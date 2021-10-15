Саакашвили чувствует себя, как человек после двухнедельной голодовки, - врач Кипшидзе
Михеил Саакашвили чувствует себя "ментально сильным" и не собирается прекращать голодовку.
Об этом врач Саакашвили Нико Кипшидзе заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Он очень бодрый, ментально очень сильный. Он заявил мне, что он не отступится от своих планов, и голодовка продолжается. Если говорить о здоровье - он себя чувствует так, как чувствует человек после двухнедельной голодовки", - сказал Кипшидзе.
По словам врача, необратимых изменений после голодовки в организме Саакашвили пока не произошло.
"Все еще под контролем. Но, знаете, как врач я могу сказать, что эти процессы, о которых вы говорите, начнутся рано или поздно", - отметил он.
"Он также очень-очень был рад вчерашней демонстрации в Грузии. ... Он очень рад, он очень заряжен, он работает, он пишет, это все хорошо. Но голодовка есть голодовка, мы с вами понимаем", - подытожил Кипшидзе.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.
это как сказать: Валуев после удара в
лицоморду чувствует себя как питекантроп после удара в морду.
а мед - в самый раз и надолго...с мятой и лимонной кислотой для равновесия
Танки и самолёты?
Или деньги?
Мишаня сиди
Насчет голодания, мой отец голодал по 3 - 4 недели, причем ходил на работу (в проектный институт) и очень хорошо себя чувствовал. Правда от его дыхания был запах- ацетона и чего- то еще.
если он грузин - почему за него все опешное кодло руки до горы тянет?
снимаю шляпу....