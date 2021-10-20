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"Суспільне": Попытки любой политсилы влиять на состав участников ток-шоу недопустимы

Редакция Общественного вещателя считает недопустимыми попытки представителей любой политической силы прямо или косвенно влиять на формирование состава участников токшоу "Зворотний відлік" на телеканале "UA: Перший".

Об этом говорится в официальном заявлении Общественного касательно инцидента с отказом нардепов из "Слуги народа" от участия в токшоу "Обратный отсчет" на UA: Первый, сообщает Цензор.НЕТ.

Общественное вещание - крупнейшая независимая медиакомпания в Украине, которая не зависит от олигархов и политиков, не обслуживает никакие государственные органы или политические структуры.

Общественный вещатель работает исключительно в интересах всех граждан нашей страны и подотчетен только гражданскому обществу", - говорится в заявлении.

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В нем уточняется, что редакционная политика Общественного вещателя в целом и общественно-политического ток-шоу "Зворотний відлік" в частности основывается на указанных принципах.

"Именно поэтому редакция ток-шоу регулярно (программа выходит по понедельникам) приглашает к участию в эфире как представителей власти, так и представителей парламентской оппозиции", - отмечают журналисты.

Они добавляют, что отсутствие в эфире представителей партии "Слуга народа" в программе от 18 октября - это не решение редакции токшоу "Зворотний відлік", а решение представителей парламентской фракции.

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Уточняется, что депутатов от фракции "Слуга народа" приглашают регулярно и приглашали к участию в эфире ток-шоу от 18 октября.

"Считаем недопустимым, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников токшоу. Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему", - подчеркивается в заявлении.

Ранее журналистка, ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканале "UA: Перший" Мирослава Барчук обвинила Офис президента в оказании политического давления на журналистов редакции шоу.

Автор: 

журналистика (3312) свобода слова (1170) СМИ (3840) телевидение (900) Офис Президента (1802)


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Топ комментарии
+9
Зелёные большевики-жополизы хотят устроить в Украине лукашенковскую Беларусь.
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20.10.2021 16:10
+8
Колись Аласанія відмовився транслювати Хресну ходу ПЦУ за надання Томосу, тому що там був Порох з дружиною. А це ж дуже і дуже неправильно показувати президента. А зараз щодо нього порушено справу і йому якийсь Подоляк з ОПУ говорить, як потрібно себе вести. Зробив себе разом.
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20.10.2021 16:11
+8
Зачем клоуны на фронте?
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20.10.2021 16:13
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Зелёные большевики-жополизы хотят устроить в Украине лукашенковскую Беларусь.
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20.10.2021 16:10 Ответить
Не пройде !
Бандіт Яник не зміг,
а ЗЕ-льоні жуліки-сцикуни й тим більше не пройдуть! 👿
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20.10.2021 16:19 Ответить
вот я обожаю такие формулировки, пля )))) какие еще политсилы пытаюстя оказывать на вас влияние? не сцыте, а прямо говорите: "что зелёные не имеют права оказывать на вас влияние"
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20.10.2021 16:23 Ответить
Это слишком сложная логическая цепочка для них. Там простой рефлекс - получил конверт с баксами, и соревнуешься в холуйстве перед Гундосиком и Ермаком.
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20.10.2021 16:26 Ответить
Какое на хер шоу, всех на фронт!!!!!!!!!!!!
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20.10.2021 16:10 Ответить
Зачем клоуны на фронте?
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20.10.2021 16:13 Ответить
Как отвлекающий маневр!
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20.10.2021 16:16 Ответить
"Отвлекающий маневр" для наших военных? Спросите у армейцев - нужны-ли им клоуны-идиоты на передовой.
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20.10.2021 16:21 Ответить
Колись Аласанія відмовився транслювати Хресну ходу ПЦУ за надання Томосу, тому що там був Порох з дружиною. А це ж дуже і дуже неправильно показувати президента. А зараз щодо нього порушено справу і йому якийсь Подоляк з ОПУ говорить, як потрібно себе вести. Зробив себе разом.
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20.10.2021 16:11 Ответить
Може так і треба - не гнутись під будь яку владу

