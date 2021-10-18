РУС
Врачи президента Чехии Земана объявили о его недееспособности, парламент рассмотрит вопрос об отставке

Глава Сената Чехии Милош Выстрчил объявил, что инициирует рассмотрение парламентом страны статьи 66 Конституции, которая разрешает отстранять президента от должности в случае его тяжелой болезни.

Возможность передачи полномочий президента Чехии Милоша Земана другим должностным лицам Сенат планирует обсудить уже во вторник, 19 октября, отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее Время. Помимо Сената решение о признании Земана недееспособным также должна принять нижняя палата парламента.

Глава Сената объявил, что получил официальный документ от врачей Центральной военной больницы, куда был госпитализирован президент Земан. В нем сказано, что политик не может исполнять свои обязанности. Более того, медики утверждают, что изменение состояния здоровья Земана в ближайшее время маловероятно, отметил Выстрчил.

"В связи с характером заболевания долгосрочный прогноз состояния оценивается как крайне неопределенный, и, таким образом, возможность возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как маловероятная", - приводит глава Сената цитату из письма врачей Центральной военной больницы. По данным чешских СМИ, Земан болен печеночной энцефалопатией, из-за чего у него часто бывает спутано сознание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах в Чехии проигрывает партия премьера Бабиша, лидируют либералы, коммунисты впервые не попадут в парламент

Еще утром в среду, 13 октября (то есть несколько дней назад), эту же информацию о здоровье Земана в письменном виде, по словам главы Сената, получил руководитель канцелярии президента республики Вратислав Мынарж. Однако он предпочел скрыть ее от общественности. Более того, на прошлой неделе, по утверждению пока еще действующего главы нижней палаты парламента Вондрачека, Земан якобы подписал при нем несколько документов. Отдельные политические силы в Чехии считают, что Земан этого сделать не мог по состоянию здоровья, а его подпись могла быть сфальсифицирована.

Напомним, 77-летний Милош Земан попал в больницу в тяжелом состоянии 10 октября, на следующий день после выборов в парламент Чехии. Это случилось сразу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, которого Земан, по его заявлению, снова хотел бы видеть премьером.

Из-за госпитализации Земана, который по закону должен был предложить кандидатуру премьера на утверждение парламенту, в Чехии возникла ситуация правовой неопределенности. Глава правящей партии миллиардер Андрей Бабиш, несмотря на то, что политологи называют его проигравшим выборы, будет занимать пост главы кабмина еще неопределенное время, а глава победившей коалиции не может возглавить правительство как минимум до момента выздоровления президента или до момента, когда он будет признан недееспособным.

Новоизбранный парламент при этом пока тоже не собрался на заседание, а значит, не может ни сформировать новое правительство, ни принять решение об отставке Земана в связи с состоянием его здоровья, чтобы передать функции президента другим политическим субъектам.

Также читайте: В Чехии открыто дело против премьера Бабиша за покупку недвижимости через офшоры, - "Досье Пандоры"

В случае, если Сенат и парламент большинством голосов все-таки примут решение о признании Земана недееспособным, его функции разделят между собой премьер Бабиш, глава Сената и пока еще действующий глава нижней палаты парламента. Однако полномочия последнего истекают уже через несколько дней.

+29
А я то думаю почему он фанат Путина ? А он оказывается просто больной .
18.10.2021 22:26 Ответить
+24
вот к чему приводит дружба с мордором
18.10.2021 22:24 Ответить
+23
добухалось...
18.10.2021 22:23 Ответить
добухалось...
18.10.2021 22:23 Ответить
клетчатое одеяло
18.10.2021 22:34 Ответить
вот к чему приводит дружба с мордором
18.10.2021 22:24 Ответить
Орда причислила Чехию к недружественным странам.
18.10.2021 22:50 Ответить
нам бы таких врачей,чтобы гнусавого наркошу объявить недееспособным))
18.10.2021 23:36 Ответить
А що робити з найбільшою проблемою, 73% які голосували за нарколигу? За кого вони будуть голосувати наступного разу? Судячи з їхнього вибору і аргументів на його користь, вони розумово відсталі, тобто теж не дієздатні, а отже заборонити голосувати!?
19.10.2021 07:56 Ответить
пока массажист 95-го квартала будет брать анализ мочи и на вкус определять содержание кокса))) недееспособным не получится
19.10.2021 09:48 Ответить
Тю. У нас потерпевший вислюк и до выборов не сильно дееспособный был, и ничего - рулит...
18.10.2021 22:25 Ответить
А те самые 73% дееспособные?
18.10.2021 23:01 Ответить
В медицинi завжди так -7% розумовохворих вважають усiх iнших хворими....В палату повернися.
19.10.2021 00:16 Ответить
Та чого ж. Все правильно він каже.
А дещо раніше, в 1991 р. ці ж умовні 73% розумах повелися на страшилки про "бандеровцев і фашистів як в Латвії" і обрали для молодої незалежної країни "новиє ліца" у вигляді старих комуняк з Кравчуком на чолі.
В той же час чехи і поляки обрали своїх реформаторів "Чорноволів"...і де зараз ми і де вони.

