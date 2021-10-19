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Германия предлагает Польше усилить охрану совместной границы из-за беженцев из Беларуси

Германия предлагает Польше усилить охрану совместной границы из-за беженцев из Беларуси

Берлин предлагает Варшаве помощь в охране общей границы, чтобы справиться с ростом числа нелегальных мигрантов, которые направляются из Беларуси в Польшу и затем в Германию.

Соответствующее письмо министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер направил польскому коллеге Мариушу Каминскому, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Именно Зеегофер предлагает усилить совместные патрули вдоль германо-польской границы, чтобы исключить "нелегальное перемещение" людей на территорию Германии. "Эти патрули должны осуществляться, в первую очередь, на территории, конечно же, под польским командованием", - написал немецкий министр.

Зеегофер также предложил Польше "логистическую поддержку", в частности, с размещением мигрантов и беженцев. Однако, по его словам, Польши следует привлечь к охране своих границ агентство ЕС Frontex, чтобы противостоять будущим вызовам. До сих пор Польша отказывалась от помощи агентства при защите своих границ. Страна объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью. На территорию действия чрезвычайного положения не допускают, в частности, журналистов и независимых наблюдателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть опасность "коллапса": полиция ФРГ требует ввести контроль на границе с Польшей из-за беженцев, следующих по "белорусскому маршруту"

Напомним, Сейм Польши одобрил законопроект Совета министров о строительстве забора на государственной границе. Он предусматривает, что на польской границе, которая является внешней границей ЕС, возведут инженерную преграду для защиты от нелегальной миграции с территории Беларуси. Забор будет оборудован современной техникой, электроникой, датчиками и мониторингом. Приблизительная стоимость запланированной инвестиции должна составить более 330 млн евро.

В Польше уверены, что в Беларуси организован миграционный путь, а доходы достигают десятков миллионов долларов. Значительная часть средств поступает в белорусские государственные учреждения.

Пограничники останавливают по полтысячи мигрантов в день на польско-белорусской границе.

Автор: 

Беларусь (7913) Германия (7033) мигранты (985) Польша (8493)


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Топ комментарии
+9
А границу с белопарашкой они не хотят помочь в охране колючкой и тсо? или только озабоченность *************...
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19.10.2021 22:50
+9
Які хітрожопі ці Бургери, замість пропонувати допомогу в скорішому будуванні муру польщі з беларусь, вони як завжди піклуються тільки про себе!!! На місті поляків треба закинути бургерам по тиху тих кого вони вже спіймали!!!!!а ми "виразим озабоченність"!!!!!!
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19.10.2021 22:55
+8
Это типа, чтобы они в Польше оставались . Умно.
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19.10.2021 22:59
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А границу с белопарашкой они не хотят помочь в охране колючкой и тсо? или только озабоченность *************...
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19.10.2021 22:50 Ответить
а на фіга полякам охороняти Німеччину від мігрантів ? полякам треба відкрити ПП-3 по транзиту мігрантів .
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19.10.2021 22:55 Ответить
опередил !

Лука запустил СП-3 быстрее, чем Путя СП-2
принимайте, бюргера, подарочки фюреров !

напоминаю немцам - внутренних границ в ЕС нет !
в Польше черные долго не задержатся - им поляки сразу в бубен будут давать, побегут в жирные бундеса
кстати, законы ЕС выше законов Германии !
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19.10.2021 23:40 Ответить
Які хітрожопі ці Бургери, замість пропонувати допомогу в скорішому будуванні муру польщі з беларусь, вони як завжди піклуються тільки про себе!!! На місті поляків треба закинути бургерам по тиху тих кого вони вже спіймали!!!!!а ми "виразим озабоченність"!!!!!!
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19.10.2021 22:55 Ответить
Это типа, чтобы они в Польше оставались . Умно.
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19.10.2021 22:59 Ответить
У моего отца были приятели немцы до середины 90-х( пока он был жив). Сохраняла те воспоминания. Однако сейчас немцы стали scheisse до такой степени, что противно.
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19.10.2021 23:37 Ответить
Зеегофер также предложил Польше "логистическую поддержку", в частности, с размещением мигрантов и беженцев.

Да что вы говорите ? Размещение беженцев ? Это по просьбе Меркель пуйло гонит в Польшу толпы нелегалов раз поляки отказались принимать сирийцев и африканцев на постоянной основе по квотам ЕС ? Логистика может быть простой , загружать нелегалов в автобусы и везти к немецкой границе . Вы там как основной продавец росейского газа в европе с ними разбирайтесь .
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19.10.2021 23:34 Ответить
Польша тоже делала предложение фрицам по трубе северной.Так почему не превлечь к ответственности фрицов за цены на газ ,которые должны платить граждане ЕС ,по обоюдному сговору и сделке двоих немецко-фашистских подельников (Меркель и Путлер )???
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19.10.2021 23:37 Ответить
как раньше в ССР было - к дефициту что-то "в нагрузку"

принимайте немцы русский газ с "белорусскими" мигрантами
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19.10.2021 23:42 Ответить
Они не хотят в Польше остаются! Им как минимум в Париж нужно! Что бы учиться, спортом заниматься! Ну и сексом под мостами Сены…
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20.10.2021 03:48 Ответить
пошлите немцев в жопу, где им самое место вместе с меркельшей....
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20.10.2021 12:30 Ответить
 
 