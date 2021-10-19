Германия предлагает Польше усилить охрану совместной границы из-за беженцев из Беларуси

Берлин предлагает Варшаве помощь в охране общей границы, чтобы справиться с ростом числа нелегальных мигрантов, которые направляются из Беларуси в Польшу и затем в Германию.

Соответствующее письмо министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер направил польскому коллеге Мариушу Каминскому, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Именно Зеегофер предлагает усилить совместные патрули вдоль германо-польской границы, чтобы исключить "нелегальное перемещение" людей на территорию Германии. "Эти патрули должны осуществляться, в первую очередь, на территории, конечно же, под польским командованием", - написал немецкий министр.

Зеегофер также предложил Польше "логистическую поддержку", в частности, с размещением мигрантов и беженцев. Однако, по его словам, Польши следует привлечь к охране своих границ агентство ЕС Frontex, чтобы противостоять будущим вызовам. До сих пор Польша отказывалась от помощи агентства при защите своих границ. Страна объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью. На территорию действия чрезвычайного положения не допускают, в частности, журналистов и независимых наблюдателей.

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Напомним, Сейм Польши одобрил законопроект Совета министров о строительстве забора на государственной границе. Он предусматривает, что на польской границе, которая является внешней границей ЕС, возведут инженерную преграду для защиты от нелегальной миграции с территории Беларуси. Забор будет оборудован современной техникой, электроникой, датчиками и мониторингом. Приблизительная стоимость запланированной инвестиции должна составить более 330 млн евро.

В Польше уверены, что в Беларуси организован миграционный путь, а доходы достигают десятков миллионов долларов. Значительная часть средств поступает в белорусские государственные учреждения.

Пограничники останавливают по полтысячи мигрантов в день на польско-белорусской границе.