Я підтримую НЕЗАЛЕЖНЕ Суспільне!
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20.10.2021 16:22 Ответить
Відмовитися від трансляції епохальної події, через те, що одним з тих, хто сприяв її втіленню був діючий Президент?
Це, якраз, і є прогнутись. І не лише прогнутися, а й брати безпосередню участь в передвиборчій агітації на користь опонента.
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20.10.2021 16:32 Ответить
https://prm.ua/polittekhnolohiv-zelenskoho-korchyt-vid-pravdy-pro-koruptsiiu-ukolov-pro-tysk-na-ua-*******/ Політтехнологів Зеленського корчить від правди про корупцію - т аку думку висловив на своїй сторінці у Facebook політолог Віктор https://prm.ua/polittekhnolohiv-zelenskoho-korchyt-vid-pravdy-pro-koruptsiiu-ukolov-pro-tysk-na-ua-*******/ Уколов про тиск на UA:Перший

Там він пише: "Викладаю фрагмент одного з ефірів на Суспільному, щоб всім було зрозуміло чому на нього тиснуть політтехнологи Зеленського. Їх просто корчить від правди, яка там лунає.
Корупцію на "великому будівництві" викриває Олекса Шалайський, якого неможливо зв'язати з опозицією - він головний редактор проекту "Наші гроші", - написав він.
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20.10.2021 16:12 Ответить
Путин начинал с борьбы с каналами Березовского, а закончил полной зачисткой всех медиа. Дождемся, когда все ток шоу будет вести наша скобейчук?
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20.10.2021 16:13 Ответить
Неа, нам касабы не указ. Мы на великую Америку ровняться будем!!!
У них полицейский не бережно обошелся с наркоманом. И как результат - становятся перед афроамериканцами на колени.
У нас банкир поставил на место хама т.н журналиста. И теперь шеф - редактор телеканала будет указывать сенаторам и конгрессменам - кому куда идти.
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20.10.2021 16:46 Ответить
чет "не дорогеньки" обиделись
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20.10.2021 16:14 Ответить
А шо таке, футболочку одягли і вперед! Чи жим жим? Це ж вам не демократ ПП, при якому робили що хотіли, ще й лайном поливали. Тут всі струнко і під керівництвом оп. Це і є свобода слова. Треба казочки вивчати, особливо про вовчика, тут вам і барига, геноцид, зубожіння, що просили
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20.10.2021 16:15 Ответить
https://prm.ua/bankova-vtruchaietsia-u-robotu-suspilnoho-movlennia-tse-absurd-taran/ Чинна влада перешкоджає роботі незалежного суспільного мовлення, намагаючись контролювати, кого запрошувати на ефіри і які теми піднімати чи не піднімати громадському мовнику. Про це в ексклюзивному коментарі "Прямому" розповів політолог Сергій Таран.

Він прокоментував ситуацію навколо тиску Банкової на редакційну політику телеканалу "Ua: Перший" і реакцію, яка надійшла з Офісу президента. "Ситуація насправді абсурдна і тут навіть не питання в "слугах народу", які бояться ходити на ефіри, чи їм забороняють. Річ у тому, що Офіс президента коментує і втручається у діяльність суспільного мовлення"
С.Таран наголосив, що "з'ясовування стосунків" з Офісом президента є протилежним тому, чим мало б займатися суспільне мовлення, враховуючи також, що навіть гіпотетично громадського мовника не можна звинуватити у впливі великого капіталу, тих чи інших сил.
"Я дуже добре пам'ятаю, коли створювалося суспільне мовлення, тоді Блок Петра Порошенка призначив мене представником в Наглядову раду суспільного мовлення. По закону представники фракції мали зробити таке призначення і я пам'ятаю дискусію щодо того, яким має бути це суспільне мовлення", - наголосив експерт.
"Я не можу навіть собі уявити у страшному сні, щоб хтось тоді казав мені, що піди зроби так, щоб одних запрошували, а других не запрошували, а ці теми були, а цих тем не було. Влада тоді була зацікавлене на сам перед в тому, щоб суспільне мовлення дивилися. А зараз влада диктує, кого запрошувати і які теми висвітлювати. Мені здається, що ми повертаємося в часи Януковича"- завершив думку депутат Київради (фракція ЄС) Сергій Таран.
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20.10.2021 16:17 Ответить
Молодці Суспільне !
Слухаю їх по радіо.
Вони під ЗЕ-льоних не гнутся,
а дають зважену інформацію
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20.10.2021 16:17 Ответить
ЗЕ-***** плевал на законы, у него третий сезон слуга урода снимается
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20.10.2021 16:19 Ответить
"Слуга в Ростові" ?

