"Суспільне": Попытки любой политсилы влиять на состав участников ток-шоу недопустимы
Редакция Общественного вещателя считает недопустимыми попытки представителей любой политической силы прямо или косвенно влиять на формирование состава участников токшоу "Зворотний відлік" на телеканале "UA: Перший".
Об этом говорится в официальном заявлении Общественного касательно инцидента с отказом нардепов из "Слуги народа" от участия в токшоу "Обратный отсчет" на UA: Первый, сообщает Цензор.НЕТ.
Общественное вещание - крупнейшая независимая медиакомпания в Украине, которая не зависит от олигархов и политиков, не обслуживает никакие государственные органы или политические структуры.
Общественный вещатель работает исключительно в интересах всех граждан нашей страны и подотчетен только гражданскому обществу", - говорится в заявлении.
В нем уточняется, что редакционная политика Общественного вещателя в целом и общественно-политического ток-шоу "Зворотний відлік" в частности основывается на указанных принципах.
"Именно поэтому редакция ток-шоу регулярно (программа выходит по понедельникам) приглашает к участию в эфире как представителей власти, так и представителей парламентской оппозиции", - отмечают журналисты.
Они добавляют, что отсутствие в эфире представителей партии "Слуга народа" в программе от 18 октября - это не решение редакции токшоу "Зворотний відлік", а решение представителей парламентской фракции.
Уточняется, что депутатов от фракции "Слуга народа" приглашают регулярно и приглашали к участию в эфире ток-шоу от 18 октября.
"Считаем недопустимым, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников токшоу. Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему", - подчеркивается в заявлении.
Ранее журналистка, ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканале "UA: Перший" Мирослава Барчук обвинила Офис президента в оказании политического давления на журналистов редакции шоу.
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Бандіт Яник не зміг,
а ЗЕ-льоні жуліки-сцикуни й тим більше не пройдуть! 👿
Я підтримую НЕЗАЛЕЖНЕ Суспільне!
Це, якраз, і є прогнутись. І не лише прогнутися, а й брати безпосередню участь в передвиборчій агітації на користь опонента.
Там він пише: "Викладаю фрагмент одного з ефірів на Суспільному, щоб всім було зрозуміло чому на нього тиснуть політтехнологи Зеленського. Їх просто корчить від правди, яка там лунає.
Корупцію на "великому будівництві" викриває Олекса Шалайський, якого неможливо зв'язати з опозицією - він головний редактор проекту "Наші гроші", - написав він.
У них полицейский не бережно обошелся с наркоманом. И как результат - становятся перед афроамериканцами на колени.
У нас банкир поставил на место хама т.н журналиста. И теперь шеф - редактор телеканала будет указывать сенаторам и конгрессменам - кому куда идти.
Він прокоментував ситуацію навколо тиску Банкової на редакційну політику телеканалу "Ua: Перший" і реакцію, яка надійшла з Офісу президента. "Ситуація насправді абсурдна і тут навіть не питання в "слугах народу", які бояться ходити на ефіри, чи їм забороняють. Річ у тому, що Офіс президента коментує і втручається у діяльність суспільного мовлення"
С.Таран наголосив, що "з'ясовування стосунків" з Офісом президента є протилежним тому, чим мало б займатися суспільне мовлення, враховуючи також, що навіть гіпотетично громадського мовника не можна звинуватити у впливі великого капіталу, тих чи інших сил.
"Я дуже добре пам'ятаю, коли створювалося суспільне мовлення, тоді Блок Петра Порошенка призначив мене представником в Наглядову раду суспільного мовлення. По закону представники фракції мали зробити таке призначення і я пам'ятаю дискусію щодо того, яким має бути це суспільне мовлення", - наголосив експерт.
"Я не можу навіть собі уявити у страшному сні, щоб хтось тоді казав мені, що піди зроби так, щоб одних запрошували, а других не запрошували, а ці теми були, а цих тем не було. Влада тоді була зацікавлене на сам перед в тому, щоб суспільне мовлення дивилися. А зараз влада диктує, кого запрошувати і які теми висвітлювати. Мені здається, що ми повертаємося в часи Януковича"- завершив думку депутат Київради (фракція ЄС) Сергій Таран.
Слухаю їх по радіо.
Вони під ЗЕ-льоних не гнутся,
а дають зважену інформацію
Вгадав? 😂
За президентства Володимира Зеленського практика обмеження незалежних медіа у доступі, зокрема, до глави держави, "перевершила" навіть методи, які можновладці застосовували за часів президента-втікача Віктора Януковича. Про це в ексклюзивному коментарі "Прямому" розповів журналіст, перший заступник голови Черкаської облради, голова Черкаської територіальної організації партії "Європейська Солідарність" Роман Сущенко.
Коментуючи скандал, який розгорівся навколо тиску з боку Банкової на ЗМІ, Сущенко зазначив, що, як журналіст, вже "знайомий" з такими методами роботи оточення керівництва країни, оскільки при Януковичі влада теж обмежувала доступ ЗМІ.
"Насправді тоді (за часів Януковича - прим.ред) також обмежували доступ каналів до першої особи. І були лише обрані представники телерадіокомпаній, інформаційних агенцій, які мали доступ" - уточняє Р.Сущенко.
