021 22:28 Ответить
I don't get your russian oinking.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:45 Ответить
Две недели - раз, две недели - два, две недели - три
Мишаня сиди
показать весь комментарий
15.10.2021 22:18 Ответить
Шустрик дважды с надеждой спрашивал у этого врача: ну что, начались уже в организме Миши необратимые изменения от голодовки? В надежде выдавить слезу у своей аудитории в студии. Доктор жулика ответил жуликовато уклончиво
показать весь комментарий
15.10.2021 22:21 Ответить
Да уж.Савик ждет необратимых изменений 😄

Насчет голодания, мой отец голодал по 3 - 4 недели, причем ходил на работу (в проектный институт) и очень хорошо себя чувствовал. Правда от его дыхания был запах- ацетона и чего- то еще.
показать весь комментарий
16.10.2021 10:12 Ответить
Хватит уже писать тут сводки про Саака. Прям пуп Земли и центр мироздания!
показать весь комментарий
15.10.2021 22:52 Ответить
если он украинец - он нарушил все грузинские законы, которые тока можно было ...
если он грузин - почему за него все опешное кодло руки до горы тянет?
показать весь комментарий
15.10.2021 23:15 Ответить
здесь похоронен человек без паспорта (с)...
снимаю шляпу....
показать весь комментарий
15.10.2021 23:18 Ответить
кацапня феесбешная его любит в засос.....
показать весь комментарий
15.10.2021 23:50 Ответить
То есть отлично, ведь голодовка это лечение.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:45 Ответить
 
 