Вгадав? 😂
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20.10.2021 16:25 Ответить
https://prm.ua/zelenskyy-u-borotbi-z-nezalezhnymy-zmi-vzhe-perepliunuv-metody-yanukovycha-sushchenko/ "Зеленський у боротьбі з незалежними ЗМІ вже переплюнув методи Януковича" - вважає заступник голови Черкаської облради, колшній політв'язень ***** Роман Сущенко Ексклюзив:

За президентства Володимира Зеленського практика обмеження незалежних медіа у доступі, зокрема, до глави держави, "перевершила" навіть методи, які можновладці застосовували за часів президента-втікача Віктора Януковича. Про це в ексклюзивному коментарі "Прямому" розповів журналіст, перший заступник голови Черкаської облради, голова Черкаської територіальної організації партії "Європейська Солідарність" Роман Сущенко.
Коментуючи скандал, який розгорівся навколо тиску з боку Банкової на ЗМІ, Сущенко зазначив, що, як журналіст, вже "знайомий" з такими методами роботи оточення керівництва країни, оскільки при Януковичі влада теж обмежувала доступ ЗМІ.
"Насправді тоді (за часів Януковича - прим.ред) також обмежували доступ каналів до першої особи. І були лише обрані представники телерадіокомпаній, інформаційних агенцій, які мали доступ" - уточняє Р.Сущенко.
Разом з тим, як підкреслив журналіст, навіть тоді існувала певна можливість доступу представників медіа до керівництва країни, до прикладу, представники різних медіа по черзі їздили на заходи за участі керівництва. Наразі ж оточення Зеленського майже намагається блокувати ЗМІ, які говорять правду.
"З іншого боку, була (за Януковича - прим.ред) певна ротація. Тобто на той час працювали на ринку України кілька інформаційних агенцій, державна - Укрінформ, а також незалежні приватні інформаційні структури, то ми мінялися. Тобто в одне відрядження їде журналіст від Укрінформу, на наступне відрядження від Уніану, Інтерфаксу…І це була стала така практика", - пояснив Сущенко.
"Зараз я бачу, що конкретно йдуть впливи і однобічне, упереджене ставлення до незалежних ЗМІ, які говорять правду людям. І це насправді жахливо. Схожа калька працює у Росії, коли журналістики немає взагалі. Там так само впливають на інформаційний простір і місцеві можновладці" - деталізував колишній бранець *****.
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20.10.2021 16:28 Ответить
До слова, чинна влада свій тиск на ЗМІ почала не з UA:Перший. Першим цей тиск почав відчувати телеканал "Прямий". Наприклад свого часу депутат від "Європейської Солідарності" https://prm.ua/tysk-na-priamyy-ie-politychnym-peresliduvanniam-nezalezhnoho-media-pid-nadumanym-pryvodom-kniazhytskyy/ Микола Княжицький заявив, що тиск на "Прямий" є політичним переслідуванням влади незалежного медіа за його опозиційну політику під надуманим приводом. Тоді ж Володимир Ар'єв наголосив, що https://prm.ua/polityka-vlady-shchodo-priamoho-nahaduie-chasy-yanukovycha-ar-iev/ політика влади щодо "Прямого" нагадує часи Януковича.
Ще приклад: https://prm.ua/bez-poiasnennia-prychyny-zhurnalistam-priamoho-vkotre-vidmovyly-v-akredytatsii-na-zakhid-ofisu-prezydent/ журналістам "Прямого" вкотре відмовили в акредитації на захід Офісу президента . У вівторок, 12 жовтня, у Києві почався саміт "Україна - ЄС", куди не допустили журналістів "Прямого".
Раніше https://prm.ua/zhurnalistiv-priamoho-ne-puskaiut-na-zakhody-orhanizovani-ofisom-zelenskoho-v-ssha/ журналістів "Прямого" не допустили на заходи, організовані Офісом Зеленського в США . Водночас їх допустили на всі події за участі американського уряду.
Крім того, телеканалу "Прямий" https://prm.ua/vzhe-ne-vpershe-telekanalu-priamyy-vidmovyly-v-akredytatsii-na-zustrich-zelenskoho-ta-merkel-zi-zmi/ відмовили в акредитації на зустріч Володимира Зеленського та Ангели Меркель . На додачу, https://prm.ua/vlada-prodovzhuie-tysk-na-zmi-dbr-pochalo-proslukhovuvaty-spivrobitnykiv-priamoho/ співробітників "Прямого" почало прослухувати Державне бюро розслідувань , що теж свідчить про тиск на опозиційні ЗМІ.
Як стало відомо, керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова https://prm.ua/na-slidchih-tisnuli-shhob-areshtuvati-pryamiy-kerivnik-slidchoyi-grupi-dbr/ чинило тиск на слідчих з метою арештувати телеканал "Прямий" .
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20.10.2021 16:41 Ответить
Стопами Януковича йде все ЗЕ товариство ! І це було відчутно від самого початку їх владного "триумфу"!
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20.10.2021 16:46 Ответить
«Контроль тотальный». «Слугам народа» запрещают ходить на эфиры и следят за каждым словом
20 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0.html#comments Комментарии: 1





