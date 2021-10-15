Саакашвили чувствует себя, как человек после двухнедельной голодовки, - врач Кипшидзе

Михеил Саакашвили чувствует себя "ментально сильным" и не собирается прекращать голодовку.

Об этом врач Саакашвили Нико Кипшидзе заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Он очень бодрый, ментально очень сильный. Он заявил мне, что он не отступится от своих планов, и голодовка продолжается. Если говорить о здоровье - он себя чувствует так, как чувствует человек после двухнедельной голодовки", - сказал Кипшидзе.

По словам врача, необратимых изменений после голодовки в организме Саакашвили пока не произошло.

"Все еще под контролем. Но, знаете, как врач я могу сказать, что эти процессы, о которых вы говорите, начнутся рано или поздно", - отметил он.

"Он также очень-очень был рад вчерашней демонстрации в Грузии. ... Он очень рад, он очень заряжен, он работает, он пишет, это все хорошо. Но голодовка есть голодовка, мы с вами понимаем", - подытожил Кипшидзе.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.