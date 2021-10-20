"Суспільне": Попытки любой политсилы влиять на состав участников ток-шоу недопустимы

Редакция Общественного вещателя считает недопустимыми попытки представителей любой политической силы прямо или косвенно влиять на формирование состава участников токшоу "Зворотний відлік" на телеканале "UA: Перший".

Об этом говорится в официальном заявлении Общественного касательно инцидента с отказом нардепов из "Слуги народа" от участия в токшоу "Обратный отсчет" на UA: Первый, сообщает Цензор.НЕТ.

Общественное вещание - крупнейшая независимая медиакомпания в Украине, которая не зависит от олигархов и политиков, не обслуживает никакие государственные органы или политические структуры.

Общественный вещатель работает исключительно в интересах всех граждан нашей страны и подотчетен только гражданскому обществу", - говорится в заявлении.

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В нем уточняется, что редакционная политика Общественного вещателя в целом и общественно-политического ток-шоу "Зворотний відлік" в частности основывается на указанных принципах.

"Именно поэтому редакция ток-шоу регулярно (программа выходит по понедельникам) приглашает к участию в эфире как представителей власти, так и представителей парламентской оппозиции", - отмечают журналисты.

Они добавляют, что отсутствие в эфире представителей партии "Слуга народа" в программе от 18 октября - это не решение редакции токшоу "Зворотний відлік", а решение представителей парламентской фракции.

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Уточняется, что депутатов от фракции "Слуга народа" приглашают регулярно и приглашали к участию в эфире ток-шоу от 18 октября.

"Считаем недопустимым, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников токшоу. Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему", - подчеркивается в заявлении.

Ранее журналистка, ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканале "UA: Перший" Мирослава Барчук обвинила Офис президента в оказании политического давления на журналистов редакции шоу.