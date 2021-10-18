Врачи президента Чехии Земана объявили о его недееспособности, парламент рассмотрит вопрос об отставке

Глава Сената Чехии Милош Выстрчил объявил, что инициирует рассмотрение парламентом страны статьи 66 Конституции, которая разрешает отстранять президента от должности в случае его тяжелой болезни.

Возможность передачи полномочий президента Чехии Милоша Земана другим должностным лицам Сенат планирует обсудить уже во вторник, 19 октября, отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее Время. Помимо Сената решение о признании Земана недееспособным также должна принять нижняя палата парламента.

Глава Сената объявил, что получил официальный документ от врачей Центральной военной больницы, куда был госпитализирован президент Земан. В нем сказано, что политик не может исполнять свои обязанности. Более того, медики утверждают, что изменение состояния здоровья Земана в ближайшее время маловероятно, отметил Выстрчил.

"В связи с характером заболевания долгосрочный прогноз состояния оценивается как крайне неопределенный, и, таким образом, возможность возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как маловероятная", - приводит глава Сената цитату из письма врачей Центральной военной больницы. По данным чешских СМИ, Земан болен печеночной энцефалопатией, из-за чего у него часто бывает спутано сознание.

Еще утром в среду, 13 октября (то есть несколько дней назад), эту же информацию о здоровье Земана в письменном виде, по словам главы Сената, получил руководитель канцелярии президента республики Вратислав Мынарж. Однако он предпочел скрыть ее от общественности. Более того, на прошлой неделе, по утверждению пока еще действующего главы нижней палаты парламента Вондрачека, Земан якобы подписал при нем несколько документов. Отдельные политические силы в Чехии считают, что Земан этого сделать не мог по состоянию здоровья, а его подпись могла быть сфальсифицирована.

Напомним, 77-летний Милош Земан попал в больницу в тяжелом состоянии 10 октября, на следующий день после выборов в парламент Чехии. Это случилось сразу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, которого Земан, по его заявлению, снова хотел бы видеть премьером.

Из-за госпитализации Земана, который по закону должен был предложить кандидатуру премьера на утверждение парламенту, в Чехии возникла ситуация правовой неопределенности. Глава правящей партии миллиардер Андрей Бабиш, несмотря на то, что политологи называют его проигравшим выборы, будет занимать пост главы кабмина еще неопределенное время, а глава победившей коалиции не может возглавить правительство как минимум до момента выздоровления президента или до момента, когда он будет признан недееспособным.

Новоизбранный парламент при этом пока тоже не собрался на заседание, а значит, не может ни сформировать новое правительство, ни принять решение об отставке Земана в связи с состоянием его здоровья, чтобы передать функции президента другим политическим субъектам.

В случае, если Сенат и парламент большинством голосов все-таки примут решение о признании Земана недееспособным, его функции разделят между собой премьер Бабиш, глава Сената и пока еще действующий глава нижней палаты парламента. Однако полномочия последнего истекают уже через несколько дней.