Германия предлагает Польше усилить охрану совместной границы из-за беженцев из Беларуси
Берлин предлагает Варшаве помощь в охране общей границы, чтобы справиться с ростом числа нелегальных мигрантов, которые направляются из Беларуси в Польшу и затем в Германию.
Соответствующее письмо министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер направил польскому коллеге Мариушу Каминскому, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Именно Зеегофер предлагает усилить совместные патрули вдоль германо-польской границы, чтобы исключить "нелегальное перемещение" людей на территорию Германии. "Эти патрули должны осуществляться, в первую очередь, на территории, конечно же, под польским командованием", - написал немецкий министр.
Зеегофер также предложил Польше "логистическую поддержку", в частности, с размещением мигрантов и беженцев. Однако, по его словам, Польши следует привлечь к охране своих границ агентство ЕС Frontex, чтобы противостоять будущим вызовам. До сих пор Польша отказывалась от помощи агентства при защите своих границ. Страна объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью. На территорию действия чрезвычайного положения не допускают, в частности, журналистов и независимых наблюдателей.
Напомним, Сейм Польши одобрил законопроект Совета министров о строительстве забора на государственной границе. Он предусматривает, что на польской границе, которая является внешней границей ЕС, возведут инженерную преграду для защиты от нелегальной миграции с территории Беларуси. Забор будет оборудован современной техникой, электроникой, датчиками и мониторингом. Приблизительная стоимость запланированной инвестиции должна составить более 330 млн евро.
В Польше уверены, что в Беларуси организован миграционный путь, а доходы достигают десятков миллионов долларов. Значительная часть средств поступает в белорусские государственные учреждения.
Пограничники останавливают по полтысячи мигрантов в день на польско-белорусской границе.
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Лука запустил СП-3 быстрее, чем Путя СП-2
принимайте, бюргера, подарочки фюреров !
напоминаю немцам - внутренних границ в ЕС нет !
в Польше черные долго не задержатся - им поляки сразу в бубен будут давать, побегут в жирные бундеса
кстати, законы ЕС выше законов Германии !
Да что вы говорите ? Размещение беженцев ? Это по просьбе Меркель пуйло гонит в Польшу толпы нелегалов раз поляки отказались принимать сирийцев и африканцев на постоянной основе по квотам ЕС ? Логистика может быть простой , загружать нелегалов в автобусы и везти к немецкой границе . Вы там как основной продавец росейского газа в европе с ними разбирайтесь .
принимайте немцы русский газ с "белорусскими" мигрантами