Ну а про те як 73% обрали соціялістів Директорії і на радість більшовикам, прогнали сильного лідера Скоропадського у 1918 році...
В той же час поляки і фінни не робили таких дурниць і не слухали баєк а-ля: "хай діти баригі воюють проти трудового народу", і їх аналогічні лідери Пілсудський і Маннергейм вберегли їх країни від більшовицької навали. А куди ділась УНР за кілька місяців після повалення "бариги" Скоропадського?

Час минає а українці не розумнішають
19.10.2021 00:35 Ответить
У чехов и украинцев менталитет как говорят, - небо и земля, совок еще не скоро выйдет из украинского подсознания.
19.10.2021 08:08 Ответить
Да нет ,отличников ,всегда меньше, чем тех которые учились удовлетворительно ,умных всегда меньше туповатых ,интеллектуально развитых ,которые могут принимать взвешенные решения меньше ,чем дурных. Но сей час через холодильник 73% потихоньку умнеют.
19.10.2021 08:13 Ответить
Не умнеют. Это как скот, который пытается выбраться из горящего сарая - не от ума, а всего лишь инстинкты...
19.10.2021 10:04 Ответить
Вот Порошенко злодей..чтоб очернить бубочку даже Земана до больнички с последующей отставкой довел)))
18.10.2021 22:25 Ответить
І замітьте, і в Чехії, і у нас, - обидва починаються на"Зе".
Совпадєніє?
18.10.2021 22:33 Ответить
еще бы и Зе мена отравить в больничку
18.10.2021 22:34 Ответить
А я то думаю почему он фанат Путина ? А он оказывается просто больной .
18.10.2021 22:26 Ответить
Ничего удивительного, они все такие.
19.10.2021 08:19 Ответить
він вже років 7 , як не дієздатний .
18.10.2021 22:26 Ответить
Анука нука ....цікава інормація.
Наш довбень теж абсолютно недієздатний. Як би нам його позбутись.
18.10.2021 22:26 Ответить
Запропонувати йому знятися в рімейку старого фільму, а назву не казати.
18.10.2021 22:48 Ответить
Рача, рача йому - пиратефта))
18.10.2021 22:27 Ответить
Старчєський маразм, однако...
"Но позвольте, как же он служил в очистке?" (с)

18.10.2021 22:30 Ответить
"Глава Сената объявил, что получил официальный документ от врачей Центральной военной больницы, куда был госпитализирован президент Земан. В нем сказано, что политик не может исполнять свои обязанности. Более того, медики утверждают, что изменение состояния здоровья Земана в ближайшее время маловероятно"

Коли ми вже дочекаємось, що в цій цитаті буде не "сенат", а "рада", не "ЗЕман", а просто "ЗЕ"...
Не знаю, як в Чехії, але Україні це стовідсотково піде на користь!
18.10.2021 22:31 Ответить
Коли ми вже дочекаємось?
Когда глава правящей партии миллиардер (Андрей Бабиш), будет занимать пост главы кабмина
18.10.2021 22:46 Ответить
Он уже давно не дееспособный.. а с времени как задружился с Плешивым и видимо вакцинировался " Спутником" началось полное разжижение остатков серого вещества. Небольшая "потеря" для Чехии, для всей Восточной Европы и тем паче для Украины. ( дерьмо человечка).
18.10.2021 22:35 Ответить
к кобзону на выход...
18.10.2021 22:36 Ответить
Воно давно вже не дієздатне...
18.10.2021 22:40 Ответить
Хрєнова медицина в Чехії. Він недієхдатний вже років з 20 , а вони тільки це побачили.
18.10.2021 22:47 Ответить
может нашего отправит проведать?
ну там витаминок повезти, посидеть возле кровати, за руку подержать
18.10.2021 22:52 Ответить
Треба відправити до Земана п'ятого президента. Хай його за ручку потримає...
18.10.2021 23:15 Ответить
"Глава правящей партии миллиардер Андрей Бабиш, несмотря на то, что политологи называют его проигравшим выборы, будет занимать пост главы кабмина еще неопределенное время..."
Земану не Пальчевский анализы делал?
18.10.2021 23:30 Ответить
Земан алкаш, це давно відомо, добухався до цирроза печінки. Щось у Земані таки є спільне з кацапами.
18.10.2021 23:35 Ответить
Перший Зе - фсйьо! До речі теж великий друган Володимира Пуйла!
19.10.2021 00:03 Ответить
Теперь кремль будет покупать нового президента, а это непредвиденные расходы.
19.10.2021 00:40 Ответить
это давно выжившее из ума чучло человека давно просилось в богадельню..
19.10.2021 02:42 Ответить
"...Глава правящей партии миллиардер Андрей Бабиш..."

Бачу що чехи теж трішки на голову "ку-ку"
19.10.2021 06:29 Ответить
на "сплутаність свідомості" страждає не лише Земан а й ЗЕ-мен, але чомусь зебіли в Україні вважають його найвеличнішим
19.10.2021 08:16 Ответить
Московити перебільшили дозу якогось свого порошку. Це так товаришувати з повзучими.
19.10.2021 08:41 Ответить
 
 