КС рассмотрит соответствие Конституции указов Зеленского об отстранении и увольнении Тупицкого

Вторая коллегия судей Второго сената Конституционного суда во вторник, 19 октября, приняла Постановление об открытии конституционного производства по делу о соответствии Основному закону указов президента Украины Владимира Зеленского, касающихся отстранения от должности и увольнения главы КС Александра Тупицкого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

Дело будет рассмотрено в рамках конституционного производства, начатого по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины.

Указы президента касаются временного отстранения (№ 607/2020; № 79/2021) и увольнения (№ 124/2021) экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого с должности судьи КС.

"Дело будет рассматриваться на заседании Большой палаты суда", - говорится в сообщении.

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Напомним, 26 февраля 2021 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц.

1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

27 марта 2021 года президент подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля стало известно, что Верховный Суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

В Офисе Президента заявили, что Зеленский намерен подавать апелляцию на решение Верховного Суда о признании противоправным его указа от 27 марта "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым был отменен указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

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