Разом з тим, як підкреслив журналіст, навіть тоді існувала певна можливість доступу представників медіа до керівництва країни, до прикладу, представники різних медіа по черзі їздили на заходи за участі керівництва. Наразі ж оточення Зеленського майже намагається блокувати ЗМІ, які говорять правду.
"З іншого боку, була (за Януковича - прим.ред) певна ротація. Тобто на той час працювали на ринку України кілька інформаційних агенцій, державна - Укрінформ, а також незалежні приватні інформаційні структури, то ми мінялися. Тобто в одне відрядження їде журналіст від Укрінформу, на наступне відрядження від Уніану, Інтерфаксу…І це була стала така практика", - пояснив Сущенко.
"Зараз я бачу, що конкретно йдуть впливи і однобічне, упереджене ставлення до незалежних ЗМІ, які говорять правду людям. І це насправді жахливо. Схожа калька працює у Росії, коли журналістики немає взагалі. Там так само впливають на інформаційний простір і місцеві можновладці" - деталізував колишній бранець *****.
Ще приклад: https://prm.ua/bez-poiasnennia-prychyny-zhurnalistam-priamoho-vkotre-vidmovyly-v-akredytatsii-na-zakhid-ofisu-prezydent/ журналістам "Прямого" вкотре відмовили в акредитації на захід Офісу президента . У вівторок, 12 жовтня, у Києві почався саміт "Україна - ЄС", куди не допустили журналістів "Прямого".
Раніше https://prm.ua/zhurnalistiv-priamoho-ne-puskaiut-na-zakhody-orhanizovani-ofisom-zelenskoho-v-ssha/ журналістів "Прямого" не допустили на заходи, організовані Офісом Зеленського в США . Водночас їх допустили на всі події за участі американського уряду.
Крім того, телеканалу "Прямий" https://prm.ua/vzhe-ne-vpershe-telekanalu-priamyy-vidmovyly-v-akredytatsii-na-zustrich-zelenskoho-ta-merkel-zi-zmi/ відмовили в акредитації на зустріч Володимира Зеленського та Ангели Меркель . На додачу, https://prm.ua/vlada-prodovzhuie-tysk-na-zmi-dbr-pochalo-proslukhovuvaty-spivrobitnykiv-priamoho/ співробітників "Прямого" почало прослухувати Державне бюро розслідувань , що теж свідчить про тиск на опозиційні ЗМІ.
Як стало відомо, керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова https://prm.ua/na-slidchih-tisnuli-shhob-areshtuvati-pryamiy-kerivnik-slidchoyi-grupi-dbr/ чинило тиск на слідчих з метою арештувати телеканал "Прямий" .
20 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0.html#comments Комментарии: 1
Продолжается история с диктовкой из Офиса президента кому из «слуг народа» ходить на эфиры, а кому нет и по поводу бойкотов эфиров.
Об этом https://strana.news/news/358134-sluha-naroda-totalno-kontrolirujut-mnohim-zapreshcheno-khodit-na-efiry.html говорится в сегодняшней статье издания «Страна».
Редакция издания пообщалась по этому поводу с несколькими депутатами «Слуги народа».
Они сказали, что в ОП выделили 10-15 спикеров. Все остальные не должны соглашаться на эфиры даже если их приглашают.
Каждому из «медийных» депутатов присылают индивидуальный темник. На самом деле, они ничем не отличаются, только расстановкой предложений, чтобы вычислить кто сливает СМИ информацию.
- https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%8D.html «Слугам народа» раздали темники, как в эфирах объяснять падение рейтинга Зеленского и другие провалы
«А новый вид угроз, типа бойкот СМИ из-за неудобных участников ток-шоу, это вообще глупость.
Они думают, что в стране три канала как при Кучме.
Недавно пытались Шустеру угрожать, типа, объявим бойкот и до свидания.
Мы пытались объяснить, что через год нас никто не позовёт за такое отношение, вот тогда когда нам реально будет нужно.
Правда, мы пытались как-то донести мысль, что из-за такого отношения журналисты объявят нам бойкот и как мы будем предвыборную кампанию вести без СМИ.
- https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BC.html «Слугам народа» срочно разослали темники, что отвечать на обвинения Уманского о хищении миллиардов на «Большой стройке»
А в ответ услышали: «Та все будет ок». Контроль тотальный, за нами в эфирах следят, что, кто и как сказал», - сказал нам один из нардепов.
Телеканал "Прямий" висловив підтримку телеканалу "UA: Перший" і теж заявив про тиск Офісу президента в питанні щодо присутності нардепів від "Слуги народу" в ефірах. Про це повідомили в ефірі телеканалу і зазначили, що Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність політиків.
Колектив телеканалу "Прямий" неодноразово стикався з вимогами ОПУ через прессекретаря партії про чисельність їхніх депутатів в ефірах, а також про наявність тих чи інших гостей разом зі "слугами".
"Після відмови виконувати їхні ультиматуми, "Прямий" отримував відмову від участі в програмах представників провладної політичної сили. Так було до початку поточної сесії парламенту. 3 вересня Банкова дала пряму вказівку на повне ігнорування телеканалу "Прямий" - через пресслужбу неофіційно повідомили, що "слугам" на вищому рівні заборонили приходити", - йдеться в заяві телеканалу.
Там додали, що журналістів "Прямого" неодноразово не акредитували на заходи за участю президента України Володимира Зеленського.