Суд по делу Шеремета изучил письменные доказательства защиты Кузьменко

Шевченковский райсуд Киева продолжит рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета 19 октября.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Откладывается судебное разбирательство на вторник на 11:00", - уточнила она.

Во время заседания в понедельник суд исследовал письменные материалы от стороны защиты обвиняемой Юлии Кузьменко.

В частности, суд исследовал ходатайство защиты к следователям относительно допроса в качестве свидетеля гражданки Татьяны Самойловой, и ответ на него, в котором отмечалось, что это ходатайство было удовлетворено.

В частности, по информации защиты обвиняемой, эта женщина присутствовала на встрече другого обвиняемого по делу - Андрея Антоненко, и гражданского мужа Кузьменко, Петра Кияна, за день до взрыва авто Шеремета, и что она заявила, что на этой встрече не было обсуждений по подготовке убийства Шеремета, что разговор тогда велся на бытовые темы.

На заседании адвокат Кузьменко Тарас Беспалый уточнил, что ни одного допроса Самойловой во время досудебного расследования этого дела не состоялось, и Кияна также не допрашивали об обстоятельствах этой встречи с Антоненко.

Также суд исследовал ходатайство защиты Кузьменко к следователям о проведении допроса в качестве свидетеля британского эксперта Айвана Бирча, относительно проведения экспертизы походки - Беспалый сказал, что это ходатайство удовлетворено не было.

Стороны процесса также исследовали ходатайство о проведении одновременного допроса Кияна и Кузьменко, а также ходатайство о проведении одновременного допроса экс-мужа обвиняемой Дмитрия Кузьменко и самой Юлии Кузьменко.

Во время выступления Беспалый отметил, что на эти его два ходатайства следователь полиции Василий Бирко сообщил, что у правоохранителей есть право проводить или не проводить одновременные допросы.

Со своей стороны прокурор подчеркнул, среди прочего, что следователь по своему усмотрению принимал решение, есть ли необходимость в этом и есть ли разница в показаниях Кузьменко, Кияна и других лиц, указанных в ходатайствах, чтобы проводить эти допросы и тем самым устранять различия в их показаниях.

"По моему мнению, видимо, у следователя таких оснований не было", - сообщил Тишин.

Также суд исследовал информацию об опросе защитой Кузьменко граждан Эмилии Максимчук и Олега Лелякина, которые, по словам Беспалого, в середине июля 2016 года находились на отдыхе с Кузьменко и Кияном, и что они знают, где Кузьменко и Киян тогда были, что они делали, и чем занималась Кузьменко.

Также защита, согласно материалам, исследованных судом, обращалась к генпрокурору Ирине Венедиктовой, и в своем заявлении адвокаты, среди прочего, просили поручить следствие по этому делу другому правоохранительному органу, им отказали в удовлетворении этого обращения.

В исследованных судом материалах также содержалась информация, что защита обвиняемой просила следствие провести одновременные допросы Кузьменко и Антоненко, и это следственное действие проведено не было, а также информация из протокола допроса самой Кузьменко, в котором она сообщила, что находилась дома в момент закладки взрывчатки и взрыва авто Шеремета.

Защитники направили ряд запросов в несколько научно-исследовательских институтов судебных экспертиз в Украине, ответы на которые тоже были исследованы в суде.

В частности, суд исследовал ответ из Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз (НИИСЭ) Министерства юстиции Украины, в котором отмечалось, что в реестре методик судебных экспертиз Министерства юстиции Украины отсутствует методика экспертного исследования криминалистического анализа походки человека по видео для установления тождества человека.

Также суд исследовал ответ адвокатам из Львовского научно-исследовательского института судебных экспертиз, в котором отмечалось, что в реестре методик судебных экспертиз не существует методики экспертного исследования криминалистического анализа походки человека по видео для установления тождества человека.

Со своей стороны прокурор Тишин уточнил, что после ознакомления с письменными материалами защиты он получил ответы от нескольких других учреждений, в частности - Харьковского национального университета внутренних дел, Одесского национального медицинского университета, Национального университета "Одесская юридическая академия" и других, и в ответах отмечалось, что невербальное поведение и походка человека являются все же предметом психологического исследования.

В этих ответах, по словам прокурора, также говорилось о том, что при применении специальных психологических знаний существует возможность осуществить сравнительный анализ лица по индивидуальным психологическим особенностям его невербального поведения - походки, мимики, жестикуляции и т. п.

Тишин уточнил, что он планирует в дальнейшем приобщить эти документы в подтверждение своих обоснований. Со своей стороны Беспалый сообщил, что он не видел этих документов, о которых говорил прокурор, и сбор доказательств осуществляется на стадии досудебного расследования, а все, что было собрано после этого, не является допустимыми и надлежащими доказательствами.

После исследования ряда материалов от защиты Кузьменко суд отложил рассмотрение дела на 19 октября.

Ранее Кузьменко сменили меру пресечения на ночной домашний арест.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.