Продолжается история с диктовкой из Офиса президента кому из «слуг народа» ходить на эфиры, а кому нет и по поводу бойкотов эфиров.


Об этом https://strana.news/news/358134-sluha-naroda-totalno-kontrolirujut-mnohim-zapreshcheno-khodit-na-efiry.html говорится в сегодняшней статье издания «Страна».

Редакция издания пообщалась по этому поводу с несколькими депутатами «Слуги народа».

Они сказали, что в ОП выделили 10-15 спикеров. Все остальные не должны соглашаться на эфиры даже если их приглашают.

Каждому из «медийных» депутатов присылают индивидуальный темник. На самом деле, они ничем не отличаются, только расстановкой предложений, чтобы вычислить кто сливает СМИ информацию.

- https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%8D.html «Слугам народа» раздали темники, как в эфирах объяснять падение рейтинга Зеленского и другие провалы

«А новый вид угроз, типа бойкот СМИ из-за неудобных участников ток-шоу, это вообще глупость.

Они думают, что в стране три канала как при Кучме.

Недавно пытались Шустеру угрожать, типа, объявим бойкот и до свидания.

Мы пытались объяснить, что через год нас никто не позовёт за такое отношение, вот тогда когда нам реально будет нужно.

Правда, мы пытались как-то донести мысль, что из-за такого отношения журналисты объявят нам бойкот и как мы будем предвыборную кампанию вести без СМИ.

- https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BC.html «Слугам народа» срочно разослали темники, что отвечать на обвинения Уманского о хищении миллиардов на «Большой стройке»

А в ответ услышали: «Та все будет ок». Контроль тотальный, за нами в эфирах следят, что, кто и как сказал», - сказал нам один из нардепов.
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20.10.2021 16:55 Ответить
Цікаво, хтось це Суспільне дивиться?
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20.10.2021 17:08 Ответить
Ну да - весь політичний вплив дозволено чинити лише певним неполітичним організаціям.
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20.10.2021 17:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hEiKiwiRAr8 Услід за "Суспільним" телеканал "Прямий" заявив про тиск з боку ОП *

Телеканал "Прямий" висловив підтримку телеканалу "UA: Перший" і теж заявив про тиск Офісу президента в питанні щодо присутності нардепів від "Слуги народу" в ефірах. Про це повідомили в ефірі телеканалу і зазначили, що Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність політиків.
Колектив телеканалу "Прямий" неодноразово стикався з вимогами ОПУ через прессекретаря партії про чисельність їхніх депутатів в ефірах, а також про наявність тих чи інших гостей разом зі "слугами".
"Після відмови виконувати їхні ультиматуми, "Прямий" отримував відмову від участі в програмах представників провладної політичної сили. Так було до початку поточної сесії парламенту. 3 вересня Банкова дала пряму вказівку на повне ігнорування телеканалу "Прямий" - через пресслужбу неофіційно повідомили, що "слугам" на вищому рівні заборонили приходити", - йдеться в заяві телеканалу.
Там додали, що журналістів "Прямого" неодноразово не акредитували на заходи за участю президента України Володимира Зеленського.
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20.10.2021 18:56 Ответить
 
 